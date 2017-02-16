Что теперь делать с этим юбилеем

... в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте..., но в конце «десятого последнего юбилея» должен будет явиться на землю... стены Но оказывается, что и этим дело не ограничивалось. Посмотрим теперь на заключенную сделку...