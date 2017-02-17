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Россия погасит все долги СССР в 2017

06:30. 17 февраля 2017 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал:
Россия погасит все долги СССР в 2017 | Русская весна

Россия завершает расчеты со странами, которым был должен Советский Союз. Как рассказал «Известиям» источник в правительстве, соглашение о погашении последнего долга на $125,2 млн готово и ожидает подписания. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года.

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60,6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина (как и Македония, эта страна образовалась в результате разделения Югославии и получила право на истребование части долга бывшего СССР).

— Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали (дали предварительно одобрение. — прим.ред.), — пояснил источник в правительстве. — Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.

— С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта, — пояснил происхождение долга управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин. — То есть не было эмиссии долговых бумаг, не было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен продукцией.

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет — до 2115 года, отметил эксперт.

Характер долга Союза перед Югославией принципиально другой, подчеркнул он.

— Подобного рода долговые обязательства в силу природы своего происхождения крайне редко погашаются странами быстро и досрочно. Досрочное погашение — это скорее исключение из общего правила, — отметил Александр Базыкин.

Россия гасит долг Югославии дольше, чем дальнему зарубежью, потому что его сложнее оценить — нет номинальных бумаг, по которым можно предъявить счет.

— Внешнеторговые операции осуществлялись в специально созданной для этого клиринговой валюте через специально созданный банк, а цены на товары, которыми обменивались страны, были далеки от рыночных, — пояснил эксперт. — Точный размер долговых обязательств может быть пересмотрен как в большую, так и в меньшую сторону при его пересчете в доллары.

Погашение долга СССР — это больше плюс политический, чем бюджетный, уверен профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Это очень знаменательная точка, — считает он. — Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир.

Однако на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет, уверен профессор РАНХиГС. Дело в том, что сегодня вопрос внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора.

— Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 млрд, при этом объем международных резервов — $394 млрд. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные, — отметил эксперт.

По данным Центробанка, на 1 октября прошлого года российский государственный внешний долг составлял $38,6 млрд, частного сектора — $256 млрд. Российский Минфин в последние годы на фоне санкций принял решение больше занимать внутри страны. Таким образом, доля номинированного в рублях долга будет расти по сравнению с валютным.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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