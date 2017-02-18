Китайцев совсем не 1,5 миллиарда?

Если посмотреть на Китай, возникает очень большое недоумение: а где же живут и чем питаются те 1,5 млрд. человек, которые якобы проживают в Китае? Двадцать крупнейших городских центров дают население всего чуть более 200 млн. человек…

Сегодня нередко в патриотических кругах упоминается о желании англо-саксонского мира втравить нас в войну с Китаем. Очень похоже на то. В этой связи часто слышно от различных отечественных экспертов, что Китайцы нас вот-вот закидают шапками, заберут себе всю Сибирь и прочие катастрофические прогнозы. Может такое быть?

Я служил 3 года срочную на Дальнем Востоке в пограничных войсках, учился патриотизму на примере героев Даманского, однако, как мне представляется, не так страшен чёрт…

Как известно, Китай, кроме того, что он – мировая фабрика, знаменит ещё и огромным количеством населения около 1,347 млрд. человек, (некоторые спецы не церемонятся и говорят о 1,5 млрд. – российские 145 млн. человек в качестве статистической погрешности), а средняя плотность около 140 человек на 1 кв. км) и достаточно приличной территорией (3-я в мире после России и Канады – 9,56 млн. кв. км).

Есть байка, что то ли ординарец, то ли ещё какой помощник Суворова, записывая со слов Александра Васильевича отчёт в столицу об очередной победе, удивился завышенным цифрам убитых солдат противника. На что, Суворов якобы сказал: «А чего их супостатов жалеть!»





Про население

Китайцы, а за ними индусы, индонезийцы, да и вообще вся Азия чётко уловили, что численность населения их стран – такое же стратегическое оружие, как бомбы и ракеты.

Никто достоверно не может сказать, какова на самом деле демографическая ситуация в Азии, в данном случае, в Китае. Все данные оценочные, в лучшем случае, информация самих же китайцев (последняя перепись в 2000 году).

Удивительным образом, несмотря на проводящуюся последние лет 20 политику правительства, направленную на ограничение рождаемости (одна семья – один ребёнок), население всё равно растёт по 12 млн. человек в год, как утверждают эксперты, из-за огромной базисной (т.е. начальной) цифры.

Я, безусловно, не демограф, но 2+2=4. Если у вас 100 человек населения: умерло за год двое, родился один, через год 99. Если 100 млн. или 1 млрд., а соотношение рождающихся и умирающих отрицательное, то какая разница в начальной цифре, результат будет минусовой. У китайцев и демографических экспертов парадоксальным образом плюсовой!

Очень запутанный вопрос. Например, в монографии Коротаева, Малкова, Халтурина «Историческая макродинамика Китая» приводится интересная таблица:

1845 г. – 430 млн.;

1870 г. – 350;

1890 г. – 380;

1920 г. – 430;

1940 г. – 430,

1945 г. – 490.

Мне попадался старый атлас, где говорилось, что в 1939 г., т.е. до 2-й Мировой войны, в Китае насчитывалось 350 млн. человек. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть огромные разночтения и отсутствие какой-либо стройной системы в поведении китайского населения.

То падение на 80 млн. за 25 лет, то рост на 50 млн. за 30 лет, то отсутствие изменений за 20 лет. Главное – что начальная цифра 430 млн. взята абсолютно с потолка, кто их супостатов считал. Но факт как будто налицо – за 95 лет с 1845 по 1940 число китайцев не изменилось, как было, так и осталось.

А вот за последующие 72 года (с учётом губительных войн, голода и нищеты, более чем 20-летней политики сдерживания) рост почти на миллиард!

К примеру, все знают, что СССР потерял в Великую Отечественную 27 млн. человек, но мало кто знает, что вторая страна по человеческим потерям – Китай – 20 млн. человек. Некоторые эксперты (возможно, типа нашего Чубайса) говорят о 45 млн. И несмотря на такие чудовищные потери и вообще всяческие лишения с 1940 по 1945 огромный рост на 60 млн.! Притом, что, кроме Мировой была ещё и гражданская в Китае, и в Тайване сейчас живёт 23 млн. человек, которые в 40-м году считались китайцами.

Однако, в результате образования КНР в 1949 г., население КНР уже составило 550 млн. человек. За 4 года, убежавших на Тайвань не считаем, а рост – просто галопирующий 60 миллионов человек. Потом были и культурная революция с бессчётными репрессиями и поедание воробьёв в голодные годы, а население росло всё быстрее и быстрее.

И всё же, почти поверим и посчитаем на коленке. 430 в 1940 г. Это очень много, конечно. 430 миллионов. Примерно половина женщины (в Азии женщин ещё меньше, но пусть). Около 200. Из них бабушки и девочки – ещё 2\3. Женщины рожают приблизительно от 15 до 40 = 25 лет, а живут за 70. Получаем 70 миллионов. Полагаем, что в Китае бездетных и лесбиянок нет, + скидка на мой демографический непрофессионализм = 70 млн. детородных женщин в 1940 г.

