Scofield: SEALs в деле и в доле. Продолжение

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/16/677920-sovetnika-natsbezopasnosti-garvardu (16.02.2017) Президент США Дональд Трамп предложил пост своего советника по национальной безопасности вице-адмиралу Роберту Гарварду, бывшему замкомандующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, вице-адмирал, принимавший участие в операциях в Афганистане и Ираке, предложение президента принял. В Белом доме эту информацию прокомментировать не смогли (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3220877 (17.02.2017) Вице-адмирал ВМС США Роберт Гарвард отклонил предложение занять пост советника президента США по национальной безопасности, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Гарвард борется между чувством долга и осознанием своей очевидной неэффективности»,— рассказал один из собеседников газеты. При этом другой источник добавил, что Дональд Трамп пригласил военного на еще одну встречу в Белый дом, чтобы попробовать уговорить его передумать (конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/665540 (17.02.2017) Высокопоставленный сотрудник Белого дома рассказал, что, отвечая президенту США отказом, Гарвард сослался на «финансовые и семейные обязательства». Однако его знакомый поведал журналистам, что отставной военный не хотел становиться советником американского лидера из-за неприятия происходящего в его администрации. «Ему кажется, что Белый дом в хаосе», — пояснил друг Гарварда.

Об отказе до сих пор не объвляли официально, поэтому все заявления о его причинах носят предварительный характер и сделаны на условиях анонимности.

Ранее американские СМИ сообщали, что фамилия Гарварда стоит первой в коротком списке кандидатов на пост президентского советника по национальной безопасности. В 2011–2013 годах Гарвард являлся заместителем командующего Центральным командованием вооруженных сил США. В период предвыборной гонки его кандидатура рассматривалась на пост министра обороны в команде Трампа.

В список претендентов на пост советника президента по вопросам нацбезопасности также включены экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус и 72-летний генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кейт Келлог, который исполняет обязанности советника с момента отставки Флинна (конец цитаты).

Пока идет торг относительно должности президента США по национальной безопасности, необходимо отметить следующее:

http://pravosudija.net/article/scofield-privatizaciya-voyny-s-terrorom (06.09.2015) Выбор «морских котиков» в партнёры к СпН ЦРУ был обусловлен не только воспоминаниями Р. Армитеджа о временах войны во Вьетнаме, но и тонким расчётом К. Блэка. Если в SOCOM и JSOC командные должности занимают представители ССО ВВС (AFSOC) и ССО Сухопутных войск (USASOC), которые продвигают своих людей, то обделены вниманием остались именно представители ССО ВМС (NAVSOC). Командования ССО Корпуса морской пехоты на тот момент ещё не существовало.

Кроме того, Командование специальных операций Центрального командования (SOCCENT), в зону ответственности которого входит Афганистан, с июля 2000 г. по август 2002 г. возглавлял «морской котик» Альберт Калланд (Albert M. Calland, III). С августа 2002 г. по март 2004 г. он был командиром NAVSOC.

Первым крупным подразделением, начавшим операции в Афганистане в 2001 г. была целевая группа Task Force K-Bar, которой командовал «морской котик» Роберт Гарвард (Robert S. «Bob» Harward, Jr.).

В Совете национальной безопасности (СНБ) директором по стратегическому планированию Управления по борьбе с терроризмом с октября 2001 г. был «морской котик» Уильям Макрейвен (William Harry McRaven), который стал одним из разработчиков национальной стратегии по борьбе с терроризмом.

… 06.12.2004 г. был создан Национальный контртеррористический центр — National Counterterrorism Center (NCTC). Центр «действует в качестве головной организации в правительстве США, анализирующей и интегрирующей все разведданные имеющие в распоряжении или полученные правительством США в отношении терроризма и контртерроризма, за исключением контртеррористической информации, получаемой исключительной внутри страны» (см. http://www.agentura.ru/dossier/usa/dni/nctc/ ).

Первым директором NCTC был назначен Д. Бреннан.

