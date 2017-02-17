Минздрав РФ: Ваше тело принадлежит нам! Законопроект № 1093620-6

Вы думаете, в РФ всё ради человека? Нет, всё против него! Минздрав РФ выступил с инициативой, которая нарушает все права человека. Он хочет ввести т.н. менеджеров здоровья, которые будут являться сотрудниками страховых компаний. Эти менеджеры будут прикреплены к каждому гражданину и будут пристально следить за тем, чтобы они не пропускали профилактические осмотры и, в первую очередь, вакцинацию…

Смотрите, слушайте и читайте внимательно, чтобы потом "не кусать локти"! Минздрав РФ хочет изменить Кодекс административных правонарушений, где предполагается наказывать врача за то, что он оказал Вам медицинскую помощь, если ДО этого вы не проходили диспансеризацию и не кололи себе прививки. Такая система заставит врача выбирать между вашим здоровьем и собственным кошельком.



Эти поправки в КоАП изживают из врача неотъемлемое право самому врачу решать нужность и приемлемость лечения. Не секрет, что сейчас массово увольняют врачей, которые были воспитаны в системе СССР, системе нестяжательства. Наш разум настроен на здоровье сберегающие методы, а это зачастую — попить чай с малиной при невысокой температуре, попить лекарственных сборов при небольшом недомогании, вместо странных прививок от гриппа — схема приёма высоких доз витамина С, которая гарантированно охраняет организм от вирусной атаки. Наши мозги не заточены на продажу фармацевтической продукции. И на смену приходят новые врачи, обученные в пост. перестроечное время, которых уже научили, что медицина — это бизнес.



Нас стараются втиснуть в рамки системы, когда вы будете вынуждены потреблять мед услуги, а от них продукцию фарм производителей. Вот это и есть истинная цель всех этих нововведений РФ. Нас стараются превратить в массу тел, из которых можно извлечь прибыль. Уже сейчас, например, врачам спускают план прививок и наказывают за невыполнение плана. Это делает врача безразличным к последствиям. Это уже приводит к тяжёлым последствиям. Когда медицина применяется не к месту, пациент пополняет статистику смертности. Мы очень хотим, чтобы вы жили.



О лекторе: Софья Доринская — Президент Международного Бюро по правам человека в сфере душевного здоровья. Автор книги-эссе "Записки психиатра". В прошлом врач-психиатр. Комитетом "За гражданские права" в 2006 году ей присвоено звание "Народный дипломат". В 2012 году почетное звание от Всемирного Экологического Фонда за вклад в экологию человека.



Законопроект № 1093620-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохранения" находится на рассмотрении в Госдуме РФ -

- http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(S…



Центр Медицинского Информирования Софьи Доринской

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Источник: slavyanskaya-kultura.ru