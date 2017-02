Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2017

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что Донбасс переживет организованную ветеранами «АТО» блокаду железнодорожных путей. Однако это плохо обернется Киеве.

Президент России Владимир Путин уверен, что нынешние власти Украины не готовы к мирному решению конфликта на Донбасс и делают ставку на силовое решение проблемы, пишет ТАСС.

И добавил: «Нас это не может не беспокоить».

Президент Украины Петр Порошенко осудил блокирование украинскими радикалами поставок угля из Донбасса, заявил, что такие действия могут привести остановке металлургии и потере рабочих мест.

Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении РЕН ТВ оказалась запись розыгрыша сенатора США Джона Маккейна российскими пранкерами Лексусом и Вованом. Маккейн пообещал опасаться их и российских хакеров Абырвалга и Славика.

Впрочем, сейчас непростые времена наступили в американском Сенате, признается в беседе с телефонными шутниками политик. Он признался, что ему непостижимы некоторые действия нового президента. Но сенатор заметил, что сейчас полностью поглощен процессом, чтобы сохранить ради Украины наложенные на РФ санкции.

В разговоре с пранкерами Маккейн пообещал опасаться российских хакеров.

Кроме того, от имени украинского премьера Владимира Гройсмана пранкеры заявили, что Киев уже в этом месяце планирует «захватить» Донецк. В ответ американский политик пожелал украинским силовикам удачи.

МЧС РФ планирует направить в марте два гуманитарных конвоя в Донбасс, 16-го и 23-го числа.

Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Артамонов, пишет РИА Новости.

По его словам, гуманитарные конвои, запланированные на 21 и 28 февраля гуманитарные конвои, отправятся по плану.

Российская Федерация остается крупнейшим торговым партнером Украины. Это следует из данных по экспорту услуг.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную службу статистики.

Родители учеников второго класса Запорожской гимназии возмутились, когда узнали, что учителя дают детям задания по русскому языку.

Как сообщает Комсомольская правда, одно из упражнений из учебника было стилизовано под письмо, якобы написанное ребенком, живущим в России.

Члены комиссии сделали вывод, что ни школа, ни педагоги не виноваты в сложившейся ситуации. Тем более, что учебник, вызвавший споры, рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Заявленный переход ошмётков украинской оборонки и ВСУ на стандарты НАТО и, особенно, свеженькое заявление об отказе использования силовыми органами Украины автоматов Калашникова, – шаг на разрыв военных и технологический связей с Россией и СССР.

Итак, Украина отказывается от легендарного АК. Что предлагается взамен и какова цена вопроса? И вообще, интересно, к чему приведут Украину подобные радикальные решения.

Так ли уж плох АК? Безусловно, у автомата есть свои недостатки. В первую очередь, это не лучший переводчик огня, короткая линия прицеливания, не самые удачные приклад и компенсатор-пламегаситель. К сожалению, эти же «родимые пятна» достались по наследству и АК-74, хотя устранить их было не так уж и сложно. Ещё один важный недостаток – отсутствие штатных планок для улучшения оружия. Впрочем, неоспоримые достоинства автомата, и, в первую очередь, его надёжность, кроют недостатки аки племенной бык паршивую овцу.

АК часто называют «автоматом прошедшей войны». И это не в укор прославленному оружию. Имеется в виду, что АК достойно показал себя и в окопах Сталинграда, и в снегах во время битвы за Москву, и в непролазной грязи под Демянском и на «невском пятачке».

Но за всей критикой АК как-то забывается, что он является оружием, сконструированным в мирное время, когда государство может позволить себе вооружить армию качественными образцами, а не собранными в авральном режиме сморкалками из кроватей и водопроводных труб руками подростков. Несмотря на простоту АК, никто не отменял тот факт, что создавался он на основе очень даже приличных технологий и достижений материаловедения. Иначе как объяснить, почему далеко не всякий заводской иностранный «калашоид» способен без проблем отстрелять одной очередью магазин в 30 патронов, не говоря уже о кустарных поделках «мастера Абдулы». Почему из советского АКМа в Афгане можно было стрелять до вишнёвого каления ствола, пока автомат не начинал плеваться, а после остывания снова мог снова нормально работать, а находившиеся на вооружении душманов, собранные откуда ни попадя «калаши», от нагрева деформировались и выходили из строя?