Командующий NAVSOC А. Калланд, уволившись в марте 2004 г., перешёл в ЦРУ на должность помощника директора по военной поддержке. Т.е. «морской котик» стал отвечать за обмен информацией между Пентагоном и ЦРУ, получив возможность «подыграть своим», особенно с учётом позиции Д. Бреннана. Через год А. Калланд стал заместителем директора ЦРУ, а в 2006 г. перешёл в NCTC заместителем директора по стратегическому оперативному планированию.

С апреля 2005 г. по июнь 2006 г. представителем председателя ОКНШ в NCTC в качестве члена Главной межведомственной стратегической группы (Senior Interagency Strategy Team) был другой «морской котик» — Р. Гарвард, который с августа 2003 г. работал в Совете национальной безопасности (СНБ) директором по стратегии и вопросам обороны Управления по борьбе с терроризмом. Р. Гарвард занял должность, которую до него занимал его коллега У. Макрейвен из ССО ВМС, уехавший летом 2003 г. в Ирак в штаб Task Force 121, получившей самое большое финансирование (см. http://pravosudija.net/article/scofield-u-istokov-sozdaniya-ig от 01.07.2015)

При этом в Госдепартаменте США за борьбу с терроризмом с 2002 г. по ноябрь 2004 г. отвечал дипломат в ранге посла К. Блэк, с 2005 г. ставший вице-председателем ЧВК Blackwater.

Таким образом, за исключением Центра специальных операций SOCOM, все остальные посты, связанные с контртерроризмом, оказались у представителей альянса «ЦРУ-ССО ВМС» (CIA-NAVSOC).

Это не могло пройти бесследно и в 2003 г. заместителем командующего SOCOM был назначен Эрик Олсон (Eric Thor Olson), который в 1994 г. стал командиром DEVGRU (SEAL Team Six), а в 1999 г. — командующим ССО ВМС (Naval Special Warfare Command). После ухода в отставку Б. Брауна, командующим SOCOM 02.07.2007 г. стал именно Э. Олсон. Он стал первым «морским котиком» на этой должности.

Когда «зеленый берет» Д. Фридович возглавил Центр специальных операций SOCOM, Э. Олсон продвинул к нему в заместители «морского-котика» Шона Пибаса (Sean A. Pybus). Ещё раньше — в 2006 г. удалось сделать «морского котика» Р. Гарварда заместителем командующего JSOC Стэнли Маккристала (Stanley McChrystal). Р. Гарвард был перемещён с должности в NCTC, т.к. туда на более высокую должность пришёл «морской котик» А. Калланд.

С июня 2008 г. JSOC возглавил У. Макрейвен.

Ш. Пибас 12.06. 2009 г. получил должность командующего SOCPAC. Т.е. «морские котики» в дополнение ко всему взяли под контроль спецоперации в АТР.

С 30.06.2011 г. Ш. Пибас возглавил ССО ВМС (NAVSOC).

В августе 2011 года Р. Гарвард был назначен заместителем командующего Центральным командованием (CENTCOM), которым в это время был многолетний партнёр Д. Петрэуса и представитель Корпуса морской пехоты — Джеймс Мэттис (James «Mad Dog» Mattis). При этом, руководителем Объединённого разведцентра Центрального командования (Joint Intelligence Center, CENTCOM) c августа 2010 г. по август 2012 г. был «морской котик» Роберт Шарп (Robert Sharp), ранее возглавлявший разведку DEVGRU.

08.08.2011 г. У. Макрейвен возглавил SOCOM, сменив Э. Олсона.

Такая монополия SEALs на проведение спецопераций и борьбу с терроризмом закономерным образом вызвала у коллег из SOCOM желание исправить ситуацию (конец цитаты).

Упомянутый А. Калланд один из тех, кто наладил взаимодействие между ЦРУ и ССО ВМС. Один из его подчиненных номинирован на должность министра внутренних дел в администрации Д. Трампа (в ведении министра внутренних дел находятся вопросы землепользования, геологической разведки местности и национальные парки):

http://www.kommersant.ru/doc/3201309 (28.01.2017) Райан Зинке по образованию геолог. Имеет звание капитана 2-го ранга. В 1986-2008 годах служил в спецподразделении ВМС США в морской особой боевой группе быстрого развертывания (SEAL Team 6). Это подразделение в 2011 году ликвидировало Осаму бен Ладена, лидера террористической “Аль-Каиды”.

