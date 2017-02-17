Лихие 90-е: Время когда “забивали” стрелку и “рубили” капусту.

Что сказать? Тема не простая. И вступление написать к ней тоже не просто. Смута 90х, иначе не назовешь. По человеческим и финансовым потерям сравнимая с настоящей гражданской войной. Десять лет смятения, поиска, потерь, взлетов и падений…

Время, когда «забивали стрелку» и «рубили капусту». Время, когда судьба двух вагонов мороженой рыбы в порту Владика (Владивосток) по обыкновению решалась через игру в наперстки. Время, когда американцы платили из своего кармана вневедомственным охранным службам — только бы местные дураки и дороги не добрались до все еще пугающей «ядерной кнопки». Время, когда за блок Мальборо и партию Ливайс расплачивались тем, что удалось украсть с ближайшего гарнизона. Время финансовых авантюр, обмана, подстав, разборок. Время сильнейшего демографического спада, расслоения общества и гибели всего хорошего, что удалось создать за советское время. Время, которое очень не хочется, но необходимо вспоминать, во избежании его повторения.

Беспризорники

Наравне с Чеченской войной, скинхедами и криминальными разборками, беспризорники были основной темой телевидения. В 90-е и ранние двухтысячные (года так до 2003-го) постоянно ошивались в Москве и других крупных городах, на вокзалах и крупных улицах. Обязательный атрибут — клей «Момент», который они нюхали. Напоминали цыганят — попрошайничали толпой, если не подкинуть им мелочи могли грубо обматерить, предварительно отбежав на безопасное расстояние. Возраст обычно — от 7 до 14 лет. Жили в подвалах, теплотрассах и заброшенных домах. Также стоит добавить, что схожий с данным образом жизни, вели не только беспризорные малолетки. В любом городе «на районе» в то время считалось понтовым бухать, нюхать клей и курить лет с десяти.

Братва

Бандиты и косящие под бандитов. Это было модно. Первых редко можно увидеть открыто— они в машинах, в барах, в клубах, на хазах. Вторые были везде — обычные, молодые, уличные ребята из любых слоёв общества, купившие или раздобывшие короткую чёрную кожанку, часто изрядно поношенную и замызганную, занимающиеся гоп-стопом, разводом на деньги и вымогательством, иногда шестерили у настоящих. Частный случай — бандитствующие студенты, обчищающие своих более вменяемых, но менее организованных и более трусливых соседей по общаге.

Блатняк

«Музыкант играет шлягер,

Вспоминаю нары, лагерь,

Музыкант играет хит,

А у меня душа болит»

Ляпис Трубецкой, Метелица, 1996-1998

Блаттняк, он же шансон — детище бандитской антикультуры. Время невероятной популярности Миши Круга и прочих исполнителей тюремных песен. Уличные и ресторанные музыканты быстренько разучивают «мурку», потому что музыку заказывает тот, кто платит, а «бабки» тогда были именно у братвы. Чуть позже, не имеющий никакого отношения к бандитам, однако отбарабанивший 8 лет на зоне за антисоветскую агитацию и пропаганду бывшесоветский композитор-песенник Михаил Танич, собирает обыкновенных, кое-как исполняющих музыку музыкантов и делает из них группу «Лесоповал», играющую на струнах тонких душ богатеньких буратино. Поскольку через тюрьму в девяностые прошли миллионы и миллионы, экономический смысл в этом был.

Бомжи

Бомжи — вчерашние соседи, знакомые и одноклассники, ходят по домам и просят подаяние, спят в подъездах, пьют и ходят в туалет под себя там же. Бомж был чем-то настолько диким для гомосоветикуса, что даже тогдашний быдлан Юра Хой написал об этом песню:

«Я бычок подниму, горький дым затяну,

Люк открою, полезу домой.

Не жалейте меня, я прекрасно живу.

