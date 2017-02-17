Русская песня – душа народа. Коллекция музыкальных книг
Предлагаю вашему вниманию коллекцию музыкальных книг под общим названием "Русская песня - душа народа".
Наша Россия-матушка поистине богата талантами, мостовые можно мостить, но одна беда – их редко можно услышать, т.к. настоящее искусство, русская песня заменена зарубежной дешевой подделкой, лжекультурой.
Но песню, как русскую душу, нельзя уничтожить, теплится она неугасимой свечей в родных глубинках, как лампадка перед иконой, охраняя от недобрых взглядов свою истинную веру, свою культуру
* * *
Почему, когда мы слышим родную речь, интонации русской песни, в нашей душе появляются щемящая и неизъяснимая грусть, и в то же время удивительное чувство мира в душе? В чем же таинственная сила, обаяние народной песни?
Все очень просто. Интонации русской песни – интонации русского народа – это голос Родины, голос матери, голос нашего сердца.
Народная мудрость гласит – «В русской песне живет душа русского народа».
(источник)
005. «Русская душа». Песенный дуэт сестёр Марии и Софии Чернышевых.
Не успели покинуть аэропорт, пройтись по улицам Симферополя в русских народных костюмах – наслушались всякого, в большинстве своём нелицеприятного. "Вы кто, язычники?!", "Цыгане, что ли?!", "Опять сектанты понаехали!", "Глядите, снова вышиванки!" – бурлила Пушкинская.
Видео:
Урок географии - Мария и София Чернышевы (03.15)
007. Анастасия Сорокова, голос Руси
Комментарии..
Люди, поёт Настенька сердцем, это наши русские "мантры", наши вибрации на генном уровне, поэтому у кого это есть - того "пробивает". Я плакала, рыдала... но это очищение души, сердца, пространства...
Никогда еще ни одна народная песня не доходила до такой глубины моей души, открывая вечность.
Видео:
Анастасия Сорокова, девочка-березка (2006) (17.33)
Анастасия Сорокова. Быстрокрылый орёл (2015) (05.09)
"Девичья доля" Анастасии Сороковой (2016) (03.55)
Аудио:
"Чёрный ворон"
Сидела Катюшечка
Быстрокрылый орел
Девичья доля
На улице дождик
Анастасия Сорокова и "Истоки". Там, на речушке.
008. Валентина Бирюкова. "Баллада о матери".
Ком в горле, слезы наворачиваются на глаза. Спасибо Валентине за прекрасное исполнение этой легендарной песни!
Это по настоящему. Это один из тех потрясающих номеров с проекта Голос, который, надеюсь, навсегда останется в памяти людской.
Видео:
Валентина Бирюкова "Баллада о матери" - концерт на Красной площади в честь дня победы 2015
Валентина Бирюкова — «Баллада о матери». Будем жить! Праздничный концерт. Фрагмент выпуска от 08.05.2016
008. Вибрации голоса Анастасии Сороковой проникают до самых глубин души
из комментария...
Народные песни в исполнении Анастасии Сороковой завораживают своей красотой и откликаются в сердце.
Вибрации её голоса проникают до самых глубин души, незаметно отступает суета будней и самым естественным образом начинает пробуждаться Родовая память.
Возникает ясное ощущение целостности и внутренней гармонии.
Вдруг начинаешь вспоминать, как идёшь с близким сердцу человеком по прекрасному полю, вблизи виден дом, весёлая детвора, лес, река.
Идёшь и наслаждаешься тем, что живёшь на Руси.
Удивительным образом преображается всё вокруг, начинаешь слышать и понимать живые голоса Природы, раскрывается смысл и значение узоров на народных одёжах, и даже поступь меняется, становится неспешной и величавой.
Но даже после окончания песни, возвращаясь к своим повседневным делам, невольно отмечаешь, что в душе осталась память о светлом и радостном чувстве от только что виденных ярких образов.
Осталось ощущение силы и простора, чувство неразрывной связи с Родиной, близкими, Предками, становится понятным источник неиссякаемой силы и мощи духа человеческого.
Возникает естественное желание вновь вернуться к своим корням и Истокам, к мудрости Предков, Радости и Счастью, возникает осознанное стремление постоянно пребывать в этом состоянии лада.
Исполняемые Анастасией народные песни наполнены естественной красотой и огромной внутренней силой, пробуждают в человеке активное доброе начало и помогают сделать окружающий мир краше и светлее.
