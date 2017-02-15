Сканеры в СССР – как всё начиналось

Пользователи социальных сетей с наступлением нового года раскопали в своих загашниках старинный диафильм (разновидность слайд-шоу с титрами) «В 2017 году». Его авторы в доходчивой форме попытались рассказать советским детишкам, каким станет мир спустя 57 лет в годовщину Великого Октября: роботы, видеосвязь, космические путешествия, атомные поезда.

Меня заинтересовала история использования и применения сканера в СССР.

Кадры из анимационного фильма 1957 г.:

Однако будущее наступило значительно раньше, ну касаемо сканеров точно.

Начало распространения в СССР компьютерной техники открывало новое поле для инновационных разработок.

В конце 80-х годов группа молодых инженеров из Института автоматики и электрометрии СО РАН инициировала создание проекционного сканера. Добившись определенных успехов, коллеги организовали кооператив и занялись созданием и продвижением своей разработки.

Результатом их работы стал проекционный сканер Uniscan, который совмещал в себе возможности сканера и современного цифрового фотоаппарата. Он имел разрешение 72 мегапикселя. Такое разрешение позволяло разглядеть отдельные ресницы на изображении человека форматом А0.

Сканер на штативе

Первые образцы сканера позволяли получать черно-белые изображения или изображения в градациях серого. «Откройте мир во всей его удивительной серости!» — шутили в рекламных проспектах. Изысканным дизайном эти модели также не отличались.

Позже в конструкцию были добавлены светофильтры, и с этого момента сканер позволял получать полноцветные снимки.

Сканер Uniscan применялся для получения и обработки изображений в полиграфии, для распознавания текста и создания баз данных, в картографии и проектировании, для создания цифровых копий редких книг в государственных библиотеках, для макро- и микросъемки неподвижных объектов. Совмещение сканера с микроскопом оказалось очень востребованным судебно-медицинской экспертизой – сканер Uniscan оказался лучшим, что предлагалось в мире для этих задач.

Микроскоп со сканером Uniscan

Насколько я разобрался — эта инициативная группа молодых инженеров в 1995 (уже в РФ) основала ООО «Унискан» г. Новосибирск.

Эта компания является одной из старейших инновационных фирм в Новосибирске.

Основатель этой компании Академгородка Новосибирска ООО «Унискан» Андрей Брызгалов

ООО «Унискан» и сейчас довольно и плодотворно работает.

Сканерами их последней модификации оснащаются все региональные судмедэкспертизы. Мобильный рентгеновский аппарат производства «Унискан» сертифицирован в Министерстве здравоохранения РФ. На его базе компания разработала мобильный цифровой флюорографический комплекс. В 2006 году ООО «Унискан» разработал технологию быстрого изготовления небольших партий пластмассовых деталей. В 2007 году по заказу одного из ведущих предприятий России разработан измеритель интенсивности утечек метана «Газоскан-М». Из закрытых проектов ООО «Унискан» — совместная разработка с бывшим оборонным заводом НПО «Север», подземная охранная система «Азимут», которую приобрели различные федеральные службы для оборудования объектов и охраны государственных границ.

Сканеры для ввода слайдов позволли качественно вводить информацию с прозрачных носителей. Обычно это или планшетные сканеры со специальным слайд-модулем, или барабанные сканеры. Основное их применение — издательское дело и картография. Кстати, до недавних пор телетайп, использующий принцип барабанного сканера, применялся для передачи макетов страниц центральных изданий по всей территории бывшего СССР.

Конечно мы были не первые в этой области.

Первый барабанный сканер SEAC*, Рассел Кирш и пульт управления сканера фоном. 1957 год, США.

Но и не аутсайдеры.

Вскоре в СССР появились «ручные» сканеры.

Из отечественных кодировочных устройств со свободно перемещаемыми визирами известен ПКГИО — «Полуавтомат Кодирования Графической Информации Оптический» (оптической частью является по-видимому визир в виде лупы с перекрестием и вмонтированной индукционной катушкой).

В комплект также входят электрический карандаш и клавиатуры: двойная (русская и латинская, а также дополнительная с греческими буквами) кнопочная клавиатура и клавиатура в виде таблицы с лунками, в которые надо тыкать электрическим карандашом — она монтирована в планшет рядом с его рабочим полем. Разрешающая способность устройства достигает 0,1 мм.

Хочется отметит особую категорию сканирующей (вернее копировальной) аппаратуры — шпионскую.

Наиболее известные спецсредства- фотокопировальные аппараты «Корица», «Зима» и «Загар»

Фотокопировальный аппарат «Корица» (из архива Keith Melton Spy Museum)

Результативность использования аппаратов прокатки, а также необходимость быстрого и качественного копирования большого количества документов натолкнули разработчиков НИЛ-11(специализированная лаборатория, входившая в состав Оперативно-Технического Управления (ОТУ) КГБ СССР) на создание портативного фотокопировального аппарата прокатки для документов формата A4. В новой фотокамере с названием «Корица» документ накрывался прижимным стеклом рабочей стороны аппарата (с размерами, как у формата A4), и перемещающийся внутри аппарата зеркально-призменный механизм равномерно сканировал по документу под действием пружины.

