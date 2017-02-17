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Fitch: В России на спасении банков украли 500 млрд рублей

13:23. 17 февраля 2017 Просмотров - 35 2 коммент. Опубликовал:

Российский Центробанк “переплатил” при спасении российских банков 0,5 трлн рублей. Так дипломатично аналитики Fitchratings оценили объём бессмысленных затрат российского регулятора, когда стоимость оказания поддержки банкам существенно превышала затраты на их ликвидацию. Отчёт агентства о санации проблемных банков опубликован на его сайте.

По мнению аналитиков, именно лоббирование со стороны кредиторов было основным фактором при принятии решение о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми: их рыночные доли составляли менее 0,1%. Иными словами, деньги фактически ушли кредиторам прогоревшего банка и являются не просто, мягко говоря, неэффективными тратами, но и плохо влияют на весь рынок в целом.

Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создаёт неравные условия на рынке, а также влечёт за собой их высокий аппетит к рискам, подчёркивают аналитики.

Всего же с 2014 года российский ЦБ направил на поддержку банковского сектора 3,2 трлн рублей, что эквивалентно 3,7% от оценочного размера ВВП за 2016 г.

“Мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе потребуется дальнейшая значительная рекапитализация банковского сектора, однако расходы на санацию банков продолжат быть бременем для государства в свете продолжающейся чистки сектора”, — заключают аналитики.

Источник:https://life.ru/t/финансы/974662/fitch_v_rossii_na_spasienii_bankov_ukrali_500_mlrd_rubliei

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 11783 7783
    слободан 17 февраля 2017 в 13:41 Ссылка Пометить
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    Сволочь паразитарная!
    Желудки (банки) раздули до невозможности!
    Жрать то надо и валить в такие желудки надо много баблища! А оказалось что сосать стало не у кого и не где!!!!! -Народ весь перетрясли -и прошерстили всех в хвост и гриву!!
    Теперь эта сволочь паразитная сама себя спасает и перекачивает свою “кровь” (бабло) из одного гадючника (банка) в другой -Спасают тварные друг дружку!
    Ничего! Когда Люди,все и каждый будут результаты своего труда, направлять не на содержание паразитов, а на Людей Труда – вы все подохните падлы пекельного мира!

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  • 6873 2197
    STARIK 17 февраля 2017 в 13:44 Ссылка Пометить
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    Экономические диверсанты, по всей видимости, будут осуществлять экономические диверсии, в нашей стране, до 2018 года.

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