Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2017

Украина может забыть об отоплении, а мы с блокадой справимся — Глава ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что Донбасс переживет организованную ветеранами «АТО» блокаду железнодорожных путей. Однако это плохо обернется Киеве.

«Мы с блокадой как-нибудь справимся. Украина с блокадой не справится… Еще пару недель такой блокады, и Украина может потом забыть про отопление и энергетику в общем», — сказал Захарченко.

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СРОЧНО: Радикалы, блокирующие сообщение с Донбассом, призвали к вооруженному сопротивлению

Радикалы, блокирующие железнодорожное сообщение с Донбассом, призвали «патриотов Украины» к вооруженному сопротивлению представителям силовых структур. Обращение было опубликовано «Штабом блокады торговли с оккупантами». «Штаб заявляет о том, что угрозы вооруженного штурма редутов «Богдан», «Запорожье», «16 добровольческого батальона», распространяющиеся руководством МВД через СМИ, никак не повлияют на решение украинских патриотов прекратить торговлю на крови и финансирования терроризма. Мы, ветераны Войны за Независимость, встали на защиту Родины в 2014–2016 годах не для того, чтобы за спиной наших боевых побратимов на передовой шла торговля на крови, продавалась наша Независимость и подрывалась Украинская государственность. Мы считаем своим моральным долгом перед нашими боевыми побратимами, отдавшими свою жизнь в борьбе за нашу Родину, продолжать наше дело, несмотря на угрозы применения насилия со стороны коррумпированных дельцов, которые называют себя «украинской властью». Мы готовы были отдать свою жизнь за Украину на фронте, мы готовы это сделать и сейчас, потому что считаем наше дело вторым фронтом войны украинского народа за свою независимость. Мы опираемся на поддержку Украинского Народа и полностью уверены в своей моральной правоте. Читайте также: ВАЖНО: Радикалы угрожают взять под контроль украинскую энергетику Штаб блокады торговли с оккупантами обращается к патриотам Украины, имеющим официально зарегистрированное оружие, с призывом вступать в ряды участников блокады, чтобы вместе с нами защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады, которые находятся в наших рядах. Блокада будет продолжаться! Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути, и дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов, которые пока остаются свободными».

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Путин прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе: Киев не готов к миру

Президент России Владимир Путин уверен, что нынешние власти Украины не готовы к мирному решению конфликта на Донбасс и делают ставку на силовое решение проблемы, пишет ТАСС.

«Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, цель этих попыток, цель обострения очевидная — сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение», — заявил Путин. «Более того, (киевские власти) открыто говорят об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе, и в России», — подчеркнул Путин.

И добавил: «Нас это не может не беспокоить».

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Каждый четвертый погибший в афганской войне был украинцем, — Порошенко (ВИДЕО)

Каждый четвертый погибший в афганской войне был украинцем. К такому выводу пришел президент Украины Петр Порошенко. «Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 000 наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших есть украинец. Это более 3300 человек», — подчеркнул Порошенко, выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств (см. с 5:00). «Почти 10 лет вы были вынуждены были участвовать в чужой войне, в которой и намека не было на наш, украинский интерес», — распаляется Порошенко, «упуская» из виду, что в 1979 году Украина входила в состав СССР. Порошенко провел историческую параллель между введением ограниченного контингента советских войск в Афганистан в 1979 году и нынешней войной на Украине. По мнению Порошенко, афганская война — это один из примеров агрессивных действий Москвы. В частности, украинский президент перечислил все международные конфликты с участием Советского Союза, начав с финской войны 1939 года и закончил, как ни парадоксально звучит, событиями в Грузии в 2008 году. «Теперь Украина. И я уверен, что точку ставить оснований нет», — заявил Порошенко, Читайте также: Я бы не хотел, чтобы моя семья жила так, как люди Донбасса, — боевик «АТО» (ВИДЕО) Также президент со словами благодарности обратился к тем «афганцам», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. По словам Порошенко, боевой опыт «афганцев» позволил Украине одержать первые победы в истреблении мирного населения республик. Впрочем, Порошенко обошел стороной этот момент, предпочтя акцентировать внимание на «российской агрессии» против Украины. Сколько украинских солдат погибло в ходе агрессии на Донбассе, доподлинно еще не знает никто, а власть потери старательно замалчивает. Читайте также: Если у нас «АТО», за людей Донбасса несем ответственность мы, а не «агрессор», — украинский политик

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Петр Порошенко раскритиковал активистов блокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко осудил блокирование украинскими радикалами поставок угля из Донбасса, заявил, что такие действия могут привести остановке металлургии и потере рабочих мест.

