Открытым текстом 17.02.2017
Главное событие недели — заметный, но, как обычно, недооценённый прессой визит Сергея Викторовича Лаврова в Европу. Там прошли две, можно сказать, исторические встречи. Они сильно поменяют политическую карту мира уже в ближайшее время.
16-17 февраля в Бонне встретились министры иностранных дел стран «Большой двадцатки». В кулуарах российский министр встретился с новоизбранным американским коллегой Тиллерсоном и генсеком НАТО Столтенбергом.
Открытым текстом полагаю: мир входит в состояние турбулентности. Либероиды всё ещё страстно лобызают «невидимую руку рынка». Но для всего мира она стала рукой палача. Это уже невозможно скрыть от, как говорили в советское время, широких масс трудящихся. Особенно когда в Северной Америке и Западной Европе всё больше трудящихся садится на пособия по безработице. Им сулят прекрасное мультикультурное будущее. Но остановившиеся производства порождают массовую апатию. А по ней бьют бесчинства новых европейцев. Немалая их часть почему-то не хочет отказаться от лозунга мирового халифата.
От растущего разрыва между пропагандой и реальностью закипает весь Европейский союз. А Соединённые Государства Америки внезапно для элит избрали Трампа. На наших глазах рушится привычный формат внешней политики — как дружбы или противодействия государств или хотя бы их союзов.
Теперь главное противостояние — между старым миропорядком с его глобальной финансовой элитой и новым миром реальных дел — глобальным и во многом революционным антиглобализмом. Посмотрите хотя бы, как американские пропагандисты противодействуют собственному президенту. Поэтому новые политики понимают: ради их собственной независимости надо договариваться с Россией. И разговор придётся вести на равных.
С 17 по 19 февраля в Мюнхене проходит традиционная конференция по безопасности. В кулуарах намечена, помимо прочего, встреча в нормандском формате.
Открытым текстом напоминаю, что это за формат: представители Российской Федерации, Германии, Франции в очередной раз попробуют объяснить представителю Киева, почему террор против Донбасса — не просто преступление, а ещё и ошибка. А тот опять на голубом глазу расскажет, что Донбасс оккупирован злыми москалями. Потому что для киевских террористов новые преступления — единственная надежда отсрочить кару за старые. Но даже немцы, традиционно поддерживающие Украину, слушают эту песню уже слабо скрывая раздражение. И уж подавно не подпевают Порошенко.
Свеженазначенный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью призвал к нормализации отношений с Российской Федерацией и переходу в отношениях двух стран от эмоций к реальной политике. «В первую очередь Россия является нашим соседом — хотите вы того или нет, — сказал он. — Нашей стране необходимо демонстрировать единство, уверенность в себе и силу, чтобы добиться уважения России».
Официальному Киеву от таких высказываний сводит скулы. У тамошних террористов и их рекламистов при слове «Россия» начинает пена идти изо рта.
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Источник: vassermans.ru
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У тамошних пена изо рта при слове “Россия” у наших всех таких вдруг ставших истинно “русскими” политологов при слове “Украина”. А все вместе они исполняют пляску на костях. И опять ни одного слова за мир. Даже намёка.
И снова чушь про неожиданно выбранного трампа. Кем неожиданный? Штатовскими держимордами? Смешно. Типа держиморды не имели с ним бесед, перед тем как пропустить к корыту в белом доме? Ещё смешнее. Я помню когда выбрали обаму, то, то же весь мир захлёбывался от восторга и неожиданности, так же орали на всех углах, что впервые негритос и президент! Это было так неожиданно и все ждали, как он начнёт преобразовывать и развивать и двигать. И что? Двинул. Щас трамп продолжит. Просто в америге уже выборы никого не волнуют так как раньше и не так цепляют. Вот по правилам шоу и поджигают публику, то негритос, теперь вот неадекват. И америка бурлит, клокочет, а в это время кто то купоны стрижёт.
Ну а здесь рады любому событию ,лишь бы мы не начали спрашивать: До коле!? Всё что не происходит в мире, всё это благо для россии и всё это предвиделось и было заранее за планировано. А ещё раньше предсказано всякими разными предсказателями. Да что там всякими! Всеми! Даже неграмотными. Даже теми которых никогда не было. Поэтому не надо лезть со своими мелкими запросами, ведь россия великая держава и её ждёт великое будущее. А вы терпите и вымирайте.
Я помню как перед олимпиадой в сочи ,губернатор сказал, что бедным придётся уехать, потому что это не для них. Мабудь они и за всю россию так думают. Цены то растут.