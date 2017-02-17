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Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

10:53. 17 февраля 2017 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал:

Неделю назад два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушая воздушного пространства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.

Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров».

«Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.

«С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», – пояснил он.

Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения». Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.

Как отметили во французском военном ведомстве, это уже четвертый подобный инцидент за последние 2 года.

Использованы фотографии: ВВС Франции

Испанская газета: за фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море наблюдала пара Су-24

Пара российских бомбардировщиков Су-24 наблюдала за испанским фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон», находящимся в Черном море, самолеты облетали корабль на небольшой высоте, передает РИА Новости сообщение газеты АВС.

Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

Как пишет испанская газета со ссылкой на военный источник, «инцидент» (имеется в виду появление российских самолетов) произошел после международного учения «Морской щит-2017», когда фрегат находился в международных водах.

«Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.

Агентство уточняет, что «фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО под командованием Германии». Экипаж корабля – 200 человек.

Ранее беспокойство по поводу пролета российских самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем Porter выразила представитель Пентагона Мишель Балданса.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что подобных инцидентов 10 февраля не было. В министерстве отметили также, что все полеты российской авиации «совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».

Напомним, в учении «Морской щит-2017» было задействовано 16 кораблей и 10 самолетов из 7 стран НАТО, а также около 2,8 тыс. военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.espanarusa.com

https://topwar.ru/109407-is…

Источник: nnm.me

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