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Дубай планирует запустить летающие автомобили этим летом

20:24. 16 февраля 2017 Просмотров - 338 Один комментарий Опубликовал:

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Глава Управления дорог и транспорта Дубая Матар Аль Тайер заявил, что выставленный на Всемирном правительственном саммите в Дубае квадрокоптер уже совершал полеты в небе над эмиратом.

В Дубае испытали прототип автономного электрического «летающего автомобиля», созданный китайским производителем дронов Ehang. Об этом в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае заявил глава Управления дорог и транспорта Дубая Матар Аль Тайер. По его словам, беспилотный летательный аппарат Ehang 184, выставленный на саммите, — это не просто модель. Он уже проходил тестирование в воздухе.

Глава транспортного управления заявил также, что летающие автомобили начнут использоваться в эмирате уже в июле этого года, по крайней мере, власти прилагают для этого все усилия.

Одноместный дрон может перемещаться на высоте 300 метров по заранее запланированному курсу со скоростью 100 км/ч.


Для того, чтобы прибыть в нужное место, пассажиру достаточно просто указать пункт назначения. После этого автономное такси поднимется в воздух, преодолеет указанный маршрут и приземлится под наблюдением центра наземного контроля.

Ehang 184 заряжается за два часа и может совершать перелеты до 30 минут. Квадрокоптер работает за счет восьми воздушных винтов. Он оборудован высокоточными датчиками и способен выдерживать экстремально высокую температуру.

Испытание беспилотника связано с грандиозными планами местных властей, которые намерены сделать Дубай пионером в сфере автономного транспорта: к 2030 году четверть транспортных средств эмирата должны быть самоуправляемыми. (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: новые технологии, транспорт
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