Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2017

Между сирийской армией и оппозицией прекратились прямые боестолкновения

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе пресс-конференции со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил о полном прекращении прямых боестолкновений между сирийской армией и умеренной оппозицией.

«Мы надеемся на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией. В конце концов, то, чего удалось достигнуть после 29 декабря (объявление перемирия в Сирии. — ред.), то, что мы наблюдаем сегодня, — эта картина гораздо лучше, чем была до этого. У нас на порядок сократилось количество обстрелов, полностью ликвидированы прямые боестолкновения», — цитирует RT Шойгу.

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В Москве состоялась встреча Шойгу и спецпредставителя генсека ООН

В Москве состоялась встреча Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры

«Сразу бы хотел поблагодарить вас за участие в переговорах в Астане, вы приняли участие в первой встрече, сегодня там находится ваш представитель. Вопросы, которые там обсуждаются, крайне важны, потому что там обсуждается все то, что нам необходимо сделать для укрепления мира», — подчеркнул в ходе встречи глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также отметил, что Россия последовательно взаимодействует с ООН по всему спектру проблем сирийского урегулирования.

Он выразил надежду, что «сегодня на переговорах по Сирии в Астане будут приняты решения по составлению единой карты Сирии и ее утверждению. Карты, на которой мы в конце концов закрепим все те данные, которые были переданы нам сирийской оппозицией и сирийским правительством, где мы точно определим расположение умеренной оппозиции, присоединившейся к режиму прекращения огня, и тех, кто к нему не присоединился».

«Но особенно важно определить места, где находятся террористы — ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*, с которыми мы будем продолжать борьбу вместе и с умеренной оппозицией, и нашими союзниками — Турцией и Ираном», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны России отметил, что «на порядок сократилось количество обстрелов, полностью ликвидированы прямые боестолкновения».

«Мы надеемся на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией», — сказал Сергей Шойгу, касаясь перспектив дальнейшего развития ситуации в Сирии.

«В конце концов, то, чего удалось достигнуть после 29 декабря, то, что мы наблюдаем сегодня, — эта картина гораздо лучше, чем была до этого», — заявил глава Минобороны России. «Естественно, нам сегодня крайне важно продолжать занятие процессом налаживания мирной жизни. И здесь мы очень надеемся на структуры ООН, другие гуманитарные организации в части справедливого и повсеместного распределения гуманитарной помощи, которая поставляется на территорию Сирии», — сказал Сергей Шойгу и пояснил, что речь идет о Восточной Гуте, Дейр-эз-Зоре и других блокированных районах. «Конечно, мы не можем не говорить о тех трудностях, которые испытывает Сирия повсеместно. Говоря это, я не делю на оппозицию и власти. Я говорю о том, что испытывает сегодня весь народ Сирии в части медикаментов и медицинского оборудования. И здесь мы рассчитываем, что с вашей помощью, с вашей поддержкой будут ликвидированы и убраны те препятствия, которые сегодня есть по поставкам медикаментов и медицинского оборудования», — выразил надежду Министр обороны России.

«Это то, что сегодня крайне необходимо Сирии в борьбе с терроризмом. Тем более, учитывая то, что многие отряды оппозиции, внутрисирийской оппозиции сегодня воюют и с террористическими группировками», — подчеркнул он.

Сергей Шойгу также рассказал, что российский центр разминирования ведет огромную работу по разминированию гражданских объектов и объектов инфраструктуры, вместе с сирийскими властями восстанавливает водозаборы в Дамаске для стабильной подачи воды и разминированию Алеппо.

«Вы знаете, что там уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того, чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально вчера состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование», — пояснил руководитель российского военного ведомства.

Он также заявил, что проект конституции Сирии должен широко обсуждаться всеми слоями общества.

«Мы прекрасно понимаем, что с чего-то надо начинать. На наш взгляд, было бы очень неплохо начать с обсуждения проекта конституции. Проект конституции как таковой не носит какие-то четкие рамки, это предмет для начала диалога и разговора», — сказал Министр обороны России.