Видео:
"Чёрный ворон" Анастасии Сороковой. Запись 2006 г. (03.59)
В ролике использованы работы русского художника Всеволода Иванова
009. Группа "FolkBeat RF" - это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой
FolkBeat RF — это традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой, близкой к стилям IDM, trip-hop, dubstep, hip-hop, trance, и живым грувом, который создает Beatbox.
Благодаря большому опыту работы с аутентичным материалом (все участницы группы FolkBeat RF ездили в этнографические экспедиции) народные песни в композициях FBRF звучат органично, а авторские не выбиваются из общего звучания.
Видео:
Группа FolkBeat (Москва). "Порушка-Пораня" (12 июня 2015, Красная Площадь, Москва) (03.09)
FolkBeat RF feat DJ Noise - Вишня. Шоу "Главная сцена". (03.10)
Русский народный танец девушек в светящихся платьях. Музыкальный трек: FolkBeat - За речкою (03.14)
Елена Комарова: В июне 2009 года подобрался прекрасный коллектив: трое молодых, талантливых вокалиста, как и я, выпускники РАМ им. Гнесиных: Петр Рогов (баритон), Екатерина Дуплий (сопрано), Дмитрий Бабовников (тенор) – так появилась идея создать группу «КАЛИНА folk».
Идею поддержал автор и исполнитель Сергей Трофимов, который наставлял и поддерживал нас, приглашал к участию в концертах. Поэтому в основе репертуара группы «КАЛИНА folk» большинство песен Сергея Трофимова.
Видео:
Песня из фильма "Ярослав. Тысячу лет назад". (03.17)
"КАЛИНА folk" (Фолк). Родина (сл. и муз. С.Трофимова). (04.30)
С.Трофимов. Родина. см.ВИДЕО (04.00)
Аудио:
Трофим (Сергей Трофимов) и гр."КАЛИНА folk" - Царство божие.
Трофим (Сергей Трофимов) - Родина.
011. Маша Климова (14 лет). У купца была девица (проект Синяя птица)
Маша Климова изумила всех!
На конкурсе «Синяя птица» она сыграла на инструменте, о котором даже члены жюри ничего не знали! А вы когда-нибудь слышали, как звучит колёсная лира?
Маша играет и поет, как пели наши предки. Пробирает до дрожи!
Видео:
Маша Климова (14 лет). "У купца была девица" (09.47)
Вячеслав Бутусов (вокал, гитара) и Виталий Кись (гитара), Мария Климова (народный вокал) - Кошка (03.49)
Возможно, не многие из нас, друзья, сразу найдут город Норильск на карте России, но именно этот промышленный гигант с лютыми морозами и ветрами отметился радостной вестью на весь славянский мир.
Город — крупнейший производитель алюминия и меди — оказывается, явил на свет еще и золото, причем белое.
Кажется невероятным, что за полярным кругом на самом краю земли встретятся и объединятся для того, чтобы дарить людям душевное тепло семь русских красавиц, семь звонких девичьих голосков…
Знакомьтесь, ансамбль «Белое злато»!
Видео:
Крупным планом. Видеоподборка. (07.33)
В землянке. Песня-обращение. (02.06)
За тихой рекой (в поезде). (02.46)
Разбросала косы русые береза. Аудио
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005. «Русская душа». Песенный дуэт сестёр Марии и Софии Чернышевых..pdf
006. Анастасия Сорокова, голос Руси.pdf
007. Валентина Бирюкова. Баллада о матери. pdf
008. Вибрации голоса Анастасии Сороковой проникают до самых глубин души.pdf
011. Маша Климова (14 лет). У купца была девица (проект Синяя птица).pdf
012. Ансамбль «БЕЛОЕ ЗЛАТО». pdf (идёт заливка)
а также выложенная ранее
002. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!.pdf
Честно говоря, даже по этим немногим материалам можно устроить своеобразный тест самому себе на РУССКОСТЬ.
Помните, как у Захара Прилепина:
"Русскость - ощущение нежное, тонкое, трепетное.
Его не надо надевать на шею человеку, как колоду.
Человек самовольно ходит с этим чувством - оно тоньше волоса и является самым важным оберегом."
Например, я прекрасно помню то воздействие пения Анастасии Сороковой, оказанное на меня в 2012 году: КАТАРСИС, по-другому назвать не получается. И, видимо, с того времени у меня произошла самоиндетификация с русским народом, хотя по паспорту я белорус и живу в Беларуси.
Практически все эти исполнители цепляют невидимые струны моей Души, поэтому предлагаю желающим пройти данный тест для себя.
итак, вот некоторые композиции.
С уважением - Василий Лычковский.
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Не все понравилось, но есть у некоторых что-то.