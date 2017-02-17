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Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2017

10:25. 17 февраля 2017 Просмотров - 881 Один комментарий Опубликовал:

Рубен Сафрастян: Межсирийские переговоры в Астане – большой успех

Армянский тюрколог, директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении Рубен Сафрастян в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Во-первых, продвижения на самом деле есть. То, что собралась такая компания в Астане, которая представляет настоящую оппозицию и наблюдателей — это свидетельствует о том, что процесс пошел. А на сколько быстро идет этот процесс, я думаю, пока рано делать выводы. Для всех важно то, что процесс уже начался, а это большой успех», — сказал Рубен Сафрастян.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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Российские военные выдали около 27 тонн гуманитарки в Сирии

Российские военные выдали около 27 тонн гуманитарки в Сирии

Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций, в ходе которых свыше 3,5 тысяч жителей Сирии получили около 27 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщается в гуманитарном бюллетене российского центра по примирению, пишет РИА Новости.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3.590 жителей. Общая масса доставленных в Сирийскую арабскую республику и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,7 тонны», — говорится в сообщении.

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Российские военные инструкторы готовят сирийскую пехоту



У Ивана Сидоренко появилась большая подборка фотографий посвященная обучению российскими военными инструкторами (вероятно из ССО) сирийской пехоты, которая должна принять участия в боях в Восточном Каламуне.















































https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/832391582733197312 – цинк

PS. Нехватка хорошей устойчивой пехоты одна из основных проблем всех участников боевых действий на сирийском ТВД (ну кроме разве что Халифата). Эта проблема в ходе кампании 2016-го года не раз проявилась и судя по активной деятельности в этом направлении, без внимания она не осталась. Схема – мы просто даем оружие, а вы воюйте, конечно работает, но не совсем. Поэтому помимо поставок вооружений, надо подтягивать боевую подготовку сирийцев, что для боев с халифатчиками, лишним точно не будет. Результаты активной работы по созданию "5-го легиона", уже видны в ходе наступления на Пальмиру. Те парни, которых наши натаскивают на фотографиях, получат возможность проявить себя уже в ходе весенней кампании 2017-го года.

PS2. И кстати, о халифатчиках. На Сахалине(!) ФСБ хлопнула http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a63c689a794732682e83a5?from=newsfeed группу персонажей из стран Средней Азии, которые собирались отправиться воевать в Сирию на стороне Халифата.

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Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА)

Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Сирийская армия и ВКС РФ освобождают стратегическую высоту возле авиабазы Кувейрис в провинции Алеппо.

Штурмовая дивизия «Тигры» при поддержке российской авиации выбила силы ИГИЛ* с важного холма Хмаймийя на востоке провинции Алеппо.

После занятия этой высоты Tiger Force теперь имеют огневой контроль над Хмаймиа Саджира и Хмаймиа Кабира недалеко от военного аэродрома Кувейрис (Квайрис).

Операция в этом районе продолжается при активной поддержке ВКС России и ВВС САР.

Российские штурмовики «Грач» Су-25 наносят мощные авиаудары по позициям и коммуникациям террористов на этом участке фронта, сообщается о бомбардировках бандитов у городка Расм Аль-Имам.

Медиа-крыло ИГИЛ заявляет, что по позициям группировки нанесено более 50 авиаударов. Кроме того, боевики публикуют фото Су-25 и своих тщетных попыток сбить штурмовик из зенитной установки, вмонтированной в кузов пикапа.

В Генштабе Минобороны России вечером в четверг заявили, что основные усилия ВКС РФ сейчас направлены на уничтожение объектов ИГИЛ в восточных районах Сирии или в северной части провинции Алеппо.

Правительственные войска в настоящее время уже в пределах 4 км от стратегически важного города Дейр Хафир, после освобождения которого дорога к Ракке будет открыта для Армии Сирии.

Читайте также: Сотни ракет ВКС России и «Тигры» ровняют с землей позиции ИГИЛ на востоке Алеппо (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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