По мнению Сергея Шойгу, проект должен обсуждаться с оппозицией, властями, с теми, кто находится и на территории Сирии, и за рубежом.

«Конечно, немаловажный фактор — это процедура принятия этой конституции, но в любом случае с чего-то надо начинать. И здесь у нас большие надежды и на Женеву, где пройдут межсирийские переговоры , мы уверены в том, что там удастся сделать очередные шаги вперед в политическом процессе», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил надежду, что там соберутся те люди, которые действительно хотят решить вопросы, а не просто подискутировать.

Он отметил, что «сегодня есть все условия для того, чтобы начать разговор, начать диалог, начать обсуждать пути выхода из того кризиса, который сегодня есть».

«Но самое главное, для того, чтобы начать эту работу, было бы неплохо более тщательно и более внимательно подойти к формированию делегаций. Не должно быть приоритетов одной или другой страны», — подчеркнул глава Минобороны России.

По его мнению, делегация должна быть сформирована таким образом, чтобы вопросы обсуждались всеми заинтересованными сторонами.

«Нам кажется, что должна быть сформирована та делегация, которая позволит сделать соответствующие шаги в мирном урегулировании ситуации в Сирии и начале возвращения беженцев, что, собственно, сегодня уже началось, но пока не в тех масштабах, которые хотелось бы видеть», — заключил Министр обороны России.

В свою очередь специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура отметил, что режим прекращения огня должен обеспечить увеличение гуманитарной помощи населению Сирии.

«Сейчас у нас режим прекращения огня, поэтому мы не видим никаких причин, почему ни мы, ни вы не смогли бы доставлять гуманитарную помощь. Мы обсудим это в деталях», — заявил де Мистура.

При этом он подчеркнул важность переговоров в Астане в контексте предстоящей работы по Сирии в Женеве.

«В Женеве мы будем работать очень усердно. Даже в Астане у нас есть возможность предоставить оппозиции и правительству возможность обсудить вопросы относительно будущего. Мы можем сделать больше в Женеве. И поэтому Астана является для нас очень важной точкой», — отметил де Мистура.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии предоставил Министру обороны России Сергею Шойгу «дорожную карту» по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

«Относительно гуманитарной операции. Это абсолютно правильно. Вот «дорожная карта», которую я бы хотел вам показать: куда мы собираемся доставить гуманитарную помощь сирийским людям», — пояснил де Мистура.

Он также заявил о больших возможностях для урегулирования сирийского конфликта в случае, если Москва, Анкара, Тегеран и Дамаск смогут стабилизировать режим прекращения огня.

По словам де Мистуры, сейчас нужно создать надёжный механизм прекращения огня, о чём, в частности, идёт речь на переговорах в Астане.

«Я уже наблюдал много режимов прекращения огня в Ливане, на Балканах. В таких режимах необходимо принимать во внимание возможные инциденты. Поэтому у нас очень мощная делегация в Астане. У нас есть 70 лет опыта в этой области», — отметил де Мистура.

Де Мистура поблагодарил Россию за усилия, предпринятые в Астане для урегулирования ситуации в Сирии, констатировал уменьшение уровня насилия в республике.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Шойгу: Надеемся, что в Астане будет принята «дорожная карта» по Сирии

Россия ожидает скорейшего утверждения единой карты Сирии, на которой стороны конфликта и страны, участвующие в мирном урегулировании в САР, разграничат местонахождение сил умеренной оппозиции и террористических группировок.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Надеемся, что сегодня (на переговорах по Сирии в Астане — ред.) будут приняты решения по составлению единой карты Сирии и ее утверждения — карты, на которой мы в конце концов закрепим все те данные, которые были переданы нам сирийской оппозицией и сирийским правительством, где мы точно определим расположение умеренной оппозиции, присоединившейся к режиму прекращения огня, и тех, кто к нему не присоединился», — сказал Шойгу в четверг.

Министр отметил, что особо важным при составлении данного документа станет обозначение сторонами мест дислокации запрещенных в РФ террористическими группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра».

