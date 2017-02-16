Крым точно наш, а вот наш ли Трамп — пока вопрос
Почему новому президенту США нужно решить, когда он перейдёт от слов к делам
© AFP 2017/ Molly Riley
Вчера вечером, когда Москва уже засыпала, из ещё бодрствующего Вашингтона пришли сообщения от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на “возвращение” Крыма в состав Украины.
Для кого-то это, наверное, боль-шок-непонимание. Хотя буквально полторы недели назад о том, что Крым Украине нужно вернуть, говорила представитель США в ООН Никки Хейли. А как же предыдущие заявления Трампа о том, что попытка отобрать у России Крым может привести к третьей мировой? О том, что он готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским?
Тут, конечно, эксперты разделились на два лагеря. Одни говорят, что, мол, мы вас предупреждали, что при Трампе ничего не изменится, что не нужно путать предвыборную популистскую риторику с реальными делами после прихода к власти. Другие, которые всегда с пеной у рта доказывали, что “Трамп — наш”, как и в случае с Хейли, заявили, что это старые, времён Обамы шпаргалки, что Трамп и его команда не могут пока идти на радикальные шаги, не имея для того достаточной поддержки, и вынуждены до поры до времени играть по существовавшим до них правилам, что это не более чем следование риторике, double bind и так далее.
Возникает вопрос: когда в таком случае Трамп и его команда будут достаточно сильными, чтобы вслух признать очевидное: Крым — это Россия? Наверное, для начала им нужно признать это для самих себя, просто осознать.
Можно до хрипоты спорить о том, насколько целесообразно и законно было присоединять Крым, но назад дороги нет. Тогда вопрос стоял о том, что мы можем получить гражданскую войну на полуострове и потерять не только базу, но и сам Черноморский флот, ибо его просто некуда было девать. Неприятно, но не смертельно. Сегодня отдать Крым — это уже смертельно, это гораздо хуже, чем одновременно отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, отдать Курилы, отделить Северный Кавказ.
Ещё раз: назад дороги нет, как нет теперь и прежнего мироустройства. И Трамп должен это понимать, тем более что он сам бросает вызов миру и хочет изменить его.
Нет, Дональд, нельзя изменить мир только для себя, оставив прежний для остальных, используя устаревшую риторику. Вернее, риторику-то использовать можно, кто ж не даёт? Главное не то, что говорится, а то, что делается.
Пока что Трамп, по крайней мере на словах, демонстрирует, что больше нас заинтересован в нормализации. Мы к этому готовы и не ставим никаких условий. Кроме одного: принять реальность. Осознать, что “возврат” Крыма и прекращение “оккупации” Украины — это из иной вселенной. Вселенной, где пророссийский диктатор Айболит терроризирует мирное население Лимпопо.
Чем раньше в Вашингтоне это поймут, тем лучше для всех. Вы хотите закончить войну на Украине? Вы хотите покончить с ИГ*? Вам нужна наша помощь? Не вопрос. Давайте разговаривать. Только без отрыва от реальности. Нужно время на осознание реальности? Хорошо, нам пока торопиться некуда.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.==========================================================================
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Дональд Трамп: кошмар неоконов или тонкая игра элит, Титков В.А.
Чёрный лебедь.Политическая биография Дональда Трампа, Бенедиктов Кирилл
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Опять трамп. Засыпаем с надеждой на трампа и просыпаемся с мыслью как там трамп? А нельзя без трампа обойтись? А то все новости у нас по телеку это трамп, трамп, трамп и смотрите коала родила. Как то вот не гоже всю экономику на трампе строить. Он вообще то типа для америкосов стараться должен и на нас ему ложить с правого плеча. Ну не будет он на нас работать, а за нас так тем болеЕ.
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так же с Путиным. Да не волшебники они, вдвоём всю Закулису победить. Все эти “комитеты 300″, “бильдерберги” и прочее, которыми Иные тут веками правили.
ещё и за неделю…
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А путин здесь каким боком? Ты хочешь сказать что они с трампом типа из одной банды? Типа за мир во всём мире и будет вам щастя?
Как раз за всеми плясками вокруг трампа прячут обычный страх.Это же по сути признание в своём безсилии. Что трамп, что путин в первую очередь гаранты всех держиморд. Резиновая прослойка между нами и ими.
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При обнищании народа внутри России , внимание СМИ было переключено на внешнюю политику проводимую Путиным. Ему было крайне ВАЖНО выглядеть ХОРОШИМ парнем. А сейчас вся это иделогема притянутая за уши РАССЫПАЕТСЯ.
Дело не в том Крым наш или нет.Конечно лучше если он стал нашим. Мировое сообщество было возмущено МЕТОДАМИ которыми Крым стал Российским.Так же и с Украиной.
Метода Путина – силой и нахрапом, любой ценой привязав очередную территорию , поднять свой авторитет – ПРИНЕСЛА ( принесет)обратный эффект.
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а тебе уже внешняя политика перестала существовать??? мозг отключили?? это Путин сотни вертолётов и танков из СШа в приблатику перевёз? Они дружить с тобой собрались? да скоро внутренние проблемы мало кого интересовать будут.
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мировое сообщество – это путин и патрушев. Все остальные – бандиты с большой дороги.
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Поскольку “ликвидатор” это шестерка путина , лучше вам в приличное общество не показываться…та же манера общаться , хамить нзнакомым людям . вот и получаете в свой огород танки , вертолеты к своим границам… Научитесь себя вести. Впрочем вам это не объяснить.Культура она или есть или ее НЕТ.
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Наверно хватит уже цитировать западных продажных политиков, что-то говорящих о Крыме. Народ Крыма сделал свой выбор и не Трампу, или кому–либо ещё, не позволено решать судьбу Нашего Народа.
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нужно, нужно.. Кому?
вы хоть представляете, с каким спрутом схватился Пентагон?
А у трампа ещё не все министры прошли сенат.
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твой “спрут”- колосс на глиняных ногах.Из за такой “политики”скоро все из стратегтческого запаса ВАТНИКИ оденем . Уже с перловкой в магазах перебои. ПОЧЕМУ нет смайликов??
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Трамп пиндос до мозга костей! Он не наш и не ваш он американский. Просто он деляга олигарх и очень любит деньги и жизнь, по тому начинать ядерную войну он не будет, в отличии от безумной Клинтон. Кто мне не верит, посмотрите на её лицо, когда ей показывали убийство Каддафи. По тому мудрые люди были естественно за Трампа.
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такой вопрос уместен почему? (нашне наш трамп)
А потому что прикормлены россиянские олигархи американским долларом!
Это их жутко заботит этот вопрос!Будет ли сбрасывать на свои счета в америке россиянский олигархат или фигу им под нос! – Простым гражданам от этого НИКАК НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО!
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“Возникает вопрос: когда в таком случае Трамп и его команда будут достаточно сильным…”
Двойные стандарты: кто-то за 17 лет не готов, а от Трампа на первом месяце правления очень многого хотят.
“наш ли Трамп?”
А должен быть нашим? Нам бы в России наших найти…
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Трамп только потому наш, что он будет заниматься внутренними проблемами своей страны, решать вопросы как восстановить промышленность и создать дополнительные рабочие места и ему будет не до мировых проблем. В отличие от обезумевшей старухи, которая хотела все финансовые проблемы решить за счёт ядерной дубины и ввергнуть весь мир в хаос.