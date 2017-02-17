Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2017

Сирийская армия и ВКС РФ освобождают стратегическую высоту возле авиабазы Кувейрис в провинции Алеппо.

Штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке российской авиации выбила силы ИГИЛ* с важного холма Хмаймийя на востоке провинции Алеппо.

После занятия этой высоты Tiger Force теперь имеют огневой контроль над Хмаймиа Саджира и Хмаймиа Кабира недалеко от военного аэродрома Кувейрис (Квайрис).

Операция в этом районе продолжается при активной поддержке ВКС России и ВВС САР.

Российские штурмовики «Грач» Су-25 наносят мощные авиаудары по позициям и коммуникациям террористов на этом участке фронта, сообщается о бомбардировках бандитов у городка Расм Аль-Имам.

Медиа-крыло ИГИЛ заявляет, что по позициям группировки нанесено более 50 авиаударов. Кроме того, боевики публикуют фото Су-25 и своих тщетных попыток сбить штурмовик из зенитной установки, вмонтированной в кузов пикапа.

В Генштабе Минобороны России вечером в четверг заявили, что основные усилия ВКС РФ сейчас направлены на уничтожение объектов ИГИЛ в восточных районах Сирии или в северной части провинции Алеппо.

Правительственные войска в настоящее время уже в пределах 4 км от стратегически важного города Дейр Хафир, после освобождения которого дорога к Ракке будет открыта для Армии Сирии.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация