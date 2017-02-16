«Если вы тратите на еду меньше 10 тысяч в месяц, то недоедаете»

Почему большинство россиян страдает от белковой недостаточности

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, уделяющая много внимания проблеме здорового питания, как-то отметила, что бедных от богатых легко отличить по внешнему виду: «… обеспеченный человек намного больше внимания уделяет здоровому питанию, а значит, выглядит стройным и подтянутым. В ряде стран внимание социально-благополучного слоя населения к собственному здоровью выражено столь сильно, что их внешний вид является показателем, позволяющим определять социальный статус и экономические условия жизни человека».

Опрос: Сколько Вы тратите на еду?

Что уж скрывать, Вероника Игоревна, — в нашей стране благополучных людей особенно видно. И людей таких в России немного.

По общепринятым рекомендациям, женщине средних лет, среднего веса, с малоподвижным образом жизни в день требуется от 1700 ккал. Чтобы не поправиться, она должна съедать минимум 170 гр. белков, 38 гр. жиров, 170 гр. углеводов. То есть не меньше 850 гр. высокобелковых (20% и более) продуктов.

Если человек завтракает кашей с хлебом, на обед ест макароны, а на ужин рис, если пьет чай с выпечкой, он наберет примерно 55 гр. растительного белка. И потратит на такой нехитрый рацион 90 рублей. Стройная женщина с сидячей работой должна съедать в день еще примерно 105 гр. животных белков. Это около 600 гр. таких продуктов, как творог, дешевая рыба, курятина. Недостающие 13 гр. женщина может добрать, съев одно яйцо (6 гр. белка) и выпив стакан кефира (7,5 гр. белка). Получаем нехитрый расчет: только для полноценного белкового питания человеку нужно тратить минимум 170 руб. в день. Это не считая масла. За 170 руб. в день женщина сможет набрать норму дешевых белков. Без учета говядины, свинины, жирной морской рыбы.

Если женщина проходит в день хотя бы пару километров, носит продуктовые сумки, играет с ребенком, готовит еду, делает в доме приборку, ей потребуется уже 200 гр. белка. А если придерживаться современных рекомендаций и учитывать, что наука не только реанимировала животные белки, но и назвала опасным высокоуглеводное, насыщенное растительными жирами питание, получится, что для здоровья описанная выше женщина должна ежедневно съедать минимум 250 гр. белков, из которых не менее 100 гр. — белки животные. А в реальности человек потребляет 100–135 гр. белков, из них животных — 30–70 гр. от силы.

Чтобы оценить реальные масштабы недоедания в России, возьмите вместо женщины мужчину среднего телосложения — потребность в белке увеличится на 20 гр. Добавьте мужчине легкую активность — придется съедать еще на 20 гр. белка больше. Студенту, раз в неделю совершающему пробежку и два раза посещающему занятия физкультурой, потребуется минимум 250 гр. белка в день, или 315 руб. на животные белки из дешевых продуктов ежедневно.

Увеличьте результат в соответствии с последними медицинскими рекомендациями на четверть и получите почти 400 руб. в день, или 12 000 в месяц. Это — реальная сумма, которой человек должен располагать в России, чтобы обеспечить себя полноценным протеином.

На семью из трех человек — жена, муж, ребенок 10 лет — потребуется от 20 000 руб. в месяц при условии, что какую-либо физическую нагрузку в доме несет только мужчина. До 25 000, если вы склонны следить за открытиями медицины и верите последним рекомендациям. До 30 000, если хотите хотя бы иногда есть животное мясо, жирную рыбу, сыр.

Считается, что для людей, начиная с подросткового возраста, оптимальным будет потребление в день 600 гр. овощей, фруктов, ягод. Без учета картофеля. Это еще минимум 100 руб. в день на человека.

Кроме того, для здоровья необходимо употреблять достаточное количество злаковой клетчатки. Если не есть отруби ложками, придется получать их из цельнозерновой выпечки, которая в России крайне дорога. Цельнозерновой хлеб у нас обойдется в 150 руб./кг минимум. Если съедать по два кусочка в день, выйдет 10 руб. на человека. Вместе с указанными выше расходами на макароны, крупы и белую выпечку получим 100 руб. в день трат на бакалею. В расчете на человека!

Добавим к этому хотя бы пачку сливочного масла в месяц на человека и бутылку растительного — на семью. Итак: рацион из достаточного количества белка, фруктов, овощей, зерновых и масла будет стоит семье из трех человек минимум 30 000 руб. в месяц (взята минимально рекомендуемая норма потребления белков). С учетом сладостей, чая, кофе и без учета обедов вне дома — от 31 500 руб. Рацион с редким появлением на столе настоящего мяса, жирной рыбы, сыра обойдется минимум в 41 500 руб.

Реальный «продуктовый» минимум для человека, гарантирующий ему нижнюю норму здорового питания, составляет в России 10 500 руб. А у нас общий прожиточный минимум определен для большинства регионов в 6500–7500 руб. в месяц на пенсионера и в 7300–9000 — для ребенка.

В конце 2015 года в Левада-центре выяснили, что 70% россиян тратят на еду больше половины доходов. Получается, что семья с двумя работающими родителями должна зарабатывать минимум 63 000 руб. в месяц. Семья, которая хочет покупать еще и мясо с сырами, должна зарабатывать не меньше 83 000. При таких доходах больше половины денег будет уходить на базовый рацион.

Напомним, что медианная зарплата в России сегодня около 26 000 руб. Или 52 000 руб. на семью. При такой зарплате 60% доходов должны уходить на минимальный набор продуктов. На минимальный расширенный, с мясом и сырами, уйдет 83% семейного бюджета. Оставшегося едва хватит на коммунальные платежи и транспорт. Разумеется, мало кто в России может себе позволить тратить на еду такие суммы.

Таким образом, речь идет не просто о дефиците витаминов и минералов в рационе — мы имеем дело с элементарной белковой недостаточностью.

Что происходит в организме человека, регулярно недополучающего белок? Во-первых, у него развиваются осложнения в виде атрофии мышц, отечности, общей слабости, умственного отставания. Во-вторых, голодающий организм постоянно требует есть — человек часто перекусывает, съедает много другой, доступной еды. В случае с россиянами это углеводы: выпечка, хлеб, каши с макаронами. И, разумеется, картошка. Люди набивают живот пустыми калориями и, следовательно, набирают вес. Углеводы задерживают в организме воду — человек отекает, то есть становится тем самым не упитанным, но полным, с рыхлым телом, низкой выносливостью, пастозностью.

Недоедание белка всегда сопровождается дефицитом витаминов группы В, селена, цинка, кальция, железодефицитной анемией. Это значит, что люди недоедающие имеют редкие сальные волосы, блеклую кожу, ломкие ногти, они постоянно хотят спать, испытывают головокружение. Особенно часто страдают от белковой недостаточности пожилые люди: с возрастом усвоение белка снижается, соответственно, его доля в рационе должна увеличиваться. А в нашей стране с выходом на пенсию человек пересаживается на бедную белками диету. Поэтому старики у нас дряблые, вялые, с жидкими желтыми волосами.

Мы удивляемся, откуда у немецких или японских восьмидесятилетних пенсионеров есть силы на путешествия и хобби. Как откуда? Из холодильника!

Для недоедания белков существует отдельное слово — квашиоркор. Вид дистрофии, вызванный бедной протеинами диетой. Многие слышали это слово, но наверняка считали, что проблема квашиоркора остается где-то в голодающей Африке, нищей Южной Америке, сидящей на рисе Азии, где живут маленькие люди с тонкими ручками и ножками, с большим животом и огромной головой. Но квашиоркор — это не только проблема нищих государств. В развитых странах он встречается в основном в домах престарелых, где пожилым людям не обеспечивают богатый белками рацион: экономят или просто не следят, поел ли старичок. Также в развитом мире тяжелые проявления белкового голодания встречаются среди детей-вегетарианцев, живущих на крахмалистой пище: бананах, рисовом молоке, бататах, тыкве и пр.

