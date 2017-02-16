Почему иудеи ненавидят всё человечество, и почему все люди их терпят?

Хорошие вопросы, неправда ли?

Осталось расставить все точки над «i».

Кто такие иудеи?

Известно кто. Это евреи, которые называют себя «богоизбранным народом» и следуют заповедям своей религиозной книги – Торы.

Разве плохо быть верующим? – возможно, кто-то спросит меня сейчас.

Наверное, это хорошо. Только есть несколько больших НО в вере евреев!

Хорошо верить в Бога! Но плохо думать, что Бог возлюбил лишь один народ на земле, а остальные народы Он проклял! В этом, на мой взгляд, и состоит весь корень зла.

Евреи считают себя «богоизбранным народом», а остальные народы для них являются чем-то вроде животных, с которыми позволительно делать всё, что «богоизбранным» заблагорассудится. Они думают так на том основании, что это написано в их «священной книге» – Торе.

Следовать заповедям «священной книги» – наверное, правильно и хорошо, коль такая книга есть.

Плохо, если эта книга учит евреев жить так, словно только они одни – люди, а остальные – не люди, а значит их можно обманывать, обкрадывать, убивать – в буквальном смысле стирать с лица земли, чтобы всё в этом мире досталось только одному народу – евреям.

Приведу лишь одну заповедь из «священной книги» иудеев, которая имеется и в «священной книге» христиан – Библии. «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 22-25).

Замечу, в Библии – таких данных евреям заповедей имеется с десяток, а в Торе – их сотни.

Получается, что иудейская вера и иудейское священное писание буквально диктуют евреям убивать все другие народы планеты мало-помалу, пока все неевреи в конце-концов не исчезнут с лица земли.

Это по-божески? Это нормально?

Лично я считаю, что это ненормально! И миллионы других людей, которых евреи считают чем-то вроде животных, тоже наверняка скажут, что это не по-божески.

Так может весь корень зла состоит в том, что, произнося слово «Бог», иудеи подразумевают под этим словом нечто совсем иное, чем подразумевают остальные люди?!

Если окунуться с головой в историю зарождения религий, то мы обнаружим, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

На самом деле своим богом евреи называют диавола, некого "демона тьмы", которого ещё по-другому зовут люцифером или сатаной.

Самое главное доказательство этому – слова основоположника христианства Иисуса Христа, которые обязаны знать всех христиане. Когда Спаситель пришёл на так называемую «святую землю» с единственной целью спасти евреев, он перво-наперво сказал им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5: 31-32). «Я – свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8: 12).

От кого Христос хотел спасти евреев? – вопрос всем на засыпку.

Кто мог навязать евреям веру в такого кровожадного Бога, который уполномочил их в буквальном смысле стирать все другие народы с лица земли?

Очевидно, это преступление перед человечеством на совести религиозных и политических лидеров еврейского народа.

Если внимательно прочесть христианские евангелия, то можно найти в них упоминание о неких книжниках и фарисеях, в адрес которых Иисус сказал такие слова: «Ваш отец диавол и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8: 44).

Те люди, которые насаждали среди евреев заповеди, постановления и законы, прописанные в Торе, и были так называемыми "книжниками". А фарисеи (что значит «отделившиеся»), были во времена Христа самой многочисленной и могущественной политической партией среди евреев, которая занималась расширенным толкованием законов и заповедей Торы. Все вместе – и книжники, и фарисеи – были, говоря сегодняшним языком, религиозно-политическим руководством евреев. Неким ПОЛИТБЮРО.

Что изменилось с той поры?

Судя по всему, ничего!

Человеконенавистнические законы Торы никто не отменял, а евреи по-прежнему являются в массе своей иудеями.

В этой связи любопытен такой исторический факт.

В 1896 году иудей по имени Теодор Герцль опубликовал книгу «Еврейское государство», в которой он изложил своё видение будущего еврейского народа и рассказал, как это будущее евреям нужно построить. Религиозно-политическому руководству евреев книга Герцля, очевидно, понравилась, и он был провозглашён основателем нового политического движения – СИОНИЗМА, которое ставило своей конечной целью создание на земле еврейского государства – Израиля.

Официально считается, что сионизм (данное слово происходит от названия горы Сион в Иерусалиме) — политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается.

Предложенная Теодором Герцлем идеологическая концепция, разумеется, не отменяла идеологическую концепцию священной Торы, она лишь развивала её.

Как вскоре стало понятно многим политическим лидерам разных государств мира, методы и средства достижения поставленной сионистами цели являются античеловечными (расистскими) по отношению к другим народам планеты. Первым объявил СИОНИЗМ расизмом и формой расовой дискриминации руководитель Советского Союза Иосиф Сталин. Он объявил СИОНИЗМ явлением, опасным во всех отношениях как для самих евреев, так и для всех остальных людей планеты. В силу чрезвычайной опасности сионизма Сталин предложил коммунистической партии СССР и всем коммунистическим партиям других государств активно бороться с этим явлением, заявив буквально следующее: «Борьба против сионизма не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся всего мира, евреев не менее, чем неевреев».

Приложение: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Таким образом Сталин ввёл различение: среди евреев есть просто евреи и есть сионисты. Это как в годы Второй мировой войны были немцы и были фашисты. И те и другие – были немцами, только мозги последних были изуродованы привитым им человеконенавистническим учением о превосходстве их расы над всеми остальными.

Сионисты – те же фашисты, только еврейские, и всем следовало это понимать.

Через 22 года после смерти Сталина, 10 ноября 1975 года, ХХХ сессия Генеральной Ассамблеи ООН усилиями СССР (при поддержке арабских и «неприсоединившихся» стран) приняла (72 голосами при 35 против и 32 воздержавшихся) Резолюцию 3379, которая квалифицировала идеологическую концепцию и практику сионизма как «форму расизма и расовой дискриминации».

Это было большой политической победой коммунистической идеологии.

В силу того, что коммунисты объявили сионизм враждебной идеологией, сионисты в свою очередь объявили идеологию коммунизма своим врагом номер один. Они поставили перед собой цель уничтожить коммунизм во всех уголках планеты, но в первую очередь – уничтожить СССР, как оплот коммунизма.

Несколько десятилетий потребовалось сионистам-иудеям, чтобы развалить СССР изнутри и полностью дискредитировать коммунистическую идеологию в глазах той же мировой общественности с помощью целой армии "агентов влияния".

Если Христос проповедовал жизнь по совести и по правде, а высший смысл гражданского подвига – отдать свою жизнь за друзей своих и за свой народ, (это же было вписано золотыми буквами в идеологию коммунизма), то в иудаизме изначально всё обстояло строго наоборот.

Высший смысл подвига в иудаизме – втереться к кому-нибудь в доверие и потом совершить предательство будь-то отдельного человека, будь-то целого народа. Неспроста, в христианстве антигерой – это Иуда, предавший Христа.

Стоит ли удивляться тому факту, что имя Иуда совпадает с названием иудейской религии – иудаизмом.

Благодаря какому иуде был уничтожен СССР в 1991 году, сегодня знают, пожалуй, все. Этот иуда недавно сам во всём признался. Жаль, что он ещё не повесился как его прототип. Я говорю о последнем Президенте СССР Михаиле Горбачёве (который известен в Израиле как Мойша Гарбер). Вот что он сам рассказал миру.

«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более и более высокое положение в стране…» (Газета «USVIT» («ЗАРЯ») №24, 1999, Словакия).

Уничтожение СССР началось с того момента, как Горбачёв объявил миллионам трудящихся граждан, что необходима перестройка страны. Мол, качество жизни в СССР плохое и надо её изменить к лучшему.

С назначения на должность главы Госкомимущества Анатолия Чубайса в 1991 году началась отрытая стадия разрушения и разграбления СССР. Вот признание этого рыжего сиониста, сделанное на камеру.

"Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи и с разной ценой. Мало кто это понимает на Западе, – открыто говорит сегодня Анатолий Чубайс, который с 2008 года является главой государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», а с 2011 года – председателем правления ОАО «РОСНАНО».

Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джефри Сакса, который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что следует отменить приватизацию и начать всё заново. Для него в соответствии с западными учебниками – это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дёшево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос! Двадцатый! А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость! Точно также, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук «красных» решение об остановке приватизации в России, точно также как каждым следующим своим шагом мы двигались в том же самом направлении.

Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Мы решали совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она (приватизация) решала тогда главную задачу – остановить коммунизм! Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. Мы решили её с того момента, когда в 1996 году на выборах Г. Зюгангов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он любил частную собственность, а потому, что он понимал, что, если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад. У тебя у самого отнимут так, что тебе мало не покажется! Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам – ровно то, чего и надо было добиться!"