«Но особенно важно (определить — ред.) места, где находятся террористы — ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра», с которыми мы будем продолжать борьбу вместе и с умеренной оппозицией, и нашими союзниками — Турцией и Ираном», — подчеркнул Шойгу.

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В Сирии решения принимаем мы, а не Россия, — Асад

Россия не вмешивается в принятие решений сирийской властью. Но без поддержки и помощи России ситуация в Сирии была бы гораздо более плачевной. Об этом президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад рассказал корреспонденту французского радио Europe1. «Нет, президент Владимир Путин не принимает решения в Сирии. Мы принимаем эти решения. Россия уважает наш суверенитет», — заявил он. По словам Асада, Россия всегда взаимодействовала с Сирией на всех этапах: «стратегических или тактических». «Они никогда ничего не делали, не посоветовавшись с нами», — отметил сирийский лидер, добавив, что «без помощи России ситуация была бы хуже». Он объяснил, что сегодня никто не может сказать, насколько хуже могла бы сложиться ситуация, если бы Россия не откликнулась на просьбу сирийского правительства о помощи. «Я не могу сказать вам, удержалось ли бы правительство, или пало. Но это точно — российская поддержка была решающей в ослаблении ИГИЛ* и “Джебхат ан-Нусры”*», — уточнил законно избранный лидер сирийского государства. * запрещенная в РФ террористическая организация

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Правда о Сирии: рассказ священника

Священнику Даниэлю Маэсу (Daniel Maes) — 78 лет, он — бельгиец, с 2010 года работает в старинном монастыре Мар Якуб в Каре в 90 километрах от Дамаска.

Его пригласила туда сама матушка Аньес-Мариам делла Кроче (Agnes-Mariam della Croce), монахиня, о которой у общественности сложилось противоречивое мнение: из-за ее информационной кампании о войне в Сирии на Западе ее обвиняют в том, что она — агент Асада.

Отец Маэс — важная фигура для сирийских христиан (особенно в мелькитско-католическом сообществе) не только из-за его пасторской деятельности, которую он осуществляет даже в самые ужасные моменты войны, но и из-за того, что он — европеец, который своими глазами видел то, что происходило в последние годы в Сирии.

Несколько недель назад он дал интервью голландской газете AD (Algemeen Dagblad) и рассказал «свою» правду о сирийской войне.

Отец Маэс рассказывает об уличных протестах, которые, как это было в Тунисе, в Ливии и в Египте, в 2011 году положили начало гражданской войне: «Представление о том, что народные восстания были направлены против президента Асада, совершенно неверно. Я живу в Каре с 2010 года и я своими собственными глазами видел, как приезжавшие из других стран в Сирию провокаторы организовывали протесты против правительства и набирали в свои ряды молодых людей. То, что они снимали, транслировалось на канале Al Jazeera, чтобы создать впечатление, будто происходит восстание. Я видел, как иностранные террористы совершают убийства в суннитских и христианских сообществах, пытаясь посеять религиозную и этническую вражду среди сирийского народа».

Страна согласия

Отец Маэс рассказывает, что до войны Сирия была «страной согласия: светским государством, где мирно бок о бок сосуществовали различные религиозные сообщества». Безусловно, это было авторитарное государство, репрессивное, как и все ближневосточные режимы, но при этом христианскому меньшинству здесь всегда гарантировалась свобода.

Известно, что Сирия времен Асада была одной из наиболее развитых стран Ближнего Востока, одной из немногих, где был активный, зажиточный средний класс и передовые по меркам региона социальные службы.

Теперь война уничтожила все. Как рассказала Разие Аккоч в своем репортаже в The Telegraph, в Сирии, стране с самым высоким уровнем грамотности на Ближнем Востоке, теперь разрушена система школьного образования: более 45% детей утратили возможность посещать школы (из-за конфликта или из-за того, что образовательные учреждения были уничтожены), что весьма негативно скажется на будущих поколениях; в стране, где раньше была одна из самых развитых систем здравоохранения в арабских странах, сегодня половина больниц разрушена, врачи вынуждены бежать, а средняя продолжительность жизни упала до 55 лет (в 2010 году она составляла 70 лет).