Об этом пишет РИА Новости.

«Тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистичного, узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и их безответственности… Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и много других городов. Украинская металлургия, если блокада не будет остановлена… может лишиться до 300 тысяч рабочих мест «, — сказал президент Украины.

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Запись разговора Маккейна с пранкерами появилась в сети

В распоряжении РЕН ТВ оказалась запись розыгрыша сенатора США Джона Маккейна российскими пранкерами Лексусом и Вованом. Маккейн пообещал опасаться их и российских хакеров Абырвалга и Славика.

Впрочем, сейчас непростые времена наступили в американском Сенате, признается в беседе с телефонными шутниками политик. Он признался, что ему непостижимы некоторые действия нового президента. Но сенатор заметил, что сейчас полностью поглощен процессом, чтобы сохранить ради Украины наложенные на РФ санкции.

«Мой друг, я не перестану работать, я буду делать все, что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он после вступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, дает нам небольшой повод для оптимизма», – сказал Маккейн.

В разговоре с пранкерами Маккейн пообещал опасаться российских хакеров.

«Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Мы выиграем эту битву», – заявил Маккейн Вовану и Лексусу.

Кроме того, от имени украинского премьера Владимира Гройсмана пранкеры заявили, что Киев уже в этом месяце планирует «захватить» Донецк. В ответ американский политик пожелал украинским силовикам удачи.

«Я понимаю, желаю вам удачи. Я сделаю всё возможное, чтобы вы получили необходимое оружие и в достаточном количестве», — заявил Маккейн в разговоре с пранкерами.

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На Донбасс прибудет очередной российский гумконвой в марте

МЧС РФ планирует направить в марте два гуманитарных конвоя в Донбасс, 16-го и 23-го числа.

Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Артамонов, пишет РИА Новости.

«На март запланированы два гуманитарных конвоя – 16-го и 23-го числа», — сказал Артамонов.

По его словам, гуманитарные конвои, запланированные на 21 и 28 февраля гуманитарные конвои, отправятся по плану.

«Сейчас, в феврале, у нас запланировано детское питание и медикаменты», — уточнил Артамонов.

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Госстат Украины: Россия остается крупнейшим торговым партнером

Российская Федерация остается крупнейшим торговым партнером Украины. Это следует из данных по экспорту услуг.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную службу статистики.

«В 2016 году Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 216 стран мира. Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на Российскую Федерацию (32,1%)», — отметили в ведомстве.

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Будем убивать россиян десятками тысяч, — Аваков в интервью немецкому Die Welt

Если Запад «предоставит России свободу действий», «путинский режим» непременно воспользуется этим и начнет войну против Украины, заявил глава МВД киевского режима Арсен Аваков в интервью германскому изданию Die Welt. «Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим», — обрисовал Аваков немецкому обывателю «перспективы». Хотя эти перспективы Европа уже имела возможность оценить в Южном, Иловайском и Дебальцевском «котлах». А слава украинского оружия гремит на весь мир крышками котлов. Но легкая победа врагу не светит: «украинцы полны решимости дать отпор „путинской агрессии“». «Украина, возможно, даже лишится независимости и перестанет существовать как государство», — начал министр с трагической ноты, но тут же в соответствии с законами драмы подчеркнул пафос грядущей победы. avakov_welt.jpg «Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии», — утверждает Аваков, все заслуги которого ограничиваются крайне неудачной реформой системы МВД, породившей беспомощных «копов», а также формированием «карательных добровольческих батальонов». Напомним, этот термин принадлежит советнику Авакова печально известному Антону Геращенко. ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Проговорился: скандально известный Геращенко сказал правду о националистах (ВИДЕО) Если же Европа надеется наблюдать за этой трагедией с попкорном из уютного кресла, то ей это не удастся. «На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев. Эта трагедия ударит по Европе гораздо сильнее, чем сирийская», — всё-таки похоронил Украину Аваков. Но шанс Европе на спасение украинский министр всё же оставил: «В этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России». Напомним, согласно последнему опросу Киевского международного института статистики (КМИС), проведенному при финансовой поддержке правительства Швеции, свыше трети граждан Украины считают виновником войны в Донбассе правительство Украины, а две трети уверены, что на войне наживаются украинские олигархи. О чем Авакова умолчал в интервью, так это об убийствах и вымогательстве, совершаемых военнослужащими ВСУ и националистами карбатов на Донбассе, об алкоголизме и содомии, грабежах мирного населения, зачистках «освобожденных» сел и последующих стометровых очередях «воякив» у отделений почты с «гостинцами домой». Обо всём этом хорошо известно жителям Донбасса, но почти не известно немецкому обывателю.

