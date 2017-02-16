ЕДА или ПИЩА: В чём РАЗНИЦА?
Живая пища — это основа жизни.
К сожалению, в гораздо бОльших количествах мы употребляем
мёртвую пищу.
Давайте узнаем, в чём разница между живой и мёртвой едой, а также разберёмся, какие преимущества даёт питание живой пищей.
Поехали!
В книге собраны более 150 статей, опубликованных в разные годы и разбитых по следующим темам:
ЕДА (генномодифицированная, ИСКУСственная, вредная)
01. "ГМО".
02. ФАСТ-ФУД (FAST FOOD).
03. Пропаганда вредного питания в СМИ
04. Влияние ЕДЫ и ПИЩИ на здоровье
ПИЩА (натуральная, полезная)
01. ПриРОДосоОБРАЗное ЗемлеДелие
02. Многообразие злаков и круп
03. Иван-чай - чудо-растение
04. Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus)
05. Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ
Часть материалов была уже опубликована в журнале "ЕДА или ПИЩА: В чём разница?".
Для кого предназначена эта книга?
Видимо, для таких же читателей, как и я САМ, занимающихся САМОпознанием, САМОразвитием, САМОоздоровлением и т.д.
Как сказал Лео Бокерия, врач-кардиохирург: "НЕздоровый образ жизни - удел малообразованных людей"..
Журнал "ЕДА или ПИЩА: В чём разница?" был создан 28 октября 2016 г. и за это время и за это время я, например, узнал:
- какие продукты не являются едой изначально;
- почему нужно соблюдать следующие пропорции: 90% продуктов своих и только 10% чужих, привозных издалека;
- что процесс усвоения живой, неденатурированной пищи происходит без участия ферментов организма, — за счёт ферментов самой свежей пищи, а на процесс расщепления ненатуральной, искусственной еды до конца организм должен затратить очень много своей личной энергии.
- что такое живая вода, почему её отсутствие в домах людей приводит к постоянным болезням и как в домашних условиях самому изготовить живую воду;
- почему в идеале питьевая вода должна быть сначала
+ очищена от всевозможных загрязнений - органических, химических, гомеопатических, информационных, солей тяжелых металлов и т.п.
+ адаптирована к внутренним водам живого организма, иметь свойства, близкие к свойствам крови и лимфы, то есть иметь восстановительный редокс-потенциал (-50-200 мВ), щелочную среду (7,3-7.5) и структурированную в микрокластеры и чем это можно делать в домашних условиях.
- почему неправильное питание является постоянной причиной хронического закисления организма, и, соответственно, развития целого букета болезней;
- почему не всякая соль полезна для здоровья и как её переизбыток в организме за счёт покупных продуктов питания приносит просто колоссальный вред организму;
- почему современное хлебопекарное производство не приносит пользы здоровью человека и какой хлеб является живым и оказывает оздоровляющее воздействие на наш организм;
- что такое природосообразное земледелие, как конкретно восстановить плодородие почвы, возможно ли производство НОРМАЛЬНОЙ, ЗДОРОВОЙ ПИЩИ на частном подворье и в промышленных масштабах;
- что такое алкоголь искусственный и естественный и их влиянии на здоровье...
и многое-многое другое.
В связи с чем планы на ЖИЗНЬ пришлось основательно подправить...
А теперь перейдём к содержанию книги.
Как всегда, можно просмотреть заинтересовавший материал, пройдя по ссылке...
СОДЕРЖАНИЕ
Вступительная часть
Главная мишень ядов, о которой вы незнали
СКОРОСТЬ МЫШЛЕНИЯ (отрывок из книги)
Тайный Договор Властителей Мира
Бог придумал пищу. А кто придумал кулинарию?
Вот именно здесь собака и зарыта — В СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ!
Нейробиолог рассказал, почему мы все должны периодически поститься
НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей
"ГМО". Подборка материалов
Продукты с ГМО. Инфографика
Пётр Краснов. Генетическая афера — инструмент контроля над миром
СПИСОК ГМО ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Мимикрия «Monsanto» в Европе. Скоро под чужим именем
Мир согласно Монсанто. World According to Monsanto (1.49.02) (2008) см.ВИДЕО
Химера ГМО и перспективы России
Питание - это не очень просто!
ТОП-10 самых вредных продуктов питания и чем их заменить
Топ-10 самых вредных продуктов
Что есть не стоит: самые вредные продукты питания
НЕ ЕШЬТЕ ЭТО! СПИСОК ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ
ФАСТ-ФУД (FAST FOOD). Подборка материалов
Эра фаст-фуда
13 процентов казахстанских детей ежедневно едят фастфуд
Приемы манипуляции психикой в рекламе Макдональдса
Татьяна АЛЕШИНА - Темная сторона гамбургера
Что скрывают от нас работники Макдональдса?
Нация фастфуда - массовые проблемы
Нация фастфуда / Fast Food Nation (2006)
Пропаганда вредного питания в СМИ
Преимущества русской кухни и последствия экспансии чужеродных продуктов
Несколько слов об арахисе
Fast Food: быстрая еда или медленная смерть?
А. Арсеенко "Похождения "Макдональдса" в России" (фрагмент)
Фаст-фудом можно испортить печень за один месяц, доказал эксперимент
Состав Кока-Колы ужаснул онкологов
Кока-кола вызывает проблемы с сердцем
Состав Кока-колы
Coca-Cola раскрыла свой секретный ингредиент
Власти Калифорнии заставили Coca-Cola и Pepsi изменить рецепты
Что будет с вашим телом, если вы выпьете Кока-колу?
Газированные напитки вызывают рак, считают ученые
Безалкогольные газированные напитки - одни из самых страшных убийц в мире
Косточки бульона...
Супы в пакетиках вызывают рак желудка
«Врага» надо знать в лицо:
Фастфуд делает людей тупее — учёные
Чем чревато потребление хотя бы одного пакетика чипсов вдень?
McDonald's предупредил сотрудников о вреде фастфуда
Влияние ЕДЫ и ПИЩИ на здоровье
Живая и мёртвая пища
Почему люди болеют и кто такие бактерии
Влияние питания на жизнь и здоровье человека
Еда как средство управления человеком и человечеством
Живая и мёртвая вода (отрывок)
Гойское пиво! по Столешникову
Проверьте вашу соль..
Проверьте ваш хлеб...
Принципы нормального питания
Неправильное питание - причина хронического закисления организма
Где правда, Зин? Про рафинированное подсолнечное масло
Академик Уголев A.M.: теория адекватного питания
Вильям Дэвис: современная пшеница, это «идеальная хроническая отрава»
Как американские корпорации экспортируют болезни в другие страны мира
Жевательная резинка - это отрава?
Зачем нам усиливать вкус?
Обман, доведённый до совершенства
У русской лапши и итальянской пасты пиар-менеджеры разные..
Сидоров Г.А. За семью печатями. Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации (Книга 4). Глава 51. Северный хлеб
Хлеб, которым нас убивают
Состав ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ по ГОСТу...Строение зерна
ПИЩА (натуральная, полезная)
ПриРОДосоОБРАЗное ЗемлеДелие
Сказка про плодородие
От сохи до компьютера: традиции и новации в земледелии
Зепп Хольцер уверен в экологическом лидерстве России
Возможно ли производство нормальной здоровой еды в промышленных масштабах? -ДА...
Солнечный био-вегетарий (СБВ)
Возможно ли производство нормальной здоровой еды на частном подворье? - ДА...
Огород под соломой: мешок картошки посадили, 25 собрали!
ВЫСОКОГУМУСНЫЕ ПОЧВЫ =ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ!
5 ВИДОВ ЭФФЕКТИВНЫХ ГРЯДОК В ПРИРОДНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ!
СОЛОМА В ПРИРОДНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ!
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ПОД СОЛОМОЙ!
