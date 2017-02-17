Русская песня – душа народа. Коллекция музыкальных книг

Предлагаю вашему вниманию коллекцию музыкальных книг под общим названием "Русская песня - душа народа".

Наша Россия-матушка поистине богата талантами, мостовые можно мостить, но одна беда – их редко можно услышать, т.к. настоящее искусство, русская песня заменена зарубежной дешевой подделкой, лжекультурой.



Но песню, как русскую душу, нельзя уничтожить, теплится она неугасимой свечей в родных глубинках, как лампадка перед иконой, охраняя от недобрых взглядов свою истинную веру, свою культуру



* * *



Почему, когда мы слышим родную речь, интонации русской песни, в нашей душе появляются щемящая и неизъяснимая грусть, и в то же время удивительное чувство мира в душе? В чем же таинственная сила, обаяние народной песни?



Все очень просто. Интонации русской песни – интонации русского народа – это голос Родины, голос матери, голос нашего сердца.

Народная мудрость гласит – «В русской песне живет душа русского народа».

(источник)

005. «Русская душа». Песенный дуэт сестёр Марии и Софии Чернышевых.

Не успели покинуть аэропорт, пройтись по улицам Симферополя в русских народных костюмах – наслушались всякого, в большинстве своём нелицеприятного. "Вы кто, язычники?!", "Цыгане, что ли?!", "Опять сектанты понаехали!", "Глядите, снова вышиванки!" – бурлила Пушкинская.

Видео:

"Русская душа" (10.12)

Урок географии - Мария и София Чернышевы (03.15)

007. Анастасия Сорокова, голос Руси

Комментарии..

Люди, поёт Настенька сердцем, это наши русские "мантры", наши вибрации на генном уровне, поэтому у кого это есть - того "пробивает". Я плакала, рыдала... но это очищение души, сердца, пространства...

Никогда еще ни одна народная песня не доходила до такой глубины моей души, открывая вечность.

Видео:

Анастасия Сорокова, девочка-березка (2006) (17.33)

Анастасия Сорокова. Быстрокрылый орёл (2015) (05.09)

"Девичья доля" Анастасии Сороковой (2016) (03.55)

Аудио:

"Чёрный ворон"



Сидела Катюшечка



Быстрокрылый орел



Девичья доля



На улице дождик



Анастасия Сорокова и "Истоки". Там, на речушке.

008. Валентина Бирюкова. "Баллада о матери".

Ком в горле, слезы наворачиваются на глаза. Спасибо Валентине за прекрасное исполнение этой легендарной песни!



Это по настоящему. Это один из тех потрясающих номеров с проекта Голос, который, надеюсь, навсегда останется в памяти людской.

Видео:

Валентина Бирюкова "Баллада о матери" - концерт на Красной площади в честь дня победы 2015

Валентина Бирюкова — «Баллада о матери». Будем жить! Праздничный концерт. Фрагмент выпуска от 08.05.2016

008. Вибрации голоса Анастасии Сороковой проникают до самых глубин души

из комментария...

Народные песни в исполнении Анастасии Сороковой завораживают своей красотой и откликаются в сердце.



Вибрации её голоса проникают до самых глубин души, незаметно отступает суета будней и самым естественным образом начинает пробуждаться Родовая память.



Возникает ясное ощущение целостности и внутренней гармонии.



Вдруг начинаешь вспоминать, как идёшь с близким сердцу человеком по прекрасному полю, вблизи виден дом, весёлая детвора, лес, река.



Идёшь и наслаждаешься тем, что живёшь на Руси.



Удивительным образом преображается всё вокруг, начинаешь слышать и понимать живые голоса Природы, раскрывается смысл и значение узоров на народных одёжах, и даже поступь меняется, становится неспешной и величавой.



Но даже после окончания песни, возвращаясь к своим повседневным делам, невольно отмечаешь, что в душе осталась память о светлом и радостном чувстве от только что виденных ярких образов.



Осталось ощущение силы и простора, чувство неразрывной связи с Родиной, близкими, Предками, становится понятным источник неиссякаемой силы и мощи духа человеческого.



Возникает естественное желание вновь вернуться к своим корням и Истокам, к мудрости Предков, Радости и Счастью, возникает осознанное стремление постоянно пребывать в этом состоянии лада.



Исполняемые Анастасией народные песни наполнены естественной красотой и огромной внутренней силой, пробуждают в человеке активное доброе начало и помогают сделать окружающий мир краше и светлее.

Видео:

Чёрный ворон (2006) (02.48)

"Чёрный ворон" Анастасии Сороковой. Запись 2006 г. (03.59)

В ролике использованы работы русского художника Всеволода Иванова

009. Группа "FolkBeat RF" - это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой

FolkBeat RF — это традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой, близкой к стилям IDM, trip-hop, dubstep, hip-hop, trance, и живым грувом, который создает Beatbox.

