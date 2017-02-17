Марш “дармоедов”.
18:58. 17 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Минске проходят протесты против принятия закона о тунеядцах. Речь идет о попытках взымать с работоспособных граждан не платящих налоги 200 долларов в год.
В итоге, с 18 часов в Минске проходит так называемый "марш рассерженных белоруссов". Пока что требуют отменить закон и скандируют "Живе Беларусь".
UPD: Помимо социально-экономических требований – отменить закон о тунеядстве, повысить пенсии, отменить повышение пенсионного возраста и повысить уровень жизни, выдвигаются и политические требования, а именно "проведение свободных и демократических выборов".
UPD: Еще один марш-протест такого рода, заявлен на 15 марта, в нем планирует принять участие и ряд оппозиционных партий и движений.
UPD: В 19-15 организаторы акции объявили о ее окончании и призвали людей расходиться.
Онлайн-трансляции из Минска.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В Советском Союзе был закон, наказывающий за тунеядство, но в советской конституции было и гарантированное право на труд! Если государство права на труд не гарантирует, то и наказывать за тунеядство оно не имеет права. Белорусские законы я не знаю, но разговоры некоторых российских политиков, предлагающих ввести налог на тунеядство считаю необоснованными, т.к. российская конституция права на труд не гарантирует.
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Я что-то не помню демонстраций где требовали работу и изменения конституции. А что в России делают гастарбайтеры и китайцы?
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Вакансий на 20-30 тыс полно. Не гарантирует право на достойную оплату труда.
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Интересно, где полно ?
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В Советском Союзе было людям бесплатно давали квартиры, была нормальная бесплатная медицина, все образование – бесплатное. Не было богатых, которые позволяют себе все, лакомые куски земли и разные преференции. Поэтому не работать было грешно. А сейчас бесплатных социальных благ нет, нам обязывают быть рабами за нищенскую зарплату. Представьте ситуацию – в маленьком городке человек 35 лет проработал на предприятии, думал – заслуживает уважения. Завод закрылся, нигде сейчас не устроиться, так еще и тунеядцем назвали, унизили. Где ему найти работу – непонятно, а 200$ “за тунеядство” нужно заплатить (человеку, у которого нет работы). И пенсионный возраст повышают, что бы люди не доживали до пенсии. Вот такая сейчас реальность.
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Согласен, если все время молчать, то плюс к колокольчику на носу и намордник наденут.
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Можно игнорить эту лажу, так как этот “закон” нарушает Конституцию РБ. Да, и такие решения должен принимать народ на референдуме, а не Х пойми какой-то невменяемый субъект, целью существование которого стало только одно: любой ценой оставаться у “руля”)))
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Тебя твоя жизнь не устраивает?.. тогда давай, скинь субъекта и получишь американскую жыдохунту, как в укропии. Вон они, американские куесосы копытами землю роют, что бы вы, дебилы, жили как в америке и даже лучше..
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Вы не понимаете…Все белоруссы “так говорят”.Только с разной степенью агрессивности.Ну или…с кем доводилось общаться…Мягко постелено…только они спят не там.
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Так-то не обычно…”Дай работу”-редкий лозунг. Я представляю у нас…Приезжает в сибирскую деревню судебный пристав…-”Внесите 3000 рублей,за то что вы не работаете”…-” В смысле внесите,работы же нет”…-”Закон суров,но это закон,внесите или будем описывать ваш…табурет”…Не правительство пострадает…пристава убьют.
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Белорусы есть здесь? Лукаш санкционировал марш? Если нет, то вам можно позавидовать. В РФ всех бы сластали сразу.
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Да уж, “хорошо там, где нас нет”. Россияне видят обычно только парадную витрину Беларуси и слабо представляют себе наше реальное болото.
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А вот сейчас заинтересовали:).Я же из “воспитанности” что-ли свой коммент стер.А ваш прочесть не успел…Интересно же.Восстанавливайте пожалуйста.О “серой массе”(напомню даже).