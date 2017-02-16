Живая пища — это основа жизни.



К сожалению, в гораздо бОльших количествах мы употребляем



мёртвую пищу.



Давайте узнаем, в чём разница между живой и мёртвой едой, а также разберёмся, какие преимущества даёт питание живой пищей.



Поехали!

В книге собраны более 150 статей, опубликованных в разные годы и разбитых по следующим темам:

ЕДА (генномодифицированная, ИСКУСственная, вредная)

01. "ГМО".



02. ФАСТ-ФУД (FAST FOOD).



03. Пропаганда вредного питания в СМИ



04. Влияние ЕДЫ и ПИЩИ на здоровье

ПИЩА (натуральная, полезная)

01. ПриРОДосоОБРАЗное ЗемлеДелие



02. Многообразие злаков и круп



03. Иван-чай - чудо-растение



04. Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus)



05. Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ

Часть материалов была уже опубликована в журнале "ЕДА или ПИЩА: В чём разница?".

Для кого предназначена эта книга?

Видимо, для таких же читателей, как и я САМ, занимающихся САМОпознанием, САМОразвитием, САМОоздоровлением и т.д.

Как сказал Лео Бокерия, врач-кардиохирург: "НЕздоровый образ жизни - удел малообразованных людей"..

Журнал "ЕДА или ПИЩА: В чём разница?" был создан 28 октября 2016 г. и за это время и за это время я, например, узнал:

- какие продукты не являются едой изначально;

- почему нужно соблюдать следующие пропорции: 90% продуктов своих и только 10% чужих, привозных издалека;

- что процесс усвоения живой, неденатурированной пищи происходит без участия ферментов организма, — за счёт ферментов самой свежей пищи, а на процесс расщепления ненатуральной, искусственной еды до конца организм должен затратить очень много своей личной энергии.

- что такое живая вода, почему её отсутствие в домах людей приводит к постоянным болезням и как в домашних условиях самому изготовить живую воду;

- почему в идеале питьевая вода должна быть сначала



+ очищена от всевозможных загрязнений - органических, химических, гомеопатических, информационных, солей тяжелых металлов и т.п.



+ адаптирована к внутренним водам живого организма, иметь свойства, близкие к свойствам крови и лимфы , то есть иметь восстановительный редокс-потенциал (-50-200 мВ), щелочную среду (7,3-7.5) и структурированную в микрокластеры и чем это можно делать в домашних условиях.

- почему неправильное питание является постоянной причиной хронического закисления организма, и, соответственно, развития целого букета болезней;

- почему не всякая соль полезна для здоровья и как её переизбыток в организме за счёт покупных продуктов питания приносит просто колоссальный вред организму;

- почему современное хлебопекарное производство не приносит пользы здоровью человека и какой хлеб является живым и оказывает оздоровляющее воздействие на наш организм;

- что такое природосообразное земледелие, как конкретно восстановить плодородие почвы, возможно ли производство НОРМАЛЬНОЙ, ЗДОРОВОЙ ПИЩИ на частном подворье и в промышленных масштабах;

- что такое алкоголь искусственный и естественный и их влиянии на здоровье...

и многое-многое другое.

В связи с чем планы на ЖИЗНЬ пришлось основательно подправить...

А теперь перейдём к содержанию книги.

Как всегда, можно просмотреть заинтересовавший материал, пройдя по ссылке...

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительная часть

"ГМО". Подборка материалов

ФАСТ-ФУД (FAST FOOD). Подборка материалов

Пропаганда вредного питания в СМИ

Влияние ЕДЫ и ПИЩИ на здоровье

ПИЩА (натуральная, полезная)

ПриРОДосоОБРАЗное ЗемлеДелие

Многообразие злаков и круп

Амара́нт, или щири́ца (лат. Amaránthus)

Видеподборка материалов по амаранту

Иван-чай - чудо-растение

Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ

Видеоматериалы по теме еды и пищи:

В книге 366 фильмов структурированы в папки телеканалов, их выпускавших, с описаниями и ссылками на просмотр в Интернете.

Здесь же даны ссылки на папки с фильмами, собранными Вконтакте.

«Раскрывая тайны еды». Телеканал: Домашний

1. Дыни и арбузы



2. Грибы



3. Картофель



4. Сыр



5. Куриные истории



6. Офисная вода



7. Фрукты



8. Консервы



9. Мясо



10. Куриные яйца



11. Хлеб



12. Бобовые



13. Колбаса



14. Молоко



15. Плесень



16. Рыба



17. Шоколад



18. Лимонад



19. Соль



20. Макаронные изделия



21. Сахар



22. Чай



23. Творог



24. Сосиски



25. Сливочное масло



26. Мороженое



27. Сметана



28. Капуста



29. Йогурты



30. Недетские продукты



31. Кефир



32. Подсолнечное масло



33. Фарш



34. Мука



35. Творожные сырки



36. Шпроты



37. Икра

«Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. Телеканал НТВ

Еда: живая и мертвая (48.02) (2014)



01. Рыба (2016)



02. Вода (2016)



03. Хлеб (2016)



04. Суперпродукты (2016)



05. Голодание (2016)



06. Масло (2016)



07. Мясо (2016)



08. Фрукты (2016)



09. Фастфуд (2016)



10. Икра (2016)



11. Майонез (2016)



12. Молоко (2016)



13. Шоколад (2016)



14. Выпуск от 27 февраля 2016



15. Выпуск от 5 марта 2016



16. Выпуск от 12 марта 2016



17. Выпуск от 19 марта 2016



18. Выпуск от 26 марта 2016



19. Выпуск от 2 апреля 2016



20. Выпуск от 9 апреля 2016



21. Выпуск от 16 апреля 2016



22. Выпуск от 23 апреля 2016



23. Выпуск от 14 мая 2016



24. Выпуск от 21 мая 2016



26. Выпуск от 4 июня 2016



27. Выпуск от 11 июня 2016



28. Выпуск от 18 июня 2016



29. Выпуск от 25 июня 2016



30. Выпуск от 27 августа 2016



31. Выпуск от 3 сентября 2016



32. Выпуск от 10 сентября 2016



33. Выпуск от 17 сентября 2016



35. Выпуск от 1 октября 2016



36. Опасные копчености (42.08) (19. 03. 2016)

«Пищевая революция». Телеканал: Москва 24

Сметана и сливки (40.08) (2016)



Соленья (40.14) (2016)



Шоколадные батончики (40.06) (2016)



Как распознать опасный черный хлеб (40.06) (2016)



Рис (40.14) (2016)



Рыбные закуски (40.00) (2016)



Сахар (40.13) (2016)



Еда быстрого приготовления (40.02) (2016)



Конфеты (40.01) (2016)



Мясные консервы (40.08) (2016)



Соки и смузи (40.10) (2016)



Лаваши (40.00) (2016)



Соль (40.13) (2016)



Кисломолочные продукты (40.08) (2016)



Рыбные консервы (40.08) (2016)



Сливочное масло (40.15) (2016)



Бобовые (40.01) (2016)



Бананы диетические и вредные для здоровья (40.06) (2016)



Шашлык (40.13) (2016)



Ранние овощи (40.07) (2016)



Недетская еда (40.14) (2016)



Органическая еда (40.04) (2016)



Свинина (40.02) (2016)



Растительное масло (40.12) (2016)



Сухие завтраки (40.02) (2016)



Энергетики (40.15) (2016)



Шоколад (40.13) (2016)



Суши (40.12) (2016)



Вода (40.12) (2016)



Цитрусовые (40.02) (2016)



Снэки - чипсы и сухарики (40.14) (2016)



Мёд (40.14) (2016)



Зелень (40.14) (2016)



Пицца (40.14) (2016)



Копчения (40.14) (2016)



Торты (40.14) (2016)



Морепродукты (40.14) (2016)



Творог (40.03) (2016)



Икра (40.03) (2016)



Орехи (40.08) (2016)



Крупы (40.11) (2016)



Сыр (40.10) (2016)



Кофе (40.04) (2016)



Консервы (40.04) (2016)



Йогурт (40.06) (2016)



Соусы (40.12) (2016)



Чай (40.06) (2016)



Картофель (40.11) (2016)



Детское питание (40.03) (2016)



Рыба (40.14) (2016)



Полуфабрикаты (40.05) (2016)

Развод по-русски. Телеканал НТВ

Дохлая рыба (42.25) (06.02.2011)



Адский урожай (43.42) (2011)



Беда быстрого приготовления (43.03) (2011)



Еда второй свежести (43.47) (2011)



Белая смерть (43.01) (2011)



Мертвая вода (43.02) (2011)



Молочная отрава (43.33) (2011)



Овощной беспредел (43.20) (2011)



Опасно - Е! (43.11) (2011)



Опасный хлеб (43.49) (2011)



Отмороженная еда (42.110 (2011)



Палочки-убийцы (43.08) (2011)



Питьевая беда (43.35) (2011)



Смерть в яйце (42.09) (2011)



Тайны общепита (43.04) (2011)



Чай, кофе, потанцуем (43.47) (2011)

Пища богов. Телекомпания: Рен-ТВ

Пища богов №1 (47.54) (15.01.2013)



Пища богов №2 (48.28) (22.01.2013)



Пища богов №3 (48.25) (29.01.2013)



Пища богов №4 (46.59) (05.02.2013)



Пища богов №5 (47.34) (12.02.2013)



Пища богов №6 (47.45) (19.02.2013)



Пища богов №7 (47.21) (26.02.2013)



Пища богов №8 (47.29) (05.03.2013)



Пища богов №9 (47.29) (12.03.2013)



Пища богов №10 (47.32) (19.03.2013)



Пища богов №11 (47.59) (26.03.2013)



Пища богов №12 (47.10) (02.04.2013)



Пища богов №13 (48.19) (09.04.2013)



Пища богов №14 (46.08) (16.04.2013)



Пища богов №15 (47.30) (23.04.2013)



Пища богов №16 (47.28) (30.04.2013)



Пища богов №17 (47.48) (07.05.2013)



Пища богов №18 (45.57) (14.05.2013)



Пища богов №19 (47.46) (21.05.2013)



Пища богов №20 (48.08) (28.05.2013)



Пища богов №21 (47.48) (04.06.2013)



Пища богов №22 (46.23) (12.11.2013)



Пища богов №22 (46.23) (12.11.2013)



Пища богов №23 (47.34) (18.06.2013)



Пища богов №24 (45.48) (20.08.2013)



Пища богов №25 (47.05) (27.08.2013)



Пища богов №26 (46.13) (03.09.2013)



Пища богов №27 (48.02) (10.09.2013)



Пища богов №28 (46.09) (17.09.2013)



Пища богов №29 (48.31) (24.09.2013)



Пища богов №30 (47.51) (0110.2013)



Пища богов №31 (47.27) (08.10.2013)



Пища богов №32 (47.40) (15.10.2013)



Пища богов №33 (39.38) (22.10.2013)



Пища богов №34 (47.56) (29.10.2013)



Пища богов №35 (48.00) (05.11.2013)



Пища богов №36 (48.00) (12.11.2013)



Пища богов №37 (48.17) (19.11.2013)



Пища богов №38 (46.11) (26.11.2013)



Пища богов №39 (45.32) (21.01.2014)



Пища богов №40 (46.23) (28.01.2014)



Пища богов №41 (48.18) (04.02.2014)



Пища богов №43 (48.03) (11.02.2014)



Пища богов №44 (48.05) (18.02.2014)



Пища богов №45 (47.27) (25.02.2014)



Пища богов №46 (47.44) (05.03.2014)



Пища богов №47 (47.43) (12.03.2014)



Пища богов №48 (48.10) (19.03.2014)



Пища богов №49 (47.58) (25.03.2014)



Пища богов №50 (1.12.38) (30.04.2014) 1 часть



Пища богов №51 (1.11.02) (30.04.2014) 2 часть



Пища богов Специальный проект (46.50) (25.04.2013)

Теория заговора. Первый телеканал

5 продуктов, от которых толстеют (45.02) (02.10.2016)



Безалкогольные напитки (50.02) (06.09.2015)



ГОСТы (43.42) (30.01.2016)



Еда быстрого приготовления (43.59) (17.05.2015)



Еда для омоложения (38.47) (09.10.2016)



Еда как лекарство (44.12) (25.06.2016)



Кетчуп и майонез (45.06) (23.04.2016)



Колбаса (43.57) (11.06.2016)



Колбаса и сосиски (49.49) (28.06.2015)



Консервы (48.00) (27.02.2016)



Летний коктейль (45.00) (18.06.2016)



Масло (44.18) (05.03.2016)



Молоко (44.55) (21.05.2016)



Морепродукты (45.04) (14.06.2015)



Мясная нарезка (45.21) (16.01.2016)



Мясники (50.44) (12.04.2015)



Мясо (45.09) (14.05.2016)



Овощи и фрукты (45.01) (16.04.2016)



Овощи и фрукты (39.32) (10.09.2016)



Пищевые концерны (48.02) (07.12.2014)



Пищевые наркотики - жир (45.04) (21.11.2015)



Полезные завтраки (38.53) (24.09.2016)



Полуфабрикаты (44.29) (11.05.2015)



Полуфабрикаты (44.25) (04.06.2016)



Постные продукты (45.07) (19.03.2016)



Производители низкокалорийной еды (38.02) (21.12.2014)



Рыболовы (51.50) (25.01.2015)



Синяя птица (45.04) (28.11.2015)



Сладости (44.55) (13.02.2016)



Соленья (38.48) (17.09.2016)



Соль (45.01) (06.02.2016)



Съесть нельзя выбросить (44.04) (27.08.2016)



Сыр (45.09) (12.03.2016)



Торговцы водой (47.50) (23.11.2014)



Торговцы молочными продуктами (51.56) (15.02.2015)



Торговцы фастфудом (51.51) (07.03.2015)



Хлеб (48.23) (30.04.2016)

Без обмана. Телеканал: ТВЦ

Варенье для несваренья (39.31) (2015)



Вечная свежесть. Реанимация (38.18) (2014)



Волшебный чай (39.11) (2015)



Горький сахар (38.46) (2014)



ГОСТ или ТУ (39.08) (2014)



Грибы отсюда (38.59) (2014)



Грустный капустник (40.20) (2014)



Дешевая еда (39.44) (2014)



Еда из отходов (39.00) (2014)



Еда на гриле (39.30) (2014)



Еда с антибиотиками (39.05) (2014)



Еда с дымком. Копченое мясо (39.10) (2014)



Еда с дымком. Копченая рыба (38.50) (2014)



Еда с национальным колоритом (39.53) (2014)



Едим и худеем (39.52) (2014)



Заварка для чайников (39.34) (2014)



Зимние витамины. Фрукты (39.20) (2016)



Зимние витамины. Овощи (39.47) (2016)



Зловредная булочка (40.11) (2014)



Змеиный супчик (40.18) (2014)



И бутылка рома (39.04) (2014)



Икра заморская, баклажанная (38.28) (2014)



Искусственный улов (38.28) (2014)



Каменное тесто (40.38) (2014)



Кислая история: кефир и йогурты (38.43) (2014)



Кислая история: сметана и творог (38.43) (2014)



Коварные сухофрукты (39.26) (2014)



Колбаска вареная (39.04) (2014)



Криминальный паштет (39.26) (2014)



Лапша на уши (38.45) (2014)



Масло масляное (38.22) (2014)



Медовая ловушка (37.45) (2014)



Молодое мясо (39.49) (2014)



Мутный кофе (39.41) (2014)



Народные магазины (39.11) (2014)



Ни под каким соусом! (38.37) (2014)



Новости рыбного рынка (41.07) (2014)



Новости сладкого рынка (38.56) (2014)



Оливье (38.48) (2014)



Пища бедняков (40.17) (2014)



Подложить свинью (40.47) (2014)



Полный фарш (39.28) (2014)



Полосатый бизнес (39.44) (2014)



Продукты для бессмертия (38.47) (2014)



Продукты на развес (39.12) (2014)



Продукты с ртутью (39.23) (2014)



Прощание с икрой (39.05) (2014)



Птичьи права (38.36) (2014)



Ресторан - больница - суд (39.11) (2014)



Рожь против пшеницы (38.46) (2014)



Рыба против мяса (40.21) (2014)



Санкции и рыба (39.09) (2014)



Селёдка под диоксином (40.28) (2014)



Синьор Помидор (40.21) (2014)



Сладкое и гадкое (39.34) (2014)



Слезть с пальмы_1 (38.15) (2014)



Слезть с пальмы_2 (38.47) (2014)



Сливочный обман (52.21) (2014)



Соки добрые и злые (39.17) (2014)



Соленое и острое (39.48) (2014)



Соль земли русской (38.54) (2016)



Спасите наши суши (38.41) (2014)



Сухой корм (39.39) (2014)



Сушки, пряники, печенье (39.04) (2014)



Тещины блины (40.12) (2014)



Трагедия сгущенки (38.41) (2014)



Удар по печени (38.56) (2014)



Фокус с креветками (40.08) (2012)



Хитрая упаковка (39.35) (2014)



Хочется мяса! (40.48) (2013)



Чайная бесцеремония (40.27) (2014)



Чем красят еду (38.23) (2014)



Черный список сыроделов (38.29) (2014)



Шашлык из динозавра (39.01) (2014)



Экзамен для зефира (38.58) (2014)



Ягода наживы (39.37) (2014)



Яичный шок (39.04) (2014)

Среда обитания. Первый канал

Базарный день (47.59) (2011)



Бедный йогурт (47.53) (2011)



Вкусная химия (46.27) (2011)



Война жиров (52.00) (2012)



Вот такие пироги (47.41) (2012)



Гадание на кофейной гуще (51.42) (2011)



Где посадки (51.40) (2012)



Дары осени (46.43) (2011)



Дело пахнет колбасой (51.51) (2012)



Деньги на ветер (46.46) (2012)



Дырка от бублика (49.58) (2011)



Еда без границ (51.34) (2012)



Еда из Поднебесной (52.00) (2012)



Еда с начинкой (51.52) (2012)



Ели мясо мужики (52.00) (2012)



Из чего сделана еда (47.58) (2012)



Кетчуп под майонезом (49.55) (2011)



Кому достанется на орехи (47.56) (2011)



Крашеная рыба (47.47) (2011)



Кто вешает лапшу (48.03) (2011)



Кушать продано (49.49) (2011)



Много мяса из ничего (51.57) (2011)



Мифы о продуктах (48.09) (2012)



Натуральная жесть (46.52) (2013)



Не все коту масленица (51.52) (2012)



Не обожгись на молоке (51.39) (2011)



Ни рыба ни мясо (47.44) (2011)



О вкусной нездоровой пище (48.00) (2012)



Охладись! (47.53) (2013)



О чем молчит рыба (48.00) (2012)



Пельмень с сюрпризом (48.00) (2011)



Пикник на обочине (48.06) (2012)



Продукты бывшего СССР (51.14) (2013)



Птица счастья (49.56) (2012)



Роковые яйца (51.14) (2011)



Рыбный день (49.20) (2011)



Сгущенка на постном масле (49.54) (2011)



Сколько мяса в колбасе (47.52) (2011)



Сколько сока в соке (49.55) (2011)



Сладкая жизнь (49.51) (2011)



Сыр или не сыр (52.07) (2011)



Тот еще фрукт (49.58) (2010)



Фастфуд (51.04) (2012)



Чем нас кормят на улице (46.59) (2011)



Чем пахнет масло (47.14) (2011)



Чтобы ложка стояла (52.00) (2013)



Что в консервной банке (49.22) (2011)



Что мы едим (49.32) (2011)



Что на палочке (47.59) (2011)



Что течет из крана (49.29) (2011)



Что хуже горькой редьки (51.37) (2011)



Эликсир бодрости (51.57) (2012)



Ядерная рыба (49.15) (2011)

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004. ЕДА или ПИЩА В чём РАЗНИЦА.pdf