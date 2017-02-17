Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2017
- 12:47 Глава ДНР заявил о готовности забрать оккупированные киевской хунтой районы Донбасса.
- 09:51 Украинские боевики выпустили по ДНР около 365 снарядов и мин.
- 08:46 Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили перемирие в ЛНР.
- 06:00 Война по расписанию: как Киев пользуется паузами в Минском переговорном процессе.
- 01:30 ВСУ в зону «АТО» выделили ржавые грузовики 50-х годов (ФОТОФАКТ).
- 01:13 ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Ясиноватую.
- Вчера 23:03 ВСУ обстреляли Авдеевку — подробности.
- Вчера 22:35 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 16.02.2017.
Глава ДНР заявил о готовности забрать оккупированные киевской хунтой районы Донбасса
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить оккупированные киевской хунтой районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.
«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — сообщил Захарченко на пресс-конференции в Луганске в пятницу.
Он отметил, что благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, у властей Республик появилось право «делать это самостоятельно».
«На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их — мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — пояснил Захарченко.
Он подчеркнул, что все, что возможно сделать для земляков, будет сделано.
По словам главы ДНР, сегодня лидеры Республик Донбасса впервые не голословно заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но и «делом подтвердили, что об этом не забывают».
«Я думаю, что мировые лидеры, и особенно Европа, задумаются об этой вещи, и думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить», — сказал Захарченко.
Кроме того, представители Луганской и Донецкой Народных Республик потребовали доступа на находящиеся на оккупированных киевской хунте территориях объекты инфраструктуры, возможное повреждение которых поставит под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинские боевики выпустили по ДНР около 365 снарядов и мин
Украинская армия с вечера выпустила 365 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Ясиноватой, Горловки и южным селам Донецкой Народной Республики.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«С 18:00 до 02:00 фиксировались обстрелы со стороны ВСУ по окраинам Ясиноватой, селам Спартак, Крутая Балка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Октябрь, Коминтерново Новоазовского района, поселкам Зайцево и Гольмовский под Горловкой, — говорится в сообщении. — С позиций противника выпущено 364 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили перемирие в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Позиции в районе села Калиново дважды были обстреляны с направления Троицкого. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, противотанковых ракетных комплексов и АГС.
Обстрел из 82-миллиметровых минометов был нанесен по позициям возле Молодежного.
Кроме того, орудия боевой машины пехоты, станкового гранатомета и стрелкового оружия были обстреляны окрестности населенных пунктов Смелое, Первомайск, Логвиново и Калиновка.
«Потерь нет», — уточнили в оборонном ведомстве, пишет ЛИЦ.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Война по расписанию: как Киев пользуется паузами в Минском переговорном процессе
Украинские власти освоили тактику, которая позволяет уходить от ответственности за нарушение Минских соглашений, считают в МИД ДНР.
Кроме того, ВСУ устраивают провокации во время зарубежных визитов Петра Порошенко. Эту привязку к календарю президента эксперты объясняют желанием привлечь внимание Запада к неспокойной обстановке в Донбассе.
При этом мишенями всё чаще становятся объекты инфраструктуры и заводы. Зачем Киев создаёт гуманитарную катастрофу в регионе и к каким последствиям приведут такие действия — в материале RT.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина фактически заблокировала работу консультационной группы в Минске и научилась пользоваться паузами в переговорном процессе. По её словам, Киев саботирует выполнение «формулы Штайнмайера».
Это положение предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу в день местных выборов в регионе.
«В группе по политике возник очередной кризис, и он длится продолжительное время. С сентября 2016 года уже 14-й раз выносится на предложение «формула Штайнмайера» об особом статусе. <…> Чтобы не обсуждать её, Украина использует отсылку к нормандскому формату и ждёт «дополнительного сигнала» от лидеров «нормандской четвёрки», — сказала на конференции в пресс-центре агентства ТАСС Никонорова.
Она подчеркнула, что «формула Штайнмайера» — «это компромисс и уступка с нашей стороны». Глава МИД ДНР считает, что Киев намеренно путает карты.
Никонорова напомнила, что функции минского формата сводятся к выработке конкретных решений для выполнения соглашений от 12 февраля 2015 года. Нормандский формат — это институт, необходимый для контроля и корректировки договорённостей.