В конце 1990-х годов Зинке неправильно оформил свои путевые расходы, в результате чего присвоил из бюджета ВМФ $211.

За это Зинке получил характеристику, которая навсегда блокировала его продвижение по военной службе выше капитана 2-го ранга. Впрочем, сам Зинке утверждал, что этот проступок несильно повлиял на его судьбу. За время военной карьеры он был награжден 11 медалями за участие в активных боевых действиях в Ираке.

… Вернувшись из армии в 2008 году, Зинке почти сразу победил на выборах и получил место в Сенате Монтаны. В 2014 году он был избран в Палату представителей Конгресса США.

Зинке считает, что изменение климата не доказано наукой, о чем заявил в одном из интервью. Он также является сторонником увеличения добычи ископаемого топлива на территории США (конец цитаты).

Возвращаемся к личности Роберта Гарварда:

http://pravosudija.net/article/scofield-vstrecha-zainteresovannyh-storon-pered-vystupleniem-hklinton-v-kongresse-22102015 (17.10.2015)

После 9/11 и начала американской операции в Афганистане было принято решение, что за южные провинции будет отвечать Combined Joint Special Operations Task Force – South (CJSOTF-S) или иначе — “Task Force K-Bar” под руководством «морского котика» Роберта Гарварда (Robert Harward).

А для операций в северных провинциях и контактов с «Северным альянсом» была сформирована группа Joint Special Operations Force-North (JSOTF-N) или иначе — Task Force DAGGER. Штаб группы располагался на базе K2 (на аэродроме Карши-Ханабад в Узбекистане). А командиром был «зелёный берет» Джон Малхолланд-младший (см. http://pravosudija.net/article/srochnaya-novost-vstrecha-podzhigateley-voyny).

Т.е. за южные провинции отвечали SEALs (ССО ВМС), а за северные — ССО Сухопутных войск.

Поэтому для персонала ЧВК Triple Canopy наиболее знаком именно северный регион, с преимущественно узбекским населением.

Северные провинции Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз в 1992 году были объединены Абдул Рашид Дустумом в «Дустумистан» со столицей в Мазари-Шарифе. В 1997 году «Дустумистан» прекратил своё существование. Но этот регион всегда оставался в зоне интересов Дустума.

Осуществляя «оперативную подготовку боевого пространства» оперативники СпН ЦРУ (SAD) и «зелёные береты» из 5-й группы СпН с октября 2001 года вошли в контакт с Дустумом, боевые подразделения которого планировалось использовать против талибов.

…

Начиная с 2002 г. северные провинции Афганистана были переданы под контроль Германии (конец цитаты).

Южные провинции Афганистана были переданы под контроль Великобритании, поэтому Р. Гарвард и «морские котики» стали партнерами ССО Великобритании:

http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igra-sinayskiy-poluostrov (05.11.2015) Р. Гарвард (Robert Harward) отправился на Синай после переизбрания Б. Обамы на второй срок, когда стало ясно, что Х. Клинтон, работавшая в союзе с SEALs, завершает свою карьеру на посту госсекретаря США, а на её место будет назначен Д. Керри.

… «Морской котик» контр-адмирал Керри Метц (Kerry Metz) с сентября 2011 г. по июль 2013 г. был сначала заместителем, а потом и исполняющим обязанности командующего SOCCENT, т.е. отвечал за проведение спецопераций в Центральном командовании (конец цитаты).

В 2013 году К. Метц был назначен командующим SOCNORTH, т.е. «переключился» на контроль мексиканских наркокартелей.

… Визит Р. Гарварда на Синайский полуостров в ноябре 2012 года, также как и вторая командировка принца Гарри в Афганистан были отражением «перестройки линии наркотранзита» (конец цитаты).

