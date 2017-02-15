Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2017

Русские всё равно победят, с Америкой или без Америки

Пришло время реально приструнить Саудовскую Аравию, Катар и прочих спонсоров «Аль-Каиды», «ИГ» (запрещены в РФ) и другие исламистские группировки. США рвётся противостоять террористам, однако одновременно мистер Трамп намерен сдерживать Иран, и его борьба с «ИГ» поэтому обречена на провал. Предсказуемый итог: победят в регионе русские, иранцы и сирийцы — с Америкой или без Америки.

О том, как сложно будет мистеру Трампу одолеть «ИГ», пишет «The American Conservative».

Если вы делали ставку на непредсказуемого Дональда Трампа, который будто бы переменит «обанкротившуюся политику» Америки на Ближнем Востоке, то вы… проиграли.

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн пару недель тому назад всё объяснил по поводу политики США в отношении Ирана. А ведь в своей предвыборной кампании Трамп настаивал на борьбе с «ИГ», а не с Ираном. Так откуда взялось «внезапное противостояние» с Исламской Республикой Иран? Или специалисты из Белого дома воображают, что Иран и «ИГ» — одно и то же?

Иран является естественным гегемоном в регионе, отмечает аналитик Шармине Нарвани, просто «в силу своих показателей: размера, населения и уровня развития». Большинство народа — шииты, они не инициировали на Ближнем Востоке войн, они строят своё государство и внешние отношения с использованием мягкой силы и гордятся своим богатым культурным наследием.

«ИГ» — негосударственное образование, движимое радикальной ваххабитской идеологией, одобряющей насильственную тактику, террор, захваты территорий и подчинение населения. Представители «ИГ» крайне нетерпимы к любым другим идеям, разрушают культурные и исторические памятники, вырезают людей, в том числе шиитов.

Мистер Трамп попросту игнорирует основную истину: нельзя воевать с обоими — «ИГ» и Ираном, рассчитывая при этом что-нибудь выиграть. Следует выбрать какую-то одну сторону. Иначе конфликт в регионе не кончится никогда.

Автор напоминает, что террористические группировки («ИГ», «Аль-Каида» и другие) в Сирии и Ираке рассматривают Иран в качестве своего основного регионального противника. Исламская Республика Иран сегодня состоит в союзе с Дамаском и Багдадом. Иран даёт оружие и направляет на фронты войска или вооружённые формирования, которые успешно воюют против джихадистов. И каждый раз, когда вмешиваются США со своими попытками «изолировать» Иран, это подрывает региональные операции по противодействию джихадистам и играет на руку «ИГ» и «Аль-Каиде».

Все военные компоненты, необходимые для уничтожения «ИГ» и «Аль-Каиды», в настоящее время в Сирии и Ираке имеются. Есть вооружённые силы этих государств, ополченцы-добровольцы и в плюс к этому — ВВС России в Сирии, а также США (коалиция в Ираке). Однако если все эти силы действуют против «ИГ», они должны исключить «все прочие амбиции или интересы».

Это означает, что Вашингтону придётся отбросить свои давние идеи о том, что единственная сила, доступная для борьбы с «ИГ», — это курды и арабы-сунниты. Многоэтнические сирийские и иракские национальные армии и их союзники с этим просто не согласятся. Как раз последние силы, а вовсе не сунниты и американская коалиция, и побеждают «ИГ» и «Аль-Каиду».

Согласится ли Трамп на переговоры с Путиным? На переговорах два лидера могли бы выработать особую совместную миссию против террористов на Ближнем Востоке.

С другой стороны, мистер Трамп ещё на инаугурации дал понять, что «дружбы народов» станет искать лишь в том случае, когда в первую очередь будут иметься в виду «свои собственные интересы» (для Трампа, добавим, это интересы США — точнее, интересы США в понимании Трампа).

