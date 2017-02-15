Почему Запад обречен (ч. 2). Мнение русского инженера

Прошло два года, и я решил написать продолжение своей первой статьи "Почему Запад обречен". За это время успели появиться факты, указывающие на состоявшуюся потерю Соединенными Штатами базовых технологий. Сейчас речь уже идет не только о невозможности США двигать научно-технический прогресс в базовых областях. Штаты пошли дальше и, по всей видимости, теперь неспособны даже сохранить наработанное предыдущими поколениями.

В своей первой статье nnm.me/blogs/madrabbitt/poc… я писал, что работая в московском филиале крупнейшей американской авиастроительной компании, часто бывал в длительных командировках в США. И там я практически не встречал инженеров, говорящих без акцента, т.е. подавляющее число инженерного состава — это "понаехавшие". Из чего я сделал вывод, что американская система образования на сегодняшний день неспособна выпускать инженеров в количестве хотя бы минимально удовлетворяющем потребности не новых, а уже давно существующих производств. Это подтверждают слова Стива Джобса, который на вопрос, почему Эппл не переносит производство айфона в США, ответил вопросом, где он возьмет столько инженеров. Причем недостает им не только младшего инженерного состава, вроде меня, но и начальников отделов и менеджеров. Мой сегодняшний непосредственный начальник с американской стороны — алжирец, его менеджер — индиец. У одной моей коллеги в московском офисе штатовский менеджер также — индиец, который набрал в свой отдел исключительно соплеменников, причем, того религиозного течения, к которому относится он сам. Коллега жаловалась, что шестеро русских в Москве выполняют всю работу за двадцать индусов, которые мало чего умеют.

Конечно, есть мнение, что США могут обойтись без собственных инженеров и купить мозги в нужном количестве там, где они еще остались. Да, докупить можно, но только не целую производственную школу. Есть понятие — научная школа. Если она потеряна, то закупки отдельных ученых уже не помогут восстановить систему целиком. То же и с производством. Например, самолет состоит из сотен тысяч деталей, которые состыкуются вместе тысячами инженеров низшего звена.

Если я занимаюсь, к примеру, прокладкой каких-нибудь проводов, то моей задачей будет проектирование уголков, на которых эти провода держатся на небольшом участке самолета. У меня даже не будет времени вдаваться в подробности, что и как питают эти провода. Этим занимаются уже другие люди. Моя задача — всего лишь уголки. Можно собрать вместе ведущих специалистов, но опять же, каждый из них будет отвечать за свою узкую часть работы, и они не смогут спроектировать самолет без этих тысяч мелких исполнителей, связывающих все воедино.

Американцы уже давно вынуждены привлекать к себе не только ведущие мозги, но и исполнителей нижнего состава. Причем даже рядовые российские специалисты могут выделиться там на общем фоне. Так, около десяти лет назад из московского отдела, где я тогда работал, в США уехала самая обыкновенная наша молодая сотрудница. Сейчас она в НАСА возглавляет какой-то отдел американских пенсионеров.

Судя по всему, то, что американцы не могут воспроизвести наш двигатель РД-181 — это как раз пример потери производственной школы. Возможно, они могут скопировать форму, но у них не получается воспроизвести содержание. Скорее всего, они не могут получить требуемых жаропрочных сплавов. Похоже, у США теперь китайская болезнь. Когда в Китае копировали наши военные авиационные двигатели, то их ресурса хватало не более чем на сто часов работы. Грубо говоря, штангенциркулем не померяешь состав сплава. Здесь ксерокс бессилен. Но, если китайцы, похоже, выздоравливают, там в школах детям не дают расслабляться, то в США эта китайская болезнь — "Форма без содержания" — только прогрессирует. Голливуд — это ведь тоже всего лишь форма. Искусство казаться, а не быть, в США было доведено до совершенства.

Казалось бы, почему Элон Маск так озадачился возвращением первых ступеней ракет любой ценой? Он даже не смотрел на сумасшедшее снижение полезной нагрузки ракеты, т.к. требуется тащить с собой массу дополнительного топлива для возвращения первой ступени. Видимо, американцам стало очень трудно и очень дорого производить ракетные двигатели.

Хотя, и эти потуги Маска, похоже, тщетны. Судя по фотографии одной из "удачно" вернувшихся ступеней, там даже смещено центральное сопло. Вряд ли ступени, возвращаемые в таком состоянии, получится использовать вторично. Удивительно, как это вообще смогло сесть. Как видно, передовые позиции в космосе американцами уже потеряны. Про марсианские фотографии с камнями, подозрительно напоминающими леммингов острова Девон канадской Арктики, я уже говорить не буду.

