Крым точно наш, а вот наш ли Трамп — пока вопрос

Концептуал СМИ Почему новому президенту США нужно решить, когда он перейдёт от слов к делам

© AFP 2017/ Molly Riley



Вчера вечером, когда Москва уже засыпала, из ещё бодрствующего Вашингтона пришли сообщения от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на “возвращение” Крыма в состав Украины.

Для кого-то это, наверное, боль-шок-непонимание. Хотя буквально полторы недели назад о том, что Крым Украине нужно вернуть, говорила представитель США в ООН Никки Хейли. А как же предыдущие заявления Трампа о том, что попытка отобрать у России Крым может привести к третьей мировой? О том, что он готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским?

Тут, конечно, эксперты разделились на два лагеря. Одни говорят, что, мол, мы вас предупреждали, что при Трампе ничего не изменится, что не нужно путать предвыборную популистскую риторику с реальными делами после прихода к власти. Другие, которые всегда с пеной у рта доказывали, что “Трамп — наш”, как и в случае с Хейли, заявили, что это старые, времён Обамы шпаргалки, что Трамп и его команда не могут пока идти на радикальные шаги, не имея для того достаточной поддержки, и вынуждены до поры до времени играть по существовавшим до них правилам, что это не более чем следование риторике, double bind и так далее.

Возникает вопрос: когда в таком случае Трамп и его команда будут достаточно сильными, чтобы вслух признать очевидное: Крым — это Россия? Наверное, для начала им нужно признать это для самих себя, просто осознать.

Можно до хрипоты спорить о том, насколько целесообразно и законно было присоединять Крым, но назад дороги нет. Тогда вопрос стоял о том, что мы можем получить гражданскую войну на полуострове и потерять не только базу, но и сам Черноморский флот, ибо его просто некуда было девать. Неприятно, но не смертельно. Сегодня отдать Крым — это уже смертельно, это гораздо хуже, чем одновременно отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, отдать Курилы, отделить Северный Кавказ.

Ещё раз: назад дороги нет, как нет теперь и прежнего мироустройства. И Трамп должен это понимать, тем более что он сам бросает вызов миру и хочет изменить его.

Нет, Дональд, нельзя изменить мир только для себя, оставив прежний для остальных, используя устаревшую риторику. Вернее, риторику-то использовать можно, кто ж не даёт? Главное не то, что говорится, а то, что делается.

Пока что Трамп, по крайней мере на словах, демонстрирует, что больше нас заинтересован в нормализации. Мы к этому готовы и не ставим никаких условий. Кроме одного: принять реальность. Осознать, что “возврат” Крыма и прекращение “оккупации” Украины — это из иной вселенной. Вселенной, где пророссийский диктатор Айболит терроризирует мирное население Лимпопо.

Чем раньше в Вашингтоне это поймут, тем лучше для всех. Вы хотите закончить войну на Украине? Вы хотите покончить с ИГ*? Вам нужна наша помощь? Не вопрос. Давайте разговаривать. Только без отрыва от реальности. Нужно время на осознание реальности? Хорошо, нам пока торопиться некуда.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Чёрный лебедь.Политическая биография Дональда Трампа, Бенедиктов Кирилл



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