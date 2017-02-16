Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Крым точно наш, а вот наш ли Трамп — пока вопрос

13:51. 16 февраля 2017 Просмотров - 405 14 коммент. Опубликовал:

Почему новому президенту США нужно решить, когда он перейдёт от слов к делам

I605_1

© AFP 2017/ Molly Riley

Вчера вечером, когда Москва уже засыпала, из ещё бодрствующего Вашингтона пришли сообщения от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на “возвращение” Крыма в состав Украины.

Для кого-то это, наверное, боль-шок-непонимание. Хотя буквально полторы недели назад о том, что Крым Украине нужно вернуть, говорила представитель США в ООН Никки Хейли. А как же предыдущие заявления Трампа о том, что попытка отобрать у России Крым может привести к третьей мировой? О том, что он готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским?

Тут, конечно, эксперты разделились на два лагеря. Одни говорят, что, мол, мы вас предупреждали, что при Трампе ничего не изменится, что не нужно путать предвыборную популистскую риторику с реальными делами после прихода к власти. Другие, которые всегда с пеной у рта доказывали, что “Трамп — наш”, как и в случае с Хейли, заявили, что это старые, времён Обамы шпаргалки, что Трамп и его команда не могут пока идти на радикальные шаги, не имея для того достаточной поддержки, и вынуждены до поры до времени играть по существовавшим до них правилам, что это не более чем следование риторике, double bind и так далее.

Возникает вопрос: когда в таком случае Трамп и его команда будут достаточно сильными, чтобы вслух признать очевидное: Крым — это Россия? Наверное, для начала им нужно признать это для самих себя, просто осознать.

Можно до хрипоты спорить о том, насколько целесообразно и законно было присоединять Крым, но назад дороги нет. Тогда вопрос стоял о том, что мы можем получить гражданскую войну на полуострове и потерять не только базу, но и сам Черноморский флот, ибо его просто некуда было девать. Неприятно, но не смертельно. Сегодня отдать Крым — это уже смертельно, это гораздо хуже, чем одновременно отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, отдать Курилы, отделить Северный Кавказ.

Ещё раз: назад дороги нет, как нет теперь и прежнего мироустройства. И Трамп должен это понимать, тем более что он сам бросает вызов миру и хочет изменить его.

Нет, Дональд, нельзя изменить мир только для себя, оставив прежний для остальных, используя устаревшую риторику. Вернее, риторику-то использовать можно, кто ж не даёт? Главное не то, что говорится, а то, что делается.

Пока что Трамп, по крайней мере на словах, демонстрирует, что больше нас заинтересован в нормализации. Мы к этому готовы и не ставим никаких условий. Кроме одного: принять реальность. Осознать, что “возврат” Крыма и прекращение “оккупации” Украины — это из иной вселенной. Вселенной, где пророссийский диктатор Айболит терроризирует мирное население Лимпопо.

Чем раньше в Вашингтоне это поймут, тем лучше для всех. Вы хотите закончить войну на Украине? Вы хотите покончить с ИГ*? Вам нужна наша помощь? Не вопрос. Давайте разговаривать. Только без отрыва от реальности. Нужно время на осознание реальности? Хорошо, нам пока торопиться некуда.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

==========================================================================

Рекомендуем:

Дональд Трамп: кошмар неоконов или тонкая игра элит, Титков В.А.

Чёрный лебедь.Политическая биография Дональда Трампа, Бенедиктов Кирилл

==========================================================================

Дмитрий Родионов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2017: международный год Крыма?
.... Другой вопрос, что признание или не признание Крыма пока на жизнь...событий после инаугурации Трампа. Уж что он точно не будет ... воля со стороны наших лидеров и наших народов. Но методической...принесли промежуточный результат, а вот на большом расстоянии вряд ...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
...которые приводят к вот таким негативным, ...делали после нашего обсуждения этого вопроса в Петербурге...массового уничтожения, наши интересы точно здесь совпадают....что говорит Дональд Трамп. Этот известный ...надо оставить в покое, надо дать ...Украине и в Крыму, США и...
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2017
... "Таврида" и "Крым-1" на предельно ...Трампа в Белом доме. С его вступлением в должность возник вопрос... уничтожают наших братьев по крови! Люди! Точно такие ...создавать семьи. И вот русский и русскоговорящий ... центр города, где пока еще относительно безопасно. ...
Трамп по Фрейду...
...президент США Дональд Трамп назвал "беспрезидентным...поддерживают диалог по этому вопросу", - отмечается в...и закрепиться в Крыму. И одновременно... Вот послушайте. ДЖУЛИАН АССАНЖ, основатель WikilLaks: Наш ...места происшествия. Пока нет точной информации о ...
Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
... наши общие славянские корни, наши ценности, нашу ... (встреча с Трампом — прим.) ...на территории Крыма. Российский омбудсмен...стороны Захарченко – точно. Он более ...остается вопросом практики, достижения конкретных результатов. Пока ... безопасности. «Вот когда даже ......
Новости Украины и Новороссии 17 января 2017
... президента США Дональда Трампа."Трамп – американец и...Москва в вопросах Донбасса и Крыма. После этого... назвав, однако, точной даты своего визита ... атмосферы медленная. А вот настоящие экологические катастрофы,... что пока «хотя бы метр нашей территории находится...

14 коммент.»

