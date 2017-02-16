Как Лукашенко победил криминалитет

В Белоруссии не осталось ни одной ОПГ и вора в законе

В Белоруссии неизвестно ни об одной действующей крупной криминальной группировке. Всех их Лукашенко уничтожил в 90-е. Разрозненные атаки силовиков на бандитов продолжались и в начале 2000-х, но сегодня власти криминалитета в стране нет.Александр Лукашенко победил криминалитет. Это утверждение вряд ли можно подвергнуть сомнению. Еще в 90-е Батька обозначил одним из пунктов государственной политики избавление от бандитского ига, которое нависло над всеми странами бывшего СССР. Секрет этой победы невероятно прост: Лукашенко развязал руки всем милиционерам, в разы увеличил штат людей в погонах и разрешил в отдельных случаях убивать людей без суда и следствия.Чем Белоруссия вообще была интересна «ворам в законе», ведь в стране почти нет огромных заводов и крупных бизнес-компаний? Дело в том, что Белоруссия — последняя страна экс-СССР перед Западом, а потому именно через нее в Россию поступало огромное количество ширпотреба, электроники и автомобилей. Особая статья импорта: автомобили ВАЗ, которые на Западе после развала Союза уже никому не были нужны, а в нашей стране и самой Белоруссии спрос на них сохранялся. В общем, криминалу необходимо было контролировать потоки контрабанды и состояние дел на границе. Поэтому расцветал криминалитет не только и не столько в столице Белоруссии, сколько в ее главных приграничных городах: Бресте и Гродно.За всем этим должен был присматривать вор Петр Наумов (Наум), которого короновали то ли в Витебске, то ли в Москве в 1992 году. Как позже признавались в НИИ МВД, с возложенными на него задачами смотрящий над Белоруссией справился: консолидировал разрозненные белорусские преступные группировки и стал самым влиятельным авторитетом в стране. Его банда насчитывала около 10 тысяч преступников. К 1994 году криминальный мир в Белоруссии был окончательно сформирован. На территории страны действовало порядка 150 организованных групп, во главе которых состояло 112 авторитетов. Дела у бандитов были обычные: рэкет, выбивание долгов, кража автомобилей, торговля наркотиками, алкоголем, проституция, бизнес на фальшивой валюте.В 1993 году в стране было зафиксировано 103 тысячи преступлений. Опросы показывали: уровнем преступности в стране было обеспокоено 85% ее взрослого населения. Но в 1997 году был принят закон «О мерах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», и криминальный мир начали быстро подчищать. До этого борьба тоже велась, хотя и вяло. Самого Наума, кстати, задержали в 1994 году, и он скончался в Витебском СИЗО через несколько месяцев.В конце 90-х милиция отлавливала бандитов на дорогих иномарках на заправках, и пыталась забрать с собой. Если человек сопротивлялся, его силой тянули к багажнику милицейской машины, открывали его, распыляли там слезоточивый газ, а затем запихивали предполагаемого бандита в багажник. Тот истошно орал, а милиционеры посмеивались.С остальными расправлялись еще жестче. Лукашенко сам как-то рассказывал, как ему удалось избавиться от рэкета на белорусском участке трассы Брест-Москва. Оперативники, вооруженные до зубов, садились в гражданские автомобили и ждали, когда их остановят бандиты. Когда те приходили требовать дань, их просто расстреливали. Сотрудники спецслужб в частных разговорах рассказывают, что в 90-х убивали не только криминальных авторитетов, но и членов их семей. В Минске, например, была история с убийством одного из сыновей серьезного бандита: его БМВ была взорвана в момент попытки завести двигатель. Парню было 18.С криминалом боролись его же методами. Именно карт-бланш, выданный милиции, и решил проблему бандитизма. В ноябре 2006 года министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов заявил, что на территории Беларуси не осталось организованных преступных групп: «Сказать, что в настоящее время на территории республики есть хотя бы одна организованная преступная группа, которая создавала бы проблему, я не могу».В 2001 году Лукашенко рассказывал во время визита в Гомельскую область о том, что ему пришлось даже лично договариваться с несколькими криминальными авторитетами. «Не дай бог, где-то вы создадите обстановку криминальную, — повторил свою угрозу Лукашенко в эфире местным телеканалам. — Я вам поотрываю всем головы. Мы знаем всех, и не дай бог им шевельнуться!», — рассказал тогда он и добавил: в его сейфе лежит досье на каждого авторитета.Не забыл Батька тогда упомянуть и об одном важном авторитете, из последних. Его называли Щавликом. Убили его накануне выступления президента, который не постеснялся похвастаться: «Был такой случай, когда бандиты неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и прочих. Где они сейчас?».Местонахождение Лукашенко уточнять не стал, но все и так поняли — на том свете.Сейчас преступления в Белоруссии случаются, но они носят либо очень мелкий характер, либо личностно-бытовой. Впрочем, иногда преступления происходят по вине разгулявшейся милиции. В самом деле, любой турист, приезжающий в Белоруссию, в первую очередь отмечает: «Здесь везде милиция». Как и в России, у сотрудников МВД на совести немало грехов. В Могилевской области в сентябре милиционер застрелил товарища по охоте в лесу. Участковый в городке Рогочев в конце прошлого месяца по пьянке застрелил любовника девушки, за которой ухаживал. Но это единичные случаи.Типичное белорусское преступление: скандал с проворовавшимся на незначительные суммы чиновником или кража монтажного кабеля одним из строителей. «Мокрые дела» возникают в основном на бытовой почве.Вот, например, житель деревни Козлякевичи Барановичского района 24 сентября до смерти избил односельчанина из-за трех тысяч белорусских рублей (1 доллар). Жертва поплатилась за то, что не вернула сдачу за бутылку водки. Скончался потерпевший еще до приезда скорой помощи.А недавно в Минске закончилось расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении белорусского отделения банка ВТБ. Как показало расследование, банк потерял 165 тысяч долларов. В августе 2008 года у столичного бизнесмена возникли финансовые проблемы. Он не мог гасить ранее полученный кредит в «Беларусбанке», и у него не было денег для покупки товара. В такой ситуации о получении новых кредитных средств можно было даже не мечтать. Но бизнесмен оказался ловким и быстро сообразил, как обвести вокруг пальца не слишком бдительную службу безопасности ВТБ. Он уговорил подругу жены, которая работала художником и получала более чем скромную по минским меркам зарплату, взять в ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) кредит в 169 975 долларов якобы для покупки дома. Дом был как раз тот, в котором жил сам бизнесмен.В Минске один чиновник за свои услуги требовал от посетителей-мужчин по несколько тысяч долларов, а от женщин — интима. Он отвечал за жилищную политику исполкома.В Бресте недавно 20-летнего парня посадили в тюрьму на 15 лет за то, что тот вырастил куст конопли у себя на балконе: незадачливого наркомана сдали соседи.Иногда, как и в России, бизнесмены становятся жертвами шантажа милиции. Так, некий майор из Минска довольно долго доил заместителя директора ИЧП «СамСолюшнс» за неразглашение сведений о личной жизни. Он застукал бизнесмена с любовницей и за хранение этой тайны требовал с него по 100 долларов в месяц. Мелочь по российским меркам.Крупных преступлений в стране нет, как нет действующих ОПГ и воров в законе. И, нужно отдать должное президенту Лукашенко, в этом есть немалая доля его заслуги.Минск

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com