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В Запорожье разгорелся скандал из-за задания по русскому языку в школе

Родители учеников второго класса Запорожской гимназии возмутились, когда узнали, что учителя дают детям задания по русскому языку.

Как сообщает Комсомольская правда, одно из упражнений из учебника было стилизовано под письмо, якобы написанное ребенком, живущим в России.

Учебник рекомендован МОН

Члены комиссии сделали вывод, что ни школа, ни педагоги не виноваты в сложившейся ситуации. Тем более, что учебник, вызвавший споры, рекомендован Министерством образования и науки Украины.

«Учебник под авторством Рудякова и Челышевой был утвержден и издан еще в 2012 году, на нем гриф Министерства», — пояснили в департаменте образования и науки Запорожского горсовета.

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Прощай, Калашников: Оружейная «десоветизация» на Украине. Александр Ростовцев

У бандерлогов есть мечта, ставшая их собственной идефикс и проецируемая ими на весь народ Украины: как можно сильнее разорвать исторические, культурные, языковые связи с Россией. В ход пущено всё: пещерная дерусификация, «мовна полiцiя», готовность перейти на латиницу и прочие вывихи, похожие на подростковое «выйду на улицу без шапки и назло мамке уши отморожу».

Заявленный переход ошмётков украинской оборонки и ВСУ на стандарты НАТО и, особенно, свеженькое заявление об отказе использования силовыми органами Украины автоматов Калашникова, – шаг на разрыв военных и технологический связей с Россией и СССР.

Итак, Украина отказывается от легендарного АК. Что предлагается взамен и какова цена вопроса? И вообще, интересно, к чему приведут Украину подобные радикальные решения.

Так ли уж плох АК? Безусловно, у автомата есть свои недостатки. В первую очередь, это не лучший переводчик огня, короткая линия прицеливания, не самые удачные приклад и компенсатор-пламегаситель. К сожалению, эти же «родимые пятна» достались по наследству и АК-74, хотя устранить их было не так уж и сложно. Ещё один важный недостаток – отсутствие штатных планок для улучшения оружия. Впрочем, неоспоримые достоинства автомата, и, в первую очередь, его надёжность, кроют недостатки аки племенной бык паршивую овцу.

АК часто называют «автоматом прошедшей войны». И это не в укор прославленному оружию. Имеется в виду, что АК достойно показал себя и в окопах Сталинграда, и в снегах во время битвы за Москву, и в непролазной грязи под Демянском и на «невском пятачке».

Но за всей критикой АК как-то забывается, что он является оружием, сконструированным в мирное время, когда государство может позволить себе вооружить армию качественными образцами, а не собранными в авральном режиме сморкалками из кроватей и водопроводных труб руками подростков. Несмотря на простоту АК, никто не отменял тот факт, что создавался он на основе очень даже приличных технологий и достижений материаловедения. Иначе как объяснить, почему далеко не всякий заводской иностранный «калашоид» способен без проблем отстрелять одной очередью магазин в 30 патронов, не говоря уже о кустарных поделках «мастера Абдулы». Почему из советского АКМа в Афгане можно было стрелять до вишнёвого каления ствола, пока автомат не начинал плеваться, а после остывания снова мог снова нормально работать, а находившиеся на вооружении душманов, собранные откуда ни попадя «калаши», от нагрева деформировались и выходили из строя?

Да и много ли найдётся конкурентов у АК, чтобы бросить ему вызов и длительное время воевать в экстремальных условиях без потери боеспособности?