Благодаря большому опыту работы с аутентичным материалом (все участницы группы FolkBeat RF ездили в этнографические экспедиции) народные песни в композициях FBRF звучат органично, а авторские не выбиваются из общего звучания.

Видео:

Группа FolkBeat (Москва). "Порушка-Пораня" (12 июня 2015, Красная Площадь, Москва) (03.09)

FolkBeat RF feat DJ Noise - Вишня. Шоу "Главная сцена". (03.10)

Русский народный танец девушек в светящихся платьях. Музыкальный трек: FolkBeat - За речкою (03.14)

010. Группа КАЛИНА folk

Елена Комарова: В июне 2009 года подобрался прекрасный коллектив: трое молодых, талантливых вокалиста, как и я, выпускники РАМ им. Гнесиных: Петр Рогов (баритон), Екатерина Дуплий (сопрано), Дмитрий Бабовников (тенор) – так появилась идея создать группу «КАЛИНА folk».

Идею поддержал автор и исполнитель Сергей Трофимов, который наставлял и поддерживал нас, приглашал к участию в концертах. Поэтому в основе репертуара группы «КАЛИНА folk» большинство песен Сергея Трофимова.

Видео:

Песня из фильма "Ярослав. Тысячу лет назад". (03.17)

"КАЛИНА folk" (Фолк). Родина (сл. и муз. С.Трофимова). (04.30)

С.Трофимов. Родина. см.ВИДЕО (04.00)

Аудио:

Трофим (Сергей Трофимов) и гр."КАЛИНА folk" - Царство божие.

Трофим (Сергей Трофимов) - Родина.

011. Маша Климова (14 лет). У купца была девица (проект Синяя птица)

Маша Климова изумила всех!



На конкурсе «Синяя птица» она сыграла на инструменте, о котором даже члены жюри ничего не знали! А вы когда-нибудь слышали, как звучит колёсная лира?



Маша играет и поет, как пели наши предки. Пробирает до дрожи!

Видео:

Маша Климова (14 лет). "У купца была девица" (09.47)

Вячеслав Бутусов (вокал, гитара) и Виталий Кись (гитара), Мария Климова (народный вокал) - Кошка (03.49)

012. Ансамбль «БЕЛОЕ ЗЛАТО»

Возможно, не многие из нас, друзья, сразу найдут город Норильск на карте России, но именно этот промышленный гигант с лютыми морозами и ветрами отметился радостной вестью на весь славянский мир.



Город — крупнейший производитель алюминия и меди — оказывается, явил на свет еще и золото, причем белое.



Кажется невероятным, что за полярным кругом на самом краю земли встретятся и объединятся для того, чтобы дарить людям душевное тепло семь русских красавиц, семь звонких девичьих голосков…



Знакомьтесь, ансамбль «Белое злато»!

Видео:

Крупным планом. Видеоподборка. (07.33)

В землянке. Песня-обращение. (02.06)

За тихой рекой (в поезде). (02.46)

Разбросала косы русые береза. Аудио

Веселитеся. (01.37)

Ой на Ивана. (02.01)

Открытая группа ВКонтакте "Мультимедийные книги" предназначена для систематизации всех материалов по данной теме, а также для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.

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005. «Русская душа». Песенный дуэт сестёр Марии и Софии Чернышевых..pdf

006. Анастасия Сорокова, голос Руси.pdf

007. Валентина Бирюкова. Баллада о матери. pdf

008. Вибрации голоса Анастасии Сороковой проникают до самых глубин души.pdf

009. Группа FolkBeat RF.pdf

010. Группа КАЛИНА folk.pdf

011. Маша Климова (14 лет). У купца была девица (проект Синяя птица).pdf

012. Ансамбль «БЕЛОЕ ЗЛАТО». pdf (идёт заливка)

а также выложенная ранее

002. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!.pdf

Честно говоря, даже по этим немногим материалам можно устроить своеобразный тест самому себе на РУССКОСТЬ.

Помните, как у Захара Прилепина:

"Русскость - ощущение нежное, тонкое, трепетное.



Его не надо надевать на шею человеку, как колоду.



Человек самовольно ходит с этим чувством - оно тоньше волоса и является самым важным оберегом."

Например, я прекрасно помню то воздействие пения Анастасии Сороковой, оказанное на меня в 2012 году: КАТАРСИС, по-другому назвать не получается. И, видимо, с того времени у меня произошла самоиндетификация с русским народом, хотя по паспорту я белорус и живу в Беларуси.

Практически все эти исполнители цепляют невидимые струны моей Души, поэтому предлагаю желающим пройти данный тест для себя.

итак, вот некоторые композиции.

Анастасия Сорокова

Калина Folk

Валентина Бирюкова

Маша Климова

Алексей Архиповский

Белое Злато

FolkBeat RF

Валентина Рябкова

Алиса

Ярилов Зной

С уважением - Василий Лычковский.