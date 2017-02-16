Зачем Правительство Д.А. Медведева готовит «цветной» сценарий для России

Все минувшие дни из обычно спокойной Румынии приходило много новостей, крайне напоминающих «оранжевый» сценарий. Демонстрации, масса людей на улицах, протесты, требования.



Казалось бы – какое дело нам до происходящего в Румынии? Страна член ЕС – пусть в Брюсселе там и разбираются.

Какое отношение это имеет к нам?

Самое, что ни на есть прямое. Именно поэтому произошедшее в Румынии для России очень важно и правильное понимание происходящего может сильно помочь государственническо-патриотической части российской власти. Сорвав при этом планы либерального блока.

Начнем с сути: что же произошло в Румынии?

Правительство под руководством Сорина Гриндяну вдруг решило принять два документа. Первый из них – проект о внесении изменений в уголовный кодекс с целью декриминализации ряда статей. Второй — амнистия осужденным за ряд нетяжких преступлений.

И тут разразилась буря.

Дело в том, что декриминализация «ряда статей» УК касалась целого ряда коррупционных преступлений. Превышение чиновниками своих полномочий и злоупотребление властью теперь не должно было караться так строго, как это было раньше. А к тем из коррупционеров, которые нанесли ущерб государству на сумму менее чем 44 тысяч евро, уголовные дела вообще не должны будут открываться. Помимо этого резко сокращался срок давности, в течение которого можно было рассказать о коррупционном преступлении, при этом амнистия, для сообщивших о нем, фактически отменялась, что сводило на нет смысл такого сообщения. Для полноты картины добавим, что планируемая правительством амнистия касалась целого ряда коррупционных преступлений, но для приличия была «завернута» в желание разгрузить переполненные тюрьмы.

Реакцию общества на такие «проекты» было несложно предсказать: в день, когда они были опубликованы, 18 января 2017 года сразу начались протесты. Которые сразу начали разрастаться, используя всю атрибутику «оранжевых» технологий: широкое использование социальных сетей и любимую тему всех «цветных переворотов» — борьбу с ворами и коррупционерами. В ситуации Румынии повод для демонстраций был практически идеальным: так грубо облегчить участь коррупционеров и выпустить уже посаженных ещё никто не пытался.

Если в первые дни счет протестующим шел на тысячи, то после активного подключения к теме «независимых» мировых и местных СМИ, на улицы вышли сначала десятки, а потом и сотни тысяч человек.

31 января на своем заседании правительство Румынии приняло оба проекта постановлений: о помиловании осуждённых по нескольким статьям уголовного кодекса и о внесении изменений в уголовный кодекс с целью декриминализации ряда статей и переформулирования понятий «конфликт интересов» и «превышение полномочий».

К вечеру 1 февраля перед зданием правительства в Бухаресте собралось более 100 тыс. человек, массовые митинги прошли во многих других городах страны. В тот же день к осуждению румынского правительства подключились и структуры ЕС, которые до этого почему-то ничего не замечали и не знали, хотя ограниченность властей стран объединенной Европы, вынужденных согласовывать каждый чих с Брюсселем давно стало общим местом. К вечеру 3 февраля на улицах Румынии стояли уже 300 тыс. недовольных граждан, а кое-где произошли даже стычки с полицией. В этот же день уполномоченный по правам человека в Румынии Виктор Чорбя подал иск в Конституционный суд о признании двух постановлений правительства неконституционными.

В итоге, 5 февраля правительство приняло решение об отмене двух постановлений, вызвавших массовые протесты. Но манифестантов это не остановило и спустя неделю Румынию сотрясают мощные митинги, на которых люди требуют отставки правительства, смены власти, которая пыталась дать поблажку коррупционерам. Протестующие несут плакаты с надписями «Мы не признаем законы, выпущенные бандитами» и «В отставку!». Есть все основания полагать, что эта мощная волна протестов и приведет к смене правительства.

А теперь вернемся к вопросу, почему все произошедшее в Румынии, так важно и актуально для нас.

Сейчас поймете.

Дело в том, что министерство юстиции в Правительстве Д.А. Медведева подготовило законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов противодействия коррупции».

