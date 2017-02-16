Азбука в картинках 1904 года издания.
10:55. 16 февраля 2017 Просмотров - 779 3 коммент. Опубликовал: brahman
Рисунки Александра Бенуа.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Очень интересно,спасибо!
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Как печально, но и сто лет назад нас учили русскому языку всё те же лица…
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Что то с трудом верится,наверно бенуа и учили по этой африке