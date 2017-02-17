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Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет

09:53. 17 февраля 2017 Просмотров - 307 3 коммент. Опубликовал:

Россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину, следует из нового опроса Левада-центра. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, что социолог связывает с запросом россиян на жесткую политику

Любят Путина, Брежнева и Сталина

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Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20–23 января 2017 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах страны. Среди советских и российских лидеров респонденты в последнее время стали лучше относиться к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу, Борису Ельцину и Владимиру Путину, выяснили социологи. Топ-3 любимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Путин, Брежнев и Сталин.

Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП (б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, следует из данных социологов Левада-центра.

При снижении числа безразличных к советскому вождю (с 32 до 22% за год) увеличилось количество недовольных Сталиным. Если с «неприязнью», «страхом», «отвращением», «ненавистью» в начале 2016 года к нему относились 17%, то в 2017 году — уже 21%. Хотя, судя по данным социологов, негатив по отношению к Сталину постепенно уходил с начала 2000-х годов.

Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан он ассоциируется с «порядком в стране», прокомментировал РБК замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. «Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией, — рассуждает социолог. — В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам».


Всплеск позитива по отношению к Сталину связан с конформизмом граждан, они чувствуют, что «частичная реабилитация советского вождя входит в генеральную линию партии», заявил РБК ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

«Это скорее характеризует официальную пропаганду, чем реальные настроения людей. Россиянам традиционно нравятся стабильные периоды, а Сталин, согласно мифологии, вывел страну из разрухи, сделал из нищей крестьянской страны великую державу, и цена человеческой жизни для респондентов не так важна», — рассуждает социолог.

Политолог Алексей Макаркин замечает, что если раньше сторонники Сталина оправдывали репрессии «величием страны» при вожде и победой в Великой Отечественной войне, то в новое время к этому прибавился аргумент о борьбе с коррупцией: «Репрессированные были не только врагами народа, хотевшими развалить страну, но и еще воровали». Как замечает эксперт, в советское время этот довод не работал, так, его можно было парировать тем, что под сталинские репрессии попали «верные коммунисты и ленинцы».

К генсеку ЦК КПСС Брежневу положительно в апреле 2006 года относились 39%. В январе 2017 года — уже 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.

Все лучше россияне относятся к нынешнему президенту России Владимиру Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%. С 2014 года после референдума в Крыму Путин все больше ассоциируется в народе с «сильной рукой», прокомментировал Макаркин.

Единственный относительно мягкий политик из тройки любимых лидеров россиян — Брежнев, считает Гражданкин. «Это благодаря тому, что его эпоха была более-менее благополучной и спокойной. Люди если не надеются на лучшую жизнь, то хотя бы стремятся к стабильности. Позитивное отношение к нему также связано с тем, что в его эпоху многие социализировались и выросли», — заявил социолог.

Образ Брежнева в народе претерпел серьезные изменения, заметил Макаркин. По его словам, если в 1990-е годы он ассоциировался с застоем, коррупцией и ослаблением страны, то в новое время образ стал положительным. Теперь в народе эпоха Брежнева ассоциируется со сверхдержавным образом СССР, тем, что «Америка нас боялась», и массовым жилищным строительством.

Сталин, Брежнев и Путин ассоциируются у россиян со стабильностью, при которых «держава укреплялась», согласился Бызов.

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Не любят Горбачева, Ельцина и Хрущева

Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Горбачев, Ельцин, Хрущев.

К последнему советскому генсеку Михаилу Горбачеву позитивное отношение респондентов немного выросло: с 13% в марте 2015 года до 15% в январе 2017 года. С другой стороны, ощутимо больше стало и его критиков: с 36 до 46% в тот же период.

Выросло позитивное отношение и к первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. С 12% в 2006 году до 17% в 2017 году. При этом респонденты стали относиться к нему менее неприязненно (48% в этому году против 57% в прошлом году).

Почти не менялось отношение россиян к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. 28% позитивно относились к нему как в 2006 году, так и в 2017 году. За этот же период с 15 до 17% выросло количество недовольных этим советским лидером.

Негатив россиян по отношению к Ельцину, Хрущеву и Горбачеву связан с тем, что у респондентов их эпоха ассоциируется с негативными процессами «развала страны» во времена их правления, считает Гражданкин. Бызов добавляет, что по такому же принципу респонденты, несмотря на старания РПЦ, испытывают негатив и к Николаю II как к «губителю державы».

«Хрущев «отдал Украине Крым и был несерьезным политиком», Горбачев «развалил СССР», при Ельцине произошло «ослабление международных позиций страны», — перечисляет претензии народа к бывшим лидерам страны Макаркин.

При этом, по данным соцопроса, россияне стали хуже относиться к основателю СССР Владимиру Ленину, генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Количество позитивно относящихся к Ленину россиян снизилось с 47 до 44%, к Андропову — с 47 до 37% (данные с апреля 2006 года по январь 2017 года). «Образ Ленина размывается; если в 2001 году 60% относились к нему положительно, то сейчас только 44%», — замечает замдиректора Левада-центра.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: брежнев, ельцин, левада-центр, Путин, сталин
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