Только кушать охота порой»

Сектор Газа, Бомж, 1992

Видеосалоны

Вообще-то явление возникло и стало культовым в восьмидесятые, иначе где бы мы посмотрели Тома и Джери, Брюса Ли, первого Терминатора, Фредди Крюггера и прочих оживших мертвецов. А заодно и эротику.

В начале девяностых видеосалоны достигли количественного пика, но быстро стали угасать — у новых русских появились свои видеомагнитофоны, а всем остальным стало не до того.

Для сегодняшней молодежи следует отметить, что большинство видеосалонов отличались подвально-подсобным расположением (превращаясь в летнее время в настоящие печи), качеством видео, вызывающим хроническое поражение зрения и переводами, непревзойденными по сей день в своей художественности и соответствии оригинальному тексту (например, два основных переводных ругательства — «большой белый кусок дерьма» и «поц» заменяли почти все грубые иностранные выражения). В результате чего, в головах посетителей целый ряд фильмов и персонажей конкретно перепутывался и скрещивался. Практически все фильмы типа «боевик про космос» назывались Звёздными Войнами.

Дедовщина

«И день, и ночь заклёпываем дыры

Пробоин, скважин и голодных ртов

От армий нам остались командиры,

А также адмиралы от флотов»

Чёрный Обелиск, «Кто мы теперь?», 1994

На тогда ещё советскую армию просто наплевали и оставили гнить. Большая ее часть превратилась в Российскую армию и продолжила люто бешено разлагаться, что естественно, кроме утраты боеспособности, привело к такому интересному явлению как «Дедовщина».

Киллер

Киллер (от англицкого «killer» — убийца) — название убивцев за деньги, появившихся в 90-е. С пришествием в нашу страну «дикого» капитализма появились такие дикие способы улаживания конфликтов как заказные убийства. Любого с кем нельзя было договориться можно было просто заказать. Заказать можно было кого угодно — журналиста, депутата, вора в законе, даже небо, даже Аллаха. Благо киллеров было полно. Доходило до того, что они без палева размещали объявы в газетах типа «Ищу работу с риском».

Клубы боевых искусств

Поскольку народ испытывал изрядное давление со стороны маргинальных стай гопоты, а сама гопота весьма нуждалась в более весомых способах отъема чужого имущества, то предприимчивые товарищи стали в бешеных количествах плодить места прокачки персонажа — Клубы Боевых Искусств. В первую очередь это было, конечно, каратэ, непонятно зачем загнанное в подполье еще в 80-е.

Но тогда же стали робко поднимать голову и такие новомодные направления, как кунг-фу, тайский бокс, тэквондо и прочие кикбоксинги. Пипл с радостью хавал, ибо выглядело солидно, а звучало — внушающе. Было трудно найти подвал, не занятый каким-нибудь «учителем», «сенсеем», проштудировавшим пару самиздатовских книжек туалетного качества и посмотревшим десяток кассет с Чаком Норрисом и Брюсом Ли, и теперь гонявшим радостных хомячков до седьмого пота.

Справедливости ради стоит отметить, что попадались и настоящие гуру и сенсеи, действительно отпахавших энное количество лет под присмотром соответствующих заморских мастеров. Те, кто вовремя стали пользоваться головой (не только для разбивания предметов), впоследствии стали из себя что-то представлять и в плане сворачивания чужих челюстей и в плане получения денежно-материального профита… Большинство же хомячков не получило ничего, а отдельные индивиды даже ушли по «скользкой дорожке» и знакомились с творчеством Миши Круга в первоисточниках. Но это уже совсем другая история.

Комок

Производное от «комиссионный магазин» в восьмидесятые.

Народное сокращение от «коммерческий магазин» в самом начале девяностых, так и значилось на вывеске большими буквами. Это были редкие и очень диковинные по тем временам небольшие магазинчики, куда ходили как в эрмитаж, посмотреть на вещи и продукты из другого мира.

