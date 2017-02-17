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Минздрав РФ: Ваше тело принадлежит нам! Законопроект № 1093620-6

10:07. 17 февраля 2017 Просмотров - 591 9 коммент. Опубликовал:
Минздрав РФ: Ваше тело принадлежит нам! Законопроект № 1093620-6

 

Вы думаете, в РФ всё ради человека? Нет, всё против него! Минздрав РФ выступил с инициативой, которая нарушает все права человека. Он хочет ввести т.н. менеджеров здоровья, которые будут являться сотрудниками страховых компаний. Эти менеджеры будут прикреплены к каждому гражданину и будут пристально следить за тем, чтобы они не пропускали профилактические осмотры и, в первую очередь, вакцинацию…

 

Смотрите, слушайте и читайте внимательно, чтобы потом "не кусать локти"! Минздрав РФ хочет изменить Кодекс административных правонарушений, где предполагается наказывать врача за то, что он оказал Вам медицинскую помощь, если ДО этого вы не проходили диспансеризацию и не кололи себе прививки. Такая система заставит врача выбирать между вашим здоровьем и собственным кошельком. 

Эти поправки в КоАП изживают из врача неотъемлемое право самому врачу решать нужность и приемлемость лечения. Не секрет, что сейчас массово увольняют врачей, которые были воспитаны в системе СССР, системе нестяжательства. Наш разум настроен на здоровье сберегающие методы, а это зачастую — попить чай с малиной при невысокой температуре, попить лекарственных сборов при небольшом недомогании, вместо странных прививок от гриппа — схема приёма высоких доз витамина С, которая гарантированно охраняет организм от вирусной атаки. Наши мозги не заточены на продажу фармацевтической продукции. И на смену приходят новые врачи, обученные в пост. перестроечное время, которых уже научили, что медицина — это бизнес. 

Нас стараются втиснуть в рамки системы, когда вы будете вынуждены потреблять мед услуги, а от них продукцию фарм производителей. Вот это и есть истинная цель всех этих нововведений РФ. Нас стараются превратить в массу тел, из которых можно извлечь прибыль. Уже сейчас, например, врачам спускают план прививок и наказывают за невыполнение плана. Это делает врача безразличным к последствиям. Это уже приводит к тяжёлым последствиям. Когда медицина применяется не к месту, пациент пополняет статистику смертности. Мы очень хотим, чтобы вы жили.

О лекторе: Софья Доринская — Президент Международного Бюро по правам человека в сфере душевного здоровья. Автор книги-эссе "Записки психиатра". В прошлом врач-психиатр. Комитетом "За гражданские права" в 2006 году ей присвоено звание "Народный дипломат". В 2012 году почетное звание от Всемирного Экологического Фонда за вклад в экологию человека.

Законопроект № 1093620-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохранения" находится на рассмотрении в Госдуме РФ - 
- http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(S…

Центр Медицинского Информирования Софьи Доринской
http://ibhrmh.wix.com/psychrehab#!
Группа ВК http://vk.com/nepsychrehab
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Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: здоровье
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9 коммент.»

  • 1142 764
    рысь 17 февраля 2017 в 10:26 Ссылка Пометить
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    Данная инициатива госдуры вполне вписывается в плановый геноцид славянского населения

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  • 366 222
    swarogich 17 февраля 2017 в 10:27 Ссылка Пометить
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    Моих детей не пускали в школу пока не сделаю прививки. Пришлось сменить школу. Насколько знаю у нас и в детсадах такая же фигня. Я пока своих оберегаю как могу, но петля затягивается всё туже и туже.
    Вообще за такие законы надо на столбы. Что мы хуже румын?

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    • 3229 2431
      Яра swarogich 17 февраля 2017 в 13:21 Ссылка Пометить
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      А в прокуратуру не пробовали обращаться? Не имеют они права не принимать ребёнка в школу и в садик. Конечно, прежде чем разговаривать с ними, нужно хорошо подготовиться, знать свои права.
      Сейчас много сайтов на тему вакцинации. Надо и самим просвещаться и других просвещать- писать на эту тему в соцсетях.

      Я в 2011 году впервые написала отказ от прививок и Манту в школе. Прошло 6 лет и, всё-таки, вижу, что ситуация меняется. Раньше вообще глухая стена была, а сейчас уже многие прозрели и выступают против вакцинации.