Умеренные повстанцы

Отец Маэс вспоминает, как пресловутые восхваляемые Западом «умеренные повстанцы» оккупировали его город, Кару. Их были «тысячи, они были родом из стран Персидского залива, из Европы, Турции, Ливии, среди них было много чеченцев. Они сформировали силы иностранной оккупации, все были членами «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации — прим.ред.) или других террористических группировок». «Вооруженные до зубов Западом, они сказали нам буквально следующее: «Эта страна теперь принадлежит нам»«, — рассказал отец Маэс.

Самая большая ложь

Журналист, берущий у священника интервью, давит на него: «Вы говорите, что сирийская армия защищает гражданское население, но существуют разнообразные доклады о военных преступлениях, совершенных силами Асада, например, об использовании кассетных бомб».

Ответ отца Маэса не оставляет шанса для сомнений: «Неужели вы не понимаете, что освещение войны в Сирии — это самая большая ложь нашего времени? Они продали даже бред об Асаде. Вы думаете, что сирийцы — глупый народ? Что население выступает за Асада и Путина, потому что его к этому принуждают? Американцы несут ответственность за все это, они хотят захватить природные ресурсы в Саудовской Аравии и Катаре, чтобы создать суннитскую Сирию, которая будет лишена религиозной свободы».

Обращаясь к журналисту, он отметил: «Знаете, когда сирийская армия готовилась к битве в Алеппо, некоторые мусульманские солдаты пришли ко мне за благословением. Между мусульманами и христианами никогда не было проблем. Убийства совершают исламские радикалы, повстанцы, получающие поддержку со стороны Запада, все они принадлежат к ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации — прим. ред.). Среди них нет никаких «умеренных повстанцев»«.

Все это может казаться бредом старого священника, продавшегося диктатору, если бы мы не получали постоянных свидетельств готовящихся «на коленке» манипуляций СМИ.

Последнее появилось несколько дней назад: в нем сообщалось о предполагаемых массовых казнях, которые режим совершал в тюрьме Сайедная: от 5000 до 13000 граждан в период с 2011 по 2014 год. Доклад построен на несуществующих доказательствах, на числах, основанных на гипотетических расчетах, на анонимных свидетельствах людей из организаций, противостоящих Асаду и финансируемых спецслужбами Запада и Саудовской Аравии. Однако этот доклад, опубликованный организацией Amnesty International, стал «неоспоримым свидетельством» в западных СМИ.

Где же в этой войне бог?

Это не первый случай, когда христианин в Сирии рассказывает правду, неудобную для нашего пропитанного манипуляциями сознания.

Отец Маэс помогает нам понять смысл времени, в котором мы живем. Покров фальсификаций и лжи, расстеленный по всему Западу, часто нарушает наше представление о мире или, по крайней мере, то, что мы считаем представлением о мире. В своем невероятном смирении этот старый бельгийский священник, оставшийся в Каре, чтобы защищать христиан и мусульман, когда орда джихадистских наемников оккупировала город, приоткрывает завесу (но многие отказываются этому верить) над манипуляциями так называемой демократии.

Я нашел старый текст, опубликованный год назад, где он рассказывает о дне встреч, надежд и дружбы для мусульман и христиан. В какой-то момент к нему подошел мусульманин и спросил у него: «Святой отец, где же бог в этой войне?» Он ответил: «В людях с доброй волей».

И что бы вы ни думали, отец Маэс — один из таких людей.

Джампаоло Росси (Giampaolo Rossi), Il Giornale, Италия

Перевод — ИноСМИ

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В Турции заявили об освобождении города Эль-Баб от террористов в Сирии

Начальник Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар заявил, что турецкая армия и силы сирийской оппозиции взяли под контроль город Эль-Баб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Sabah.

Акар сделал заявление во время короткого общения с журналистами в Катаре.

«Мои поздравления, операция в Эль-Бабе завершилась», — цитирует генерала газета.

Он также сообщил, что войска обезвредили в городе оставленные боевиками две крупные ловушки с большим количеством взрывчатки и продолжают очистку Эль-Баба от бомб и мин.

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Участники переговоров в Астане хотят достичь результатов по Сирии

В МИД Казахстана рассчитывают, что участники переговоров по Сирии в Астане приложат усилия, чтобы выйти на конкретное решение уже в четверг, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что сегодня стороны закончат», — сказал журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов, отвечая на вопрос о возможности продления переговоров в Астане до завтра. «Стороны приложат все усилия для того, чтобы сегодня закончить все переговоры и выйти на какое-то конкретное решение», — заявил он.

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Россия доставила 7 тонн гуманитарных грузов мирным жителям Алеппо

Российские военные передали 7 тонн гуманитарных грузов мирным жителям Алеппо, Дамаска и Хомса в Сирии; еще 20 тонн продуктов от ООН и 185 тонн продуктов от Армении были доставлены российскими самолетами в район Дейр-Эз-Зора и на авиабазу Хмеймим.

Об этом сообщается в гуманитарном бюллетене российского центра по примирению, передает Интерфакс.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Дамаск (два) и Хомс (одна). В городе Алеппо (в районах Аль Хайдария, Бенизид, Старый Алеппо и Шейх-Максуд, в школах в районах Эль Сольхине и Аль-Меридиан) произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба. Жителям населенных пунктов Дайр-Эль-Асафир и Мардж-Султан провинции Дамаск и населенного пункта Дахит-Аль-Межит провинции Хомс передано 750 продуктовых наборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки гуманитарную помощь получили 3,6 тысячи жителей. Всего было передано 7 тонн гуманитарных грузов.

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлено 20 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», — отмечает Центр по примирению.

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В Астане начались переговоры по Сирии с участием вооруженной оппозиции

Встречи с участием сирийской вооруженной оппозиции проходят в Астане. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, пишет ТАСС.

По его словам, перед пленарным заседанием конференции по Сирии (запланирована на 15:00 по местному времени, 12:00 мск – ред.) состоятся двусторонние консультации делегаций.

«Встречи уже начинаются, в том числе с участием вооруженной оппозиции», — сказал он.

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Госсекретарь США на днях обсудит с Лавровым борьбу с ИГИЛ и войну на Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне собирается обсудить борьбу с запрещенной в России ИГ, а также ситуацию на Украине.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на госдепартамент США.

«Очевидные (вопросы – ред.), которые уже обсуждались неоднократно — противодействие ИГ и контртерроризм — станут темами, по которым Госсекретарь надеется выработать возможные пути для сотрудничества», — говорится в сообщении.

По словам представителя госдепа, на встрече с Лавровым в четверг, Тиллерсон будет работать в пользу «прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются». Кроме того, госсекретарь также «будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины».

«Сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций», — сказал представитель США, отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу.

Встреча глав МИД стран G-20 в Бонне пройдет 16-17 февраля.

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Американские СМИ: США может отправить свою армию в Сирию

Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы «ускорить процесс борьбы с ИГ (запрещена в РФ)».

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на CNN.

«Вполне возможно, что обычные вооружённые силы «задержатся на земле» в Сирии на некоторое время», — приводит его слова телеканал. Неназванный чиновник подчеркнул, что «любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом».

Если эта идея будет одобрена Трампом в ближайшие недели, это существенно изменит военную операцию США в Сирии, отмечает CNN.

