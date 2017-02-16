Русская Школа Русского Языка. Урок 13
10:05. 16 февраля 2017 Просмотров - 373 Один комментарий Опубликовал: brahman
Главная цель — научиться понимать русский язык во всем его изначальном великолепии и волшебстве, дабы затем с легкостью и изяществом понимать отныне если не всё на свете, то многое и, главное, что осознанно…
Все вышедшие на данный момент уроки можно найти по этой ссылке
Источник: www.kramola.info
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Вот на какую глубину,в какую СУТЬ надо удалиться,чтобы понять,насколько мудр,образен и жизнен наш ИСКОННЫЙ русский язык…а не то лживое его подобие,которое нам препо-давали и преподают сегодня в ещё больше исковерканном виде в школах и вузах…Так кто есть так наз преподаватели “русского языка”? А нам внушали,что сегодняшний исковерканный,безОбразны,безобрАзный – великий и могучий…и вместо жизнеполагающих,жизненаучающих образов,в нас впихивали 2образы литературных героев”…образов