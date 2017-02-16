СССР в воспоминаниях и фотографиях

По тому, за чем люди стояли в очереди, можно изучать историю. Фотографий очередей очень много, в основном их снимали туристы. В 30-х годах очереди в основном в столовые и мавзолей, в 80-е за одеждой, в начале 90-х люди стали стоять в Макдональдс и за сигаретами, а 98 году выстроились очереди к обменным пунктам и в банки…



***

Дочитали? Тогда вот вам ещё вишенка!

Источник: nnm.me