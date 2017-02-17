Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2017

ДНР и ЛНР создают гуманитарную программу для подконтрольных Киеву сел

Главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко разработали программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса.

«Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей, — говорится в совместном заявлении руководителей Республик, полный текст которого будет опубликован после представления программы. — В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса».

При этом в ЛНР и ДНР считают необходимым обеспечить их наблюдателям возможность проводить инспекции на критически важных предприятиях промышленности и объектах инфраструктуры, которые находятся в подконтрольной Киеву части Донбасса и повреждение которых может представлять угрозу для жителей Республик.

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Срочно! Активистов блокады Донбасса в районе Артемовска окружил спецназ и готовится штурм

В районе Артемовска активистов блокады Донбасса окружил спецназ и готовится штурм. Об этом сообщил источник.

«Артемовск, где стоит редут Семенченко, объявил только что о начале штурма. Редут окружен спецназом» , — пишет источник.

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Украинские офицеры УЖЕ боятся послевоенных трибуналов [18+]

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Материал, о котором сегодня пойдёт речь, к моему удивлению не вызвал пока большого отклика. Хотя здесь реально неясно, смеяться или плакать.

Возможно, резонанса не было потому, что материал был опубликован на украинском языке. То есть нормальные люди не поняли, а носители мовы уже привыкли. Возможно, дело также в том, что опубликовал этот шедевр сайт «Багнет», ресурс бесноватый даже по украинским меркам.

Читаем и переводим вместе.

Называется статья «Беззащитные офицеры». Цитирую: «Всё больше и больше командиров и начальников военных частей и подразделений, которые принимают участие в АТО, выражают обеспокоенность тем, что отсутствует любая реакция уполномоченные государственных органов Украины на возбуждение СК РФ уголовных дел против должностных лиц ВСУ, якобы, за совершение преступлений против мира и человечности во время исполнения обязанностей в зоне «АТО»…»

Обеспокоенность хероев из саловермахта понятна. Сначала им сказали: «убивай, насилуй, грабь», затем обещали, что «АТО будет длиться часы». И тут вдруг выясняется, что тех, кто выживут в мясорубке, будут ловить по всему миру, как нацистских преступников.

Идём дальше. «…Только недавно было опубликовано обвинение в совершении «преступлений против мира и человечности, правил ведения боевых действий» четырём командирам бригад ВСУ» (неясно, почему только четырём) «…офицеры обоснованно выражают обеспокоенность, что они, например, могут быть объявлены в международный розыск, задержаны в случае выезда за границу, даже на отдых…»

Умиляет это «даже». «Херои» всего лишь устроили геноцид на Донбассе, а теперь им опасно ехать на отдых в Турцию. Кто виноват с их точки зрения? Правильно, сепаратисты – за то, что не дали убить себя по-быстрому, и СК РФ, который не понимает, как офицер может бить по жилым кварталам артиллерией и баллистическими ракетами.

Главная фраза этой статьи: «Недостаточное внимание к этой проблеме может привести к тому, что некоторые офицеры по причине недостаточной информированности по вопросам международного гуманитарного права будут ставить под сомнение отдельные военные приказы, если они будут расцениваться ими как такие, что нарушают нормы международного гуманитарного права… » То есть некоторые офицеры могут и побояться стрелять по жилым кварталам. Это просто возмутительно!

Дальше ещё много чего написано, всё в украинском стиле: «Потерялась разведгруппа, отправленная на поиски разведгруппы, которая искала потерявшуюся разведгруппу». Эти возмущения, кстати, очень характерны для украинцев – во время перемирия херои пошли корректировать огонь, нарвалась на свою же растяжку, кто виноват? – Правильно, сепаратисты.

Самый главный посыл этой статьи, не выраженный словами – украинцы прекрасно понимают, кто в этой войне победит, а кто проиграет. Потому что после войн судят только проигравших.