Кроме космоса, похоже, Штаты потеряли и военное авиастроение. По последним данным, F-35, на который были сделаны все ставки, оказался настолько плох, что стали поговаривать о возвращении к программе F-22. Т.е. рассматривают возможность от ужаса-ужаса вернуться хотя бы к ужасу. Для того чтобы продолжить функционировать находящихся в строю, но уже выработавшие свой ресурс F-16, американские военные обошли все музеи и самолетные кладбища в поисках запчастей. Производство F-22 уже четыре года как законсервировано. Удастся ли американцам перезапустить остановленное производство, где уже оборвано множество связей и потеряны специалисты, знакомые с этой программой? Если в области гражданской авиации (как в моем случае), они выезжают за счет свежих эмигрантов и фирм аутсорсеров из России, Китая, Италии, Японии и других стран, то в военной области у них нет такой возможности из-за секретности. Вот здесь и вылезло наружу доморощенное поколение MTV. В результате, им и новые военные самолеты строить очень трудно и очень дорого. Похоже, что такая же проблема есть в области военного кораблестроения, да и вообще всего американского ВПК.

Ну, и вишенка на торте — на глазах рассыпающаяся область атомной энергетики. Недавно в штате Огайо, так и не достроив, закрыли завод по центрифужному обогащению урана. Популярный в США газодиффузный способ обогащения является в разы более энергозатратным и дорогим. Это делает их топливо абсолютно неконкурентоспособным. Удивительно, но даже Иран под санкциями смог освоить центрифуги, а Штаты, в тепличных условиях, закачивая миллиарды долларов, привлекая помощь европейцев, так и не смогли запустить этот завод в Огайо. Кстати, в том разнообразии национальностей инженеров, которое я наблюдал в США, иранцы тоже есть. Где же их собственные инженеры, с традиционными англосаксонскими фамилиями, вроде Смита или Джонсона? Наверное, не смогли осилить техническое образование.

А теперь еще и сюрприз от Росатома. Наш концерн намерен поставлять не только обогащённый уран, но и сами топливные сборки в США. При том, что американцы никак не могут приспособить свои стержни для украинских станций, наши уже успели освоить сборки для американских реакторов. Получается, что и собственное топливо американцам производить очень трудно и очень дорого. Мне могут возразить, что атомная энергетика — это опасно и, вообще, прошлый век. Сегодня в тренде возобновляемая ветровая и солнечная энергетика. На что я могу возразить, что эта химера, зависящая от капризов природы, никогда не выйдет на уровень безубыточности без революции в области аккумуляторов. Хочу заметить, что тот же кремний для солнечных панелей плавят, используя традиционные источники энергии. При этом именно в России стоят на пороге внедрения настоящей возобновляемой энергетики, а не бутафорской — ветро-солнечной. На данный момент ни солнце, ни ветер, не могут дать того стабильного, плотного и дешевого потока энергии, который производит атом. Теперь же, при запуске реакторов на быстрых нейтронах, способных превращать радиоактивные отходы в новое топливо, мы можем получить замкнутый цикл. Топливо становится бесконечным.

Имея такие технологии, "Росатом" планирует по всему миру внедрять систему, которую можно назвать "Энергетический Windows". Это когда покупатель, заказавший строительство станции на своей территории, может уже больше не думать, как она будет работать при тех или иных обстоятельствах. Все проблемы, связанные с постройкой, эксплуатацией и выводом из эксплуатации АЭС берет на себя "Росатом". Наш концерн может даже войти в состав акционеров АЭС и разделить с заказчиком ответственность и прибыль. Таким образом, наши АЭС, не зависимо от того, в какой точке Земли они находятся, становятся постоянным источником доходов «Росатома» и российского бюджета. Как бы это пафосно ни звучало, но именно такие технологии, а не только нефть и газ, могут привести Россию к заявленной цели – стать энергетической сверхдержавой.

Какой же козырь остается у США? Ответ на поверхности — финансовая мощь. Но, как-то в конце февраля 2016-го года, насколько помню, в четверг, я наблюдал падение рубля ниже 83-х рублей за доллар. В тот день рубль в падении уже сильно обогнал летящую вниз нефть, т.е. в своем пикировании он даже отвязался от нефти, которая упала ниже 25-ти долларов за баррель. Я подумал, вот и все, мы не устояли. Наша экономика получила-таки нокаутирующий удар. Но затем я присмотрелся к индексу Доу-Джонса. Он также в моменте падал на несколько процентов. А ведь этот индекс для американской экономики, наверное, даже важнее, чем рубль – для нашей. Грубо говоря, на биржевых индексах в США завязаны пенсионные фонды, кредиты, залоги, долги и, вообще, все.