А ВРЕДИТЕЛИ ОГОРОДНЫЕ НАМ НЕ НАВРЕДЯТ!
КОЛОРАДСКИЙ ЖУК - ВРАГ ИЛИ ДРУГ?
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЧВЫ! МУЛЬЧА!
ВИДЫ КОМПОСТИРОВАНИЯ!
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ!
РАСТЕНИЯ - РЕПЕЛЛЕНТЫ!
Многообразие злаков и круп
Еда или пища?
Андрей Пилипович. Аура пищи
Принципы ИСЦЕЛЕНИЯ организма: мы есть то, что у нас усваивается.
Аюрведа: рецепт здоровой жизни. Современные проблемы питания.
ЕШЬТЕ ЭТО! СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
Что такое мука грубого помола - зачем и как ее есть, и чем она отличается от муки цельнозерновой?
Мука знакомая и незнакомая
Живой хлеб без муки может возродить здоровье народа
САМЫЙ ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
Хлеб из пророщенных зерен
Живой хлеб
Рецепт приготовления Живого хлеба
Мука из полбы: польза, рецепты хлеба и блинов из полбяной муки
Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus)
Амарант признан идеальным растением ХХI века
ОТКРЫТИЕ ВЕКА: АМАРАНТ- «ДАРУЮЩИЙ БЕЗСМЕРТИЕ»
Амарант: сорта и виды с фото и описанием
Амарант: история растения, описание цветка
Лучшие сорта декоративного амаранта
Амарант овощной, зерновой и кормовой
Амарант- посадка семенами и рассадой, выращивание, уход
Амарант - что использовать, как собирать семена и листья
Амарант- полезные свойства растения, применение в пищу и в медицине
Необычайная польза амарантового масла
Амарантовая каша - по настоящему здоровый завтрак
Видеподборка материалов по амаранту
Амарант. Агротехника. Технология выращивания (14.41) (2011)
Амарант. Каша из золота (Жить здорово) (15.21) (2012)
Амарант. Полезные свойства (отр. из «Пища богов» РЕН-ТВ) (12.24)
Амарантовый хлеб - хлеб бессмертия. Георгий Сидоров (15.11)
Амарант - забытый русский хлеб (07.44) (отр. из «Пища богов» Рен-ТВ)
Корм 21-го века. Растению амарант пророчат большое будущее (03.05) (2013)
Амарант (посадка и уход выращивание, вред и польза) (18.09) (2016)
АМАРАНТ. ВЕГЕТАРИАНСКИЕ рецепты (03.58) (2016)
Иван-чай - чудо-растение
Забытый напиток
Таинство русской Истории. Русский чай
Традиции русского чаепития в живописи
Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа
Где растёт и как выглядит Иван-чай
Возможна ли передозировка Иван-чаем и сколько можно его пить?
Иван-Чай как часть нашей культуры
Полезные свойства, сбор, производство и ферментация Иван-чая
Иван-чай. Утерянные традиции
Иван-чай - в каждый дом
Иван-чай для будущих мам и детей: Польза и противопоказания
Иван-чай (ферментация листьев кипрея) - мастер-класс
Зеленый Иван-чай
Иван-чай «Бело-розовый» (из верхушечек)
Иван-чай "Пушистый" (из незрелых семенных коробочек)
Иван-чай осенний
Связанный ферментированный чай из иван-чая с различными добавками
Гранулированный чай из цветочных кистей кипрея
«Деревенский чай» (ферментированный) - семь в одном
Волосы итальянского мачо (листовой чай из ферментированного иван-чая)
Городецкий чай — отрада душе, здоровье телу
Приспособление для скручивания Иван-чая
Ферментированный чай из листьев садовых и дикорастущих растений (мастер-класс)