С тех пор, как на фотографиях с донбасского фронта стали мелькать украинские официальные лица, например, Турчинов, вусмерть закамуфлированные и при израильском автомате TAR-21 системы «булл-пап», наивная свидомая «спильнота» высказывает предположения, что АК всенепременно заменят на «таворы». Тем более, что их выпускает казённое винницкое предприятие «Форт».

Спешим разочаровать наивных и торопыг. Купленная Украиной лицензия у израильской компании IWI на выпуск автоматов TAR-21 не работает на переоснащение ВСУ. Поскольку, даже с дешёвой винницкой рабсилой автомат TAR-21, или, если угодно, «Форт-221», получается весьма и весьма дорогим.

Ларчик с дороговизной винницких «таворов» открывается просто: все критически важные детали для производства автоматов поступают из Израиля. Это, в первую очередь, стволы со ствольными коробками, а также композиты для облицовки оружия. По сути, украинские «таворы-форты» – обычная отвёрточная сборка, сопровождаемая надуванием щёк и распальцовкой. Использование украинских комплектующих ничтожно и ограничивается глубоко второстепенными деталями.

То, что израильский автомат таскает Турчинов, посещая «киборгов» и «порохоботов», или то, что с ним светятся «воины свитла» на парадах – это обычные понты шароварного бантустана, как золотые пистолеты за поясом наркобарона.

Закупить достаточное количество «фортов-221» для всех украинских силовиков Украина просто не в состоянии. Даже богатый газом и нефтью Азербайджан закупает «таворы» исключительно для своих «коммандос», равно как и другие не особо экономящие на собственных армиях, но умеющие считать деньги, страны.

Что касается ВСУ, то «форты-221» промелькнули на фронте в карбате «Луганск-1», и то, не у всего батальона, а только в одном взводе. Отсутствие иностранных автоматов у бандеровцев не прошло мимо внимания укропенштурмбанфюрера СС Билецкого, заявившего о бессмысленности закупки для ВСУ мелких партий дорогостоящего оружия, которое не используется на фронте.

Переломить ситуацию в свою пользу и увеличить степень локализации в оружии «Форт-221» украинским оборонщикам не светит. Увы, но делать качественные оружейные стволы незалежная Украина так и не научилась. Это касается не только автоматов, но и танковых орудий, а также 30 мм автоматических пушек для лёгкой бронетехники. Во всяком случае, их живучесть гораздо ниже, чем у российских образцов.

Судя по всему, «самостийники» как-то позабыли о конфузе с пистолетами «Форт». Оборудование и стволы для пистолетов первой партии закупались в Чехии. Пока в «фортах» использовались чешские комплектующие, – всё было нормально. Но как только состоялся переход на стволы собственного производства, то вскрылась вся самостийная нищета. Живучесть стволов «Форта» не превышал 2000 выстрелов. Для сравнения: у советского ПМ гарантийный ресурс ствола 4000 выстрелов, после их настрела пистолет переводился во вторую категорию. Но ресурс живучести ствола ПМ составляет 40 тысяч выстрелов. Технологии 1950-х. Очень скоро, из МВД Украины, куда стали поступать на обкатку «шедевры» украинской оборонки, стали приходить жалобные просьбы вернуть назад «макара».

С тех пор, принципиально ничего не изменилось. Всё, что смогла выдать оружейно-стрелковая мысль Украины – это переделки советского АК-74 в отстойный «Вепр» и затюнингованные до неузнаваемости устаревшие образцы оружия, вроде винтовок Мосина и крупнокалиберных пулемётов ДШКМ.

Так чем ВСУ заменят «калашников»? Как стало недавно и совершенно точно известно, Украина собирается вооружать своих силовиков специальной модификацией М-16 WAC-47, которая будет производиться в кооперации с американской фирмой Aeroscraft. Как сообщает американский ресурс Flickr.com, на лицензии, выданной «Укроборонпрому», ещё муха не сидела. Сделка состоялась в декабре 2016-го.

Не вдаваясь в подробности о достоинствах и недостатках штурмовых винтовок семейства М-16 и то, как бодро с WAC-47 в лапах начнут возвращать Крым и Донбасс укровояки, лучше сразу поговорить о подстерегающих Украину граблях и капканах на пути оружейной «десоветизации».