Существует и более страшное определение того, к чему приводит бедный рацион. Слова «алиментарная дистрофия» слышали? Это как раз и есть недоедание. И страдали от него не только в блокадном Ленинграде. Человек, получающий белки не каждый день и исключительно из дешевых полуфабрикатов, переносит алиментарную дистрофию.

А если и совсем ужасный термин — алиментарный маразм. Истощение организма, вызванное в первую очередь длительным недоеданием белка. Приводит к дистрофии мышц и костей, гипопротеинемии и, в конечном счете, к необратимым изменениям в мозге. Неслучайно в России слово «маразм» ошибочно употребляют применительно к старческому слабоумию — процессы связаны, алиментарный маразм влияет на умственные способности.

Вспомните, сколько в России дряхлых стариков с жидкими желтыми волосами, которые с трудом произносят свое имя и давно разучились читать.

От алиментарной недостаточности страдают миллионы российских детей. По данным ВОЗ, в России белково-калорийная недостаточность отмечается у 3–5% детей грудного возраста. Каждый пятый ребенок в возрасте до двух лет болен ожирением, вызванным высокоуглеводным питанием. 80% российских детей этого возраста получают кашу трижды в день. Растущие на кашах, бананах и сладкой смеси дети толстые, низкорослые, с пухлым лицом. Они плохо развиваются, болеют диатезом. Для сравнения: истощение и белково-калорийная недостаточность среди младенцев во Франции сегодня — 0%. В Италии — 0,8%, это самый высокий показатель в Западной Европе.

Вам кажется, что алиментарная дистрофия не про вас и ваших близких? Если человек не тратит на базовый набор продуктов 10 500 руб. в месяц, он, скорее всего, недоедает белков. Таких людей, уверена, в России десятки миллионов.

Просто заедание белкового голода картошкой с булочками маскирует мышечное истощение и пастозность — на полном человеке отеки не заметны.

Если вам доводилось бывать в странах так называемого первого мира, вы не могли не заметить, что там полные люди как класс отсутствуют. Толстяки есть, стройные есть, а полных настолько мало, что они растворяются в толпе.

Все потому, что лишний вес в развитых странах — проблема культуры.

Американский, британский, канадский толстяк — тот, кто не знает, как и что надо есть, кто не воздержан в еде, кто ведет растительный образ жизни. Это морбидный толстяк. Человек сверхтолстый.

У нас морбидные толстяки только-только появляются. Все 1990–2000-е годы россияне смеялись над супертолстяками, увиденными в зарубежных фильмах и передачах. Потому что такой чудовищной полноты в нашей стране почти не было.

В России полнота — проблема экономическая. Поэтому у нас мало обжор и много полных. Женщины после 30 в основном полные. Мужчины стремительно полнеют к 35.

В Скандинавии, к примеру, очень часто встречаются крупные люди. Но язык не повернется назвать их полными, потому что они имеют массивные мышцы, густые блестящие волосы, здоровую кожу и отменные зубы. Это упитанные люди. Наших полных людей нельзя считать упитанными, потому что их полнота скрывает мышечную дистрофию. Как есть среди людей «тощие коровы», неправильно похудевшие и потерявшие мышечную массу, так есть и «толстые козы» — люди с жиром, но без мышц. Чтобы понять, на здоровом питании человек наел полноту или на пустых калориях, достаточно посмотреть на его руки — у людей упитанных подтянутые трицепсы, а у полных — рыхлые, с обвисшей кожей. Добавьте к этому блеклую кожу, редкие сальные волосы, отеки, кариес и получите человека, который не просто неправильно питается, а питается плохо.

Увы, но как мы узнаем трудовых мигрантов не только по цвету кожи, но и по следам недоедания, так и нас ровно по этим же признакам безошибочно вычисляют европейцы. Мы настолько плохо питаемся, что это бросается в глаза. Как и то, что, оказавшись в Европе, россияне, даже те из нас, кто может позволить себе до Европы добраться, кидаются в супермаркетах к отделам с сырами, рыбой и ветчиной. Люди всего лишь хотят наесться.

Анастасия Миронова



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Источник: nnm.me