Разновидности целебного иван-чая
Иван-чай - кладезь витаминов
Знаменитые лекарственные травы: все об иван-чае
Заготовка и состав знаменитого иван-чая - кипрея
Как заготавливать иван-чай
О пользе и порядке приготовления ферментированного иван-чая
Лекарственные травы: что лечат иван-чаем
Употребление иван-чая при беременности и грудном вскармливании
Полезные свойства иван-чая: чем знаменито растение
Какова польза иван-чая и есть ли вред
Как заваривать иван-чай
Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ
Притча о волшебной воде
Добро всегда побеждает зло
Живая вода
Живая и мёртвая вода (отрывок)
Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?Структурированная вода
Фотографии кристаллов воды, полученные Кеннетом Г. Либрехтом с помощью микроскопа высокого разрешения
Современный взгляд на эффект памяти воды
Вода, которая нам нужна
Технология «Водный Доктор»
Все о щелочной структурированной Воде
Без живительной воды не «туды и не сюды»
Информационная память воды
Физико-химические свойства воды
Вода в природе
ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) воды
Кислотно-щелочное равновесие
Жесткость-мягкость воды
Поверхностное натяжение
Минерализация
Температура воды
Кремниевая вода. Шунгитовая вода. Её свойства, приготовление и противопоказания
Простые решения сложных вопросов. Талая (протиевая) вода
"Быстрая вода". Самый простой секрет долголетия
Видеоматериалы по теме еды и пищи:
В книге 366 фильмов структурированы в папки телеканалов, их выпускавших, с описаниями и ссылками на просмотр в Интернете.
Здесь же даны ссылки на папки с фильмами, собранными Вконтакте.
«Раскрывая тайны еды». Телеканал: Домашний
1. Дыни и арбузы
2. Грибы
3. Картофель
4. Сыр
5. Куриные истории
6. Офисная вода
7. Фрукты
8. Консервы
9. Мясо
10. Куриные яйца
11. Хлеб
12. Бобовые
13. Колбаса
14. Молоко
15. Плесень
16. Рыба
17. Шоколад
18. Лимонад
19. Соль
20. Макаронные изделия
21. Сахар
22. Чай
23. Творог
24. Сосиски
25. Сливочное масло
26. Мороженое
27. Сметана
28. Капуста
29. Йогурты
30. Недетские продукты
31. Кефир
32. Подсолнечное масло
33. Фарш
34. Мука
35. Творожные сырки
36. Шпроты
37. Икра
«Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. Телеканал НТВ
Еда: живая и мертвая (48.02) (2014)
01. Рыба (2016)
02. Вода (2016)
03. Хлеб (2016)
04. Суперпродукты (2016)
05. Голодание (2016)
06. Масло (2016)
07. Мясо (2016)
08. Фрукты (2016)
09. Фастфуд (2016)
10. Икра (2016)
11. Майонез (2016)
12. Молоко (2016)
13. Шоколад (2016)
14. Выпуск от 27 февраля 2016
15. Выпуск от 5 марта 2016
16. Выпуск от 12 марта 2016
17. Выпуск от 19 марта 2016
18. Выпуск от 26 марта 2016
19. Выпуск от 2 апреля 2016
20. Выпуск от 9 апреля 2016
21. Выпуск от 16 апреля 2016
22. Выпуск от 23 апреля 2016
23. Выпуск от 14 мая 2016
24. Выпуск от 21 мая 2016
26. Выпуск от 4 июня 2016
27. Выпуск от 11 июня 2016
28. Выпуск от 18 июня 2016
29. Выпуск от 25 июня 2016
30. Выпуск от 27 августа 2016
31. Выпуск от 3 сентября 2016
32. Выпуск от 10 сентября 2016
33. Выпуск от 17 сентября 2016
35. Выпуск от 1 октября 2016
36. Опасные копчености (42.08) (19. 03. 2016)
«Пищевая революция». Телеканал: Москва 24
Сметана и сливки (40.08) (2016)
Соленья (40.14) (2016)
Шоколадные батончики (40.06) (2016)
Как распознать опасный черный хлеб (40.06) (2016)
Рис (40.14) (2016)
Рыбные закуски (40.00) (2016)
Сахар (40.13) (2016)
Еда быстрого приготовления (40.02) (2016)
Конфеты (40.01) (2016)
Мясные консервы (40.08) (2016)
Соки и смузи (40.10) (2016)
Лаваши (40.00) (2016)
Соль (40.13) (2016)
Кисломолочные продукты (40.08) (2016)
Рыбные консервы (40.08) (2016)
Сливочное масло (40.15) (2016)
Бобовые (40.01) (2016)
Бананы диетические и вредные для здоровья (40.06) (2016)
Шашлык (40.13) (2016)
Ранние овощи (40.07) (2016)
Недетская еда (40.14) (2016)
Органическая еда (40.04) (2016)
Свинина (40.02) (2016)
Растительное масло (40.12) (2016)
Сухие завтраки (40.02) (2016)
Энергетики (40.15) (2016)
Шоколад (40.13) (2016)
Суши (40.12) (2016)
Вода (40.12) (2016)
Цитрусовые (40.02) (2016)
Снэки - чипсы и сухарики (40.14) (2016)
Мёд (40.14) (2016)
Зелень (40.14) (2016)
Пицца (40.14) (2016)
Копчения (40.14) (2016)
Торты (40.14) (2016)
Морепродукты (40.14) (2016)
Творог (40.03) (2016)
Икра (40.03) (2016)
Орехи (40.08) (2016)
Крупы (40.11) (2016)
Сыр (40.10) (2016)
Кофе (40.04) (2016)
Консервы (40.04) (2016)
Йогурт (40.06) (2016)
Соусы (40.12) (2016)
Чай (40.06) (2016)
Картофель (40.11) (2016)
Детское питание (40.03) (2016)
Рыба (40.14) (2016)
Полуфабрикаты (40.05) (2016)
Развод по-русски. Телеканал НТВ
Дохлая рыба (42.25) (06.02.2011)
Адский урожай (43.42) (2011)
Беда быстрого приготовления (43.03) (2011)
Еда второй свежести (43.47) (2011)
Белая смерть (43.01) (2011)
Мертвая вода (43.02) (2011)
Молочная отрава (43.33) (2011)
Овощной беспредел (43.20) (2011)
Опасно - Е! (43.11) (2011)
Опасный хлеб (43.49) (2011)
Отмороженная еда (42.110 (2011)
Палочки-убийцы (43.08) (2011)
Питьевая беда (43.35) (2011)
Смерть в яйце (42.09) (2011)
Тайны общепита (43.04) (2011)
Чай, кофе, потанцуем (43.47) (2011)
Пища богов. Телекомпания: Рен-ТВ
Пища богов №1 (47.54) (15.01.2013)
Пища богов №2 (48.28) (22.01.2013)
Пища богов №3 (48.25) (29.01.2013)
Пища богов №4 (46.59) (05.02.2013)
Пища богов №5 (47.34) (12.02.2013)
Пища богов №6 (47.45) (19.02.2013)
Пища богов №7 (47.21) (26.02.2013)
Пища богов №8 (47.29) (05.03.2013)
Пища богов №9 (47.29) (12.03.2013)
Пища богов №10 (47.32) (19.03.2013)
Пища богов №11 (47.59) (26.03.2013)
Пища богов №12 (47.10) (02.04.2013)
Пища богов №13 (48.19) (09.04.2013)
Пища богов №14 (46.08) (16.04.2013)
Пища богов №15 (47.30) (23.04.2013)
Пища богов №16 (47.28) (30.04.2013)
Пища богов №17 (47.48) (07.05.2013)
Пища богов №18 (45.57) (14.05.2013)
Пища богов №19 (47.46) (21.05.2013)
Пища богов №20 (48.08) (28.05.2013)
Пища богов №21 (47.48) (04.06.2013)
Пища богов №22 (46.23) (12.11.2013)
Пища богов №22 (46.23) (12.11.2013)
Пища богов №23 (47.34) (18.06.2013)
Пища богов №24 (45.48) (20.08.2013)
Пища богов №25 (47.05) (27.08.2013)
Пища богов №26 (46.13) (03.09.2013)
Пища богов №27 (48.02) (10.09.2013)