Вспоминается старый анекдот, который хорошо показывает самую козлиную сторону украинского менталитета: «Петро, давай сепарам по мордам дадим! – А если они нам? – Тю, а нам за шо?!» Как видим, уже даже украинцы поняли, что есть «за шо» и что после войны по модрам таки будут давать. Интересно другое – как много морд доживёт до конца войны и как быстро они – по украинской традиции – начнут попадать в аварии, гибнуть на охоте и совершать самоубийства двумя выстрелами в голову сзади с полутора метров.

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Германия призналась, что без России конфликт на Донбассе не решить

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не видит решения целого ряда кризисных ситуаций без участия России. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Deutsche Welle.

«Мы обсудили целый ряд кризисных ситуаций, но совершенно ясно одно: ни один из этих конфликтов (на Донбассе – ред.) без участия России решить нельзя, независимо от того, как будет оцениваться её роль», — подчеркнул Габриэль.

Также он добавил, что по итогам переговоров Трёхсторонней контактной группы, прошедших в Минске, был достигнут «неожиданный прогресс», в особенности в сфере готовности конфликтующих сторон отвести тяжёлые вооружения.

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К трибуналу по киевской хунте все документы готовы

Следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины

С самого начала вооруженного конфликта на Украине Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по факту обстрелов и бомбежек мирного населения и преступных приказов украинского командования. Какова судебная перспектива дел о геноциде русскоязычного населения Донбасса, будут ли они квалифицированы как военные преступления, что может грозить фигурантам возбужденных СК РФ дел Олегу Ляшко, Игорю Коломойскому, Арсену Авакову, Валентину Наливайченко, Валерию Гелетей, Виктору Муженко, Степану Полторак, командирам воинских подразделений, участникам нападений на российское посольство в Киеве, «Известия» выяснили в самом СК России.

– Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание, – заявила «Известиям» официальный представитель ведомства Светлана Петренко. – Причем такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание.

Материалы, собранные в управлении по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал. Перспективы такого суда сегодня вряд ли возможно оценить, но, как считают в СКР, их задача – собрать достаточную доказательную базу, чем следователи и занимаются все это время, допрашивая при любой возможности свидетелей и участников событий, и изучая все поступающие материалы.

Расследование основного дела о совершении тяжких и особо тяжких преступлений представителями высшего политического и военного руководства Украины на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжается. Кроме того, расследуется ряд уголовных дел, не соединенных в одно производство (нападение на посольство, похищение российских военнослужащих в Крыму и другие). В ходе следствия получены неопровержимые доказательства совершения многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества.

В рамках расследования Следственный комитет направил в компетентные органы Украины более 30 запросов о правовой помощи в связи с событиями на юго-востоке страны. Однако украинская сторона отказывается сотрудничать с правоохранительными органами РФ, ссылаясь на то, что исполнение этих запросов может нарушить суверенитет Украинской Республики.

При этом СК России исполняет запросы, поступающие из компетентных органов Украины, в том числе связанные с вооруженным конфликтом в Донбассе. Украинскую сторону интересует происхождение оружия, которое пытаются приписать российским воинским частям, местонахождение граждан России, которые по данным украинских следователей принимают участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, где и как лечили раненых украинских солдат в России.

В качестве свидетелей и потерпевших по уголовному делу допрошено 130 тысяч человек, проведено более 200 сложных судебных экспертиз. Около 20 тысяч граждан признаны потерпевшими.

«Собранные доказательства свидетельствуют о массовых нарушениях прав и свобод человека и продолжающейся на протяжении длительного времени на территории юго-востока Украины гуманитарной катастрофе, вызванной преступными действиями украинской военщины», – считают в СКР.

Все эти дела можно разбить на подразделы, которые показывают и масштаб трагедии и проделанную следствием работу.

Два миллиона беженцев

По данным на 2 февраля 2017 года, количество находящихся в России украинских беженцев – 2302448. Из них с Юго-Востока Украины – 1039977.

На лечение в Россию приехали 1361 несовершеннолетних. Некоторых из них поддерживают и сотрудники СКР. Так, фактически каждый день к оставшемуся без ног и руки 11-летнему Ване Воронову приходят гости и учителя из кадетского корпуса при Следственном комитете.