Сколько должны были родить эти барышни детей, чтобы через 9 лет китайцев стало 490 млн., на 15% рост? Война, разруха, медицины никакой, японцы зверствуют… По науке, если мне не изменяет память, чтобы просто не уменьшить население нужно 3-3,5 рожать. А дополнительные 90 млн. на 70 млн рожениц, ещё 1,2 человека. Физически за 9 лет по 4-5 детей не просто, но можно, но….

Интернет пишет, что по переписи 1953 года 594 млн., а в 1949-м не 490, а 549 млн. За 4 года сорок пятьмиллионов. За 13 лет население выросло с 430 до 594, на 164 миллиона, больше, чем на треть. Таким образом, 70 миллионов женщин за 13 лет родили 3,5 на каждую для воспроизводства + около 2,5 (163:70) = 6.

Кто-то возразит, в России тоже бум был на рубеже 19-20 вв. Но в России в ту пору 20 млн. человек японцы не вырезали + 20 млн. на Тайвань не убегали. И, возвращаясь к таблице, а что мешало в предыдущие 100 лет китайцам ну хоть на 10 миллионов увеличиться? Тут же за 13 лет 164 миллиона, как с куста, в голодуху и войну. Да, чуть не забыл, такие мелочи, как Корейская война, где полегли ещё около 150 тысяч детородных китайских мужчин, совсем смешно учитывать. В последующие десятилетия китайцы плодились и размножались просто без меры.

Я думаю, они своих китайцев, как ФРС доллары, просто рисуют из воздуха. Никто не спорит, китайцев, как и индусов и индонезийцев очень много, нигерийцев ещё полно, иранцев, пакистанцев. Но множество множеству рознь. А индусы – молодцы, вовремя подхватили почин.

Теперь немного про территорию. Китай большой, но… Взгляните на административную карту КНР. Есть в Китае так называемые автономные районы (Ары). Их 5, но сейчас речь о 3-х: Синцзян-уйгурский, Внутренняя Монголия и Тибетский.

Эти три АРа по территории занимают соответственно 1,66 млн. кв.км, 1,19 млн. кв. км и 1,22 млн. кв. км, всего около 4 млн. кв.км, почти половина территории КНР! Живёт же на этих территориях соответственно 19,6 млн. человек, 23,8 млн. и 2,74 млн., всего около 46 млн. человек, около 3% населения КНР. Безусловно, указанные районы не самые чудные для проживания (горы, пустыни, степи), но не хуже Внешней Монголии или Тувы нашей или, к примеру, Киргизии или Казахстана.

Большинство китайцев живут в междуречье Хуанхэ и Янцзы и на тёплом побережье (Юг и Юго-Восток). Кстати о Монголии. Если Внутренняя Монголия по территории больше Франции и Германии вместе взятых, то МНР-Монголия Внешняя по территории больше Внутренней почти в 1,5 раза = 1,56 млн. кв. км. Населения же практически нет 2,7 млн. человек (плотность 1,7 человек на кв. км, в КНР, напомню, 140, включая выше названные Ары, где плотность соответственно: 12, 20 и 2 чел\кв.км; в Междуречье под 300 человек на кв. километр живёт, тараканы да и только, если верить стат. данным).

Ресурсов же, за которыми китайцы якобы в Сибирь пойдут, рискуя напороться на русские атомные бомбы, в Монголии, да и в Казахстане том же, полным полно, а бомб нет. Мало того, чего бы идею воссоединения-объединения монгольского народа под крылом Поднебесной не двинуть?

Китайцев в России 150-200 тыс. человек. Всего! Общее население Хабаровского, Приморского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области (около 5 млн.) не сравнится, конечно, с пограничной провинцией Хэйлунцзян (38 млн.), но всё же.

Однако, монголы – спокойно спят (китайцев и русских в Монголии вместе взятых 0,1% населения – тыщи 2 где-то), казахи тоже не сильно напряжены.

Бояться, как мне представляется, нужно Бирме с её 50-ти миллионным населением и довольно большой территорией 678 тыс. кв. км. Над ней нависает тот самый Южно-Китайский миллиард, именно во Мьянме диктаторский режим, они-злодеи китайское меньшинство (1,5 миллиона!! человек) притесняют. И, самое главное, экватор рядом, морское побережье огромное и тепло, тепло.

Но даже и бирманские товарищи, как говорится, не парятся, а мы в панике.

Ну, ладно, опасаются американцев китайские коммунисты в тайванских делах порядок навести, но Вьетнам откровенно нарывается, криком кричит, что не боится, про прошлый мордобой постоянно напоминает, Лаос с Камбоджей курировать взялся, новоиспечённые Большой Брат. О нефтеносных островах спорит Китай с Вьетнамом, а так мир.

