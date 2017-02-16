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Почему ОБСЕ слепа на Донбассе

15:35. 16 февраля 2017 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал:

На Донбассе стреляют ежедневно. То очень много и часто, то иногда и редко. Однако в этих страшных качелях, есть и зона «стабильности». Миссия ОБСЕ стабильно ничего не видит и ничего не делает. Дошло до того, что возмущенные жители Донецка устраивают митинги у здания миссии ОБСЕ.

Почему представительство этой организации ведет такую странную политику?
Об этом я рассказал в эфире радио «Спутник».

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 11674 7696
    слободан 16 февраля 2017 в 16:12 Ссылка Пометить
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    Удивляет не “слепота” ОБСЕ -(здесь как раз все предельно ясно -эта шобла работает против всех жителей бывшего СССР(а))
    Удивляет ЯВНАЯ СЛЕПОТА ДОНБАСОВЦЕВ,которые наивны как дети и жалуются этим в белых касках(которые и двух слов не могут сказать по-русски_)что их обстреливают и убивают -
    А уроды под белыми касками как бы кивают им и как бы понимают (ну уроды и откровенные вражины) Но донбасовцы этого не видят!!
    Диву даюсь какие наивные дети там -Да гоните их в хвост и гриву – А лучше узнайте как поступили с ними приднестровцы когда Генерал Лебедь там прекратил всю вакханалию
    Вроде взрослые же люди -а наивные как дети ясельного возраста -Кошмар!

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