Для равномерного освещение документа в «Корице» был предусмотрен специальный тонкий и длинный осветитель наподобие люминесцентных ламп, который двигался вместе с зеркально-призменным механизмом. Его перемещение, а также транспортировку фотопленки обеспечивала пружина, взводимая боковым рычагом для съемки одного кадра. Кассета «Корицы» вмещала до 400 кадров стандартной 35 мм фотопленки и могла быстро заменяться на «свежую» на свету за несколько секунд, что давало возможность копирования большого количества документов. Диафрагма объектива подбиралась в зависимости от чувствительности пленки. «Корица» имела счетчик кадров, а также удобный рычаг спуска затвора, который работал как от правой, так и от левой руки. Для электропитания осветителя «Корицы» могла использоваться стандартная электросеть 110 / 220 вольт, а также напряжение 12 вольт через разъем прикуривателя автомобиля.

Комплект аппарата «Корица» (из архива Keith Melton Spy Museum)

«Корица» оказалась весьма эффективным аппаратом для быстрого копирования большого количества документов, например, когда офицер-куратор получал через тайник от своего агента секретные документы на достаточно короткое время, копировал их в автомобиле, соблюдая требования конспирации и после завершения работы обратно возвращал их агенту заранее оговоренным путем. «Корица» также активно использовалась на конспиративных квартирах и в номерах гостиниц, куда доставлялись полученные на время документы и после фотокопирования возвращались в места официального хранения. Габариты и вес «Корицы» вместе с блоком электропитания и заранее снаряженными фотопленкой кассетами позволяли переносить весь комплект в обычном портфеле или в атташе-кейсе, что обеспечивало конспиративность всего мероприятия работы с аппаратом как в автомобиле на стоянке или в движении, так и для съемки документов в помещении.

Оперативные подразделения КГБ активно использовали «Корицу», отмечая простую настройку и удобное управление аппаратом, в связи с чем было организовано серийное производство «Корицы» на красногорском заводе, где аппарату был присвоен заводской индекс С-125.

Позднее в оперативные подразделения КГБ поступил прототип «Корицы», разработанный для использования 16 мм фотопленки с электродвигателем для привода зеркально-призменной системы и механизма транспортировки пленки. Новый аппарат «Зима» был меньше по размерам и обеспечивал копирование документа A4 за два раза с перекрытием каждой половины листа. Кассета «Зимы» была рассчитана на 400 кадров, вмещала 6 метров 16 мм фотопленки с двойной перфорацией и чувствительностью от 45 до 700 ед. ГОСТ. Фотографирование одного кадра начиналось после смещения вправо рычага-включателя большим пальцем правой руки и производилось в течение 2,5 сек. Входящие в комплект «Зимы» блоки электропитания обеспечивали работу аппарата от автомобильной сети 12 вольт и от стандартной электросети 110 / 220 вольт.

Несмотря на меньшие габариты и наличие электропривода, аппарат «Зима» не получил активного применение в оперативной практике. По словам офицеров КГБ, аппарат нередко годами лежал в местах хранения оперативной техники и вынимался только для ежегодной инвентаризации. По мнению специалистов, копирование документа А4 за два раза оказалось неудобным, и многие оперативники предпочитали старую «Корицу».

Фотокопировальный аппарат «Зима» (из архива Keith Melton Spy Museum)

В середине 1980-х гг. появляется прототип «Корицы» и «Зимы», фотоаппарат «Загар», для копирования полного листа А4 на 16 мм фотопленку с электроприводом зеркально-призменного механизмов сканирования и транспортировки пленки.

Кассета «Загара» была рассчитана на 400 кадров, в комплект также входили еще две кассеты. Таким образом, «Загар» мог обеспечить сравнительно быстрое копирование более тысячи листов документов.

Фотокопировальный аппарат «Загар» (из архива Keith Melton Spy Museum)

Однако новый «Загар» не получил активного применения, возможно, из-за сравнительно большого веса (более 3 кг) и увеличенных габаритов, что, скорее всего, оказалось неудобным для оперативных офицеров в случае транспортировки «Загара», который уже с трудом помещался в стандартный портфель. Во второй половине 1980-х гг. началось активное использование компьютерных сканеров, на которых копирование по сравнению с громоздким «Загаром» было значительно проще. Все это привело к тому, что заводская партия “Загаров” так и не нашла применения. Новые комплекты этого аппарата длительное время хранились на складах оперативной техники, пока не поступило указание отправить всю партию в НИЛ-11 для уничтожения или возможного использования отдельных блоков, узлов и деталей.

Так закончился век весьма результативного использования подразделениями КГБ фотокамер прокатки, давших массу необходимых и особо важных для СССР документов, в том числе копий материалов на редких языках, когда особо предъявлялись требования высокой четкости получаемых негативов. Сегодня в арсенале современных разведок имеются разнообразные бытовые цифровые устройства, позволяющие без какого-либо камуфлирования вполне открыто и легко сканировать документы и чертежи любой сложности.

Сегодня, без сканеров, мы уже не можем представить свою нормальную жизнь:

Вот и всё, что мне удалось накопать про сканеры в СССР.

Может кто-то знает больше?