Начать следует с того, что оружия с формулой WAC-47 пока что в природе не существует. С учётом того, что за образец взята М16А2/М4, украинской оружейной мысли особо трудиться не придётся. Покупай готовый конструктор у легиона производителей запчастей и плоди себе М4 под любым названием. Правда, качественные и не очень дешёвые М4 выходят почему-то исключительно у фирмы Colt, а все прочие наборы до её уровня как-то не дотягивают. Вот и про чудо-оружие от фирмы Aeroscraft тоже не слыхать…

Может, WAC-47 – это что-то пейнтбольное?

Таким образом, с учётом экономико-финансового здоровья постмайданной Украины, натрубившись и наговорившись всласть, вся практическая работа ограничится закупками комплектухи подешевле, да ещё неизвестно сколько «сэкономят» и «эффективно освоят» в процессе. Обратно же, качественные оружейные стволы – «ахиллесова пята» украинской оружейки.

Держим в уме «модификации» украинских ракет и авионики из мутных комплектующих чуть ли не с Алиэкспресса.

Деньги на проект – это вообще разговор особый. При том, что даже без перепрофилирования производства под натовский патрон предварительные меры по переходу ВСУ на новое оружие обойдутся в $1.5 млрд. долларов, как сообщают украинские источники. Во сколько миллиардов выльется вся кампанейщина, со всей ответственностью не скажет никто.

Но, самая мякотка содержится в том, что ВСУ испытывают дефицит даже в патронах советского образца, а не то что в натовских. Откуда их взять? «Укроборонпром» сообщает, что, если его начинания поддержит правительство, то патронный завод будет построен за 18 месяцев. То есть, вся эта программа перевооружения вилами по воде писана, раз уж Кабмин во главе с Гройсманом не сподобился подкинуть деньжат на патронный завод для оружия, на которое уже куплена лицензия.

Прекрасный образчик государственной мысли, пропущенной через задний проход.

Академического интереса ради: у кого Украина будет закупать патроны под новые гвинтивки? У России? Гордость и предубеждение не позволят, да и не будет Россия помогать бандеровской Украине боеприпасами. Можно, конечно, затариться патронами у Польши, но у ближайшего «союзника» бандеровцев расценки на боеприпасы такие, что Порошенко с Гройсманом придётся снять последние штаны, ибо патроны для армии обычно закупаются партиями в миллиарды штук. Как семечки.

Нет, вы как хотите, а очень хорошо, что бандеровской Украиной-не-Россией управляют дегенераты и понторезы. Из всех решений они выбирают наиболее распиаренный, долгий, затратный и сомнительный. Вместо того, чтобы за весьма умеренную цену допилить до приемлемого уровня необходимые партии дармового советского оружия (чем, кстати, занимался «Форт» до «Евромайдана», подшаманивая для продажи АКМы и АКМСы), они будут в нищей стране громоздить планов громадье, даже когда задница не прикрыта. Исполать вам, бандерлоги! Пролетайте и далее над гнездом кукушки!

Александр Ростовцев, ПолитНавигатор

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Американский сенатор предложил Трампу передать Украине летальное оружие

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн ответил в Twitter на вопрос президента США Дональда Трампа про действия Обамы при аннексии Крыма и призвал предоставить Украине летальное оружие.

«Да, он был слишком мягким. Давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонное летальное вооружения и сохраним санкции против России», − написал Маккейн.

Yes, he was too soft — let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs — John McCain (@SenJohnMcCain) February 15, 2017

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Гройсман пообещал, что добьется «чрезмерного роста цен» (ВИДЕО)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на заседании кабинета министров «незалежной», заявил, что задача правительства сегодня — добиться «чрезмерного роста любых цен». «Наша задача сегодня — сделать все для того, чтобы получить чрезмерное… чрезмерный рост любых цен в нашей стране», — откровенно заявил глава украинского правительства. Читайте также: Украина не сможет без угля с Донбасса, — Гройсман (+ВИДЕО) В комментариях под видео пользователи Сети отмечают, что Гройсман первый раз сказал правду, к тому же досрочно выполнил взятые на себя обязательства. Что именно имел в виду украинский премьер, осталось загадкой. Читайте также: Проговорился: скандально известный Геращенко сказал правду о националистах (ВИДЕО)

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Киевлянам насчитывают сумасшедшие объемы потребления тепла, — экс-министр ЖКХ Украины (ВИДЕО)

Многие киевляне в новом году получили счета, в которых указаны объемы потребления тепла в два и более раз выше, чем в прошлом отопительном сезоне. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. «Я понимаю, когда выросла сумма начислений в связи с удорожанием гигакалории. Но за декабрь массово выставлены счета в 2–2,5 раза выше по потреблению. У нас те же самые дома, те же самые квартиры, приблизительно та же самая зима. А вот вдруг за декабрь сотни квартир потребили якобы в два раза больше тепла от „Киевэнерго“, чем в прошлом году. Это невозможно», — обратил внимание Кучеренко. ПолитНавигатор



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Украинцев готовят к отключению света из-за торговой блокады Донбасса

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в среду принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетике страны, которые позволят властям в ручном режиме управлять процессом производства и потребления электроэнергии в условиях возникшего дефицита антрацита из-за торговой блокады Донбасса; специальный режим рассчитан максимум на два месяца. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, в случае необходимости власти могут прибегнуть к веерным отключениям электричества, но такой сценарий будет задействован только в крайнем случае. Премьер также предложил вынести вопрос разблокировки поставок угля с Донбасса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так как данная ситуация, по его словам, угрожает безопасности страны. При этом эксперты считают, что украинским властям в ближайшее время удастся договориться с участниками блокады о ее прекращении. Нет угля Стабильность работы единой энергосистемы Украины оказалась под угрозой из-за торговой блокады Республик. На сегодня часть теплоэлектростанций Украины работают на антрацитовой, высококачественной марке угля, которая производится на шахтах, с 2014 года оказавшихся на территории ДНР и ЛНР. Девять из 24 миллионов тонн угля, которые в год потребляют украинские энергогенерирующие предприятия, относятся к антрацитовой группе. Несмотря на военный конфликт в Донбассе в течение последних двух лет, антрацит продолжал поступать на Украину. Однако в конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с Республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Позже радикалы также перекрыли два участка железной дороги в Донецкой области. Украинские власти раскритиковали действия участников блокады, заявив, что поставки угля с Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной киевским властям территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокировки правоохранители открыли уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось. Чрезвычайная энергетика В сложившейся ситуации еще в начале недели глава минэнерго Украины Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического штаба сообщил, что министерство подготовило проект решения правительства о чрезвычайном положении в энергетике на случай, если поставки антрацита с Донбасса не будут восстановлены. Он сообщил, что запасов антрацита на складах без пополнения хватит на период от 14 до 45 суток. По данным Насалика, Украина не может оперативно заместить уголь с Донбасса на импортный, так как на подписание контракта и поставку антрацита из ЮАР уйдет около двух месяцев. Проект соответствующего распоряжения единогласно был принят в среду вечером на внеочередном заседании украинского правительства. По словам главы минэнерго, документ состоит из комплекса мер, которые позволят сэкономить потребление антрацита на ТЭС. «Решение, которые мы сегодня приняли, состоит из двух вещей. Первое — это то, что мы переходим от экономического формирования ценовых заявок для тепловых станций в ручное управление. Это делается для того, чтобы максимально загрузить те блоки, которые работают на нашем газовом угле, и уменьшить те блоки, которые работают на антраците», — пояснил министр журналистам после заседания кабмина. По его словам, второй пункт документа позволит увеличить долю электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях. «В мае прошлого года атомная энергетика давала 47% в общем балансе, на сегодня — 57%. При всех мерах, которые мы сейчас введем, это будет 60–61%», — добавил он. Министр уточнил, что эти мероприятия позволят за месяц сэкономить порядка 350 тысяч тонн антрацита. По словам Насалика, предусмотрено, что максимальный срок действия чрезвычайных мер в энергетике будет составлять два месяца. «Конец света» В ходе рассмотрения распоряжения правительства о чрезвычайных мерах в энергетике Гройсман отметил, что оно предусматривает возможность веерных отключений электроэнергии. «Мы будем все делать для того, и сейчас делаем, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. То есть, мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Отключения будут проходить в исключительных случаях, и то мы заблаговременно будем об этом сообщать. Сейчас так вопрос не стоит, сейчас мы по максимуму догружаем все, что можно догрузить», — заявил премьер. Как ранее сообщил глава оператора энергосетей страны — компании «Укрэнерго» — Всеволод Ковальчук, если веерные отключения и будут применяться, то они коснутся «абсолютно всей территории Украины, кроме отдельных „энергоостровов“, которые работают без связи с основной энергосетью страны». В частности, это остров Луганской ТЭC и остров Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Ковальчук отметил, что график аварийных отключений составлен и утвержден, «Укрэнерго» готово к его применению совместно с распределительными сетями. В то же время он добавил, что если веерные отключения и будут применяться, они «будут иметь более контролированный характер» по сравнению с тем, что было в 2014 году, когда украинские ТЭС впервые столкнулись с дефицитом топлива из-за конфликта в Донбассе. Блокаде скоро конец? Насколько сильно ударит ситуация в энергетике по Украине, будет зависеть от того, как быстро властям удастся решить вопрос возобновления поставок угля с Донбасса. «Поскольку блокирование идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства, это вопрос Совета национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь украинцев и принять меры для того, чтобы снять этот вопрос с повестки дня», — сказал Гройсман в среду. В то же время, по мнению руководителя украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, вероятно, будет снята уже после 20 февраля — в эти дни украинцы проводят памятные мероприятия в честь погибших участников акций протеста в 2014 году. «Вопрос будет снят традиционным методом в украинской политике — договорняком. Одни заработают политические баллы и, возможно, какие-то финансовые вливания, компенсацию за потраченное время и усилия. Другие избавятся от головной боли», — сказал Золотарев в среду РИА Новости. По его мнению, силовой вариант разгона участников торговой блокады Донбасса маловероятен. «Пойти на какие-то силовые методы для власти чревато репутационными издержками, поэтому, я думаю, власть на это не пойдет», — добавил аналитик.