  • 248 126
    swarogich 16 февраля 2017 в 14:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Опять трамп. Засыпаем с надеждой на трампа и просыпаемся с мыслью как там трамп? А нельзя без трампа обойтись? А то все новости у нас по телеку это трамп, трамп, трамп и смотрите коала родила. Как то вот не гоже всю экономику на трампе строить. Он вообще то типа для америкосов стараться должен и на нас ему ложить с правого плеча. Ну не будет он на нас работать, а за нас так тем болеЕ.

    Ответить
    • 12821 8350
      Ликвидатор swarogich 16 февраля 2017 в 15:21 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      так же с Путиным. Да не волшебники они, вдвоём всю Закулису победить. Все эти “комитеты 300″, “бильдерберги” и прочее, которыми Иные тут веками правили.
      ещё и за неделю…

      Ответить
      • 264 140
        swarogich Ликвидатор 16 февраля 2017 в 16:45 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        А путин здесь каким боком? Ты хочешь сказать что они с трампом типа из одной банды? Типа за мир во всём мире и будет вам щастя?
        Как раз за всеми плясками вокруг трампа прячут обычный страх.Это же по сути признание в своём безсилии. Что трамп, что путин в первую очередь гаранты всех держиморд. Резиновая прослойка между нами и ими.

        Ответить
  • 686 -227
    Владимир Ганьжин 16 февраля 2017 в 15:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    При обнищании народа внутри России , внимание СМИ было переключено на внешнюю политику проводимую Путиным. Ему было крайне ВАЖНО выглядеть ХОРОШИМ парнем. А сейчас вся это иделогема притянутая за уши РАССЫПАЕТСЯ.
    Дело не в том Крым наш или нет.Конечно лучше если он стал нашим. Мировое сообщество было возмущено МЕТОДАМИ которыми Крым стал Российским.Так же и с Украиной.
    Метода Путина – силой и нахрапом, любой ценой привязав очередную территорию , поднять свой авторитет – ПРИНЕСЛА ( принесет)обратный эффект.

    Ответить
    • 12821 8350
      Ликвидатор Владимир Ганьжин 16 февраля 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      а тебе уже внешняя политика перестала существовать??? мозг отключили?? это Путин сотни вертолётов и танков из СШа в приблатику перевёз? Они дружить с тобой собрались? да скоро внутренние проблемы мало кого интересовать будут.

      Ответить
    • 12821 8350
      Ликвидатор Владимир Ганьжин 16 февраля 2017 в 15:32 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      мировое сообщество – это путин и патрушев. Все остальные – бандиты с большой дороги.

      Ответить
      • 688 -229
        Владимир Ганьжин Ликвидатор 16 февраля 2017 в 16:15 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Поскольку “ликвидатор” это шестерка путина , лучше вам в приличное общество не показываться…та же манера общаться , хамить нзнакомым людям . вот и получаете в свой огород танки , вертолеты к своим границам… Научитесь себя вести. Впрочем вам это не объяснить.Культура она или есть или ее НЕТ.

        Ответить
  • 6839 2165
    STARIK 16 февраля 2017 в 15:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Наверно хватит уже цитировать западных продажных политиков, что-то говорящих о Крыме. Народ Крыма сделал свой выбор и не Трампу, или кому–либо ещё, не позволено решать судьбу Нашего Народа.

    Ответить
  • 12821 8350
    Ликвидатор 16 февраля 2017 в 15:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    нужно, нужно.. Кому?
    вы хоть представляете, с каким спрутом схватился Пентагон?
    А у трампа ещё не все министры прошли сенат.

    Ответить
    • 689 -230
      Владимир Ганьжин Ликвидатор 16 февраля 2017 в 16:19 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      твой “спрут”- колосс на глиняных ногах.Из за такой “политики”скоро все из стратегтческого запаса ВАТНИКИ оденем . Уже с перловкой в магазах перебои. ПОЧЕМУ нет смайликов??

      Ответить
  • 462 412
    Ирбис 16 февраля 2017 в 16:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Трамп пиндос до мозга костей! Он не наш и не ваш он американский. Просто он деляга олигарх и очень любит деньги и жизнь, по тому начинать ядерную войну он не будет, в отличии от безумной Клинтон. Кто мне не верит, посмотрите на её лицо, когда ей показывали убийство Каддафи. По тому мудрые люди были естественно за Трампа.

    Ответить
  • 11676 7694
    слободан 16 февраля 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    такой вопрос уместен почему? (нашне наш трамп)
    А потому что прикормлены россиянские олигархи американским долларом!
    Это их жутко заботит этот вопрос!Будет ли сбрасывать на свои счета в америке россиянский олигархат или фигу им под нос! – Простым гражданам от этого НИКАК НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО!

    Ответить
  • 3213 2419
    Яра 16 февраля 2017 в 17:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Возникает вопрос: когда в таком случае Трамп и его команда будут достаточно сильным…”

    Двойные стандарты: кто-то за 17 лет не готов, а от Трампа на первом месяце правления очень многого хотят.

    “наш ли Трамп?”

    А должен быть нашим? Нам бы в России наших найти…

    Ответить
    • 3832 3219
      Евгений Яра 16 февраля 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Трамп только потому наш, что он будет заниматься внутренними проблемами своей страны, решать вопросы как восстановить промышленность и создать дополнительные рабочие места и ему будет не до мировых проблем. В отличие от обезумевшей старухи, которая хотела все финансовые проблемы решить за счёт ядерной дубины и ввергнуть весь мир в хаос.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Соглашение Разработка сайта — CTG