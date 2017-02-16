Сдвиги полюсов. Из Небраски и из Гренландии. Реконструкция
17:06. 16 февраля 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у balanseeker в Сдвиги полюсов. Из Небраски и из Гренландии.
Реконструкция
полюс в Небраске
широта – 40°37'23.34"N
долгота - 99°44'55.03"W
полюс в Гренландии
широта - 76°15'22.85"N
долгота - 56° 1'27.46"W
Из-за увеличения массы воды, в западной части Средиземного моря на несколько метров проседает шельф, это приводит к появлению судоходного пролива Гибралтар и выравниванию уровней Атлантического океана и Средиземного моря. Новая географическая реальность вызывает масштабные политические изменения на пространствах Северной Африки и всей Европы.
Возможно, что Катастрофа 2 происходит одновременно с Катастрофой 3 !
широта – 40°37'23.34"N
долгота - 99°44'55.03"W
полюс в Гренландии
широта - 76°15'22.85"N
долгота - 56° 1'27.46"W
Последовательность катастроф могла быть такой:
1. Сдвиг полюса из Небраски в Гренландию.
Катастрофа произошла за 15-20 лет до экспедиции Колумба (требуется установить дату в современной хронологической системе).
Катастрофический водный поток смыл деревья и почву на Скандинавском полуострове, полностью разрушил горы на Кольском полуострове и горную гряду Северных Увалов, затопил Западно-Сибирскую низменность, обширные пространства Приаралья, вокруг Каспия и Чёрного моря, как бульдозером собрал весь чернозём с пространств Русского Севера и Русской равнины.
http://chispa1707.livejournal.com/24568
59.html
http://chispa1707.livejournal.com/24568
После катастрофы началось мощное потепление в Северной Америке, интенсивное таяние ледников сформировало причудливый ландшафт Большого каньона.
Происходит постепенное затопление Доггерленда – обширной низменной области между современными Англией и Данией.
http://chispa1707.livejournal.com/24556
20.html
http://chispa1707.livejournal.com/24549
98.html
http://chispa1707.livejournal.com/24544
94.html
Слоны жившие в экваториально-тропическом климате переезжают в умеренный климат Вострочной Сибири (полюс в Гренландии), акклиматизируются, обрастают шерстью и превращаются в мамонтов.
Происходит постепенное затопление Доггерленда – обширной низменной области между современными Англией и Данией.
http://chispa1707.livejournal.com/24556
http://chispa1707.livejournal.com/24549
http://chispa1707.livejournal.com/24544
Слоны жившие в экваториально-тропическом климате переезжают в умеренный климат Вострочной Сибири (полюс в Гренландии), акклиматизируются, обрастают шерстью и превращаются в мамонтов.
2. Катастрофа Черноморско-Средиземноморского региона.
Прорыв Босфора вызывает сход воды с затопленных территорий Причерноморья, Нижнего Поволжья, около Каспия и Арала. На 10-15 метров повышается уровень Средиземного моря, побережья затапливает.
Из-за увеличения массы воды, в западной части Средиземного моря на несколько метров проседает шельф, это приводит к появлению судоходного пролива Гибралтар и выравниванию уровней Атлантического океана и Средиземного моря. Новая географическая реальность вызывает масштабные политические изменения на пространствах Северной Африки и всей Европы.
Возможно, что Катастрофа 2 происходит одновременно с Катастрофой 3 !
3. Сдвиг полюса из Гренландии в современное состояние. (Предположительно на периоде 1800-1825)
Мощная волна из Северного Ледовитого океана выносит массы воды и донные накопления метангидратов на обширные пространства восточной Сибири. Распад метангидратов вследствие резкого снижения давления вызывает интенсивное поглощение тепла из морской воды, что приводит к образованию огромного массива вечной мерзлоты. Мамонты, попавшие в водный поток с высоким содержанием распадающихся метангидратов, оказываются быстро замороженными.
http://memocode.asia/2017/01/utochn
enie-mehanizma-obrazovaniya-sloya-vechno j-merzloty-i-zamorozki-mamontov/
http://memocode.asia/2017/01/utochn
Снова меняется география и климат.
Карты регионов Чёрного моря до этой катастрофы и после показывают, что направление на Северный полюс меняется на угол примерно 15 градусов.
http://wakeuphuman.livejournal.com/1
681.html
http://wakeuphuman.livejournal.com/1
Источник: ss69100.livejournal.com