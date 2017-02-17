Пранкер Вован рассказал, как дозванивался до Маккейна

Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал RT о подробностях организации беседы с американским сенатором Джоном Маккейном, а также о настроениях в конгрессе относительно антироссийских санкций.

«У нас, конечно, не было никаких контактов Маккейна, помимо мобильного. Поэтому мы просто зашли на сайт конгресса, нашли телефон его приёмной, дозвонились, оставили им свои контактные данные. Они дали нам e-mail, куда мы отправили свой запрос от имени (премьер-министра Украины. — RT) Владимира Гройсмана. Оставили тему беседы и наши контакты. Они согласовали наш звонок на следующий день на 9 утра по Вашингтону и, соответственно, на 17:00 по Москве», — рассказал Кузнецов в беседе с RT.

По словам пранкера, Маккейн был очень доволен, что ему позвонил премьер-министр Украины.

«Он сказал, что сейчас для него самое сложное время за всё его пребывание в конгрессе, потому что Дональд Трамп, как он сказал, «непредсказуем», и он не может сказать, что новый президент будет делать в отношении России. Но сказал, что будет бороться за сохранение санкций, какие-то новые обещал против нефтегазовой отрасли. Ну и, естественно, мы немножко над ним подшутили: сказали, что его скоро будут терроризировать хакеры и пранкеры», — сообщил Вован.

Сенатор, в свою очередь, поблагодарил за информацию, добавив, что усилит свои линии связи.

По признанию Кузнецова, они не ожидали, что разговор удастся организовать так просто.

«Мы как-то не рассчитывали, что всё будет так быстро и нам сразу же согласуют этот разговор», — отметил пранкер.

Собеседник RT сообщил, что Маккейн вместе с другим сенатором Линдси Грэмом предлагает конгрессу очередной законопроект о санкциях.

Выяснилось, что по данному вопросу пранкеры пообщались с руководителем главы большинства республиканцев в конгрессе Митчем Макконнеллом, который рассказал, что никаких новых санкций через конгресс в ближайшее время провести не получится.

«Конгресс будет работать исключительно над сохранением текущих (санкций. — RT) против России. Так что вся эта деятельность Маккейна, получается, бессмысленна», — считает Кузнецов.

Говоря о своих впечатлениях от разговора с Джоном Маккейном, пранкер Вован заметил, что сенатор находится в неведении и не знает, что сейчас будет делать Трамп и к чему надо готовиться.

Американский политик также прояснил ситуацию по возможному вступлению Украины в НАТО.



«Он сказал: «Знаете, дорогой друг, я вас всех очень люблю, Украину очень люблю, но пока не выяснятся отношения между Россией и США, ничего у вас с НАТО не произойдёт. Так что единственное, что вы можете сделать, — в очередной раз заявить, что вы готовы туда влиться», — процитировал Маккейна пранкер Кузнецов.

Ранее были опубликованы подробности разговора Вована и Лексуса с Джоном Маккейном.

Сообщалось, что российские пранкеры также разыграли американских сенаторов Линдси Грэма и Митча Макконнелла.

Источник: nnm.me