Массовые акции протеста и уличные беспорядки в 2013-2014 гг. в Киеве были организованы украинской оппозицией, в частности, партиями «Батькивщина», «Народный фронт», «Свобода» при значительной финансовой поддержке со стороны США и других стран НАТО, а также украинских олигархов (Коломойский и другие). Движущей силой майдана выступили украинские националистические формирования, в частности, организация «Правый сектор», представители которых принимали активное участие в вооруженных столкновениях с правоохранительными органами.

Непосредственные свидетели майдана дали показания о наличии у радикалов оружия и их возможной причастности к убийству как сотрудников правоохранительных органов, так и участников самого майдана с целью дальнейших политических провокаций. За участие в акциях протеста радикалам выплачивались денежные средства в размере $100-500 в день – в зависимости от их роли. На майдане присутствовали иностранные граждане, разговаривавшие на английском языке, которые были замечены в передаче денежных средств активистам. Для участников майдана было организовано бесплатное питание.

Материальные доказательства

Свидетели передали российским следователям множество фрагментов оружия и осколков боеприпасов, которые приобщены к материалам дела. Согласно результатам комплексных взрывотехнических судебных экспертиз, там есть фрагменты и части снарядов тяжелого вооружения неизбирательного действия, в том числе от реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», а также тактического ракетного комплекса «Точка У».

Химическая экспертиза образцов почвы, которые передали беженцы с Украины, показала, что в ней содержатся продукты сгорания зажигательной смеси Н-17, которой снаряжают мины и авиабомбы. Эти боеприпасы украинская армия применяла против мирного населения.

В частности, в ходе расследования уголовного дела собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения Виктору Юшко, командиру 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины. Он с командиром бригады полковником Лисовым и другими военнослужащими в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины прицельно обстрелял из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Горловке. В том числе жилые дома на улицах Планерная и Озеряновская. Погибли три человека, среди них была 11-летняя Катя Мочалова.

По данным ОБСЕ, в период с 6 мая 2014 года по 27 января 2017 года совершено 4176 обстрелов из тяжелых видов вооружений в сторону ЛНР\ДНР. Количество погибших и раненых по приблизительным данным ООН без разделения на стороны и по состоянию на 30 сентября 2016 года – 9574 убитых, 22231 раненый. По данным ЛНР/ДНР, среди погибших – 116 несовершеннолетних.

Наемники переквалифицировались в ландшафтных дизайнеров

Открытым остается вопрос об участии иностранных наемников в конфликте.

– Официальных сведений об участии в военных действиях граждан других стран у нас нет. Следовательно, запросы о правовой помощи направляются только на Украину, – рассказали «Известиям» в СКР. – Украинская сторона нам не отвечает.

Расследование уголовных дел в отношении граждан России, участвующих в качестве наемников в вооруженном конфликте на территории юго-востока Украины, продолжается. В том числе, по делам в отношении Артема Широбокова и Романа Железнова, которые обвиняются в наемничестве и участии в вооруженном конфликте в составе полка «Азов», Дмитрия Федотова, наемника из батальона «Айдар». Они прибыли на территорию Украины в период с февраля по июль 2014 года. При этом неоднократно судимый Железнов по кличке Зухель скрывался от очередного уголовного преследования.

В период деэскалации конфликта в 2015 году российские наемники пытались приобрести ранее обещанное им украинское гражданство, проводя митинги у здания администрации президента Украины. А также получить вид на жительство и найти работу в Киеве. Но в итоге остались ни с чем и теперь находятся на территории Украины нелегально.

В СК сообщили, что некоторые из них работают дворниками, мойщиками автомобилей или чернорабочими на кладбище. При этом немногочисленным знакомым, оставшимся в России, они рассказывают, что успешно устроились на Украине и работают ландшафтными дизайнерами, политологами либо хорошо оплачиваемыми рабочими.

