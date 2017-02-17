Fitch: В России на спасении банков украли 500 млрд рублей

Российский Центробанк “переплатил” при спасении российских банков 0,5 трлн рублей. Так дипломатично аналитики Fitchratings оценили объём бессмысленных затрат российского регулятора, когда стоимость оказания поддержки банкам существенно превышала затраты на их ликвидацию. Отчёт агентства о санации проблемных банков опубликован на его сайте.

По мнению аналитиков, именно лоббирование со стороны кредиторов было основным фактором при принятии решение о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми: их рыночные доли составляли менее 0,1%. Иными словами, деньги фактически ушли кредиторам прогоревшего банка и являются не просто, мягко говоря, неэффективными тратами, но и плохо влияют на весь рынок в целом.

Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создаёт неравные условия на рынке, а также влечёт за собой их высокий аппетит к рискам, подчёркивают аналитики.

Всего же с 2014 года российский ЦБ направил на поддержку банковского сектора 3,2 трлн рублей, что эквивалентно 3,7% от оценочного размера ВВП за 2016 г.

“Мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе потребуется дальнейшая значительная рекапитализация банковского сектора, однако расходы на санацию банков продолжат быть бременем для государства в свете продолжающейся чистки сектора”, — заключают аналитики.

Источник:https://life.ru/t/финансы/974662/fitch_v_rossii_na_spasienii_bankov_ukrali_500_mlrd_rubliei