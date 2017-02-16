Почему ОБСЕ слепа на Донбассе
15:35. 16 февраля 2017 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал: brahman
На Донбассе стреляют ежедневно. То очень много и часто, то иногда и редко. Однако в этих страшных качелях, есть и зона «стабильности». Миссия ОБСЕ стабильно ничего не видит и ничего не делает. Дошло до того, что возмущенные жители Донецка устраивают митинги у здания миссии ОБСЕ.
Почему представительство этой организации ведет такую странную политику?
Об этом я рассказал в эфире радио «Спутник».
Источник: nstarikov.ru
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Удивляет не “слепота” ОБСЕ -(здесь как раз все предельно ясно -эта шобла работает против всех жителей бывшего СССР(а))
Удивляет ЯВНАЯ СЛЕПОТА ДОНБАСОВЦЕВ,которые наивны как дети и жалуются этим в белых касках(которые и двух слов не могут сказать по-русски_)что их обстреливают и убивают -
А уроды под белыми касками как бы кивают им и как бы понимают (ну уроды и откровенные вражины) Но донбасовцы этого не видят!!
Диву даюсь какие наивные дети там -Да гоните их в хвост и гриву – А лучше узнайте как поступили с ними приднестровцы когда Генерал Лебедь там прекратил всю вакханалию
Вроде взрослые же люди -а наивные как дети ясельного возраста -Кошмар!