Вербовщик из Зеленограда

Еще один из наемников, воевавших на Украине – гражданин России Александр Разумов. В апреле 2014 года он находился в Киеве и добровольно вступил в состав «Правого сектора» (запрещен в России). Разумов прибыл на территорию военной базы ВСУ «Десна», где прошел первоначальную боевую и идеологическую подготовку. А вернувшись в Россию в августе 2014 года, занялся вербовкой среди своих знакомых в Зеленограде. Разумов предлагал им участвовать в боевых действиях в составе «Правого сектора».

На основании вердикта присяжных заседателей Александр Разумов признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы.

– Не секрет, что в период конфликта с территории РФ на Украину выехало некоторое количество граждан РФ, поддерживающих радикальные группировки – «Правый сектор», УПА (Украинская повстанческая армия и другие, – рассказала Светлана Петренко. – Эти граждане в последующем вступили в ряды добровольческих националистических украинских батальонов «Айдар», «Азов», «Торнадо». Известно, что не все из них принимали участие в боевых действиях на территории Украины, они не совершали тяжких преступлений против мира и человечества, но при этом оказались брошены нынешней украинской властью. Им отказано в гражданстве, получении украинского паспорта. Но эти люди боятся вернуться домой, опасаясь уголовного преследования в России. В каждом конкретном случае проводится проверка. И если объективных данных о совершении преступлений нет, то человек не может быть привлечен к уголовной ответственности, бояться ему нечего.

Тайная тюрьма для похищенных

Среди собранного массива данных есть и дела тех, кто похищал граждан России для обмена на пленных. Так, из уголовного дела следует, что «с момента начала боевых действий на территории юго-востока Украины, то есть с апреля 2014 года, лица из числа руководства Службы безопасности Украины (СБУ), используя свои властные и распорядительные полномочия, действуя умышленно, создали преступное сообщество с целью похищения граждан России и дальнейшей торговли людьми.

Вот лишь один из эпизодов. 18 июня 2014 гражданин России Владимир Безобразов, находившийся в Одесской области, по надуманному основанию (якобы вербовал людей на сторону ЛНР для оказания вооруженного сопротивления ВСУ) привлечен к уголовной ответственности. Под давлением он дал признательные показания и заключил сделку со следствием.

Суд назначил ему условную мера наказания и освободил, но Безобразов снова был похищен представителями СБУ с целью последующего обмена. До августа 2016 года он незаконно находился в изоляторе временного содержания Харьковского управления СБУ. Обвинения ему не предъявляли, следственные действия не проводили, причину его задержания кто-либо пояснять отказывался. Затем Безобразова с двумя другими задержанными вывезли в неизвестное им место и отпустили только в декабре в районе Ново-Луганска. Там Безобразов и его товарищи по несчастью перешли на территорию ДНР и вернулись в Россию.

Следователи на основе полученных показаний полагают, что на территории Харькова расположена одна из так называемых тайных тюрем СБУ, где содержатся похищенные граждане Украины и России.

Заочно предъявлено обвинение двум гражданам Украины – Роману Ткаченко и Сергею Павленко, проходившим службу в вооруженных силах Украины. По версии следствия, они причастны к похищению российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Установлено, что в 2016 году Ткаченко и Павленко вступили в сговор с представителями силовых структур Украины, чтобы похитить военнослужащих России.

Они должны были найти бывших слушателей военного вуза, не успевших получить документы о высшем образовании и убедить их прибыть на территорию Украины. В социальных сетях Павленко и Ткаченко вступили в переписку с военнослужащими РФ, сообщив, что могут помочь с получением подлинников документов об образовании и убедили пересечь границу Украины, аргументируя это тем, что передать документы смогут только на своей территории. После того как Баранов и Одинцов оказались на украинской территории, представители силовых структур Украины сразу же захватили их и до сих пор удерживают в СИЗО.

Ущерб на 112 миллионов евро

В Европейский суд по правам человека направлено 2869 исковых заявлений жителей Донбасса, являющихся гражданами Украины. 2169 жалоб приняты к производству. Общая сумма заявленных требований о причиненном ущербе составляет более 112 млн. евро.