Также из заявления Трампа проистекает следующее: ему надо бы осознать, что Россия, Сирия, Иран, Ирак, а с ними и Ливан тоже хотят преследовать «свои собственные интересы в своих регионах».

Отсюда ясно, что выход намечается только один: американо-российская сделка может «сосредоточиться» в первую очередь на разгроме «ИГ» и «Аль-Каиды». Это означает Сирию с президентом Асадом и усиление Ирана. В таком случае «война с террором» будет выиграна, и мистер Трамп поднимется на ступень выше — его авторитет вырастет и внутри США, и в международном сообществе. Причём победа дастся ему сравнительно легко, без сухопутной операции в Ираке и Сирии, «без американских сапог на земле». Затем Трамп мог бы сблизиться с Россией, как он и хотел, и избавить два государства от назревающей конфронтации.

Саудовскую же Аравию, Катар и других крупных «финансистов» боевиков-салафитов следует привлечь к ответственности.

Но ничто из этого не может быть достигнуто, отмечает аналитик, если администрация Трампа продолжит противостоять Ирану. Мощных курдских или суннитских войск, способных победить «ИГ» и «Аль-Каиду» в одиночку, нет. Если бы США могли собрать и обучить их, Вашингтон бы уже победил «ИГ».

Вот здесь-то и кроется секрет ближневосточного успеха. Сирийцы, иранцы, иракцы, ливанцы и русские победят «ИГ» и «Аль-Каиду» в любом случае, с Соединёнными Штатами, или без них, считает аналитик.

С другой стороны, добавим, заинтересованные в победе над «ИГ» стороны делают прозрачные намёки администрации Трампа. Например, на сближение с США готов пойти… Башар Асад.

Об этом рассказывает Рик Гладстоун в «The New York Times».

В интервью, которое президент Сирии дал Майклу Изикоффу, корреспонденту «Yahoo News», Башар Асад сообщил о своём «предвидении» сотрудничества с администрацией Трампа. Мало того, Асад может даже санкционировать развёртывание американских наземных сил в стране «за один день».

Столь неожиданные заявления Б. Асада представляют собой сигнал президента Сирии: тема вероятного сотрудничества с Трампом открыта. Издание напоминает, что совсем иной стратегии Асад придерживался в отношении Б. Обамы, который неоднократно призывал сирийского лидера уйти в отставку, обвиняя сирийское правительство в череде «злодеяний» и при поддержке повстанцев стремясь свергнуть президента.

Правда, Башар Асад в интервью признал, что на сей день никаких контактов с американцами у сирийцев нет. «Мы находимся не в том положении», — сказал он.

Также президент Сирии отметил свою невиновность в конфликте и выразил уверенность в том, что миллионы беженцев в итоге всё же вернутся домой. Он утверждает, что некоторые из них уже вернулись и что жизнь в Дамаске безопасна.

Ситуация, добавим, очевидна: стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

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Груз свободы

Вывоз жертв междоусобных разборок борцов с "тиранией Асада" на севере провинции Хама. За сутки набралось еще более 100, в основном за счет массовых казней "Джунд-аль-Аксой" пленных боевиков из других группировок.Списки казненных.Неумеренные пока что нагибают умеренных.

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Студентке из Дании грозит срок за ликвидацию сотен террористов ИГИЛ

В Дании продолжается грандиозный скандал: местную студентку-политолога, ставшую «курдской Павличенко» – легендарным снайпером, уничтожившим многих боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), лишили паспорта и грозят посадить. Девушку ищут и исламисты, объявив за ее голову награду. Как получилось, что человеку, героически воевавшему за европейские ценности, пришлось удариться в бега?

