Западу объяснили, почему Россия всегда побеждает своих врагов

Известный консультант нескольких американских президентов Чампион Тойч в своей книге «Второе рождение» написал настоящее откровение для нынешнего Запада. Он заявил, что нашел ключ к успехам русских, как солдат, так и обычных людей.

Все дело оказывается связано с их умением создавать особый психологический настрой в самые тяжелые периоды своей истории и непоколебимая уверенность в конечном успехе.

Чампион Тойч отметил, что лидеры, которые способны вселить уверенность в людей и настроить их сознание на ожидание героических успехов и достижений, привлекают себе в помощь силы гораздо большие, чем все инженерные знания и деньги. Даже если их техника и технологии на начальном этапе будут существенно уступать технике других стран, непоколебимая уверенность миллионов людей приведет к уравновешиванию сил или даже перевесит это в свою пользу. Этим он объясняет огромные успехи СССР в 20-м веке, а также разгром русскими более сильных и могущественных армий, какими на определенный период истории являлись армии Гитлера, Наполеона и многих других завоевателей, рискнувших бросить вызов России.

В качестве исторического примера он приводит войну с объединенной Европой в середине 19-ого века.

В 1853 г. Турция объявила войну России, но быстро начала терпеть одно поражение за другим. Уже, через несколько недель турецкий отряд численностью в 18 тыс. солдат под Ахалцихом был наголову разбит отрядом генерала Андронникова, в количестве всего в 7 тыс. человек. Главные же турецкие силы численностью в 36 тыс. солдат были разгромлены войсками генерала Бебутова, насчитывавшими всего лишь 10 тыс. человек. Несколько позднее, в первой половине 1854 года турецкий отряд, в количестве в 35 тыс. человек, был разбит 13-тысячным отрядом русских под командованием генерала Андронникова. Русские войска, численностью всего в 3,5 тыс. человек, во встречном бою на Гингильском перевале разбили 20-тысячный турецкий элитный отряд. Наконец, у турецкого селения Курюк-Дара были разгромлены главные силы турецкой армии в количестве 60 тыс. человек отрядом генерала Бебутова численностью всего в 18 тыс. солдат. С этого момента турецкая армия просто перестала существовать как активная боевая единица. Обращает на себя внимание тот факт, что турецкая армия терпела поражение даже при своем 3-х и 4-х кратном численном превосходстве.

Разгром турецкой армии и турецкого флота (Синопское сражение) привел к вступлению в войну Англии, Франции, Австрии и других европейских держав на стороне Турции. Началась знаменитая осада Севастополя союзными войсками, продолжавшаяся 349 дней. Пять раз союзники предпринимали безуспешные попытки штурмом овладеть городом. И лишь в результате шестого штурма оборона Севастополя была прорвана. На одном из центральных участков обороны французы бросили элитную часть – дивизию зуавов, сформированную из добровольцев воинственного племени кабилов (Алжир). И справа, и слева оборона была взломана, и лишь на участке, где наступали воинственные зуавы, оборону не удалось взломать. Этот факт противоречил логике английских и французских генералов, и они не могли объяснить: почему оборона была сломлена на участках, где наступали рядовые части, и почему ее не удалось взломать наиболее ударной силе – зуавам? Лишь спустя некоторое время этот феномен получил достойное объяснение. Дело в том, что зуавы имели довольно экзотическую форму одежды (куртки, жилет, шаровары с широким поясом, феска), и русские солдаты и матросы по простоте душевной были убеждены в том, что против них наступают турки. Но ведь русская армия даже при 3-4-кратном численном превосходстве турок всегда побивала их. И об этом давно знали все. Эта мысль прочно укоренилась в подсознании русских солдат и матросов и практически материализовалась в форме повышенной стойкости в обороне и непоколебимой вере в конечную победу.

Чампион Тойч делает вывод, что победить русских можно только тогда, когда их противники сумеют лишить их этого удивительного настроя и сломить их веру в свою Великую страну. Только победа над русским духом позволит выиграть войну с ними, считает знаменитый консультант. Именно так, по его мнению, без единого выстрела был в свое время разгромлен Советский Союз.