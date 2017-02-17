Главная » Мировоззрение

Георгий Сидоров в Москве. Часть 1. Закон Любви

18:35. 17 февраля 2017 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:

Как заключить договор с Творцом и творить чудеса, управляя окружающим многомерным пространством?

Первая часть встречи писателя-историка Георгия Сидорова с читателями, состоявшаяся в Москве накануне нового 2017 года. Георгий Алексеевич представляет 5-й том своей большой книги “Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации”. Пятый том получил название “Наследие белых Богов”.

Каковы альтернативы научному познанию мира? Почему “костры инквизиции” жгли людей, способных к теоретическому мышлению? Что такое высшая магия? Правда ли, что она доступна только избранным? Можно ли без заговоров воздействовать на окружающее многомерное пространство? Как стать проводником воли Творца? Почему происходят чудеса? По какой причине настоящим волхвам не интересны материальные блага? В чём подлинная суть любви? Существует ли “код бессмертия”? Можно ли остановить старение? Можно ли сбросить лишний вес без диет и аэробики? Почему раковые клетки не стареют? Зачем сохранять хорошие отношения с Творцом? Правда ли, что в древности люди жили по 500-600 лет? В этом видео вас ждёт очередная порция эзотерической информации, которая для одних может прозвучать как бред, а для других – как навигатор на сложном пути развития и самосовершенствования.

==========================================================================

Рекомендуем:

Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Комплект из 5 томов + DVD, Сидоров Георгий Алексеевич

Тайная хронология и психофизика русского народа, Сидоров Георгий Алексеевич

Рок возомнивших себя Богами, Сидоров Георгий Алексеевич

Сияние вышних богов и крамешники, Сидоров Георгий Алексеевич

Легенды ведической Руси. Сказы ведуна Виктора Аполлоновича Смирнова, Сидоров Георгий Алексеевич

Тайный проект Вождя, Сидоров Георгий Алексеевич

==========================================================================

Достояние Планеты

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О - Воскрешении и Объ-Единении Славян С-Начала Через Их Перво-Начальные - Язык, Письменность, Культуру и Цивилизацию - Человечества или С-Начала - Любовь и Нравственность - Единого Творца - Надо Вос-Становить?!..
...хранитель древней славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы воинского ... то может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию многодетным народам...е части одежды (- внешних принадлежностей, атрибутов и ритуалов - Христа Закона Духа Любви ...
Доказательства в России - ПЕРВО-НАЧАЛЬНОГО ЕДИНО-БОЖИЯ ВСЕХ Религий и Верований - Разделённых и Стравленных как Способ и Цель Мирового Конц-Лагеря - Развернёмся ПЕРВЫМИ?!..
...Человечества – на соответствие Закону Духа единства Любви Единого!!..)..." – Христа,... может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию многодетным...распятии на 4-ре части (- Религий– которые ... славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы ...
В.В. Путин рассекретил архивы Тартарии [Прошлое Руси] (и ещё МНОГО ЧЕГО!!..) Видео - народ оценит и поддержит?!.. - И -
...Система. И все части БиоСтруктуры Человека крепятся на... славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы ...Человечества – на соответствие Закону Духа единства Любви Единого!!..)..." – Христа,... может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию ...
В.В. Путин рассекретил архивы РУСИ (и ещё МНОГО ЧЕГО!!..) Видео - народ оценит и поддержит?!..
...Система. И все части БиоСтруктуры Человека крепятся на... славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы ...Человечества – на соответствие Закону Духа единства Любви Единого!!..)..." – Христа,... может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию ...
В.В. Путин рассекретил архивы РУСИ (и ещё МНОГО ЧЕГО!!..) Видео - НАРОД - Оценит и Поддержит?!..
...Система. И все части БиоСтруктуры Человека крепятся на... славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы ...Человечества – на соответствие Закону Духа единства Любви Единого!!..)..." – Христа,... может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию ...
Шокирующие Факты ПЕРВО-НАЧАЛЬНЫХ и ЛУЧШИХ В МИРЕ Славянских - Долгожительства и Многодетности!!! - ВСПОМНИМ Хотя бы Чтобы Выжить для НАЧАЛА?!..
...же закрытые снегом большую часть года, — сюда ...Человечества – на соответствие Закону Духа единства Любви Единого!!..)..." – Христа,... может быть, что: «Москву – москвичам, а Россию ... славянской боевой традиции Георгий Сидоров лично показывает основы ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Соглашение Разработка сайта — CTG