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В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО)

Оригинальные поздравления получили в день Святого Валентина жители Днепропетровска. Вместо «валентинок» военные в центре города, на Европейской площади, раздавали им приглашения в нацгвардию, стилизованные под повестки. «От имени всего личного состава воинской части 3054 национальной гвардии Украины поздравляю жителей города с праздником всех влюблённых. Желаем всем мирного неба и единства в Украине. Также приглашаем всех на военную службу по контракту. Слава Украине!» — поздравила всех днепропетровцев организатор мероприятия Оксана Бочарова.

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Канада окажет помощь украинской армии

Правительство Канады оценивает потребности вооруженных сил Украины для того, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, сообщил РИА Новости представитель канадского военного ведомства Эван Короневски. «Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем», — сказал он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Читайте также: МОЛНИЯ: Украина, ДНР и ЛНР достигли соглашения об отводе вооружений на Донбассе

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Канал Порошенко против Украины

Как скоро закрытие?

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Семенченко бросил вызов Гройсману и Авакову в прямом эфире





Народный депутат Украины Семен Семенченко бросил вызов премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе МВД Арсену Авакову. Запись прямого эфира.

«Вы идете в пропасть. Люди начинают открывать глаза на то, кто вы такие на самом деле. Вы не украинские министры, а агенты эффективного контроля Российской Федерации. Когда люди выйдут на улицы, то я не думаю, что кто-то из вас успеет добежать до Ростова», — сказал Семенченко.

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По заслугам и почет: вытираны АТО получили вожделенную землю на свалке

«Воины света» и «одвични лыцари» самоотверженно защищавшие на Донбассе неприкосновенность киевской новой и честной власти за мужество и стойкость обрели от нее заслуженное и достойное вознаграждение — землю. Причем, не 1,5-2 метра, как любят злословить циники, а полноценные наделы.

С одним лишь несущественным недостатком — возле помоек и канализационных стоков. Впрочем, недостатком это может считать лишь лощеный напыщенный хлыщ, не представляющий, что означенные субстанции практически синоним доблестных украинских вооруженных сил.

Украинские власти предоставили боевикам «антитеррористической операции» на Донбассе земельные участки в Киевской области, которые не пригодны для строительства и ведения сельского хозяйства, негодуют украинские СМИ.

По информации журналистов, боевикам выделили участки, которые находятся в непосредственной близости со свалкой и канализационным сливом.

