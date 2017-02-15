Живой Космос
Наблюдая ясной ночью купол звездного неба легко поверить в его незыблемость и неподвижность, однако еще древние люди заметили, что движутся в небе не только Солнце и Луна. Наблюдая ночь за ночью, первые астрономы обнаружили планеты, что означает “бродячие”, и это было только самое начало.
На самом деле, вся Вселенная находится в движении, и лишь наш короткий человеческий век не позволяет наблюдать всю масштабность и величие этого процесса. Пока наблюдение < ![CDATA[
Световое эхо звездной вспышки
В январе 2002 года невзрачная переменная звезда нашей Галактики V838 Единорога вспыхнула и стала в 600 тыс раз ярче Солнца. На некоторое время звезда стала самой яркой в Галактике, но быстро потухла. Мы же стали свидетелями необычного явления под названием “световое эхо”. Хотя нам кажется, что от звезды распространяется пузырь светящегося газа, на самом деле мы видим другое. Это свет вспышки покидает звезду со скоростью света и освещает уже существующие ранее, но невидимые в темноте облака пыли. Мы можем наблюдать “неторопливое” шествие световой волны благодаря расстоянию в 20 тыс световых лет.
Взрыв сверхновой заряжает кольцо газа
Ближайшая, за время существования астрономии, < ![CDATA[
Растущий Гомункул
В 1995, 2001 и 2008 году космический телескоп Hubble наблюдал отражательную туманность Гомункул вокруг звезды Эта Киля. Взрыв, породивший туманность произошел в 1841 году (без учета 7500 св лет до звезды), и с тех пор является предметом наблюдений. Учитывая небольшой возраст туманности, сохраняется возможность < ![CDATA[
Чужая солнечная система, анфас
Увидеть планеты в чужих солнечных системах — < ![CDATA[
Космический грабеж в прямом эфире
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Пульсар в Парусах
Нейтронная звезда в созвездии Паруса (Vela Pulsar) c расстояния примерно 1 тыс световых лет от Земли. Является ярким источником пульсаций в оптическом, рентгеновском, гамма- и радиодиапазонах электромагнитного излучения. Появилась примерно 11 тыс лет назад как результат взрыва сверхновой второго типа.
Пульсар имеет диаметр примерно 20 км (уместился бы в пределах МКАД) и вращается со скоростью 11 оборотов в секунду. Серия из 8 снимков с июня по сентябрь 2008 года с космического рентгеновского телескопа Chandra позволила заглянуть вглубь газопылевой туманности, и рассмотреть джет пульсара. Джет — это поток частиц высоких энергий извергаемых с полярных областей нейтронной звезды. Скорость потока в струе достигает половины скорости света и простирается на половину светового года. Частота “биения” струи имеет три периода в 122, 73 и 91 дней, что может объясняться прецессией пульсара.
Пролетающая соседка
Звезда Барнарда — одна из ближайших к нам (расстояние менее 6 световых лет), но более интересна она тем, что очень быстро, по звездным меркам, перемещается на земном небе. Для зрителей Земли, это самая “быстрая” звезда после Солнца. Диск Луны она пересекла бы за 174 года, тем не менее, даже < ![CDATA[
Когда-то Звезда Барнарда привлекала внимание астрономов как обладательница ближайших экзопланет. Для их достижения даже предлагали отдельный проект звездолета, но длительные наблюдения не позволили выявить сколь-нибудь значимых спутников звезды, поэтому сейчас она оказалась в пролете и интересна только любителям.
Биение сердца Млечного Пути
Всего тридцать лет назад существование сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь было неочевидно. Рассматривались гипотезы простого звездного скопления. Подтвердить наличие черной дыры в центре Галактики (по крайней мере объекта отвечающего всем её признакам) позволил прогресс в оптике. Разработка адаптивной оптики и наблюдение галактического центра в инфракрасных волнах позволило увидеть фактическое движение звезд вокруг невидимого центрального объекта. Хотя он совершенно не испускает света, но при этом является ярким источником < ![CDATA[
Изучая орбиты окрестных звезд удалось оценить массу и размеры объекта: около 4 млн масс Солнца, заключенных в диаметре, сравнимом с орбитой Плутона. В настоящее время Стрелец А* является одним из наиболее убедительных экспериментальных доказательств существования черных дыр.
Вышеприведенная анимация показывает < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info