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Аль-Баб.16.02.2017

Коротко о военной обстановке в районе Аль-Баба.1. В Аль-Бабе продолжаются уличные бои. Турки заняв окраины города, включая госпиталь и холм, запустили в город "зеленую" пехоту, которая на первоначальном этапе смогла закрепиться в юго-западных кварталах, но уже с 15 февраля начала испытывать серьезные проблемы с преодолением сопротивление "халифатчиков". Черные действуют в Аль-Бабе примерно так же, как и в Мосуле – зашедшие в городскую застройку отряды боевиков подвергаются атакам смертников, а так же локальным контратакам с использованием подземных коммуникаций. По-прежнему большую проблему представляют собой обильно расставленные мины, снайперы и мобильные противотанковые группы. Темпы наступления сразу упали и заявления Эрдогана о том, что турецкие войска освобождают центр Аль-Баба оказались преждевременными. Помимо сопротивления Халифата, определенное влияние на темпы штурма оказывают столкновения турок и ССА с SDF/YPG в районе Таль-Рифата. Зачем туркам понадобилось обострять ситуацию там именно сейчас, остается загадкой. Не закончив операцию под Аль-Бабом, Турция тут банально распыляется на локальные разборки с курдами, которые не обещают скорых результатов.Контратака Халифата 14-15 февраля.2. При этом, до сих пор не взяли Бзаа. Зеленые уверенно занимают восточную часть города, а в западной хозяйничает Халифат. Сам город уже трижды переходил из рук в руки, но несмотря на подавляющее численное и техническое превосходство, Турция пока не смогла решить вопрос с полным контролем над Бзаа. Основная причина, слабая устойчивость "зеленой" пехоты в уличных боях. Ввиду этого, Халифат сохраняет возможность сообщения котла с основной территорией Халифата к северу от трассы, которую контролирует САА.3. Аналогичным образом, до сих пор не взят и Кобайсин. "Черные" отвели часть сил из города в Аль-Баб и к Бзаа, но Кобайсин тоже сдавать не хотят, ввиду чего узкая кишка вытянувшаяся на северо-восток от Аль-Баба, по-прежнему играет существенную роль в сражении за Аль-Баб, который по сути вновь атакуют в лоб, так как начать полноценный штурм города с севера и востока, турки так и не смогли. В целом, выглядит так, что турки имея более чем серьезное преимущество, допускают странные ошибки, чем и затягивают сражение за Аль-Баб.4. После прояснения линии разграничения к югу от Аль-Баба, САА развернула основные силы на восток и ведет наступление на широком фронте к северу от Дейр-Хафира. За последние дни был освобожден солидный кусок сельской местности и несколько населенных пунктов. При таких темпах, к весне могут до Евфрата дойти и тогда с турецкими планами наступления на Ракку возникнут серьезные проблемы. На курдских ресурсах ехидно подшучивают над Эрдоганом – мол, какая Ракка, он даже Аль-Баб взять не может.Примечательный момент – Тадиф до сих пор не взят, хотя МО РФ объявило об этом еще несколько дней назад. Почему его не занимают, вопрос интересный, но по факту – после того, как САА прекратила наступление к югу от Аль-Баба, дела у турков и ССА сразу ухудшились. Почему так, вполне понятно – при прекращении давления с юга, Халифат может бросить дополнительные силы в бои за Аль-Баб и Бзаа.В целом, операция по штурму Аль-Баба затягивается, стороны решают свои задачи, причем если у САА вполне понятные оперативные цели, то действия турок вызывают куда как больше вопросов к их военному планированию. В итоге, ликвидация аль-бабской группировки Халифата очевидно займет больше времени, чем ожидалось.Артиллерийская подготовка турецкой армии.Развалины госпиталя Аль-Баба.Восточная часть Бзаа.Разрушения в Аль-Бабе.Подземные тоннели заминированные Халифатом.Еще один турецкий М-60 уничтоженный из ПТУРа.Зенитки Халифата ведут огонь по сирийскому самолету. http://www.mediafire.com/convkey/9495/u3 wjiijtgkjuifjzg.jpg – увеличить заглавную карту

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Конвейер лжи: как Amnesty International, Guardian и BBC считали «запытанных в тайной тюрьме Асада» (ФОТО, ВИДЕО)