Решение о выделении «воинам света» земли на указанном участке было принято властями села Хотов.

Глава сельсовета Николай Безпечный уверяет, что в селе попросту нет земли получше. Между тем бывший боевик 1-й танковой бригады и местный житель Хотова Анатолий Шафранский обратил внимание на то, что село находится возле Феофании (престижная окраина Киева — ред.), поэтому пригодную для жизни землю можно найти, причем запросто.

В связи с данной ситуацией ветераны террористических боевых действий обратились за помощью к депутату Киево-Святошинского районного совета Анатолию Скрицкому, который направил необходимые запросы в Генеральною прокуратуру, а также прокурору Киевской области.

Однако, сетует депутат, ответа от них он так и не получил. Что, надо заметить, не так уж плохо. А хорошо уже то, что вместо ответа неблагодарные «ветераны» не получили повторные повестки в зону «АТО».

ИА «Антифашист»

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О движении к нацистскому режиму

Об откровениях бывшего участника карательной операции против Донбасса.Скайп-интервью Мединского. https://lenta.ru/news/2017/02/15/regime/ – цинкPS. Вот как. Идут к нацистскому режиму. Еще один начал задумываться. С тормозным путем почти в 3 года. А ведь еще в мае 2014 года указывалось:Итак, что же изменилось в этой ситуации за прошедшие годы.1. Осуществляется ли открытый террор против противников хунты? Более чем. Противников хунты продолжают убивать, похищать, терроризировать на государственном уровне, к чему добавляется и молекулярный террор в рамках общества, где элементы фашизации институциализировались. Более того, самого Мединского уже записали на "Миротворец", а на украинских ресурсах его призывают убить, так как он предал украинскую нацию.2. Власть на Украине нынче принадлежит финансовову капиталу. Не его ставленникам, а именно самому финансовову капиталу. Во главе страны стоит миллиардер Порошенко, который пришел к власти через переворот осуществленный руками фашистских отрядов на службе у финансовой олигархии. Остальные олигархи никуда не делись и по-прежнему составляют основу политической системы, в которой лишь произошло перераспределение власти от одних олигархов к другим. Вместо ослабления финансовой олигархии управляющей Украиной, чего на словах добивался евромайдан, произошел обратный процесс – власть крупного финансового капитала лишь укрепилась. И методы управления по-прежнему носят террористический характер.3. Угнетает ли эта власть несознательный пролетариат? Подавляет ли он выступления в рабочей среде или среди мелкой буржуазии? Более чем. На фоне стремительного обнищания населения, идет открытая борьба как против буржуазных народных республик Донбасса, так и против попыток самоорганизации населения направленных против киевского режима. Любой протест ныне объявляется "происками Кремля".Отдаст ли этот режим власть добровольно? Нет.Прекратит ли он войну против Донбасса? Нет.Прекратит ли он проводить текущую социально-экономическую политику в интересах группы захвативших власть олигархов и источников их внешней легитимности? Нет.4. Культивируется ли ненависть к соседним народам? Да. Именно в таком порядке, в котором это было указано 2,5 года назад – русские, поляки, евреи. Ограничивается ли насаждение ненависти только этническим фактором? Вовсе нет. Осуществлялись, осуществляются и будут осуществляться попытки лингвоцида и борьбы с "чужеродными культурами". Причем как на государственном, так и на молекулярном уровне в силу институциализации процесса. Как и во время классической бандеровщины "москали", "ляхи" и "жиды", главные враги настоящего "украинства".В целом, формулировка Димитрова. по-прежнему достаточно неплохо определяет происходящее на Украине. Разумеется, происходящее на Украине сильно отличается от того, что наблюдалось в Италии или Германии.На Украине мы видим своеобразную light-версию фашизма, которая во многом является злой карикатурой на своих исторических предшественников. При этом, сложившаяся структура не гомеостатична, а вполне может "развиться" и до форм организации власти и государства, более свойственных крайним формам фашизма. Об этом предупреждалось практически сразу после государственного переворота. Гражданину Мединскому потребовалось почти три года погони за морковкой евроинтеграции, войны на Донбассе и "славы Украине", чтобы начать что-то подозревать.

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Кремлевский жук пасет патриотические группы

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