Роберт Гарвард в 2006 году стал заместителем Стэнли Маккристала в JSOC, а когда Стэнли возглавил ISAF, скорее всего, именно Р. Гарвард обеспечил его взаимодействие с британцами.

http://pravosudija.net/article/scofield-vanguard-protiv-grega-v-prodolzhenie (11.12.2015) Грэм Лэм в момент начала военной кампании в Ираке в 2003 году возглавлял ССО Великобритании. Необходимо отметить, что он друг и давний партнёр Стэнли Маккристала не только по работе в Ираке, но и по совместной деятельности в Афганистане (см. http://www.nytimes.com/2009/10/18/magazine/18Afghanistan-t.html?pagewanted=1&_r=4&hp ). В августе 2009 г. он получил приглашение С. Маккристала присоединится к его команде в Афганистане. Реально в этот момент ключевой вопрос был в том, кто победит на выборах президента Афганистана. С. Маккристал и «Грег В.» поддерживали Х. Карзая. Соответственно, и приглашение Г. Лэма было необходимо для переизбрания Х. Карзая. В Афганистан он прибыл в конце октября 2009 г. перед вторым туром. И через несколько дней соперник Х. Карзая на выборах — отказался в них участвовать.

При этом, Г. Лэм 13.11.2009 г. уволился из ВС Великобритании и перешёл на работу в ЧВК Aegis Defence Services. Особенность в том, что председателем компании был в то время и остается до сих пор — Николас Соумс (Sir Arthur Nicholas Winston Soames), внук Уинстона Черчилля и персональный помощник (с 1974 г. по 1976 г.) сэра Джеймса Голдсмита (Sir James Michael “Jimmy” Goldsmith).

В материале http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igra-vokrug-narkotrafika-prodolzhenie (02.11.2015) отмечалось, что Д Голдсмиту был важен контроль над наркотранзитом из Афганистана в Европу через Чечню. В Афганистане на тот момент Х. Гюль ещё мог «решать вопросы», а в Чечне на этот участок был спланирован Хож-Ахмет Нухаев. Для координации действий и контроля были необходимы сотрудники SAS. Их появление в Чечне означало бы, что американцы (в большей степени ССО Сухопутных войск — USASOC) потеряли позиции. Но Г. Шелтон, П. Шумейкер, У. Бойкин, работающие на компанию Вангард, этого допустить не могли.

Если в гибели принцессы Дианы, которая должна была стать «лицом» проекта Д. Голдсмита, роль USASOC в явном виде не просматривается, то в срыве появления SAS в Чечне, участие американцев обнаружить легче.

… USASOC с помощью «своих» террористов «выгнала» Великобританию из Чечни. Перед этим ушёл из жизни Д. Голдсмит и в автокатастрофе погибла принцесса Диана (конец цитаты).

Гибель принцессы Дианы произошла 20 лет назад – в 1997 году, поэтому кто-то может решить сделать красивый жест наследникам престола принцам Уильяму и Гарри.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3972404 (25.01.2017) Вице-президент США Майкл Пенс принял решение назначить своим помощником по национальной безопасности Андреа Томпсон. Об этом объявила пресс-служба Белого дома.

Томпсон, отмечает пресс-служба, является полковником сухопутных войск США в отставке. В Вооруженных силах она прослужила более 25 лет, причем за ее плечами несколько “командировок на войну” – в Афганистан и Ирак. В Афганистане Томпсон служила в разведывательных управлениях штабных структур. Также она служила в Боснии и Герцеговине и других зарубежных странах.

На работу к Пенсу Томпсон, которая теперь также получит должность заместителя помощника президента Дональда Трампа, переходит из консалтинговой компании, созданной отставным генералом Стэнли Маккристалом. В прошлом она также работала в аппарате комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса (конец цитаты).

А. Томпсон была начальником штаба у С. Маккристала. А в консалтинговой фирме Стэнли работают несколько очень серьезных представителей ССО ВМС. Поэтому вице-президент США М. Пенс показал всем, с кем именно он взаимодействует.