7 февраля одна из наиболее политизированных «международных правозащитных организаций» Amnesty International обнародовала доклад, авторы которого уверяют, что «располагают доказательствами существования правительственной программы по массовым внесудебным казням в сирийской военной тюрьме Сайедная (Saydnaya)». saydnaya1.jpg По их данным, «в период с 2011 по 2015 год с периодичностью раз или два в неделю группы по 50 человек казнили через повешение», из чего, после нехитрых математических расчетов уровня начальной школы, они делают вывод о том, что «в течение пяти лет в тюрьме тайно были умерщвлены по меньшей мере 13 000 человек, большинство из них гражданские лица, которые были оппонентами правительства». amnesty_saydnaya.jpg О чем доклад Доклад «Человеческая бойня: Массовые повешения и кампания истребления в тюрьме Сайедная», как утверждают его авторы, «показывает, что правительство (Сирии — прим. РВ) намеренно создавало нечеловеческие условия для содержавшихся там заключенных, применяя к ним пытки и систематически лишая воды, пищи, лекарств и необходимого медицинского ухода». При этом «правозащитники» утверждают, что «эта преднамеренная политика, которую можно приравнять к военным преступлениям и преступлениям против человечности, привела к гибели значительного числа заключенных и была санкционирована высшим сирийским руководством». Методичность, с которой на протяжении более четырех лет правительство Асада в тайне от большинства населения якобы подписывало (и, наверное, продолжает подписывать) смертные приговоры, по всей видимости, должно вызывать трепет у читателя. Отметим, что в своих подсчетах организация ссылается на показания 31 бывшего заключенного и нескольких бывших охранников. saydnaya_plan.jpg Разумеется, публикация сопровождается громкими заявлениями и призывами. Так, Линн Маалуфа, заместитель директора по исследованиям регионального офиса Amnesty International в Бейруте, прямо настаивает на том, что «на предстоящих мирных переговорах по Сирии в Женеве не могут игнорироваться эти выводы. Прекращение этих зверств в сирийских тюрьмах должно быть вынесено на обсуждение. Организация Объединенных Наций должна немедленно провести независимое расследование преступлений, совершенных в Сайеднае и потребовать доступа для независимых наблюдателей ко всем местам содержания под стражей». Ее заявление едва ли можно назвать аполитичным, так как она акцентирует внимание читателя на том, что все описанное в докладе «складывается в картину тайной и чудовищной по своим размахам кампании, санкционированной на высших уровнях правительства Сирии, чьей целью было уничтожение любого инакомыслия». В этом контексте показательно заявление президента Сирии Башара Асада, который еще летом 2016 года подчеркивал, что утверждения Amnesty International о пытках в Сайеднае не имеют ничего общего с реальностью. Он подчеркивал, что применение подобных методов допросов не могут отвечать интересам правительства, поскольку лишь настроили бы общество против действующих властей. Не видели, но знаем Работа правозащитных организаций в любой стране предполагает поиск активистами проблемных сфер жизни общества, привлечение внимания властей к тем или иным недоработкам, обеспечение общественного контроля за устранением обнаруженных недостатков. Однако подобная деятельность может быть успешной лишь в одном случае: если правозащитники находятся непосредственно в стране, проблемами которой они занимаются. Исключительно в этом случае можно ожидать, во-первых, хотя бы относительной осведомленности активистов о процессах, реально происходящих в обществе, а во-вторых, рассчитывать на ту или иную степень обратной связи с представителями властных структур. В противном случае речь может идти исключительно об умозрительных конструкциях правозащитников, которые в лучшем случае основаны на сообщениях СМИ, данных открытых источников и удаленном общении с жителями изучаемого государства, а в худшем — являются элементарными фальсификациями и передергиванием реальности. Более того: учитывая, что вся деятельность международных правозащитных организаций подчинена западному идеалу пресловутого «демократического общества» (при этом в весьма циничном и однобоком его понимании), неудивительно, что любые исследования самобытных режимов, имеющих отличную от Запада систему ценностей, по факту выливаются в предвзятый медиа-продукт для обывателя из Европы и США. В связи с этим показателен тот факт, что представители Amnesty International не работают в Сирии как раз с 2011 года, что