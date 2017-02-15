В Госдуму внесен проект закона о запрете скидок на алкоголь

Концептуал СМИ Авторы законопроекта считают низкие цены на спиртное одной из главных причин алкоголизма

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в парламент проект закона о введении в России запрета на стимулирование продаж алкогольной продукции с помощью скидок, а также бесплатной раздачи спиртного.

Проект поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» опубликован на сайте Госдумы.

Список уже предусмотренных данным законом ограничений на продажу спиртного (запрет на продажу несовершеннолетним, в местах массового скопления людей и т.д.) предлагается дополнить запретом на «применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов».

Одновременно с этим авторы законопроекта предлагают ввести запрет на использование в качестве стимулирования продаж алкогольной продукции бесплатной раздачи спиртного, «в том числе в виде подарков».

Необходимость новых ограничений авторы законопроекта объясняют опасностями алкоголизации населения, одной из главных причин которой они считают доступные цены на спиртное.

«Проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Скидки, которые порой достигают 40–50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления», — подчеркивается в документе.

Разработчики законопроекта особо отмечают, что ценники с указанной на них скидкой фактически «заставляют» потребителя приобретать алкоголь, который на самом деле ему не нужен. При этом реального снижения в ряде случаев не происходит, а «эффект достигается путем указания на ценнике первоначальной заведомо завышенной цены».

Доказывая эффективность ограничительных мер, авторы пояснительной записки к законопроекту ссылаются на то, что за два года, прошедших после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах, россияне стали курить на 17% меньше.

В начале февраля 2017 года предложение о запрете скидочных акций при продаже спиртного поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», — сказала она.

Большинство опрошенных РБК участников рынка выступили против инициативы депутатов. Она негативно скажется на уровне знания населения о легальных точках продаж и о доступности сертифицированного качественного алкоголя, говорит источник РБК на розничном рынке. В регионах, где ситуация с суррогатами уже опасна, ретейл работает на повышение уровня знания населения через промо, поясняет он. По словам источника, сейчас доля алкоголя в структуре товаров, продающихся по промоакциям, составляет около 30%.

По данным Роспотребнадзора, потребление алкоголя средним жителем России за последние несколько лет снизилось почти в полтора раза — в настоящий момент на каждого россиянина приходится около 10 л чистого алкоголя в год против 15 л в 2009 году.

Однако официальная статистика не учитывает потребления россиянами не предназначенных для распития спиртосодержащих жидкостей. В конце 2016 года в Иркутской области после распития концентрата для приема ванн «Боярышник» скончались около 80 человек, что вынудило Роспотребнадзор ввести запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.

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