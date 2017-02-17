Экспорт российского зерна и его качество для граждан РФ
Проворной ящеркой побежало по СМИ известие: с хлебом-то у нас – не ахти. Вот и на Совещании в Совфеде сказали: не хватает качественной хлебопекарной пшеницы. Ещё и полгода не прошло, как заходились в патриотическом восторге: мы первые по экспорту, мы догнали, мы превзошли, а вот теперь уж готовы посыпать голову пеплом.
Наши СМИ и сформированное ими массовое сознание живо напоминает клиническую картину маниакально-депрессивного психоза: переход от шапкозакидательской эйфории к самоуничижительной тоске. Притом переход почти мгновенен. В этом есть что-то женское или детское – во всяком случае, не мужественное и не взрослое. Я понимаю, что такой взгляд на вещи подогревается неизменной потребностью в сенсации, желанием первым выкрикнуть что-то яркое, пережаренной, переперченное, – но, тем не менее, всё это очень вредно. Даже опасно – если принять во внимание напряжённую обстановку в мире. А ведь и по военным вопросам – точно такой же подход. Впрочем, производство еды – это самый что ни наесть стратегический вопрос. Взгляд нам нужен трезвый и деловой.
Что же такое случилось с российской пшеницей – на взгляд сельского товаропроизводителя, который ту самую пшеницу выращивает?
В прошлом году была очень хорошая погода: тепло и сыро. Оттого созрел большой урожай. И понеслась волна казённого восторга. Но американские брокеры не напрасно говорят: «Не путай свои мозги и бычий (т.е. растущий –Т.В.) рынок». А у нас вечно норовят объявить природную «пруху» своим личным достижением. Два года подряд хорошей погоды на Руси почти не бывает. Наши «колхозники» прошлой осенью ухмылялись на патриотические восторги: «Интересно, как они будут обосновывать падение в будущем году?». Они – это начальники и СМИ.
Сейчас начали шуметь, что зерно низкого качества – 4-й класс, вместо хлебопекарного 3-го. Многие СМИ причитают, что-де раньше половина зерна была 3-го класса, а в прошлом году – 25%. Утешьтесь! Это прямое следствие погоды. Дожди дали высокий урожай, но они же вымывают из зерна клейковину, т.е. белок, по содержанию которого и относят пшеницу к определённому классу.
Мало того! В тепле и сырости отлично разводятся насекомые-вредители, например, клоп вредная черепашка пожаловал на наши харчи. Зубов у него нет, так он прокалывает зерно и впускает туда особый фермент, разлагающий клейковину; в таком виде он её может потреблять. В результате зерно вроде есть, но клейковины в нём меньше нормы. В прошлом году мы потратили много сил и денег на борьбу с вредителями.
Чем можно улучшить качество зерна? Это всем известно: сортом и удобрениями. Хозяйства должны закупать сортовое зерно, пропускать его через зерноводческие участки и сеять первую и вторую репродукцию. Третью сеют от бедности, ну и результаты плоховатые.
Удобрений вносят абсолютно недостаточно. Россия является третьим в мире производителем минеральных удобрений. И первым – экспортёром. При этом она находится – внимание! – на 107-м месте в мире по уровню внесения удобрений в почву. Мы – сегодня! – находимся по этому показателю на уровне 1964 года. Мы вносим их в 30-50 раз меньше высших показателей развитых стран.
Совершенно ясно, что белок не может возникнуть, если не хватает азота, а он вносится с селитрой по весне.
Есть ли нехватка продовольственного зерна? Я её не вижу. Много зерна на складах. Прошла такая цифра: вывезено за границу менее 60% всего зерна, предназначенного для экспорта. Рынок стагнировал ещё в конце прошлого года. Цены упали – во многом из-за патриотического ора о невиданном прошлогоднем урожае. О том, что похвальба богатым урожаем до добра не доведёт, я писала ещё прошлой осенью. К тому же укрепился рубль (с 64 до 58 руб. за доллар), что тоже работает против экспортёров зерна. НДС экспортёрам – государство не возвращает. Так что я не вижу той ужасной картины, что рисуют СМИ: вся хорошая пшеница уехала за границу.
Что нас кормят фуражным зерном – тоже преувеличение. Товарная партия зерна формируется по содержанию клейковины: там смешивается разное зерно, чтобы достичь нужных показателей.
Ещё хочется вот о чём напомнить: главный потребитель зерна – это не люди, а животные. Зерно входит в состав комбикормов, которые они потребляют. Так что фуражного зерна нужно больше, чем хлебопекарного. Обывательское пренебрежение им – от непонимания.
Насчёт добавок и улучшителей – я не специалист. Напомню лишь, что и дрожжи были когда-то новинкой; их стали промышленно производить только после II Мировой войны, а до того хлеб был бездрожжевой.
Нам нужен спокойный, деловой подход, длительная и внятная сельхозполитика. Не нужно во что бы то ни стало форсировать экспорт. И зерно, и удобрения лучше бы оставить в стране. Мы не Италия, не Германия, которые просто в силу размера не могут обеспечить себя всем необходимым, а потому вынуждены работать на экспорт. Для них экспорт – зримое проявление хозяйственного успеха, а для нас нет. Знаменитая формула, приписываемая министру финансов Вышнеградскому: «Не доедим, но вывезем!» – вредна и опасна.
А у нас скоро посевная….
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Источник: www.kramola.info
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Чем выше сорт зерна- клйковины, тем значит и кишки склеиваться больше будут. Зазеркалье, и на отрубях проживем.)
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Я хлеб не ем, он несъедобный. ..2 месяца батон лежал в холодильнике и не засох, и плесени нет…такой хлеб лучше не есть
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Автор может и разбирается в клейковине, но в стране продают много хлеба который буквально на следующий день или через день покрывается плесенью. Моя знакомая из бывшего НИИ сельского хозяйства, кандидат наук, специалист по плесени сказала, что много хлеба выпекается из зерна пораженного плесниевыми грибами, выделяющими в качестве продуктов жизнедеятельности страшные токсины, такой хлеб есть нельзя ни в коем случае, термическая обработка ничего не дает. В советские времена такое зерно сжигали, поскольку его нельзя скармливать даже скоту, а сейчас им кормят нас.
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Пока ещё можно купить цельное зерно – замачиваю на ночь, утром промываю-варю