отнюдь не помешало организации считать повешенных и запытанных в «тайной тюрьме Асада» в период с 2011 по 2015 гг. Информационные спонсоры — западные СМИ Отметим, что нынешний доклад — это не первое «выступление» Amnesty International против тюрьмы Сайедная. Еще один материал на ту же тему был опубликован летом 2016 года. И по странному стечению обстоятельств оба раза вскоре после публикаций докладов крупнейшие западные СМИ посвящали «кровавым преступлениям Асада» подробнейшие разборы с шокирующими компьютерными реконструкциями якобы происходящих в тюрьме событий и прочими атрибутами фильма ужасов. Так, в августе 2016 года «отличился» The Guardian: в материале «Самое худшее место на земле: внутри жестокой тюрьмы Асада» журналист Оливер Уэйнрайт цитирует (или сочиняет?) рассказы бывших заключенных Сайеднаи, которые живописуют, как их насиловали, избивали, бросали в карцеры, как их шеи давили металлическими люками. Непонятные люди с размытыми лицами рисуют схему тюрьмы в духе голливудских блокбастеров, приводя отталкивающие подробности, призванные ужаснуть западного обывателя. Видимо, полагая, что сами рассказы могут в недостаточной мере шокировать читателя, представители Amnesty International обратились к лондонским архитекторам, которые воссоздали по рассказам бывших заключенных (или придумали?) устройство Сайеднаи. saydnaya_guardian.jpg saydnaya_maket.jpg Разумеется, подобное смакование доклада влиятельным западным СМИ можно было бы списать на желание по максимуму использовать громкий информационный повод и привлечь аудиторию. Однако тот факт, что аналогичный — подробнейший — материал BBC вышел прямо в день публикации (!) свежего доклада (7 февраля), наводит на мысль, что «правозащитники» работали в связке с «независимыми журналистами», которые явно имели доступ к материалам Amnesty International до их публикации. Таким образом именно создание информационного шума в результате обнародования мифических расследований крупными СМИ является одной из главных целей «международных правозащитников». Кроме того, не следует забывать, что Amnesty International уже неоднократно дискредитировала себя недостоверными сведениями, а ее «активистов» не без основания подозревают в работе на иностранные спецслужбы. В частности, об этом говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который напоминает, что «есть информация о том, что многие ее (Amnesty International — прим. РВ) сотрудники являются по совместительству сотрудниками различных западных спецслужб, прежде всего — американских, и действуют в соответствии с инструкциями по очернению тех или иных лидеров. Поэтому ко всем публикациями Amnesty International необходимо относиться достаточно критически». На самом деле обвинения в адрес законного сирийского правительства, которые делает Amnesty International, довольно серьезные. Так, согласно авторам доклада, «убийства, пытки, насильственные исчезновения и истребления, осуществлявшиеся в Сайеднае с 2011 года, совершались в рамках широкомасштабного и систематического посягательства на жизнь гражданского населения и проводились в порядке выполнения государственной политики» и «являются преступлениями (официального Дамаска) против человечности». Такие обвинения, несмотря на свою голословность, обычно не заканчиваются публикациями на страницах газет. Они призваны не только и не столько привлечь к обсуждаемому вопросу внимание, но обеспечить возглавляемой Соединенными Штатами коалиции дополнительную легитимность ее действиям в сирийском конфликте. Экспертная группа «Русской Весны»

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ВВС Сирии уничтожили одного из полевых командиров ИГИЛ

Один из полевых командиров террористической организации ИГИЛ уничтожен в среду в результате удара сирийских ВВС к югу от города Дейр эз-Зор, сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на собственные источники. Согласно этим данным, речь идет о ликвидации боевика по прозвищу Абу Зубейр ат-Туниси. Кроме самого ат-Туниси, в ходе воздушного рейда погиб его помощник, известный как Абу Мухджин, а также ряд других членов местной ячейки ИГИЛ*. Как утверждает «Аль-Манар», уничтоженный командир снискал среди соратников славу жестокого головореза после того, как учинил расправу над собственными подчиненными, отступившими в сражении с сирийскими военными. Читайте также: СРОЧНО: Су-24 ВКС РФ снова запугали американский эсминец Porter в Черном море (ФОТО) *запрещенная в России террористическая организация

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