Экспорт российского зерна и его качество для граждан РФ

Проворной ящеркой побежало по СМИ известие: с хлебом-то у нас – не ахти. Вот и на Совещании в Совфеде сказали: не хватает качественной хлебопекарной пшеницы. Ещё и полгода не прошло, как заходились в патриотическом восторге: мы первые по экспорту, мы догнали, мы превзошли, а вот теперь уж готовы посыпать голову пеплом.

Наши СМИ и сформированное ими массовое сознание живо напоминает клиническую картину маниакально-депрессивного психоза: переход от шапкозакидательской эйфории к самоуничижительной тоске. Притом переход почти мгновенен. В этом есть что-то женское или детское – во всяком случае, не мужественное и не взрослое. Я понимаю, что такой взгляд на вещи подогревается неизменной потребностью в сенсации, желанием первым выкрикнуть что-то яркое, пережаренной, переперченное, – но, тем не менее, всё это очень вредно. Даже опасно – если принять во внимание напряжённую обстановку в мире. А ведь и по военным вопросам – точно такой же подход. Впрочем, производство еды – это самый что ни наесть стратегический вопрос. Взгляд нам нужен трезвый и деловой.

Что же такое случилось с российской пшеницей – на взгляд сельского товаропроизводителя, который ту самую пшеницу выращивает?

В прошлом году была очень хорошая погода: тепло и сыро. Оттого созрел большой урожай. И понеслась волна казённого восторга. Но американские брокеры не напрасно говорят: «Не путай свои мозги и бычий (т.е. растущий –Т.В.) рынок». А у нас вечно норовят объявить природную «пруху» своим личным достижением. Два года подряд хорошей погоды на Руси почти не бывает. Наши «колхозники» прошлой осенью ухмылялись на патриотические восторги: «Интересно, как они будут обосновывать падение в будущем году?». Они – это начальники и СМИ.

Сейчас начали шуметь, что зерно низкого качества – 4-й класс, вместо хлебопекарного 3-го. Многие СМИ причитают, что-де раньше половина зерна была 3-го класса, а в прошлом году – 25%. Утешьтесь! Это прямое следствие погоды. Дожди дали высокий урожай, но они же вымывают из зерна клейковину, т.е. белок, по содержанию которого и относят пшеницу к определённому классу.

Мало того! В тепле и сырости отлично разводятся насекомые-вредители, например, клоп вредная черепашка пожаловал на наши харчи. Зубов у него нет, так он прокалывает зерно и впускает туда особый фермент, разлагающий клейковину; в таком виде он её может потреблять. В результате зерно вроде есть, но клейковины в нём меньше нормы. В прошлом году мы потратили много сил и денег на борьбу с вредителями.

Чем можно улучшить качество зерна? Это всем известно: сортом и удобрениями. Хозяйства должны закупать сортовое зерно, пропускать его через зерноводческие участки и сеять первую и вторую репродукцию. Третью сеют от бедности, ну и результаты плоховатые.

Удобрений вносят абсолютно недостаточно. Россия является третьим в мире производителем минеральных удобрений. И первым – экспортёром. При этом она находится – внимание! – на 107-м месте в мире по уровню внесения удобрений в почву. Мы – сегодня! – находимся по этому показателю на уровне 1964 года. Мы вносим их в 30-50 раз меньше высших показателей развитых стран.

Совершенно ясно, что белок не может возникнуть, если не хватает азота, а он вносится с селитрой по весне.

Есть ли нехватка продовольственного зерна? Я её не вижу. Много зерна на складах. Прошла такая цифра: вывезено за границу менее 60% всего зерна, предназначенного для экспорта. Рынок стагнировал ещё в конце прошлого года. Цены упали – во многом из-за патриотического ора о невиданном прошлогоднем урожае. О том, что похвальба богатым урожаем до добра не доведёт, я писала ещё прошлой осенью. К тому же укрепился рубль (с 64 до 58 руб. за доллар), что тоже работает против экспортёров зерна. НДС экспортёрам – государство не возвращает. Так что я не вижу той ужасной картины, что рисуют СМИ: вся хорошая пшеница уехала за границу.

Что нас кормят фуражным зерном – тоже преувеличение. Товарная партия зерна формируется по содержанию клейковины: там смешивается разное зерно, чтобы достичь нужных показателей.

Ещё хочется вот о чём напомнить: главный потребитель зерна – это не люди, а животные. Зерно входит в состав комбикормов, которые они потребляют. Так что фуражного зерна нужно больше, чем хлебопекарного. Обывательское пренебрежение им – от непонимания.

Насчёт добавок и улучшителей – я не специалист. Напомню лишь, что и дрожжи были когда-то новинкой; их стали промышленно производить только после II Мировой войны, а до того хлеб был бездрожжевой.

Нам нужен спокойный, деловой подход, длительная и внятная сельхозполитика. Не нужно во что бы то ни стало форсировать экспорт. И зерно, и удобрения лучше бы оставить в стране. Мы не Италия, не Германия, которые просто в силу размера не могут обеспечить себя всем необходимым, а потому вынуждены работать на экспорт. Для них экспорт – зримое проявление хозяйственного успеха, а для нас нет. Знаменитая формула, приписываемая министру финансов Вышнеградскому: «Не доедим, но вывезем!» – вредна и опасна.



А у нас скоро посевная….

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