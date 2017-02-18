Февральская революция = февральский госпереворот 1917 года

То, что произошло в России сто лет назад – государственный переворот. Точно такой же, как и февральский госпереворот 2014 года в Киеве. Даже названия, которые узурпаторы попытались дать своим детищам очень похожи: Февраль 1917 года любил называть себя «Великой и Бескровной» (хотя погибло более тысячи человек) революцией, Февраль 2014 года – «революцией достоинства». Ложь и там и там. После «бескровной» кровь полилась реками и целыми морями, после «революции достоинства» людей точно также стали убивать, а резкое ухудшение жизни добавило им чего угодно, но у ж точно не «достоинства».



Ресурс Накануне.ру задал несколько вопросов по поводу Февраля 1917 года…

Источник: НАКАНУНЕ.RU

«Февральская революция выявила гнилую суть тогдашней правящей элиты

Социологи выяснили отношение граждан России к буржуазной Февральской революции, которая стала концом монархии и предвещала революцию Октябрьскую — социалистическую. Опрос провел считающийся либеральным «Левада-центр» в преддверии 100-летия годовщины отречения Николая II.

45% респондентов отметили, что Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это «лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции». 21% при этом считает, что Февральская революция открывала путь к «буржуазно-демократическому развитию России, превращению её в такую же страну, как другие европейские государства».

Самым популярным ответом на вопрос о значении крушения монархии для страны стал, как ни странно, «никогда не задумывался об этом» (32%), при этом 23% полагают, что «положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга».

Также россияне скорее согласны с тем, что «Февральская революция была этапом на пути к Великой Октябрьской социалистической революции, создавшей первое в мире государство рабочих и крестьян» (32%), а 19% полагают, что «Февральская революция ослабила Россию, что привело к октябрьскому перевороту и крушению страны». Лишь 11% думают, что «Февральская революция, если бы не последующий октябрьский переворот, вывела бы Россию на путь прогресса и демократии, и наша страна входила бы сейчас в число наиболее развитых стран мира».

Нетрудно заметить, что при этом и проведенный опрос, и полученные результаты связаны с некоторыми мифами, отмечают историки. Например, это касается утверждений о некой «преемственности» революций, заблуждений о «демократических преобразованиях» февралистов на пути к жизни «как в Европе».

Как отметил в беседе с Накануне.RU писатель, автор книг, посвященных событиям 1917 года, Николай Стариков, «лучше всего познавать историю на примере текущего времени. Увы, текущее время дает нам пример подобной ситуации. Поэтому вопрос, есть ли что-то положительное в государственном перевороте февраля 1917 г., нужно переадресовать к февралю 2014 г. Я не вижу положительных последствий госпереворота на Украине, который прошел по тому же сценарию. Так же и в отношении переворота, который случился в Петрограде во время Первой мировой войны, когда военные арестовали верховного главнокомандующего«.

Историк Евгений Спцицын считает, что в определенном смысле сам по себе февральский переворот был закономерен, так как «самодержавная монархия как форма правления изжила себя и при этом не собиралась реформироваться и трансформироваться в нечто иное».

Февральская революция, по мнению Евгения Спицына, «выявила всю гнилую суть тогдашней правящей элиты — и монархической, и той элиты, которая ей противостояла (это, прежде всего, буржуазные круги, в частности, банкиры московское купечество и др.), потому что, когда они взяли власть в свои руки, то показали свою полную неспособность управлять страной. Ни о каких реформах речь не шла, пошел процесс распада и радикализация народных масс. Это пошло с такой калейдоскопической скоростью, что все меры правительства носили паллиативный характер, били по хвостам и были не в состоянии ни на что повлиять. Поэтому приход большевиков к власти стал фактическим спасением для России«.

А Февральская революция необязательно могла закончиться победой большевиков, и Владимир Ленин победил во многом благодаря инертности и бездействию своих оппонентов: «Победа большевиков во многом была случайностью. Но, как говорил Маркс, случайность – это непознанная закономерность, потому что Россия была буквально беременна социальной революцией, поскольку масштабы антагонизма и в политике, и в экономике, и в социальных отношениях дошли, что называется, до последней черты. И правящая элита все эти проблемы вовсе не собиралась решать», — рассказал Евгений Спицын Накануне.RU.

«Надо понимать, что события февраля 1917-го — это был верхушечный переворот, а уже события октября – это классическая социальная революция и приход к власти тех общественных сил (в данном случае большевиков), которые выразили интересы основной массы населения страны. Ведь неслучайно, когда большевики пришли к власти, то на Втором съезде советов были приняты три важных документа: это Декрет о власти, о переходе всей полноты государственной власти из рук буржуазного временного правительства в руки Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов, второй – это Декрет о мире и третий – Декрет о земле«, — отметил историк.

С другой стороны, по мнению Николая Старикова, к следующей революции страну подводили не только внутренние, но и внешние силы: «Октябрьская революция была неизбежным следствием Февральской, потому что внешние силы, которые стояли за февральскими заговорщиками, а это были Великобритания и наши союзники по Антанте, своей целью ставили не обновление российской власти, не какие-то реформы и не прочую ерунду, которую могут писать всякие недалекие историки, а уничтожение России как своего геополитического конкурента. Для этого столкнули с Германией, потом повели войну так, чтобы она пошла наиболее тяжко для нас, постарались вызвать внутренний взрыв и, к сожалению, у них это получилось. Дальше перекинули головешки от этого костра на Германию».

По его мнению, убедиться в справедливости такого тезиса совершенно просто. «После разгрома Германии Антанта не восстановила Российскую империю или хотя бы Российскую республику на момент 1917 г. Ответ только один – крушение государства Российского и было конечной целью наших союзников. И вот второй частью их плана было дальнейшее сползание России в хаос и приход к власти ещё более экстремистских сил, которыми на тот момент им казались большевики. Наше счастье было в том, что Ленин и его ближайшее окружение оказались очень толковыми политиками и талантливыми организаторами, которые в итоге через страшную Гражданскую войну, пройдя сквозь море лишений, смогли восстановить русское государство, а впоследствии Сталин сделал его таким сильным, каким оно никогда не было в нашей истории», — отметил Николай Стариков.»

P.S. Как и зачем наши британские «партнеры» организовали переворот в Феврале 1917 года можно прочитать в моей книге « 1917. Разгадка «русской» революции «. Которая получила новую обложку и вот-вот выйдет в свет обновленной.

Старая обложка:

Новая обложка:

Источник: nstarikov.ru