Пища богов №28 (46.09) (17.09.2013)
Пища богов №29 (48.31) (24.09.2013)
Пища богов №30 (47.51) (0110.2013)
Пища богов №31 (47.27) (08.10.2013)
Пища богов №32 (47.40) (15.10.2013)
Пища богов №33 (39.38) (22.10.2013)
Пища богов №34 (47.56) (29.10.2013)
Пища богов №35 (48.00) (05.11.2013)
Пища богов №36 (48.00) (12.11.2013)
Пища богов №37 (48.17) (19.11.2013)
Пища богов №38 (46.11) (26.11.2013)
Пища богов №39 (45.32) (21.01.2014)
Пища богов №40 (46.23) (28.01.2014)
Пища богов №41 (48.18) (04.02.2014)
Пища богов №43 (48.03) (11.02.2014)
Пища богов №44 (48.05) (18.02.2014)
Пища богов №45 (47.27) (25.02.2014)
Пища богов №46 (47.44) (05.03.2014)
Пища богов №47 (47.43) (12.03.2014)
Пища богов №48 (48.10) (19.03.2014)
Пища богов №49 (47.58) (25.03.2014)
Пища богов №50 (1.12.38) (30.04.2014) 1 часть
Пища богов №51 (1.11.02) (30.04.2014) 2 часть
Пища богов Специальный проект (46.50) (25.04.2013)
Теория заговора. Первый телеканал
5 продуктов, от которых толстеют (45.02) (02.10.2016)
Безалкогольные напитки (50.02) (06.09.2015)
ГОСТы (43.42) (30.01.2016)
Еда быстрого приготовления (43.59) (17.05.2015)
Еда для омоложения (38.47) (09.10.2016)
Еда как лекарство (44.12) (25.06.2016)
Кетчуп и майонез (45.06) (23.04.2016)
Колбаса (43.57) (11.06.2016)
Колбаса и сосиски (49.49) (28.06.2015)
Консервы (48.00) (27.02.2016)
Летний коктейль (45.00) (18.06.2016)
Масло (44.18) (05.03.2016)
Молоко (44.55) (21.05.2016)
Морепродукты (45.04) (14.06.2015)
Мясная нарезка (45.21) (16.01.2016)
Мясники (50.44) (12.04.2015)
Мясо (45.09) (14.05.2016)
Овощи и фрукты (45.01) (16.04.2016)
Овощи и фрукты (39.32) (10.09.2016)
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Синьор Помидор (40.21) (2014)
Сладкое и гадкое (39.34) (2014)
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Соленое и острое (39.48) (2014)
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Сухой корм (39.39) (2014)
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Тещины блины (40.12) (2014)
Трагедия сгущенки (38.41) (2014)
Удар по печени (38.56) (2014)
Фокус с креветками (40.08) (2012)
Хитрая упаковка (39.35) (2014)
Хочется мяса! (40.48) (2013)
Чайная бесцеремония (40.27) (2014)
Чем красят еду (38.23) (2014)
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Сколько мяса в колбасе (47.52) (2011)
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Что в консервной банке (49.22) (2011)
Что мы едим (49.32) (2011)
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004. ЕДА или ПИЩА В чём РАЗНИЦА.pdf
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2012-04-24 Учения, биржа и еда. – Как обыграть казино. Какую пищу можно есть. Вегетарианство и мясоедение. Курение. Пища инопланетян.
http://perspectiva.info/ – https://www.youtube.com/watch?v=NA_PTaVSlEY
2012-04-24 Пища и информация. Три солнца. – Информационный обмен. Глаза – начало пищеварительного тракта. Три луны и три солнца. Климатический баланс. Планирование сельского хозяйства. Конец света 2012.
http://perspectiva.info/ – https://www.youtube.com/watch?v=RuUMcU-7peE&t=4s