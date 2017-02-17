Открытым текстом 17.02.2017

Главное событие недели — заметный, но, как обычно, недооценённый прессой визит Сергея Викторовича Лаврова в Европу. Там прошли две, можно сказать, исторические встречи. Они сильно поменяют политическую карту мира уже в ближайшее время.

16-17 февраля в Бонне встретились министры иностранных дел стран «Большой двадцатки». В кулуарах российский министр встретился с новоизбранным американским коллегой Тиллерсоном и генсеком НАТО Столтенбергом.

Открытым текстом полагаю: мир входит в состояние турбулентности. Либероиды всё ещё страстно лобызают «невидимую руку рынка». Но для всего мира она стала рукой палача. Это уже невозможно скрыть от, как говорили в советское время, широких масс трудящихся. Особенно когда в Северной Америке и Западной Европе всё больше трудящихся садится на пособия по безработице. Им сулят прекрасное мультикультурное будущее. Но остановившиеся производства порождают массовую апатию. А по ней бьют бесчинства новых европейцев. Немалая их часть почему-то не хочет отказаться от лозунга мирового халифата.

От растущего разрыва между пропагандой и реальностью закипает весь Европейский союз. А Соединённые Государства Америки внезапно для элит избрали Трампа. На наших глазах рушится привычный формат внешней политики — как дружбы или противодействия государств или хотя бы их союзов.

Теперь главное противостояние — между старым миропорядком с его глобальной финансовой элитой и новым миром реальных дел — глобальным и во многом революционным антиглобализмом. Посмотрите хотя бы, как американские пропагандисты противодействуют собственному президенту. Поэтому новые политики понимают: ради их собственной независимости надо договариваться с Россией. И разговор придётся вести на равных.

С 17 по 19 февраля в Мюнхене проходит традиционная конференция по безопасности. В кулуарах намечена, помимо прочего, встреча в нормандском формате.

Открытым текстом напоминаю, что это за формат: представители Российской Федерации, Германии, Франции в очередной раз попробуют объяснить представителю Киева, почему террор против Донбасса — не просто преступление, а ещё и ошибка. А тот опять на голубом глазу расскажет, что Донбасс оккупирован злыми москалями. Потому что для киевских террористов новые преступления — единственная надежда отсрочить кару за старые. Но даже немцы, традиционно поддерживающие Украину, слушают эту песню уже слабо скрывая раздражение. И уж подавно не подпевают Порошенко.

Свеженазначенный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью призвал к нормализации отношений с Российской Федерацией и переходу в отношениях двух стран от эмоций к реальной политике. «В первую очередь Россия является нашим соседом — хотите вы того или нет, — сказал он. — Нашей стране необходимо демонстрировать единство, уверенность в себе и силу, чтобы добиться уважения России».

Официальному Киеву от таких высказываний сводит скулы. У тамошних террористов и их рекламистов при слове «Россия» начинает пена идти изо рта.

Источник — http://ren.tv/blog/167257

Источник: vassermans.ru