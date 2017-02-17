Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2017
- 12:58 Рубен Сафрастян: Межсирийские переговоры в Астане – большой успех.
- 08:06 Российские военные выдали около 27 тонн гуманитарки в Сирии.
- 04:06 Российские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту.
- 00:13 Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА).
Рубен Сафрастян: Межсирийские переговоры в Астане – большой успех
Армянский тюрколог, директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении Рубен Сафрастян в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Во-первых, продвижения на самом деле есть. То, что собралась такая компания в Астане, которая представляет настоящую оппозицию и наблюдателей — это свидетельствует о том, что процесс пошел. А на сколько быстро идет этот процесс, я думаю, пока рано делать выводы. Для всех важно то, что процесс уже начался, а это большой успех», — сказал Рубен Сафрастян.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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Российские военные выдали около 27 тонн гуманитарки в Сирии
Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций, в ходе которых свыше 3,5 тысяч жителей Сирии получили около 27 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщается в гуманитарном бюллетене российского центра по примирению, пишет РИА Новости.
«За сутки гуманитарную помощь получили 3.590 жителей. Общая масса доставленных в Сирийскую арабскую республику и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,7 тонны», — говорится в сообщении.
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Российские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту
У Ивана Сидоренко появилась большая подборка фотографий посвященная обучению российскими военными инструкторами (вероятно из ССО) сирийской пехоты, которая должна принять участия в боях в Восточном Каламуне.
https://twitter.com/IvanSidorenko1/statu
PS. Нехватка хорошей устойчивой пехоты одна из основных проблем всех участников боевых действий на сирийском ТВД (ну кроме разве что Халифата). Эта проблема в ходе кампании 2016-го года не раз проявилась и судя по активной деятельности в этом направлении, без внимания она не осталась. Схема – мы просто даем оружие, а вы воюйте, конечно работает, но не совсем. Поэтому помимо поставок вооружений, надо подтягивать боевую подготовку сирийцев, что для боев с халифатчиками, лишним точно не будет. Результаты активной работы по созданию "5-го легиона", уже видны в ходе наступления на Пальмиру. Те парни, которых наши натаскивают на фотографиях, получат возможность проявить себя уже в ходе весенней кампании 2017-го года.
PS2. И кстати, о халифатчиках. На Сахалине(!) ФСБ хлопнула http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a63c689a
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Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА)
Сирийская армия и ВКС РФ освобождают стратегическую высоту возле авиабазы Кувейрис в провинции Алеппо.
Штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке российской авиации выбила силы ИГИЛ* с важного холма Хмаймийя на востоке провинции Алеппо.
После занятия этой высоты Tiger Force теперь имеют огневой контроль над Хмаймиа Саджира и Хмаймиа Кабира недалеко от военного аэродрома Кувейрис (Квайрис).
Операция в этом районе продолжается при активной поддержке ВКС России и ВВС САР.
Российские штурмовики «Грач» Су-25 наносят мощные авиаудары по позициям и коммуникациям террористов на этом участке фронта, сообщается о бомбардировках бандитов у городка Расм Аль-Имам.
Медиа-крыло ИГИЛ заявляет, что по позициям группировки нанесено более 50 авиаударов. Кроме того, боевики публикуют фото Су-25 и своих тщетных попыток сбить штурмовик из зенитной установки, вмонтированной в кузов пикапа.
В Генштабе Минобороны России вечером в четверг заявили, что основные усилия ВКС РФ сейчас направлены на уничтожение объектов ИГИЛ в восточных районах Сирии или в северной части провинции Алеппо.
Правительственные войска в настоящее время уже в пределах 4 км от стратегически важного города Дейр Хафир, после освобождения которого дорога к Ракке будет открыта для Армии Сирии.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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