Работа в коммерческом магазине считалась престижной. Потом с исчезновением и перепрофилированием совковых магазинов и вообще ростом числа торговых точек от такого «названия» стали отказываться, какой же ещё может быть магазин, кроме как коммерческий. У торговых точек появились собственные имена. Ближе к середине девяностых отпочковался отдельный тип — «ночники» или ночные магазины, магазины «24 часа».

Ну и наконец, ларьки, которым такое название перешло по родству с коммерческими магазинами. Зародились в начале девяностых, в виде дешёвых раскладок и палаток, торгующих водкой, сигаретами, презервативами, жвачками, марсами, сникерсами и импортной кака калой.

Потом комки стали стационарными. Первое время имели обилие стёкол, потом всё больше стали походить на бронированные доты с бойницами. Просто в них часто били стёкла, поджигали их и даже расстреливали. Впрочем, такой вид развлечения жив до сих пор.

В комках продавали забугорный ширпотреб, начиная от жвачек и заканчивая дорогой водярой и сигаретами. В комке можно было купить игральные порнокарты, чем школота и злоупотребляла ради фапа. Комки изобиловали всем тем, о чём ораторствовала реклама. Сникерсы, марсы, баунти, хуяунти — всё это было в избытке. И что важно, на товаре не было никаких тебе акцизных марок и наклеек о соответствии Росстандарту; обязательное ныне наличие надписей на русском языке тоже было лишь опцией.

Менты

Для широких слоёв милиционер a la Дядя Стёпа именно в девяностые становится ментом, связываться с которым простому гражданину опасно для жизни, здоровья и денег в кармане. Как говорили люди, знакомые с системой не понаслышке: «Бандиты просто ограбят и изобьют, а менты ещё и посадят.»

Наркоманы

Наркоманы, токсикоманы и алкоголики были и в конце 80-х . Но пик наркомании пришелся на 90-е, когда на борьбу фактически положили болт и когда появились торчки всех возрастов — от малолеток до мужиков. В период особенного подъёма героиновой наркомании в середине 90-х из общаг наших альма-матер каждую неделю увозили передозный труп.

Это сейчас героин — маргинальный (да и заметно подорожавший) наркотик, а тогда, в начале-середине десятилетия, герычем «баловались» золотая молодёжь, богема, студенты…

Тем временем в каждый даже самый далекий уголок страны добрались наркотики. Сколько их было видов, разновидностей, названий. Как же было разобраться и начать принимать, куда колоть и что курить? Тут на помощь пришло ТВ. С его пропагандой. Да-да. В конце 80-ых и начале 90-ых ТВ пропагандировало все. Утренние передачи по ЦТ шли с модной песней Агаты Кристи про наркоту «Давай вечером… Будем та-та-та курить».

Появились сериалы, якобы повествующие про проблемы молодежи, а на самом деле разъясняющие что куда и к чему. Особенно врезался в память эфир «До 16 и старше» и аналогичной программы для тинейджеров, где показывали: вот мол это баян и ложка над огнем, его колоть сюда, но это очень плохо, эту фу, ребята так никогда не делайте. А это травка, ее раскуривают вот так вот, но это ай-яй-яй, негодяи наркоманы, фу на них. Драгдилер обычно выглядит вот так — но вы к нему никогда не подходите. Надо ли упомянуть, что после этих передач маховик наркоторговли и наркомании так закрутился, что затормозить его смогли в лучше случае к середине нулевых.

Причем общество это практически не осуждало. Пропаганда сделала эту проблему безобидной особенностью, национальной чертой. Да, мол, мы такие, любим выпить, разломать, украсть. Все 90ые нам рассказывали, что мы неудачники, это наша лучшая особенность и из-за этого мы уникальны.

Невидимая рука рынка

Наконец-то в России появился "долгожданный" рынок. Однако, введен он был через одно место, что и привело к плачевным последствиям:

• Исчезновение целых отраслей экономики.

