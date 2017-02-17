Схема Набиуллиной. Как Центробанк “не успевает” закрывать банки

МВД объявило в розыск бывших владельцев “Пробизнесбанка”, которые “случайно” успели сбежать с миллиардами за границу, оставив вкладчиков и компании, державшие деньги в банке, у разбитого корыта. Поможет ли это вернуть деньги клиентам и почему регулятор медлил с его банкротством, выяснял Лайф.

“Пройдена половина пути по оздоровлению банковского сектора”, — объявила на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Иными словами, в ближайшие годы нас ждёт ещё около 300 отозванных лицензий и сотни миллиардов государственных рублей, потраченных на латание дыр, которые внезапно появляются в балансах банков-банкротов, как раз перед введением временной администрации. О том, как образуются эти дыры, можно рассмотреть на примере отзыва лицензии у “Пробизнесбанка” — на днях его акционеров следователи объявили в федеральный розыск.

Рядом с ЦБ

Бывшие владельцы “Пробизнесбанка” — основного банка финансовой группы “Лайф” — Сергей Леонтьев и Александр Железняк всегда были близки руководству Центробанка. После кризиса 2008 года регулятор поручил бизнесменам санацию “Газэнергобанка” и “Банка24.ру”, на что выделил им ни много ни мало 7,5 млрд рублей. А всего лишь за год до отзыва лицензии у самого “Пробизнесбанка” ему была поручена санация банка “Солидарность”, на что он получил ещё 6 млрд рублей льготного кредита от регулятора.

К уже санируемому активу — “Банку24.ру” — у Центробанка возникли первые претензии в сентябре 2014 года, после чего проблемы возникли у самого “Пробизнеса”. Вскоре ЦБ отозвал у “Банка24.ру” лицензию. Как регулятор объяснил в пресс-релизе, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Впрочем, особым секретом это и не было: банковские форумы были полны сообщений, что там не брезговали любыми клиентами, открывали без присутствия, нарушая все возможные нормативы. Поэтому неудивительно, что это был один из основных банков для продавцов готовых компаний.

Скорее всего, бенефициары были заранее проинформированы о том, что у одного из их банков будет отозвана лицензия. Ведь незадолго до этого “Банк24.ру” был формально выведен из группы “Лайф”. При этом банк был вполне платёжеспособный: в ходе ликвидации он смог полностью вернуть все деньги своим клиентам, что является довольно редким случаем в наших условиях.

Похоже, что отзыв лицензии у платёжеспособного банка стал своеобразным сигналом “пора валить” для Леонтьева и Железняка.

За границу — с деньгами!

После того как “Банк24.ру” остался без лицензии, “Пробизнесбанк” стал активно выдавать кредиты подставным фирмам (Следственный комитет считает доказанным выдачу необеспеченных кредитов на 2,5 млрд рублей). После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка.

Например, утверждается, что Ольга Железняк купила в Бруклине, 88 Cutler line, дом в колониальном стиле общей площадью 7,475 кв. футов на участке земли площадью почти 34 тыс. кв. футов. В доме семь спальных комнат и шесть ванных. Сумма сделки — 4,4 млн долларов. А общая дыра в балансе банка достигла, по разным оценкам, от 40 до 67 млрд рублей. ЦБ ввёл в банке временную администрацию.

И снова санкции от регулятора были введены не без ведома владельцев банка. Хотя он (впервые!) не сообщил об этом на своём сайте, бывший владелец в этот день разослал по сотрудникам прощальное письмо. В нём он указал, что “Россия пока ещё не “доросла” до того, чтобы в ней могла нормально работать такая финансовая группа, как “Лайф”. Поэтому в ближайшие 50 лет я буду делать “Лайф” в других частях земного шара”. Он и его партнёр Александр Железняк смогли спокойно выехать за рубеж. На санацию “дочек” “Пробизнесбанка” Центробанк выделил около 100 млрд рублей.

Кто ж его посадит?

То, что в балансе банка находится дыра в десятки млрд рублей, выяснилось, как и обычно, после того, как его бенефициары уже выехали за рубеж. АСВ передало следственным органам материалы, по которым уже задержано около 10 бывших сотрудников — в основном рядовых сотрудников. Их обвиняют в выводе как минимум 2,5 млрд рублей путём выдачи невозвратных кредитов на подставные фирмы. Как заявили в Следственном комитете, эти деньги пошли в основном на покупку зарубежной недвижимости. Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства.

Как следует из сайта МВД, владельцы объявлены в общероссийский розыск.

Впрочем, вероятно, что розыск необходимо будет проводить в международном масштабе: ещё до отзыва лицензии Леонтьев и Железняк оформили себе кипрские паспорта и, по некоторым сведениям, находятся в США.

Впрочем, как показывает практика, банкирам и под розыском живётся за рубежом вполне себе спокойно. Как, например, живёт Борис Булочник из “Мастер-банка”, которого обвиняют в выводе 61 млрд рублей, или владелец “Межпромбанка” Сергей Пугачев, который смог вывести сразу 130 млрд рублей.

Да, к сожалению, они не первые и, скорее всего, не последние банкиры, которым удалось вывести за границу миллиарды на безбедную старость. Государство рассчиталось с вкладчиками — физическими лицами — за счёт средств Агентства по страхованию вкладов. Вот только кто возместит ущерб, причинённый таким образом бюджету и вернёт средства юридическим лицам?

Впрочем, не исключено, что начало розыска Леонтьева и Железняка говорит о серьёзном намерении правоохранительных органов добиться в этом деле привлечения виновных к ответственности.

Однако пока положительных примеров успешного привлечения к ответственности организаторов таких бизнес-схем нет. И пока они сидят на пляже, их бывшие работники сидят в тюрьме…

Руководство Центробанка тоже вряд ли будет среди фигурантов дела. Формально оно всё сделало правильно: лицензию отозвали, временную администрацию ввели, даже дыры, через которые деньги выводили, нашли. Вот только настораживает, что каждый раз владельцы банка, кинувшие сотни компаний, разрушившие бизнес многих, спокойно скрываются за рубежом, нисколько не опасаясь последствий. Да ещё и подготовившись — выведя сотни млн долларов на безбедную старость.

— Судя по всему, руководство Центробанка делает всё, чтобы некоторые владельцы банков не попались. Иначе сложно объяснить цепь совпадений, которые можно наблюдать в случае с “Пробизнесбанком”, — отмечает один из опрошенных Лайфом банкиров. — И если к этому не причастна сама Эльвира Набиуллина, то она должна сделать всё, чтобы такие случаи прекратились.

Автор: Соня Синичкина

Источник: https://life.ru/t/центробанк/972624/skhiema_nabiullinoi_kak_tsientrobank_nie_uspievaiet_zakryvat_banki