После того как стараниями сионистов был уничтожен СССР, по требованию США и Израиля (поставившего отмену резолюции 33/79 условием участия страны в Мадридской конференции), 16 декабря 1991 года эта резолюция была отменена резолюцией 46/86 Генеральной Ассамблеи ООН. За принятие резолюции проголосовало 111 государств, против — 25, воздержалось — 13.

Таким образом, можно говорить о том, что в противостоянии двух идеологий коммунизма и сионизма с явным преимуществом победу одержали сионисты.

Возникает резонный вопрос: как такое возможно, чтобы меньшинство победило большинство?

Каким чудом может спокойно существовать на планете человеконенавистническая религия, на сатанинские корни которой указывали и Христос и Мухаммед???

Как лично я понимаю, это стало возможно исключительно за счёт обмана миллиардов верующих людей целой армией лже-священников – предателей веры, живущих среди всех наций. Эти иуды оседлали чувство веры людей и заставили их уверовать в ложь, что в вере иудеев, в вере христиан и в вере мусульман – Бог один!

В этом – главный корень зла.

Это навязанное миру утверждение, что "у иудеев, христиан и мусульман — Бог один", конечно же, противоречит тому, что написано в Евангелиях и Коране, однако, кто из верующих вникает в суть написанного в этих книгах?!

Вот и получается, что вся проблема существования мирового зла – в слепоте миллиардов людей планеты.

Соответственно, решение этой проблемы – в пробуждении всех людей, обманутых религиозными проповедниками.

Сколько тех иудеев на планете и сколько всех других людей?

Я полагаю соотношение сил в этом противостоянии: 1% против 99%.

Сила иудеев в их наглости, сплочённости, коварстве и подлости. Других козырей у них нет.

Когда человечество очухается от религиозного опиума, навязанного ему оборотнями в рясах, для всех этих «волков в овечьих шкурах» и для всех иудеев наступит в буквальном смысле Конец Света.

Как только люди всего мира прозреют, никто более не будет терпеть рядом с собой эти "плевелы", и они сполна заплатят за всю кровь праведную, пролитую на земле.

И тогда случится, что предсказал давным-давно Христос: «...Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).

20 ноября 2012 г. Мурманск. Антон Благин

Как вы уже поняли, я написал этот рассказ почти 5 лет назад. Сегодня же я натолкнулся в Интернете на книгу Георгия Сидорова «Рок возомнивших себя Богами» (2015 год издания), которая удивительным образом дополняет мой рассказ. Ниже большая цитата из 4-й главы этой книги:

"…В разговорах с Кагановичем, советский вождь показывал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы.

Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь и один раз прямо сказал маршалу К.К. Рокоссовскому, что Сталин его, махрового упёртого сиониста, легко перековал в человека, который научился любить все русское. На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович знает истину еврейского народа куда глубже любою раввина. А потом добавил следующее:

– Как-то раз, после очередного разноса по поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше национальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, но ещё и патриархами.

Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил:

– Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства со своим братом ещё в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевичную похлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение.

Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил:

– Беда в том, что это омерзительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь?

И тут только до меня дошло, о чём мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия в корне своём ущербна. Она не соответствует человеческой морали.

– Нет, вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и есть…

– Может, теперь вы мне расскажете, что было дальше? – прищурил свои тёмные глаза Иосиф Виссарионович.

– После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, – стал припоминать я, – где он женится.

– И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так?

Сталин знал такие подробности, которые мне были неизвестны. А между тем, он продолжил:

– Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почёте?

– Возможно, – пробурчал я.

– А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи? – Сталин явно хотел закончить тему Иакова.

– Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова будет Израиль. Что оно означает, кажется, «победитель»? Хорош герой! Главным оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощрённую ложь? Или я что-то не так понял?

– Всё так, – я тогда растерялся окончательно.

– Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания.

С этими словами Иосиф Виссарионович вышел из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими словами задел во мне самое сокровенное, то, о чём мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, что Сталин прав – народ мой жестоко обманут, обманут ещё с утробы матери, и какие-то злые силы его используют. Какие? – вертелось у меня в голове. Было ясно, что Сталину они были известны. Но как его спросить об этом?

