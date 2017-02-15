«Персонал стал более здоровым и энергичным»

Концептуал СМИ В Швеции подвели итоги эксперимента с шестичасовым рабочим днем

В течение 23 месяцев около 70 сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге могли работать по сокращенному рабочему графику — шесть часов вместо восьми без сокращения зарплаты. Участники эксперимента уверены, что эффективность их труда повысилась, но работодатель своей выгоды не заметил.

Эксперимент официально завершился в начале января 2017 года. Спустя месяц социальные работники, вернувшиеся к прежнему графику, стали жаловаться на ухудшение самочувствия и снижение эффективности труда. «Я чувствую себя более уставшей, чем раньше,— сообщила в интервью BBC 26-летняя медсестра Эмилия Теландер.— В ходе эксперимента весь наш персонал был намного энергичнее, я видела, как люди довольны».

Исследователи зафиксировали, что при сокращенном рабочем дне персонал стал меньше болеть и, таким образом, на 10% реже брать больничный. Это привело к определенной экономии работодателя при покрытии стоимости страховки. Кроме того, более здоровый и энергичный персонал смог организовать на 85% больше мероприятий для своих пациентов — коллективных походов на природу, занятий по хоровому пению и т. д.

«Я чувствовала прилив сил,— рассказала 41-летняя медсестра Лизе-Лотте Петтерсон.— При восьмичасовом рабочем дне к вечеру у меня практически не оставалось сил — придя домой, я могла только свалиться на диван и больше ничего не делать. А во время эксперимента у меня стало больше времени на семью, да и в ходе рабочего дня я чувствовала себя намного бодрее».

Впрочем, сокращение рабочего дня привело к дополнительным издержкам для работодателя. Администрации дома престарелых пришлось дополнительно нанять 17 работников, которые проводили с пациентами время после ухода домой сотрудников, принявших участие в эксперименте. На оплату труда этих людей в течение эксперимента было потрачено 12 млн крон (около $1,3 млн).

«Бесспорно, все это привело к росту издержек,— заявил местной прессе член городского совета Гетеборга Даниэль Бернмар.— Общее сокращение рабочего дня обошлось нам слишком дорого».

При этом он отметил, что сама по себе идея сокращения рабочего дня не лишена смысла, если использовать системный подход. «Пока мы видим лишь краткосрочный эффект… Да, издержки организации в ходе эксперимента выросли, но около половины этих издержек может быть покрыто снижением расходов в других сферах соцобеспечения»,— считает господин Бернмар.

По его мнению, при более широком подходе государство может перераспределять свои затраты и доходы так, чтобы организации получали более здоровых и энергичных сотрудников, но не увеличивали свои расходы. «Проект проводился всего лишь в одном доме престарелых и небольшой автомастерской — и в обоих случаях мы видели, что персонал стал более здоровым и энергичным,— отметил он. — Совершенно ясно, что такие эксперименты должны проводиться в большем количестве организаций и стран, чем всего одна Швеция,— чтобы двигаться к более эффективной системе организации труда».

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