Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

Неделю назад два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушая воздушного пространства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.

Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров».

«Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.

«С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», – пояснил он.

Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения». Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.

Как отметили во французском военном ведомстве, это уже четвертый подобный инцидент за последние 2 года.

Использованы фотографии: ВВС Франции

Испанская газета: за фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море наблюдала пара Су-24

Пара российских бомбардировщиков Су-24 наблюдала за испанским фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон», находящимся в Черном море, самолеты облетали корабль на небольшой высоте, передает РИА Новости сообщение газеты АВС.

Как пишет испанская газета со ссылкой на военный источник, «инцидент» (имеется в виду появление российских самолетов) произошел после международного учения «Морской щит-2017», когда фрегат находился в международных водах.

«Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.

Агентство уточняет, что «фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО под командованием Германии». Экипаж корабля – 200 человек.

Ранее беспокойство по поводу пролета российских самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем Porter выразила представитель Пентагона Мишель Балданса.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что подобных инцидентов 10 февраля не было. В министерстве отметили также, что все полеты российской авиации «совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».

Напомним, в учении «Морской щит-2017» было задействовано 16 кораблей и 10 самолетов из 7 стран НАТО, а также около 2,8 тыс. военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.espanarusa.com

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Источник: nnm.me