Предположительно только в РСФСР, не считая остальные республики, потеряли 50% ВВП за два года. Для сравнения, Великая депрессия обошлась США в 27% ВВП за три года. Снижение реальных доходов населения и высокая безработица в довесок, как ни странно. Точные цифры (учитывающие долю чёрного рынка и приписки до и после развала) время перемололо в труху, этим так никто научно и не занимался.

• Лютая, бешеная безработица.

Фактически безработных куда больше, чем номинальных: предприятия стоят и многие работают неполный рабочий день в неполной рабочей неделе, оплачиваемый неполный год.

• Оригинальное «ноу-хау» — выдача на предприятиях заработной платы производимым товаром.

Например, мебелью, консервами, бельем, да чем угодно! А по сути по коммерческим ценам впаривали товар своим же работникам под предлогом «нету денег». Вот доставляющий с доведением ситуации до абсурда. Ещё более кошерная схема работала так: завод покупал холодильники, пылесосы, телики и продавал их с НДС своим работникам за условную зарплату. А прибыль, полученная от продажи продукции завода, не только целиком и полностью оставалась в карманах директора, а ещё и увеличивалась! То-то же!

«— Что такое русский бизнес? — Украсть ящик водки, водку продать, деньги пропить.»

Нетрадиционные способы лечения: Чумак и Кашпировский

Махровым цветом цвели целители, отбирающие последнее у инвалидов, любители гороскопов и астрологи, НЛО, снежных и вселенных людей и прочей фантастики. Также в это время рубили «капусту» всяческие псевдоученые.

Рассказывают, что однажды, когда к Кашпировскому только-только пришла популярность, его пригласили прочесть «закрытую лекцию» для сотрудников МГИМО. Никаких исцелений не было. Кашпировский просто рассказал о своём методе и как-то между делом обмолвился, что лечит в том числе и от ожирения. Услышав это, посольские жёны и дамы из преподавательского состава после лекции струйкой просочились за сцену. Кашпировский внимательно посмотрел на столпившихся вокруг него страждущих женщин и сказал: «Даю установку — жрать меньше надо».

Надо сказать, что и Чумак был весьма влиятельной персоной, поскольку его передача была частью программы «120 минут» (первоначально — «90 минут») на телевидении, которую показывали в 7 утра. Благодаря этому факту, человеческий мозг подвергался активному воздействию ежедневных фимозных осадков телевизионного чудотворца прямо с утречка.

С помощью телевизора он не только лечил болезни, но и «заряжал» воду и «крэмы»: миллионы «хомячков» ставили возле экранов стаканы с водой. Также можно было зарядить воду по радио. Жаль не было тогда в стране сотовых, поскольку аккумуляторы заряжать Чумак тоже умел.

Также, Чумак продавал свои фотки и плакаты, которые необходимо было прикладывать к больным местам для излечения. Естественно, чем больше было приложено фоток, тем целительнее был эффект. Издания ЗОЖ продавали «заряженные» портреты для поднятия продаж тиража.

Новые русские

В отличие от социалистического примерно равномерного распределения доходов, В часть населения стала получать намного (в несколько миллионов раз) больший доход, чем остальное большинство. Причины этого в так называемом «периоде начального накопления капитала» были достаточно искусственны, часто не вполне порядочны и явно незаконны.

Фактически из ничего за 10 лет (1986—1996) был создан класс элиты. Особенно резво этот процесс пошёл с приватизацией государственной собственности после ельцинского переворота 1993 года, когда прежние бандиты, мошенники и их ставленники распилили собственность народа за те копейки, которые чуть ранее у него же наворовали.