Да и много ли найдётся конкурентов у АК, чтобы бросить ему вызов и длительное время воевать в экстремальных условиях без потери боеспособности?

С тех пор, как на фотографиях с донбасского фронта стали мелькать украинские официальные лица, например, Турчинов, вусмерть закамуфлированные и при израильском автомате TAR-21 системы «булл-пап», наивная свидомая «спильнота» высказывает предположения, что АК всенепременно заменят на «таворы». Тем более, что их выпускает казённое винницкое предприятие «Форт».

Спешим разочаровать наивных и торопыг. Купленная Украиной лицензия у израильской компании IWI на выпуск автоматов TAR-21 не работает на переоснащение ВСУ. Поскольку, даже с дешёвой винницкой рабсилой автомат TAR-21, или, если угодно, «Форт-221», получается весьма и весьма дорогим.

Ларчик с дороговизной винницких «таворов» открывается просто: все критически важные детали для производства автоматов поступают из Израиля. Это, в первую очередь, стволы со ствольными коробками, а также композиты для облицовки оружия. По сути, украинские «таворы-форты» – обычная отвёрточная сборка, сопровождаемая надуванием щёк и распальцовкой. Использование украинских комплектующих ничтожно и ограничивается глубоко второстепенными деталями.

То, что израильский автомат таскает Турчинов, посещая «киборгов» и «порохоботов», или то, что с ним светятся «воины свитла» на парадах – это обычные понты шароварного бантустана, как золотые пистолеты за поясом наркобарона.

Закупить достаточное количество «фортов-221» для всех украинских силовиков Украина просто не в состоянии. Даже богатый газом и нефтью Азербайджан закупает «таворы» исключительно для своих «коммандос», равно как и другие не особо экономящие на собственных армиях, но умеющие считать деньги, страны.

Что касается ВСУ, то «форты-221» промелькнули на фронте в карбате «Луганск-1», и то, не у всего батальона, а только в одном взводе. Отсутствие иностранных автоматов у бандеровцев не прошло мимо внимания укропенштурмбанфюрера СС Билецкого, заявившего о бессмысленности закупки для ВСУ мелких партий дорогостоящего оружия, которое не используется на фронте.

Переломить ситуацию в свою пользу и увеличить степень локализации в оружии «Форт-221» украинским оборонщикам не светит. Увы, но делать качественные оружейные стволы незалежная Украина так и не научилась. Это касается не только автоматов, но и танковых орудий, а также 30 мм автоматических пушек для лёгкой бронетехники. Во всяком случае, их живучесть гораздо ниже, чем у российских образцов.

Судя по всему, «самостийники» как-то позабыли о конфузе с пистолетами «Форт». Оборудование и стволы для пистолетов первой партии закупались в Чехии. Пока в «фортах» использовались чешские комплектующие, – всё было нормально. Но как только состоялся переход на стволы собственного производства, то вскрылась вся самостийная нищета. Живучесть стволов «Форта» не превышал 2000 выстрелов. Для сравнения: у советского ПМ гарантийный ресурс ствола 4000 выстрелов, после их настрела пистолет переводился во вторую категорию. Но ресурс живучести ствола ПМ составляет 40 тысяч выстрелов. Технологии 1950-х. Очень скоро, из МВД Украины, куда стали поступать на обкатку «шедевры» украинской оборонки, стали приходить жалобные просьбы вернуть назад «макара».

С тех пор, принципиально ничего не изменилось. Всё, что смогла выдать оружейно-стрелковая мысль Украины – это переделки советского АК-74 в отстойный «Вепр» и затюнингованные до неузнаваемости устаревшие образцы оружия, вроде винтовок Мосина и крупнокалиберных пулемётов ДШКМ.

Так чем ВСУ заменят «калашников»? Как стало недавно и совершенно точно известно, Украина собирается вооружать своих силовиков специальной модификацией М-16 WAC-47, которая будет производиться в кооперации с американской фирмой Aeroscraft. Как сообщает американский ресурс Flickr.com, на лицензии, выданной «Укроборонпрому», ещё муха не сидела. Сделка состоялась в декабре 2016-го.

Не вдаваясь в подробности о достоинствах и недостатках штурмовых винтовок семейства М-16 и то, как бодро с WAC-47 в лапах начнут возвращать Крым и Донбасс укровояки, лучше сразу поговорить о подстерегающих Украину граблях и капканах на пути оружейной «десоветизации».

Начать следует с того, что оружия с формулой WAC-47 пока что в природе не существует. С учётом того, что за образец взята М16А2/М4, украинской оружейной мысли особо трудиться не придётся. Покупай готовый конструктор у легиона производителей запчастей и плоди себе М4 под любым названием. Правда, качественные и не очень дешёвые М4 выходят почему-то исключительно у фирмы Colt, а все прочие наборы до её уровня как-то не дотягивают. Вот и про чудо-оружие от фирмы Aeroscraft тоже не слыхать…

Может, WAC-47 – это что-то пейнтбольное?

Таким образом, с учётом экономико-финансового здоровья постмайданной Украины, натрубившись и наговорившись всласть, вся практическая работа ограничится закупками комплектухи подешевле, да ещё неизвестно сколько «сэкономят» и «эффективно освоят» в процессе. Обратно же, качественные оружейные стволы – «ахиллесова пята» украинской оружейки.

Держим в уме «модификации» украинских ракет и авионики из мутных комплектующих чуть ли не с Алиэкспресса.

Деньги на проект – это вообще разговор особый. При том, что даже без перепрофилирования производства под натовский патрон предварительные меры по переходу ВСУ на новое оружие обойдутся в $1.5 млрд. долларов, как сообщают украинские источники. Во сколько миллиардов выльется вся кампанейщина, со всей ответственностью не скажет никто.

Но, самая мякотка содержится в том, что ВСУ испытывают дефицит даже в патронах советского образца, а не то что в натовских. Откуда их взять? «Укроборонпром» сообщает, что, если его начинания поддержит правительство, то патронный завод будет построен за 18 месяцев. То есть, вся эта программа перевооружения вилами по воде писана, раз уж Кабмин во главе с Гройсманом не сподобился подкинуть деньжат на патронный завод для оружия, на которое уже куплена лицензия.

Прекрасный образчик государственной мысли, пропущенной через задний проход.

Академического интереса ради: у кого Украина будет закупать патроны под новые гвинтивки? У России? Гордость и предубеждение не позволят, да и не будет Россия помогать бандеровской Украине боеприпасами. Можно, конечно, затариться патронами у Польши, но у ближайшего «союзника» бандеровцев расценки на боеприпасы такие, что Порошенко с Гройсманом придётся снять последние штаны, ибо патроны для армии обычно закупаются партиями в миллиарды штук. Как семечки.

Нет, вы как хотите, а очень хорошо, что бандеровской Украиной-не-Россией управляют дегенераты и понторезы. Из всех решений они выбирают наиболее распиаренный, долгий, затратный и сомнительный. Вместо того, чтобы за весьма умеренную цену допилить до приемлемого уровня необходимые партии дармового советского оружия (чем, кстати, занимался «Форт» до «Евромайдана», подшаманивая для продажи АКМы и АКМСы), они будут в нищей стране громоздить планов громадье, даже когда задница не прикрыта. Исполать вам, бандерлоги! Пролетайте и далее над гнездом кукушки!

Александр Ростовцев, ПолитНавигатор

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ответил в Twitter на вопрос президента США Дональда Трампа про действия Обамы при аннексии Крыма и призвал предоставить Украине летальное оружие.

Yes, he was too soft — let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs

— John McCain (@SenJohnMcCain) February 15, 2017