Георгий Сидоров в Москве. Часть 1. Закон Любви

Концептуал СМИ Как заключить договор с Творцом и творить чудеса, управляя окружающим многомерным пространством?

Первая часть встречи писателя-историка Георгия Сидорова с читателями, состоявшаяся в Москве накануне нового 2017 года. Георгий Алексеевич представляет 5-й том своей большой книги “Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации”. Пятый том получил название “Наследие белых Богов”.

Каковы альтернативы научному познанию мира? Почему “костры инквизиции” жгли людей, способных к теоретическому мышлению? Что такое высшая магия? Правда ли, что она доступна только избранным? Можно ли без заговоров воздействовать на окружающее многомерное пространство? Как стать проводником воли Творца? Почему происходят чудеса? По какой причине настоящим волхвам не интересны материальные блага? В чём подлинная суть любви? Существует ли “код бессмертия”? Можно ли остановить старение? Можно ли сбросить лишний вес без диет и аэробики? Почему раковые клетки не стареют? Зачем сохранять хорошие отношения с Творцом? Правда ли, что в древности люди жили по 500-600 лет? В этом видео вас ждёт очередная порция эзотерической информации, которая для одних может прозвучать как бред, а для других – как навигатор на сложном пути развития и самосовершенствования.

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