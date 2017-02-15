Пассажиры этого поезда не люди, а межконтинентальные баллистические ракеты

Советский БЖРК «Молодец» стоял на боевом дежурстве в РВСН Вооружённых Сил СССР и России в период с 1987 по 1994 годы. На железных дорогах СССР и России имел условное обозначение «поезд номер ноль».

БЖРК нового поколения превосходит предшественника во всём. Один состав «Баргузина» сможет нести шесть межконтинентальных баллистических ракет, разработанных на базе МБР «Ярс» (сухопутный вариант «Булавы»), и будет приравниваться к полку. В дивизионный комплект войдут пять полков.

Все вагоны «Баргузина» будут герметичны и прочны, выдерживая взрыв ядерной боеголовки в нескольких сотнях метров от состава. Автономность поезда — месяц. За сутки «Баргузин» сможет проходить до 1000 км.

Ракеты «Ярс» приводятся в боевое положение в течение нескольких минут. Дальность стрельбы — 10 000 км, точность попадания — 100 м.