В соответствии с «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод» право подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ предоставлено только лицам, непосредственно являющимся жертвами нарушения ее положений. Либо их законным представителям. Поэтому СК России не может участвовать в этом процессе. По некоторым данным, рассмотрение всех жалоб из зоны конфликта сейчас приостановлено.

Олег Фочкин, газета «Известия»

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Анатолий Вассерман: «Я оцениваю положение Украины как предсмертное»

Анатолий Вассерман рассказал о ситуации на Украине.

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию на Украине?

- Я положение на Украине оцениваю как предсмертное, но другое дело, что государства чаще всего умирают заметно медленней, чем отдельные люди. Боюсь, что этот умирающий может утащить с собой в могилу еще довольно многих живых.

Полагаю, что судьба Украины очень убедительно доказывает бессмысленность попыток построить государство на отрицании, ведь идея Украины – «Мы не Россия» .

Но есть много людей которым такая идея выгодна. Я их называю профессиональными украинцами, то есть они зарабатывают или надеются заработать на отделении Украины от России. Так вот, поскольку таких профессиональных украинцев много, они совершенно не стыдятся того, что представляют повышенную опасность для всех окружающих. Им главное самим на этом заработать.

Поэтому я очень надеюсь, что Украина успеет унести с собой в могилу не слишком многих. Если смотреть на нынешний политический расклад – то даже при самых благоприятных обстоятельствах, просматривающихся сейчас, Украина продержится, по меньшей мере, до конца этого года. А такого радикального изменения обстоятельств, чтобы процесс её ликвидации заметно ускорился, я пока не вижу.

- Если бы Вы оказались на месте президента Украины, какие действия Вы бы предприняли для того, чтобы урегулировать ситуацию в стране?

- На месте президента Украины, я, к счастью, оказаться не могу. Но скажу, что в принципе в этой стране могут быть пророссийские кандидаты, хотя заведомо пророссийских президентов здесь быть не может. Почему? Потому что на, мой взгляд, украинцы- это часть русского народа. Причем украинцы могут показаться нерусскими, разве что тому, для кого весь мир ограничен Садовым кольцом. Любой мало-мальски знакомый с разнообразием русской культуры, с разнообразием диалектного аспекта прекрасно поймет, что украинцы такие же русские, как белорусы или сибиряки. Поэтому любой желающий оставаться независимым президентом Украины просто вынужден искусственно отрывать доставшуюся ему часть России от остальной России.

Кто поумней, тот делал это только на уровне политического шума, как Кучма или Янукович. Кто поглупей, доводил дело до серьезных конфликтов, как Кравчук или Ющенко. А Порошенко вообще поддержан силами, что рассматривают Украину исключительно как инструмент причинения неприятностей остальной России, причем любой ценой.

И кстати, я не раз отмечал, «любую цену» платят из чужого кармана. Соответственно, Порошенко сейчас обратился к тактике выжженной земли. Понимая, что долго ему у власти не продержаться, он сознательно занимается разрушением всей оккупированной под его руководством территории, просто для того, чтобы, когда она вернется в состав России, больше времени ушло на реанимацию.

Естественно, зная всё это, я никак не могу дать полезный совет президенту Украины. Совет, полезный для президента Украины, будет заведомо вреден для всей Украины, да и для России будет, если не смертелен, то малоприятен.

- Каковы ближайшие перспективы для Украины?

- Самая лучшая, возможно, перспектива для Украины – это формирование Юго-Западного Федерального Округа РФ. Но после того, что натворили на Украине организаторы и соучастники государственного переворота, состоявшегося в феврале 2014 года, понятно, что гражданам придется потратить много сил и времени на доказывание того, что они уже не представляют повышенной общественной опасности.

В частности, гражданам Украины придется самостоятельно провести все необходимые уголовные процессы над нацистскими преступниками, грубо говоря, Нюрнберг должен состояться в Киеве. Гражданам Украины придется самим реанимировать значительную часть своего хозяйства или по крайней мере доказать, что они намерены впредь действовать экономически совместно, а не объявлять каждый раз о расторжении контрактов, когда этого захочет левая пятка очередного гетьмана.