Странные китайцы. Народ уже на головах друг у друга сидит, а они даже свои огромные территории не осваивают, не говоря о слабеньких соседях типа Бирмы и Монголии. Но на Бурятию обязательно нападут, вон уже 150-тысячный экспедиционный корпус выслали, половина в Москве почему-то застряла, кто-то в тёплом Владивостоке, но это ерунда, по первому зову – в Сибирь.

Ну вот, пожалуй, и всё, в первом приближении.

Виктор Мехов

Комментарий seva_riga:

Дополнительные соображения по этому поводу…

Население Земли быстро сокращается. Оценить это сокращение возможно хотя бы по реальной численности населения Китая. Виктор Мехов написал очень интересную статью, в которой приводит аргументы в пользу того, что население Китая раза в 3-4 меньше, чем нас приучили думать (там и видео есть очень интересное). Наверняка то же самое можно сказать и об Индии, и о других явно бедных странах, с не по карману «большим» населением…

Проверить это достаточно легко: нужно зайти в Википедию и просуммировать население 20 крупнейших городов Китая. И получится внушительное число около 230 млн. человек (с учётом населения округов). А где же живут остальные люди? Где остальной миллиард обитает? В сельской местности? В коттеджах проживает? А где тогда они еду выращивают? В горах Тибета, которые занимают почти половину территории страны? А ведь еды им нужно очень много, если поверить, что в Китае живёт 1 миллиард 340 миллионов человек!

Смотрим дальше. Дуропедия сообщает, что в 2010 году Китай произвёл 546 млн. тонн зерна, притом, что посевные площади составляют в Китае 155,7 млн. га. А для обеспечения нормального питания населения стране необходимо выращивать в среднем около 1 тонны зерна в год на человека. Часть этого зерна идёт на корм скоту, а часть – на изготовление хлеба и прочие потребности. Так что Китай явно не обеспечивает себя зерном, если поверить, что у него такое большое население. Либо обеспечивает, если населения там в 3 раза меньше, чем считается.

Кстати, можно это легко проверить по показателям США. И сразу всё будет ясно и понятно! Смотрите: в США собирают в среднем около 60 млн. тонн пшеницы в год с площади около 20 млн. гектаров. Кроме этого, там собирают 334 млн. тонн кукурузы с 37,8 млн. га, и 91,47 млн. тонн соевых бобов с площади 30,9 млн. га. Таким образом, всего зерновых собирают около 485 млн. тонн с площади около 89 млн. га. А численность населения в США составляет всего около 300 млн. человек! Излишки зерновых экспортируются.

Отсюда сразу видно, что недостаток производства зерновых в Китае составляет порядка 800 млн. тонн в год, которые купить практически негде, если поверить в то, что население составляет 1,4 млрд. человек. А если в эту сказку не верить, то всё становится на свои места, и население Китая должно составлять не более 500 млн. человек!

И ещё одна зацепочка: Википедия сообщает, что доля городского населения в 2011 году впервые составила 51,27%, что тоже подтверждает гипотезу о том, что реальное население Китая не превышает 500 млн. человек.

То же самое творится и с Индией! Давайте сосчитаем население 20 крупнейших городов Индии. Ответ вас очень удивит: это всего около 75 млн. человек. 75 млн. человек! А где же остальные миллиард двести миллионов живут? Территория страны – чуть больше 3 млн. кв. км. Видимо, живут на природе с плотностью около 400 человек на 1 кв. км.

Плотность населения в Индии – вдвое выше, чем в Германии. Но в Германии – сплошные города по всей территории. А в Индии в городах живёт якобы около 5% населения. Для сравнения: в России доля городского населения составляет 73%, при плотности населения 8,56 чел/кв.км. А вот в США доля городского населения составляет 81,4%, при плотности населения 34 чел/кв. км.

Может ли официальная информация по Индии быть правдой? Конечно, нет! Плотность населения в сельской местности всегда составляет всего несколько человек на кв. км, т.е. раз в 100 ниже, чем в Индии. А это является чётким подтверждением того, что населения в Индии раз в 5-10 меньше, чем пишется в официальных источниках.

К тому же, по сведению Википедии, почти 70% индийцев проживают в сельских регионах, таким образом, посчитанные нами 75 млн. городских жителей составляют около 30% населения Индии. Следовательно, полное население из этой пропорции будет составлять около 250 млн. человек, что гораздо больше соответствует действительности, чем сказка о миллиарде.

Индия – это пока что просто клоака с угробленной экологией и ни на что не способным населением, максимум, в 200-300 миллионов человек. А индийско-китайский миф о громадном населении нужен как раз для того, чтобы паразиты могли и дальше безболезненно обманывать нас с вами и продолжать уничтожать население планеты…