Жмурки

Как итог, к 1996 году 10% населения имели в законной (или полузаконной) собственности 90% национального дохода, ещё 10-15% сформировали позднее их обслуживающий персонал, имеющий возможность жить комфортно с доходом от 500$ на человека семьи (продажные СМИ, менеджеры среднего звена, торгаши, продажные чиновники и т. п.), а остальные 75% были обречены жить на минималку в состоянии полурабов и в условиях тотальной коррупции с малыми шансами на серьёзный подъём. Учитывая полный развал экономики, надежды на улучшение ситуации не было.

Отморозки

«Быстрая походка и взгляд безумный» — это про них. Общая черта настоящих отморозков — взгляд, полный злой радостной энергии в хорошем настроении.

Лихие 90-е

Во времена, когда становится можно всё, быстро размножаются и сбиваются в стаи, а в стае отморозные качества характера развиваются быстрее и проявляются сильнее. До этого, наверно, как-то держат себя в руках, находят мирное применение силам или в тюрьмах сидят. Если занимаются бандитизмом, то даже сразу получив с человека деньги, всё равно побьют, не получив ничего вообще — покалечат или убьют. Ищут любую возможность с кем-нибудь бескорыстно разобраться. Самый желанный результат разборки — силами двух-трёх и более человек накинуться на одного с криками «…вали его!!!» и далее высший изыск для любого расово правильного отморозка — попрыгать по голове лежачего (компостер), стараясь нанести сильный удар каблуком, чтобы череп треснул.

Оружие у отморозка — что новый телефон у кисы, часто будет на виду и обязательно использовано. Бандитствующие отморозки с оружием — это всегда много трупов. Своей девушки у отморозка, как правило, нет, либо есть в компании одна-две общих девочки, отмороженные или слабовольные недалёкие девахи, не привыкшие никому отказывать и считающие, что за этими конкретными пацанами реальная сила.

Проститутки

«Видите, ребята, это все не шутка.

Помните, ребята, Оля проститутка.

Девушка богата и живёт на славу.

Кто найдет ребята на неё управу»

Группа «Анонс», «Оля и Спид»

Массовая и зачастую очень молодая, девочки (а порой и мальчики) лет по двенадцать, иногда и меньше. Вот когда был праздник на улице извращенцев! Половина или более того школьниц после ряда публикаций в прессе о валютных путанах и пошедшей цепной реакции разговоров на эту тему во второй половине 80-х — начале 90-х стала считать работу проститутки лучшей женской карьерой, полной романтики и великолепных перспектив, чему, кстати, очень поспособствовали фильмы «Интердевочка» (даже несмотря на то, что фильм заканчивается трагически для главной героини, именно вследствие её занятия проституцией) и особенно «Красотка» (вообще, в этом отношении — самый вредоносный фильм: миллионы девушек во всём мире, посмотрев именно это кино, решили стать проститутками).

Проститутки тогда были наивные и непуганые. Шли с кем и куда ни попадя. Часто нарывались на отморозков. Как правило, жизнь уличной проститутки недолга, примерно как жизнь наркомана, и заканчивается страшно: гибель от рук бандитов, практикующих маньяков-убийц или отморозков, иногда под колёсами машин, смерть от болезней, передозов.

Реклама

Реклама на ТВ четко делилась по качеству картинки и сюжетам на импортную и отечественную. Импортная реклама была яркой и образной. Ее тогда смотрели как короткометражки, не заморачиваясь над тем, что рекламируют. Особо выделялась реклама сигарет: мальборо, лаки страйк. Отечественная заметно уступала в импровизации. Одни ролики МММ чего стоят: «Я не халявщик, я — партнер». Или тупая реклама каких-то пирамид с 900% доходностью, «чего-то там… инвестов», фондов — активно собирающих ваучеры.