Подводя итог двухлетнего существования «Минска-2», Никонорова констатировала, что из 13 пунктов выполнен один, «да и то формально». Она отметила, что Киев игнорирует любые попытки возобновить диалог по политическим вопросам: закон об особом статусе, изменения в конституцию, проведение выборов.
Украинские дипломаты отказываются озвучить свою позицию, делая бессмысленным обсуждение плана реализации соглашений.
«У нас вчера было 56-е заседание политической подгруппы. Украина ведёт политику в стиле „договариваться, чтобы не договариваться“. Нами было подготовлено 8 документов, которые были предоставлены ещё в апреле—мае. Украина не подготовила ни одного.
При этом за минувший год в политической подгруппе сменились четыре переговорщика», — сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.
Знают и молчат
Представители народных республик недовольны поведением наблюдательной миссии ОБСЕ, которая не оказывает давления на украинские власти.
«Со стороны ОБСЕ мы видим негласную поддержку этой позиции. ОБСЕ не давит на Киев, не предъявляет претензии Киеву», — посетовал Мирошник.
«Отчёты ОБСЕ делаются крайне обтекаемо. Они гораздо больше знают, чем публикуют. Не указывают, хотя бы предположительно, кто обстреливал территории», — пояснил дипломат ЛНР.
Также Мирошник недоволен тем, что ОБСЕ недостаточно следит за ходом переговоров в Минске.
Никонорова солидарна с мнением Мирошника. По её словам, ОБСЕ не всегда в точности выполняет очерченные мандатом обязанности.
«Этим недовольны жители. Недавно в Донецке прошёл митинг на эту тему», — добавила министр иностранных дел ДНР, отметив, что миссия нередко упрекает ополчение в препятствовании деятельности.
«С нашей стороны нет никаких препятствий для реализации мандата ОБСЕ. Есть территории, где не произведено разминирование. Соответственно, мы предупреждаем представителей ОБСЕ об опасности. Расценивать это как запрет — это напоминает некий фарс. Если мы не знаем о намерениях ОБСЕ, то мы не можем содействовать выполнению функций», — добавила Никонорова.
«Например, по просьбе жителей было принято решение о необходимости более детальной фиксации обстрелов западных окраин Донецка. Но попасть туда не удалось в связи со снайперскими обстрелами Украины.
Представители ОБСЕ находятся в затруднительном положении. <…> Но эта не наша вина, что наблюдатели порой не могут попасть, куда хотят», — считает глава МИД ДНР.
Игра в несколько ходов
Власти народных республик не удовлетворены работой миссии ОБСЕ в период обострения конфликта.
29 января бои вспыхнули в Авдеевке (10 км к северу от Донецка), где проходит линия соприкосновения и обе стороны находятся близко друг к другу.
Капитуляция ополчения открыла бы ВСУ прямую дорогу на Донецк. Для народной милиции ДНР присутствие украинских войск в Авдеевке тоже как кость в горле. Из Авдеевки обстреливается трасса Горловка-Донецк, которая соединяет две республики.
Кроме того, ВСУ обладают возможностью стрелять по Донецку. И тем, и другим силам было бы выгодно отодвинуть линию фронта хотя бы на несколько километров.
Если верить ОБСЕ, украинская армия и народная милиция ДНР применили запрещённые «Минском-2» вооружения. Речь идёт о танках, миномётах, реактивных системах залпового огня (РСЗО) и других артиллерийских орудиях.
Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Александр Хуг считает, что до обострения тяжёлой техники в Авдеевке не было.
Жертвами обстрелов стали около сотни мирных жителей. Значительный урон был нанесён инфраструктуре: линиям электропередач, теплостанциям и водопроводной системе. Кроме того, множество снарядов повредили жилые дома.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что в мае—июне прошлого года Киев изменил тактику: «Обстрел идёт не только жилых кварталов, но и объектов инфраструктуры и производственных мощностей.
Украина хочет вывести на первый план вопрос безопасности и поднимать его, уходя от обсуждения политических пунктов. И такой подход находит поддержку на Западе».
«Это согласованная политика Украины и Запада по апелляции к экологическим и технологическим катастрофам. Киев хотел бы, чтобы в регион были введены международные силы безопасности. Видимо, уместно говорить об ООН, так как у ОБСЕ нет войск. Это простая примитивная игра в несколько ходов», — заявил Чеснаков.
По его мнению, ещё одним элементом игры Киева являются артиллерийские обстрелы в период зарубежных поездок Порошенко.
