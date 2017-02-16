Почему ОБСЕ слепа на Донбассе

На Донбассе стреляют ежедневно. То очень много и часто, то иногда и редко. Однако в этих страшных качелях, есть и зона «стабильности». Миссия ОБСЕ стабильно ничего не видит и ничего не делает. Дошло до того, что возмущенные жители Донецка устраивают митинги у здания миссии ОБСЕ.



Почему представительство этой организации ведет такую странную политику?

Об этом я рассказал в эфире радио «Спутник».

Видео ВКонтакте

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru