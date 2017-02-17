Психотроника: наука или вымысел?

К сожалению, в нашей стране до сих пор не был принят закон, который бы притягивал к ответственности тех, кто применил на людях психотронное оружие. А ведь полностью исказить тот факт, что такое оружие действительно существует, невозможно.

Современные технологии манипуляции восприятия используются на сегодняшний день в основном спецслужбами и людьми, которые каким-то способом получили доступ к этим знаниям. Данная технология является не столько секретной, сколько закрытой от огромного числа людей по всему миру. Скрывает технологию манипуляции восприятием завеса псевдонаучных фильмов ученых, которые либо вообще не владеют данной информацией, либо же специально её искажают и преобразовывают, придавая этим явлением несколько комический характер, что в итоге делает все выводы по поводу психотронного метода бредовыми и нереальными. Человек, который поднимает данную тему, сразу же получает ярлык «безумного» и «психически неуравновешенного». Нередко присутствуют явные признаки целенаправленной травли таких людей.



К примеру, в Соединенных Штатах Америки уже давно действует закон, который обязывает лиц, применивших методику манипуляции восприятием, выплатить пострадавшему лицу компенсацию в размере 1,5 млн. долларов.



Но в данном случае речь идет лишь об узконаправленной спецтехнике, ведь всеобщая обработка населения внутри страны ведется каждым правительством, который владеет данной техникой.



Взгляд на психотронику

Чтобы понять, что такое психотроника и как она действует, лучше взять за пример муравейник. В каждом муравейнике есть три основных класса: рабочие, воины и королева. Как ни странно, но у людей все практически также. У муравьев действует химия и запахи, которыми остальных очаровывает королева, а у людей подобную функцию выполняет именно психотроника.

Как действует простейшая, и в то же время гениальная схема управления людьми с помощью манипуляции восприятием? Сознание людей обладает обширным спектром восприятия, а наша наука с помощью технических современных приспособлений имеет возможность ограничивать и упорядочивать этот спектр, блокируя или же приглушая некоторые его участки для одних людей, а также наоборот увеличивая и добавляя те самые возможности для других людей.



Как это происходит в муравейнике? Королева муравейника своей химией блокирует восприятие муравья-рабочего, тем самым оставляя лишь действующие его функции для строительства и добывания пищи. Это пример блокировки у одних особей. Добавление же восприятия у других наглядно представлено у муравьев-воинов, которые становятся настолько сильными, что могут защищать свою королеву.

На этой схеме и держится весь муравейник. А вот у людей все намного сложнее, ведь общий спектр восприятия блокируется у абсолютно всех людей. Дальше же берутся отдельные группы населения, и либо ещё больше блокируется их спектр восприятия, либо же наоборот – разблокируются и добавляются новые спектры.

Самая простая схема градации, которая существует практически в каждом государстве – это создание исключительной рутины, которая ограничивает человека настолько, что у него даже нет времени и возможности просто подумать о чем-то другом, кроме бытовых проблем. Если перевести схему в количественное выражение, то это будет составлять около 95 % от всего населения страны.

После слоя населения, который занят рутиной и не способен думать о чем-то ещё, идет небольшое количество людей, которые все-таки открыли для себя некоторые возможности восприятия действительности, и при этом они прекрасно осведомлены, что находятся в привилегированном положении в отличие от остальных. На них также висит ответственность за нижестоящих и обязанность контролировать их.



В количественном эквиваленте таких людей насчитывается около 4 % от всего населения.



В очень редких случаях люди из одной стадии переходят в другую, и обратно. Но ещё реже человек, который обладает восприятием категории, а находиться непосредственно в другой социально-материальной иерархии. С такими людьми ведется особая персональная настойка восприятия, и потому такие люди чаще всего считаются элитой. В процентом соотношении элитой считается лишь 0,5% всего населения.



Существует также четвертая категория людей, чье сознание полностью свободное. Можно лишь предположить об их реальных способностях, ведь такие люди, сознание который никем не трону то, могут даже обладать способностью телепатии, или же даже видеть будущее.

Современные технологии программирования мышления на сегодняшний день способны обрабатывать личность так, чтобы по внешним признакам было невозможно догадаться о вмешательстве в его восприятие. Каждый из принципов программирования восприятия очень тонкий и немного даже изощренный.



Как работает манипуляция восприятием?

Чтобы повлиять на восприятие отдельного человека, требуется снять с него некоторые показатели системы ценностей (когнитивная карта человека). Такими ценностями могут быть: идеологические, морально-этические, культурные, образовательные и др. Обладая возможностью изменить когнитивную карту человека, определенные специалисты способны легко вмешаться в её структуру и изменить параметры в соответствии с поставленными задачами. Чтобы нагляднее понять, о чем идет речь, представьте, что человек – это компьютер, а его когнитивная карта – программа.

Помимо показателей системы ценностей, решающим фактором контроля личности человека является фиксация внимания человека в определенной выделенной сфере восприятия. Каждый из каналов фиксации восприятия очень схож с обычным радио каналом. Непрерывный энергетический импульсный фон кажется человеку, который подвергся манипуляции восприятием, непрерывной командой, которую игнорировать фактически невозможно.

Когда создается подобный канал, внимание человека зафиксировано к нему принудительно, и поэтому специалист в области психотроники способен без каких-либо ограничений моделировать процессы восприятия на свое усмотрение, в зависимости от цели и задачи. Если постоянно следить за тем, чтобы энергетический уровень был в пределах своих параметров, то этот процесс можно продлить на длительный срок без прерывания.

Таким образом, человек, который подвергся методу психотроники, просто не способен сам выйти из резонанса с выделенным для него каналом восприятия, даже при условии, что испытуемый прекрасно осведомлен о возможностях своего восприятия и умеет направлять собственные процессы. Весь процесс проводиться скрыто от человеческого восприятия, а контроль является абсолютным.

С технической точки зрения, данные манипуляции осуществляются фактически в автономном режиме, используя лишь программные модули. Находятся программные модули на одном сервере, который напрямую связан с каналом восприятия моделированного объекта.



Но с другой стороны, количество субличностей, а также качество их параметров могут быть в неограниченном количестве. Т.е. любого человека можно как научить играть в футбол, так и разучить играть на скрипке или фортепиано. Человек настолько плохо знает о собственных функционалах, что из него можно сделать практически любой инструмент системы контроля. Ему даже в голову не может прийти, что его собственная мотивация и сознание на самом деле кем-то запрограммирована. Вся ответственность лежит на самом испытуемом, и в этом же заключается преимущество системы контроля восприятия, которой, по сути, просто не существует.

Манипулирование восприятием – это полный контроль над сознанием людей, и таким образом получается, что у народа забрали собственную свободу, но все настолько скрыто, что они даже не смогут об этом узнать.