Большой частью просто бубнеж на фоне статичной картинки. Целевой аудитории активно мыли мозг (ну или что его заменяло): пришло то золотое время, когда можно не работать — только отнеси свои деньги под процент. Причем в рекламе никто не изгалялся с сюжетом, картинкой, саундом. Среднестатистический ролик тех времен: на экране сыпящиеся монеты, падающие купюры, гигантские моргающие надписи в «%» и адрес с телефоном очередной пирамиды. Для глухих видимо адрес еще и зачитывался голосом диктора советского радио. И все! Реклама работала да еще и как. В очередях стояли, чтобы отдать свои дензнаки. Самыми первыми роликами массово пошедшие в ящик были марсы-сникерсы-баунти.

Худой еще Семчев (тот что потом пиво толстяк рекламировал) появился на экране в рекламе Твикса. Реклама алкоголя: Распутин подмигивает, «Я — белый орел», бутылка Абсолюта с глюками. Порошковая радуга с радостной школотой: Инвайт, Юппи, Зуко. Кока-кола против Пепси. Реклама банка Империал «До первой звезды…». Реклама Денди: «Денди, Денди, мы все любим Денди, в Денди играют все». Из рекламы нельзя было понять, что это за денди, причем тут слоненок мультяшный и почему его любят, но постепенно все привыкли, что искать тут смысла не надо, а следом решили, что лучше не искать смысла вообще.

В 90 появилась неубиваемая до сих пор реклама жвачки. Кстати, первая, — Стиморол — весьма доставляла образами герл-копов. И тогда никто не вспоминал о кариесе!



Или вот сюжет одного из роликов журнала «ТВ-Парк»: «Поместим обычную газету в серную кислоту, а журнал ТВ-Парк в дистиллированную воду. Видите — с журналом ТВ-Парк ничего не произошло!». Помните?

Секты

Унылое брожение по улице и раздача всем своей печатной продукции.

Атака начинается с вопроса типа: «А вы знаете, что нас ждёт?» или «А вы верите в бога?» В ходе беседы рассказывают о том, что после глобального катаклизма, когда будет выпилено чуть более чем всё человечество, те кто в теме, получат другой глобус. До наступления этого момента, граждане, согласившиеся присоединиться, так же должны ходить по улицам города и спамить прохожих.

Организация является типичной финансовой пирамидой, где профит получают верха, а дивиденды участникам выплачиваются духовной пищей. Поскольку течение разбито на многие подтечения, интересным способом «троллинга» является пересказ догм одного течения представителям другого.

Финансовые пирамиды

После приватизации как грибы после дождя выросли всяческие финансовые пирамиды, предлагавшие бывшим совкам быстро заработать. Конец естественно был предсказуем, но только не для миллионов лохов, отдавшим свои кровные лохотронщикам.

Чернуха

Чернуха-style, зародившийся в самом конце восьмидесятых и достигший расцвета к середине девяностых. Продолжает существовать и сейчас.

Как и порнуха, чернуха завоевала популярность благодаря принципу «потому что сейчас можно, а раньше было нельзя». Отличительная особенность чернухи: обязательное наличие крови, извращений, насилия, убийств, чертовщины, инопланетян, антинаучной догмы, проституток, наркоманов и зеков.

Лихие 90-ые нужно помнить. Это суровая история погрузившейся в хаос России . Страна выживала как могла. Одни разрушали, другие пытались жить…

по материалам А.Федулова

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Зы.Сы. Я хорошо помню, как в те времена на Западе нами восхищались и хвалили за то что мы громили свою армию и внедряли "демократические ценности". И они так старательно нас "обнимали", что мы пошевелиться не могли.

Сегодня меня радует, что нас никто не хвалит и не лезет со своими советами. И мне смешно читать комменты нытиков, старательно описывающих как тяжело им от проблем созданных "черным тузиком". Эти страдальцы появились и сформировались в тучные нулевые. А для тех кто выжил в 90-е, сегодняшние проблемы разных всепропальщиков — детская забава.

"Случайно запамятовав" о гиперинфляции либерасты легко докажут нашим внукам,что после развала СССР настал рыночный Рай,а ЕБН- отец народа…

Да, сегодня тяжело, и только.

Источник: nnm.me