Я еще решил, если в пятницу все резко не отыграют, то мы будем лететь в тартарары в хорошей компании, вместе с Америкой. Однако в пятницу случилось "чудо". Нефть вдруг, без каких-либо причин, в моменте подпрыгнула на семь процентов. Это, конечно же, переломило тенденцию падения как рубля, так и Доу-Джонса. Чуть позже эксперты объявили, что в росте нефти виновата забастовка нефтяников в Кувейте. Хотя, еще за день до этого абсолютно игнорировались любые забастовки, перевороты и даже военные действия. В этот день как будто переключили информационный рубильник с кампании по снижению нефтяных цен — на их рост. Вдруг обнаружилось, что запасы нефти, оказывается, ошибочно завышены. Начались какие-то странные вооруженные нападения на терминалы западных нефтекомпаний в Нигерии. Куда только смотрит вооруженная охрана этих транснациональных компании? Почему же случилось переключение информационного рубильника?

На мой взгляд, дабы порвать российскую экономику в клочья, было запущено искусственное снижение нефтяных цен при помощи Саудовской Аравии и говорящих голов экспертов в мировых СМИ. Но глубокое и длительное снижение основного энергоносителя планеты вызвало дополнительную дефляционную волну по всему миру, которая прижала биржевые индексы к полу. Великая Депрессия и биржевой крах 1929 года были именно дефляционными. И сейчас стало уже невозможно держать высокие цены на акции при таком дефляционном давлении. Можно сказать, что США потеряли единственное оружие, способное нанести вред российской экономике. Очень низкая цена на нефть взорвет американский биржевой пузырь. Вообще, никаких новых санкций, которые бы могли причинить России больший вред, чем их инициаторам, ввести уже невозможно. Если объявят бойкот нашим энергоносителям, то Европа замерзнет, а цены на газ на споте взлетят. Если отключат SWIFT, Россия будет вынуждена полностью перейти на свою систему и, возможно, даже начать продажу энергоресурсов только за рубли. Эффект может получиться даже интереснее, чем у импортозамещения. Единственное, что на Западе могли бы сделать безболезненно для себя – это обрубить наш спорт.

Итак, подводя промежуточный итог, можно сказать, что в США исчезают передовые технологии в космосе (поделки авантюриста Маска не в счет) в области ВПК и атомной энергетики. Даже их финансовое оружие теряет силу. А ведь это основные столпы, на которых должно стоять государство, являющееся сверхдержавой.

Как же они дошли до жизни такой? Все просто. Из гуманных соображений (если отмести все конспирологические теории) перестали заставлять детей учиться. Если во втором классе у ребенка вместо математики — доклады про ежиков, как у одних моих друзей, эмигрировавших в Германию, то вскоре будет некому ни то, что создавать новое, но даже обслуживать уже существующее. Кстати, мама этого ребенка работает инженером в немецкой строительной компании. В ее небольшом отделе последние коренные немцы ушли на пенсию, а половина инженеров – русскоязычные. Мои немецкие друзья, конечно, рассчитывают на то, что в старших классах у их сына будут более серьезные нагрузки. Но, если у ребенка не будет привычки преодолевать трудности еще в начальной школе, то она не появится и в дальнейшем.

В комментариях к моей первой статье кто-то из эмигрантов говорил, что у его сына в западном ВУЗе очень большие нагрузки. К примеру, на лабораторную работу у него уходит сорок минут, а на последующее заполнение всевозможных форм и бланков – до шести часов. Эту страсть к заполнению всевозможных форм я вижу и на своей работе. Чтобы просто заменить в документации длину какого-нибудь болта, который не подошел при сборке на заводе, надо пройти два обязательных совещания с американскими коллегами и менеджерами, заполнить множество дублирующих друг друга электронных форм и получить кучу подписей и подтверждений. На весь процесс уходит до нескольких месяцев. При этом люди очень тяжело работают, чтобы пройти все эти круги адской бюрократии.

Итак, что же дает современное западное образование?

1. Учит готовить красивые презентации и доклады (начиная с ежиков). В дальнейшей жизни это становится необходимым при подготовке дутых финансовых и производственных отчетов. Кроме того, это полезно при выколачивании денег из инвесторов на пустые стартапы.

2. Западное образование вырабатывает выносливость, необходимую для заполнения множества избыточных форм и бланков.

И в самом конце хотел бы сказать всем поклонникам США: если у вас нет сил не преклоняться перед Западом, тогда уж превозносите поколение бэбибумеров, когда еще не было поколения MTV и американцы еще что-то могли делать сами, а Хрущев стремился догнать и перегнать Америку.



Автор: Простой Инженер

Источник: nnm.me