Дело 23-летней Джоанны Палани стало одним из самых парадоксальных в длинном ряду сюжетов о том, как благополучные дети благополучных европейцев переезжают на Ближний Восток, берут в руки оружие и идут убивать. Три года назад студентка из Дании добровольно поехала на фронт в Ирак, а впоследствии перебралась Сирию. Сражаясь в рядах курдской пешмерги, Палани стала не просто успешным, а почти легендарным снайпером. Сегодня на ее счету около сотни убитых террористов. Она помогала освобождать езидок из плена ИГИЛ*, но, вернувшись в Данию, попадает под суд, а потом и в тюрьму. Теперь ее паспорт конфискован, и девушке грозит тюремный срок за войну с террористами. Со своей стороны игиловцы, отдавая должное военным успехам Палани, объявили за ее голову награду – один миллион долларов.

«Это же позор! – горячится адвокат Палани Эрбиль Кайя. – Дания станет первой страной в мире, которая приговорит добровольца, сражавшегося на той же стороне, что и международная коалиция. Почему мы наказываем не тех, кто сражается за ИГИЛ, а тех, кто с ним борется? Это бессмыслица какая-то!»

С формальной точки зрения датский суд был прав. Еще в 2015 году PET (датская служба контрразведки), узнав о подвигах Палани в Ираке и Сирии, оставила ее в Дании до суда под подпиской о невыезде. Однако снайперша нарушила условия подписки, ненадолго вернувшись в Сирию летом 2016 года. После этого она автоматически попала под действие недавно принятого закона о блокировании паспортов граждан, «представляющих существенную угрозу для государства». При этом Палани поместили в копенгагенскую тюрьму, и только шум, поднятый в социальных сетях и прессе, помог добиться ее освобождения до рассмотрения дела в суде.

Собственно, Палани стала первой датчанкой, попавшей под действие нового закона, призванного предотвратить путешествия джихадистов из Дании и обратно. Парадокс, однако, в том, что к настоящим террористам этот закон зачастую не применяется.

Вместо тюремного заключения и конфискации паспортов «воинов Аллаха», вернувшихся из горячих точек, ожидает «программа реинтеграции и дерадикализации». Она включает в себя психологическое консультирование, поддержку семей джихадистов, помощь в трудоустройстве и получении образования. В рамках этой программы власти «поддерживают контакты» с крупнейшими мечетями Дании – в частности, с мечетью в городе Орхусе, где проповедуют радикальный джихад.

На таком фоне неудивительно, что ряды датских исламистов растут. В процентном отношении страна занимает второе место в Европе после Бельгии по числу жителей, отправившихся на войну с «неверными» в Сирию, Ирак и Сомали. В 2009 году датчанин Абди Рахман Мохаммед взорвал себя в Могадишо, жертвами стали 25 человек. В 2015 году датчанин Омар Абдель Хамид аль-Хуссейн устроил стрельбу в центре Копенгагена, убив двоих. Ликвидировав террориста, полиция признала, что аль-Хуссейн был им хорошо известен и не раз привлекался за насильственные преступления, участие в бандах и незаконное хранение оружия.

Палани происходит из семьи иракских курдов, ставших беженцами после первой войны в Заливе, и живет в Дании с трех лет. Ей еще не исполнилось двадцати, когда она бросила колледж, где училась на политолога, и отправилась в Ирак. В то время, когда многие ее ровесницы (зачастую – из христианских семей) кто в шутку, а кто и всерьез увлекались террористической и сектантской романтикой ИГИЛ, Палани решила сражаться с исламистами на стороне курдов. По ее словам, она шла воевать «за права женщин и демократию – за те европейские ценности, о которых узнала, став датчанкой».

В Ираке Палани вступила в ряды пешмерги, освоила снайперскую винтовку Драгунова (автоматом Калашникова она владела с девяти лет) и стала высокорезультативным снайпером. В Сирии ей довелось воевать в составе женского батальона курдских отрядов народной самообороны, особенно отличившись в боях за Кобани, которые курды называют своей Сталинградской битвой. В листовках, распространяемых курдскими отрядами самообороны, утверждается, что на счету Палани с ее винтовкой около сотни боевиков ИГИЛ. А сама она в интервью Daily Mail рассказала, что всю жизнь восхищалась легендарным советским снайпером Людмилой Павличенко.