«Эти действия привязаны к календарю иностранных визитов. Если сопоставить эти события, то можно сделать вывод, что обострение направлено на привлечение внимание западных политиков к тому, что происходит. Мы видели, как Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки», — напомнил Чеснаков.
На пороге перемен
«Украинское руководство поддавливают сообщения о сделке между РФ и США. Оно боится перемен в правящей верхушке в Европе. Это влияет на „моральное самочувствие“ украинской элиты, но о переломе говорить не приходится», — отмечает политолог Денис Денисов.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что нерешительная политика западных партнёров Украины начинает бить рикошетом по ним самим:
«Киев уже начал вытирать ноги о своих партнёров из-за их молчания».
В начале февраля между Киевом и Берлином едва не разгорелся дипломатический скандал. Часть депутатов Верховной Рады не понравилось интервью посла ФРГ Эрнста Райхеля, где он высказался за проведение выборов в Донбассе без украинских флагов и вывода «российских войск».
МИД Украины вызвал посла за «ряд некорректных высказываний». 7 февраля депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко написал баллончиком с краской «Nein!» на фрагменте Берлинской стены у немецкого посольства. Через три дня пропрезидентская партия принесла ФРГ извинения за вандализм.
«Обструкция „Минска-2“ вызвана пассивностью западных партнёров Украины. То, что произошло у посольства ФРГ, это результат политики Берлина, прежде всего. И чем чаще они будут закрывать глаза, тем чаще будут повторяться подобные инциденты», — уверен Силаев.
Читайте также: Два года Минским соглашениям: не то мир, не то война
Алексей Заквасин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ в зону «АТО» выделили ржавые грузовики 50-х годов (ФОТОФАКТ)
Подразделению ВСУ в Донбассе выдали грузовые автомобили середины прошлого века.
«Пока олигархи на торговле углем рубят миллиарды. Вот такую технику выдали батальону „Винница“ в зоне АТО, на лучшее нет денег», — возмущаются в соцсетях, комментируя опубликованные фотографии.
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинским военным на передовой выдали пулеметы «Максим».
Читайте также: ВАЖНО: Порошенко решился силовым путем разогнать «ветеранов АТО», блокирующих Донбасс
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Ясиноватую
Украинские войска сегодня вечером открыли огонь из тяжелой артиллерии по Ясиноватой.
Об этом сообщает агентство ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.
«Украинские военные с 18:00 до 22:00 вели огонь по Ясиноватой из артиллерии. По территории Республики они выпустили пять снарядов калибром 152 мм и семь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала «Русская Весна», вечером 16 февраля ВСУ открыли огонь из танковых орудий по Авдеевке.
Читайте также: Под Горловкой вспыхнул бой: ВСУ атаковали окраины города
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ обстреляли Авдеевку — подробности
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские военные обстреляли оккупированную Авдеевку.
В оперативном командовании ДНР прокомментировали действия ВСУ.
«В течение суток ВСУ проводили обстрелы позиций НМ ДНР и жилых массивов в районах н.п. Ясиноватая, Спартак, аэропорта и Киевского района города Донецка с применением танков, артиллерии и минометов. Предположительно, с целью срыва отвода вооружений, намеченного на 20 февраля текущего года, ВСУ активизировали обстрелы не только нашей территории, но и временно оккупированных территорий. Так, в районе 17.45 подразделениями ВСУ, находящимися в районе н.п. Опытное и в/ч г. Авдеевки, был произведен обстрел жилого массива района „Химик“ города Авдеевка с применением танков», — отметили в ведомстве.
«При этом, зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. По предварительной информации, в результате осколочного ранения погиб мужчина. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются», — добавили в оперативном командовании.
Читайте также: Радикалы, блокирующие сообщение с Донбассом, призвали к вооруженному сопротивлению
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 16.02.2017
— Вчера в столице Франции продолжились протесты и столкновения с полицией;
— США поддерживает наращивание военного потенциала ВСУ;
— Захарченко призвал Запад оказать давление на Порошенко;
— В Европейском Союзе призвали немедленно прекратить блокаду ж/д сообщения на Донбассе;
— Минобороны РФ ждет разъяснений Пентагона в связи с заявлением главы ведомства Джеймса Мэттиса о необходимости вести разговор с Москвой «с позиции силы»;
— ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град».
К оглавлению | Источник: news-front.info