Словом, гражданам Украины придется самостоятельно доказать, что они вновь осознали свою русскость и готовы впредь действовать именно как русские.

Беседовала Карина Солдатова

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“Мы построили непригодную для жизни демократию, и едем работать к рабам в Орду”

С какой же разухабистостью украинские рогулихи должны были отмечать смерть Гиви, чтобы вызвать недовольство московских медсестер?! Эту тему обсудили 16 февраля в эфире радио «Говорит Москва».

Напомним, недавно в НИИ геронтологии в Москве произошла драка между медсестрами-россиянками и сиделками с Украины, которые прямо на рабочем месте начали лопать горилку с тостами за смерть Гиви – легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых – и желали такой же участи руководителям ДНР.

Медсестер-россиянок это возмутило, украинки же повели себя вызывающе, в результате завязалась драка, которую пришлось разнимать врачам.

Россиянок провоцировали намеренно, уверен ведущий Сергей Доренко.

«Это импорт украинского спора. Русская медсестра меньше всего думает об Украине. У нее никаких мыслей об Украине нет. Когда она работает она думает о работе, об отношениях. Но вот она слышит эти громкие возгласы и песнопения украинок, которые вторгаются в ее жизнь со своим празднованием. Они ведь не где-то стали пить по-тихому, тайком. Они хотели именно манифестировать свою ненависть к русским. Они хотели демонстративно, сценически показать, как они ненавидят русских».

Нелепость ситуации в том, что свою русофобию украинские гастарбайтеры демонстрируют не где-то во Львове, а в столице России, на что и обратил внимание Сергей Доренко.

«Я вижу в этом противоречие. Их страна не устроена, и ведь они ее сами сделали такой. Они взахлеб восторгаются Украиной и называют эту неустроенность демократией. Но они ищут работу в Орде и тут же у нас доказывают, какая у них на Украине замечательная демократия. Ну, давайте примем и согласимся. Хорошо, у вас свобода и демократия, мы у вас не были. Прекрасно, мы вам верим. У каждого народа что-то то есть. В Уганде есть одно, в Джибути другое. У вас на Украине есть демократия. Но как вы можете описать свою демократию? Понятно как: в квартире не топят, нет горячей воды, политики лгут, все крупнейшие политики – миллиардеры. В результате демократии построена страна, не пригодная для проживания, где нельзя жить, работать и растить детей. В результате этого мы вынуждены ехать к вам работать в тоталитарный режим…И поэтому мы вас ненавидим. Потому что у нас демократия, а вы рабы. Вот вся их логика», – считает Доренко. – Они коллективно, торжественно, 1 декабря 1991 года провели референдум. Доказали друг другу: хватит кормить немытую, пьяную, ленивую Россию. Они перестали нас кормить и с того времени развились до того, что создали страну, непригодную для жизни».

Алексей Белов

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ВАЖНО: Порошенко решился силовым путем разогнать «ветеранов АТО», блокирующих Донбасс

Это следует из Указа лидера Украинского Государства, утверждающего сегодняшнее решение СНБО. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам принять безотлагательные и исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения т.н. «АТО» на Донбассе. Об этом идет речь в решении Совета, которое своим указом от 16 февраля ввел в действие Петро Порошенко. Кроме того, МВД и СБУ поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения т.н. «АТО» и создание надлежащих условий их бесперебойного функционирования. «Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины безотлагательно: принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях; Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить возможность попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры… Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп усложнить функционирования объектов критической инфраструктуры», — говорится в документе. Совершенно очевидно, что речь здесь идет о т.н «блокадниках Донбасса» из числа «ветеранов АТО», перекрывающих дороги и железнодорожные пути из Украины в ЛНР и ДНР, а «обеспечение общественного порядка» подразумевает силовой разгон протестующих. Читайте также: Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать, — Порошенко участникам блокады Донбасса (ВИДЕО)

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