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  • 618 -25
    Масай 17 февраля 2017 в 11:11 Ссылка Пометить
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    Удущающая забота о здоровье ватников…

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  • 1998 1549
    Walentin 17 февраля 2017 в 11:16 Ссылка Пометить
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    Даже здесь такого нет. Эти сволочи уже запад переплюнули. В Германии если не делаю профосмотров у зубного, то скидок на протезы нет.

    Я за 20 лет один раз был у зубного (зуб сломал об орех) так у них глаза на лоб полезли. По их понятиям у меня зубы должны были уже все выпасть. Врач сказал (в шутку), что если не буду каждые пол-года ходить, то лечить не будет. Я тут-же встал и направился к выходу, и сказал, что зуб и сам выростет. Ели меня обратно в кресло усадили. А вообще зубы растут, если не удалять нервы. Вернее эмаль востанавливается при нормальном питании. Но нужны годы.

    И ещё! Не давайте врачам ковырять железным крючком у себя в зубах. Они так продавливают эмаль и говорят, что так и было.

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  • 381 235
    swarogich 17 февраля 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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    Да и ещё. Забыл добавить. Сейчас делают так. Молча и без предупреждений, берут и везут весь класс, а то и всю школу на прививки. Поэтому обязательно предупредите своих детей, что бы если что, сразу звонили, это раз. И обязательно предупредите учителей об физической ответственности за своих детей.Я своим пообещал инвалидное кресло с рюшечками и коробку шприцов. Ну не верю я в благое намерение этого государства! И вам не советую.

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  • 3226 2428
    Яра 17 февраля 2017 в 13:05 Ссылка Пометить
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    Уже размещала на сайте этот материал, но продублирую. Советую подписаться на новости с сайта Антивакцина.

    “Получаю рассылки с сайта Антивакцина и вот такие новости:

    “агенты ФБР провели массированный рейд на штаб-квартиру Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия, в сопровождении врача-ученого Уильяма Томпсона, который является одним из самых грозных правительственных осведомителей в Соединенных Штатах и известен своими разоблачениями вакцин, приводящих к аутизму.”
    https://antivakcina.org/prezident-tramp-prikazal-fbr-provesti-massirovannyj-rejd-na-shtab-kvartiru-cdc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+antivakcina+%28%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+-+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%29

    “Прививка от гриппа является жульничеством, придуманным Большой Фармацевтикой, чтобы заработать огромные деньги на уязвимости людей, и сделать больных ещё более больными, предупреждает президент Трам”
    https://antivakcina.org/tramp-preduprezhdaet-vakcina-ot-grippa-velichajshij-loxotron-v-istorii-mediciny/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+antivakcina+%28%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+-+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%29

    “Новоизбранный президент США пригласил на личную встречу экологического юриста и журналиста Роберта Кеннеди — младшего (сына сенатора Кеннеди и племянника президента Кеннеди). В ходе часовой беседы Трамп рассказал, что в семьях пяти его друзей есть дети-аутисты, и он считает нужным выяснить правду о возможной связи этой стуации с прививками. Трамп предложил Кеннеди возглавить специальную общественную комиссию, которая будет заниматься вопросами безопасности прививок и добросовестности ученых. По словам Кеннеди, комиссия будет небольшой, в нее войдут авторитетные ученые и известные граждане. В центре внимания комиссии будет работа федерального ведомства CDC — тех ее подразделений, которые занимаются формованием вакцинальной политики и безопасностью прививок. Трамп считает этот вопрос важным и предлагает создать комиссию как можно быстрее.”

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  • 6873 2197
    STARIK 17 февраля 2017 в 13:35 Ссылка Пометить
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    Спасибо Софьи Доринской, за предоставление информации об очередном антинародном, паразитическом законопроекте!
    Компрадорская нечисть, захватившая власть в Нашей стране, активно продолжает внедрять, чуждые и вредные, для нашего населения, заокеанские, паразитические законопроекты, тем самым, полностью добивая, советскую, народную, государственную систему.
    Думаю, не возможно, что-либо внедрить полезное для всего нашего народа, находясь в рамках государственной паразитической системы, гарантом существования которой является президент Путин.

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