Московское бюро по правам человека, понятно «на какую страну работающее» сообщает об этом так: «Федеральный закон может быть дополнен поправкой: за коррупционные деяния, совершенные лицами, замещающими госдолжности РФ и её субъектов, документ предусматривает такую меру ответственности дисциплинарного характера, как предупреждение.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что применение данной меры станет возможным, если будет «сделан вывод о малозначительности совершенного деяния (действий, бездействия), а также, если данное лицо ранее не подвергалось дисциплинарному взысканию». Предупреждение будет выноситься «уполномоченным подразделением администрации президента» по итогам соответствующей проверки.

Закон распространяется на чиновников первого ряда: генпрокурора, глав Центризбиркома и Центробанка, председателей Верховного и Конституционного судов, секретаря Совета безопасности, председателя Следственного комитета, бизнес-омбудсмена, спикеров Совета Федерации и Госдумы. Кроме того, поправки предполагают учреждение нового органа – специальной комиссии из представителей законодательной, исполнительной и судебной властей, положение о комиссии и её состав утвердит глава государства.

Напомним, что в настоящее время российское законодательство предполагает «увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия». Таким образом, законопроект Минюста фактически минимизирует ответственность для коррупционеров».

Это, оказывается, в том числе и поправки (дополнения) в статью 13 федерального Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Вот этот законопроект – он подготовлен правительством, но в Госдуму пока не внесен:

В пояснительной записке к нему мы можем прочитать следующее: «В настоящее время Федеральным законом для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, за коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности дисциплинарного характера, как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия. Иных мер ответственности дисциплинарного характера не предусмотрено.

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть в Федеральном законе для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, такую меру ответственности дисциплинарного характера за коррупционные правонарушения, как предупреждение в случае малозначительности совершенного таким лицом деяния (действий, бездействия), а также если данное лицо ранее не подвергалось дисциплинарному взысканию».

Просто вдумайтесь: за коррупционные правонарушения … предупреждение, по решению проверяющей комиссии!

А теперь вспомним Румынию, где уже «откатана» реакция «гражданского общества» на попытку «покрывать коррупционеров». Причем «откатана» по классической схеме:

— небольшие демонстрации;

— накаление страстей путем подключения общественных авторитетов и масс-медиа;

— массовые митинги, на которых лозунги отмены проектов сменяются лозунгами ухода в отставку;

— отмена возмущающих народ постановлений.

А теперь ещё раз посмотрим на законопроект, подготовленный Правительством Д.А. Медведева и посмотрим, чья подпись должна в итоге стоять под этим документом – подпись Президента. Вспомним, что в 2018 году у нас как раз президентские выборы. А значит повод для протестов российской Пятой колонне подготовлен отличный. Они как раз изнывают в отсутствии тем: то они дальнобойщики, теперь все они полюбили музей «Исаакиевский собор». Борьба «с жуликами и ворами», тема противодействия коррупции для них просто «золотая жила». Раз румыны смогли, что гражданское общество России не сможет отменить вредные постановления?!

Вспомните 2011-2012 год – белоленточники тогда под любым соусом должны были раскачать ситуацию, чтобы не допустить в итоге нового президентского срока Путина. Тогда использовали тему выборов, сегодня они с удовольствием подхватят тему «борьбы с коррупцией и теми кто её покрывает».

Вот только вопрос: а тот, кто на фоне «тренировочного» и показательного раскачивания ситуации в Румынии, собирается вносить в Госдуму вполне себе провокационный проект, он «ничего не понимает»? Или все идет по определенному плану, который в последнее время прослеживается в действиях правительства? Которое раз за разом принимает будоражащие общественность решения: начиная от очередной волны приватизации, и заканчивая ростом коммунальных тарифов и принятия ювенальных законов.

Чтобы как в 2011-2012 гг. не допустить прихода Путина на очередной президентский срок.

Потому, что в случае раскручивания Пятой колонной темы коррупции, власть попадает в очень непростую ситуацию. Поддашься на давление – отменишь закон, и воодушевленная «оппозиция» выдвинет новые уже чисто политические требования отставки и «смены власти». Не поддашься на давление по «цветному сценарию», в перечне которого есть и массовые беспорядки и попытки организовать «жертвы кровавого режима», ты «показал всему миру», что в России «демократия не работает». В любом случае огромные репутационные издержки и возможность для геополитических противников России играть на этой доске дальше, вплоть до дня голосования президентских выборов?

Вот такие мысли возникают при анализе ситуации в Румынии и законопроекта правительства Д.А. Медведева.

Источник: nstarikov.ru