Перемещаясь по территориям Ирака и Сирии, батальон, в котором воевала Палани, вел собственную войну за курдское государство. Сначала они вступили в конфликт с войсками Асада, затем объединились с «Сирийской освободительной армией» в борьбе с ИГИЛ, то есть оказались на стороне международной коалиции, возглавляемой США. Некоторое время курдские отряды были местным союзником Америки, но в 2016 году, получив поддержку от России, заключили тактический союз уже с Асадом. Однако куда бы ни заводили курдов перипетии гражданской войны, цель их оставалась все той же – создание независимого Курдистана.

В женском батальоне Палани нашла те самые европейские ценности, за которые пошла сражаться. Там царила полная свобода слова и вероисповедания, прямая выборная демократия, равноправие мужчин и женщин. Курдские отряды самообороны – это настоящий интернационал, там воюют выходцы едва ли не из всех стран мира – мусульмане, христиане, коммунисты. Командиров выбирают открытым голосованием, но никаких привилегий у них нет. Все природные богатства на подконтрольных территориях национализируются.

Очарованная атмосферой этого военного коммунизма, Палани не смогла не присоединиться к своим товарищам летом прошлого года, когда курдские отряды самообороны освобождали от ИГ город Манбидж.

«Мне очень жаль, что я нарушила запрет на выезд, – рассказала она Daily Mail. – Но у меня не было выбора. Я хотела отдать свою жизнь, чтобы остановить продвижение ИГИЛ, чтобы каждый человек в Европе мог жить в безопасности. А теперь моя собственная страна считает меня террористкой».

Вернувшись в Данию, Палани оказалась между двух огней. С одной стороны, ее прессует PET: снайперша жаловалась, что сотрудники спецслужб звонят ее работодателям и рассказывают о ее «террористическом прошлом». С другой стороны, воюя в Сирии, Палани нажила немало врагов. Сначала она получала от джихадистов угрозы по интернету. Потом узнала, что руководство ИГИЛ объявило за ее голову награду в один миллион долларов. А недавно в Копенгагене к ней подошел боевик, недавно вернувшийся из Сирии, и пообещал прикончить. В Данию с Ближнего Востока возвращается так много экстремистов, что Палани всерьез опасается за свою жизнь.

В итоге курдская воительница ударилась в бега и теперь живет у друзей, переезжая каждые три дня и пытаясь найти разовые заработки. «Я живу в лучшей стране на свете, но мне нечего есть, мне негде жить, я мерзну по ночам и никому не доверяю», – рассказывает она.

Тем не менее Палани готова на все, лишь бы не сесть в тюрьму: «Я с гордостью отсидела бы хоть десять лет за спасение людей. Но я не хочу и дня провести в тюрьме по обвинению в том, что я являюсь угрозой для Дании. Я не понимаю, почему во мне видят угрозу. Я сражаюсь за Европу и за женщин».

Точку в этой удивительной истории поставит суд. Пока же 23-летней датчанке, попытавшейся в спасти Европу от террористов, грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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Минобороны: встреча в Астане по Сирии начнется сегодня, переноса не будет

Никаких пауз и переносов в переговорах в Астане по Сирии нет, они проходят 15-16 февраля, как и планировалось. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны России, передает RT.

«Переговоры в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии проходят, как и планировалось, в течение 15 и 16 февраля. Никаких пауз или переносов нет», — сообщили в Минобороны.

В среду, 15 февраля, делегации проведут рабочие встречи в двустороннем формате, в ходе которых будут уточнены позиции, а также озвучены подготовленные предложения по обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии.

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Турецкая делегация прилетела в Астану на переговоры по Сирии

Представители Турции прибыли в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Казахстана.

«Могу подтвердить, что делегация Турции прибыла в Астану», — проинформировал Жайнаков по телефону.

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