После того памятного разговора Каганович не раз задумывался, почему в мифологии всех без исключения народов Земли, у тех же папуасов, меланезийцев или негров, предки – великие герои, как правило, изображены людьми самой высокой пробы: они благородны, справедливы, честны, не лживы и не жестоки. Только у евреев всё наоборот – их патриархи и герои – все как на подбор: отца Авраама за преступление и безнравственность поведения выперли взашей из шумерского Ура. В Египте он отдал свою жену Сару в наложницы фараону, фактически стал ею торговать. Про праотца Иакова и вспоминать противно. Когда сын князя Сехемского влюбился в его дочь, его отец Еммор предложил Иакову узами родства объединить два племени. Мало того, царь Сехемский отдал евреям часть своих земель – дескать, живите рядом с нами и богатейте. Но хитрый Иаков сказал Еммору, что он примет предложение царя только в том случае, если мужское население Сехема примет обрезание. Простодушные сехемцы сделали себе обрезание, а через три дня, когда их раны более всего воспалились и они не могли двигаться, люди и сыновья Иакова вероломно напали на них и всех умертвили – и царя Сехема и его глупого сына. А потом забрали себе всех женщин Сехема и, разграбив город, предали его огню.

Умный Лазарь Моисеевич понимал, что Иаков совершил чудовищное преступление. Но до него никак не доходило, почему евреи убили сехемцев. Ведь последние, фактически приняли иудаизм. Значит, дело не в религии, думал Каганович, а в чём-то другом. Тогда в чём? Неужели в самих «богоизбранных», в их воспитанной на Торе и Талмуде природе? Но получается, что она, такая вот природа, где на первом месте стоит ложь, корыстолюбие и жестокость, кому-то нужна. Интересно, кому? – размышлял Лазарь Моисеевич. Неужели тем неизвестным, которые помогли когда-то Моисею вывести евреев из Египта? И Каганович рискнул об этом спросить Сталина. Выслушав вопрос, мучающий Кагановича, Иосиф Виссарионович несколько минут молчал, а потом тихо и внятно сказал:

– Это хорошо, что вы задумались о судьбе своего народа. И наверняка понимаете, в каком он положении. Не в самом лучшем. Поэтому вашему народу нужна помощь. Если нам удастся превратить евреев в свободных и независимых от постороннего влияния людей, этим мы спасём не только их, но и многие другие народы.

Приложение: "Спасите евреев от Иудеев и вы спасёте весь мир" (2012).

Этот разговор со Сталиным Лазарь Моисеевич помнил всю свою жизнь. И когда в момент гибели СССР молодые реформаторы обратились к Кагановичу за помощью, Лазарь Моисеевич откровенно над ними посмеялся. Он им прямо сказал, что идея гибели Советского Союза – не их, а тех, кто всеми управляет, что она – не самая лучшая, и добавил, что ничего у них не получится. Россия и русский народ – та несокрушимая скала, о которую Запад расшибёт себе лоб, потому что и они, и их хозяева не знают закона времени. А он работает теперь на Россию..."

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Закончить эту публикацию я хочу сегодняшней перепиской с моей новой знакомой:

Екатерина: у меня к Вам, Антон, глобальный вопрос. Как ОНИ смогли всё это сделать? Если наши предки были настолько чище и лучше нас? Как? Я все собираю по осколкам, но картина никак не сложится. Зачем они методично вытаптывают следы пра-расы? Ведь если нас не станет, они и сами погибнут!

Антон Благин: трудно сказать точно, почему они это делают. На ум приходит только одно объяснение — они избрали себе в качестве кумира образ ДЬЯВОЛА, его они называют своим Б-гом, и во всём следуют этому курсу и этому культу. Абсолютно во всём! Дьявол — это всегда разрушение, это дух смерти, в мире людей дьявол так же — это дегенерация. Дегенерация тоже возведена иудеями в Культ! Она предусматривает загрязнение человеческой культуры пошлостью и похотью. Культ дегенерации — это тот же дух смерти, это превращение людей в живых мертвецов. Отсюда и вездесущая содомия, и педофилия, и другие похоти и соблазны! Даже "день Святого Валентина" — это чисто их праздник — это день педерастов! Прочтите на эту тему хорошую заметку: https://cont.ws/@sage/525864

Екатерина: видимо предсказанная Христом Жатва близко — поэтому торопятся! Сложилось ощущение, что так как сейчас, ещё 50 лет продолжаться не может. Да какой там 50, я и 10 лет не представляю себе такой жизни как сейчас. А Вы как думаете?

Антон Благин: Несколько лет назад у меня было ощущение и соответственно были мысли, что развязка, полностью меняющая ход жизни на нашей планете, должна произойти ещё при моей жизни и при жизни Путина.

16 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин