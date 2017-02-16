СССР в воспоминаниях и фотографиях
По тому, за чем люди стояли в очереди, можно изучать историю. Фотографий очередей очень много, в основном их снимали туристы. В 30-х годах очереди в основном в столовые и мавзолей, в 80-е за одеждой, в начале 90-х люди стали стоять в Макдональдс и за сигаретами, а 98 году выстроились очереди к обменным пунктам и в банки…
1. Очередь за водой. 1890 год.
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2. Очередь в комитет Общественного питания 1918 год. *Вот меню этой столовой №1, правда, на 1919 год, январь: 1-е — Щи или Рыбный суп из щуки; черный хлеб, Холодные закуски — салат из репчатого лука с морковью (сухой, вымоченной) или морковный салат; 2-е горячие блюда — каша из ядрицы или перловка; сельдь жаренная, тушеная капуста, картофель отварной; 2-е холодные блюда — студень из коровьих ушей; чехонь х/к.*
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3. Очередь за едой 1929 год
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4. 1930-й год. Очередь за вином.
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5. *Кондуктор лает, как собака: *Пройдите, граждане, вперёд!*
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6. Очередь в мавзолей, 1932 год. *Расскажу о моем посещении Мавзолея. Было это в далеком 1984 году. Отстояла длиннющую очередь (не только мы за дефицитами стояли, посмотреть на мертвеца выстраивались огромные очереди). Так вот, отстояв очередь, вошла В *святая-святых*, в траурный зал. Мельком взглянув на то, что когда-то было *Вождем революции*, я почему-то оглянулась назад.
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У всех людей были повернуты головы к постаменту с телом и смотрели они на останки с таким интересом, что меня разобрал истерический смех, глядя на это. С огромнейшим трудом, сдерживая себя, так как думала, что меня оттуда выведут солдаты Кремлевского полка за непристойное поведение, я почти выбежала из этого Мавзолея, и с тех пор там ни разу не была. Вот такая получилась экскурсия.*
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9. Угол Октябрьской площади и Коровьего вала 1935 год. Очередь за едой.
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10. Улица Большая Дмитровка, дом № 16. Очередь в столовую 1939 год. *В 76-80 г.г. эта столовая была *диетическая столовая*, очередь с 12-до 15 (обеденный перерыв) была ещё больше. Я работала в Столешникове пер. м-н *Диафильмы-диапозитивы* обед был с 14-15, очередь занимали заранее. Также очень любили кафе таксистов *Зелёный огонёк*, *Шоколадницу*, а в день зарплаты ходили в кафе *Арфа* в Стол. пер.*
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11. Очередь ко входу на станцию «Сокольники». 1936 год.
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12. Кинотеатр «Ударник». Очередь за билетами. 1948 год.
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13. Очередь на автобус на «Соколе» 1954 год.
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14. Очередь в ГУМе 1964 год. *Однажды мне повезло. Я подошла к обувному отделу (точно такому, как здесь на снимке) и стала разглядывать почти пустые полки. И вдруг продавщица повесила за каблук босоножку. Я даже не поняла, что это было. А оказалось, что это *выбросили* партию таких (югославских!!!) босоножек и я оказалась первой! Ура! Таким образом я стала обладательницей шикарной пары белых лакированных с темно-синей полосой на огроменной платформе и с высоченным каблуком босоножек. Это было небывалой удачей, замечу, больше никогда (!) со мной такого не случалось, а обычно я видела то, что запечатлено на этой фотке- плотную стену крепких спин.
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Я никогда не вставала, ибо очередь шла очень медленно , товар быстро кончался или могло не остаться нужного размера. Получалось, что в муках потерял несколько часов. Босоножки были очень удобные и носила я их долго.* — Наталья.
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15. Очередь за горячими пончиками. Ул. Горького 1975 год. *Тогдашняя улица Горького у пл. Маяковского, теперешняя Тверская. Ох, и вкусные же были пончики, поэтому и очередь за ними занимали заранее, чтобы в обед полакомиться.*
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16. Очередь в Музей им. Пушкина 1979.
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17. Очередь на выставку работ И.С.Глазунова 1986 год.
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18. В 1985 году на Малой Грузинской в д.28 проводилась 8-я выставка *Двадцатки*. Всего с 1978 по 1991 г.г. было проведено 14 выставок.
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19. Боровицкая ул. Очередь в Оружейную палату
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20. Очередь за огурцами 1979 год.
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21. Очередь за мороженым в 1980 году. Никитинская ул..
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22. Очередь возле универмага *Польская мода*. *Мы, я помню, зимой на перемене из школы выскакивали и очередь эту снежками закидывали*.
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23. Очередь в обувной магазин. 1983 год. *Все свое детство обувался в этом магазине. А в 87 г. стал в этом магазине счастливым обладателем румынских кроссовок!!! Правда, пол Москвы в таких ходила. Сейчас там тоже обувной, продают какую то сомнительную обувь по немеренным ценам… Покупателей там всегда мало.*
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24. Ярмарка в Лужниках. 1984 год. &quot;Например, в этих ларьках, именно в представленное время, продавали номерные модели коллекционных автомобилей саратовского производства. Руссо-балтов было просто завались. Любил я поездить на велосипеде между рядами палаток и поглазеть на всякую сувенирную продукцию. Также, помнится, продавали там миниатюрную композицию *царь-колокол*. А очередь, явно, за какой-то галантереей…
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25. Столешники. Магазин «Торты». 1986 год. *Пирожные там были все замечательные (эклер с заварным кремом!), своя пекарня где-то в глубине за торговым залом. Выносили пирожные (по 22 коп.) два раза в день, и очередь выстраивалась почти всегда. А перед праздниками (Новый год и т. д.) и на улице, не только за пирожными, а за всем подряд. Зрительно помню эту очередь и в 70-е годы и в 80-е.*
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26. Очередь за вином. Оружейный пер. дом 13, Конец 80-х. *Это то время когда с 2-ух часов открывали винные магазины..а с утра выстраивалась очередь*. *это центр Москвы.. культура! У меня в магазине во дворе, в свое время, когда окошко открывали в этом отделе такой бой начинался…*
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28. Очередь за мылом, снятая от «ильичёвского» магазина в мае 1989 года.
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29. Очередь в киоск ТАБАК. 1990 год.
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30. Характерный снимок 90-х. Очередь за сигаретами, причём в киоске даже не открывались ставни витрин. Реклама была не нужна, а могли и разбить. Быстро сметалось всё, что было — и киоскёр уходил домой. А рядом в театральных кассах продают кооперативные шмотки.
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31. Очередь в Москве в первый Макдоналдс. 1990 год. “Помню ездила с родителями туда пару раз, как раз в 91-м. Тоже стояли до потери пульса… Уставали как не знаю кто, зато счастья до неба) Сейчас – не могу понять, чего ради. И охота была такую громадную очередь стоять ради картошки фри с колой.”
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32. Как гласит подпись под снимком: *… очередь людей, мечтавших хоть на часок сбежать из Совка. И никакой духовности.*
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33. «Очередь за визами в Израиль в нидерландском консульстве, которое представляло интересы Израиля. Москва, май 1990. Израильское посольство занимало это здание до 1967 года.»
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34. Очередь на бензоколонке. 1992 год. *Да была проблема в этих годах с бензином, мотылялись по колонкам, стояли в очередях, кто-то с ночи держал очередь, а то и отстоишь и перед тобой блин бензин кончится)) Выручал меня частенько дружок из органов, по МУРке заправляли на спец колонках.* — Александр.
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35. Очередь за хлебом. *С весны 1990-го подъезжал туда не раз перед поездками на авто в Восточную Европу и в ФРГ. Брал австралийский хлеб, что бы не искать по дороге где купить. Не черствел и не плесневел. В 1989-м похоже его там еще не было. На такого размера очередь не попадал, это наверное после открытия магазина.*
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36. У офиса *МММ* на Варшавском шоссе. *Кстати, многие люди, если встречаются у Нагатинской, до сих пор говорят:Встретимся у МММ.*
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37. 1998 год, очереди в банки.
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Дочитали? Тогда вот вам ещё вишенка!
https://www.youtube.com/wat…
Источник: nnm.me
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Если вкратце, то у любой возникшей очереди две основные причины: несовершенство системы управления (искусственный дефицит) и человеческая глупость (наглядно на примере Макдональдса). При всей любви и ностальгии ко всему советскому, очереди не переваривал физически и по возможности игнорировал их. Единственно позитивные эмоции испытал бы только от очереди на погрузку в вагоны с курсом на Колыму таких персонажей как Чубайс, Кудрин, Набиуллина, Медведев, Свинадзе, Шендерович, Сердюков, Улюкаев и (что-то я увлёкся!) т.п. Но не уверен, что доживу до этого приятного зрелища.
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Прекрасный пример того, как Система структурирует время своего донора.
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А что, кроме как про очереди и сказать автору нечего? Убожество.
Единственно последний клип правдив.
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Автор завралась совсем со своими комментами… я жила в Москве и в 70х годах,не было никаких очередей в столовые , да и в 80 е тоже…в столовых все стоило копейки….но русофобам сладко врать. ..они ненавидят все русское…и саму Русь..видимо писал товарищ со вторым гражданство Израиля, поэтому и снял фото около консульства нидерландов…что там нормальному москвичу делать?
И на Ленина не страшно было смотреть…и импортные босоножки в 70-80 е годы были в обувных повсюду, очереди были только за импортные зимними сапогами,,,да и то тольео в 70е….но какие это были сапоги, вам и не снилось…я бы и сейчас ночь отстояла…удобные колодки, натуральная кожа и замша, мех натуральный и подошва на каучуке, никогда не подскользнешься…в 1983 жила рядом с Домом обуви на проспекте мира, очередей не помню…
Очередей за хлебом в 90 не было, он слишком дорогой был…а вот нынешний хлеб тоже не черствеет и не плесне веет, потому что химия…
Интересные комментарии, то от имени женщины, то от мужчины…восторг!!!
Ещё интересно, почему никто не выкладывает очереди в наших пятерочках, магнитах, где выстраивпются по 30 челрвек в кассу….где продают продукты чуть подешевле, чем в др.продуктовых империях..но качество не намного лучше, чем в супермаркетах …все с одной базы, как говорится