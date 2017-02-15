Один день из жизни космонавтов

Утро, звонит будильник, пора завтракать и ехать на учёбу или работу. Но это мы, простые смертные, а как же обстоят дела у космонавтов, чем они занимаются в течение дня?



— ЦУП! У нас вышел из строя компьютер! Что делать??



— Играйте на запасном! Повторяю! Играйте на запасном! (земной юмор)

Чтобы понимать, что же делают космонавты на орбите, мы предлагаем с вами прожить целый день на МКС и посмотреть — чем же именно заняты космонавты.



06:00. Подъём (время в этом расписании дано по Гринвичу)

Подъём основной смены космонавтов происходит для американского Центра управления в полночь, усложняя работу Центра управления полётами NASA и серьёзно увеличивая нагрузку на аппараты по приготовлению кофе. Московскому ЦУП проще, для них подъём космонавтов на станции происходит в девять часов утра.

Утро на Международной космической станции не обязательно доброе. Кроме того что вы просыпаетесь по сигналу будильника, как и миллионы других оставшихся на Земле людей, в космосе вас, возможно, ждёт пробуждение с больной от кислородного голодания головой. Всё дело в том, что, несмотря на постоянную вентиляцию на борту станции, воздух на МКС движется медленнее, не создавая сильных потоков от сквозняков. В результате получается, что углекислый газ, выдыхаемый космонавтами, так и остаётся возле лица.

Космонавты часто жалуются на недосыпание, кошмары и плохие сны, хотя на сон им выделяется восемь с половиной часов (мечта любого москвича!). Есть проблемы на орбите и с засыпанием. Уснуть в спальном мешке, привязанном к стене, в отсутствие привычной силы тяжести не так просто. Свет по соображениям безопасности полностью не выключается. А если просыпаешься посреди ночи с желанием попить водички и сходить в туалет, то гораздо проще заставить себя потерпеть до утра, нежели, подобно космическим призракам, в полусонном состоянии летать по коридорам МКС.

Да, на МКС никого особенно не интересует, сова вы или жаворонок. В космонавты берут только тех “птиц”, что готовы ложиться по команде и вставать по будильнику в любое время года.

06:00–07:30. Личное время, гигиенические процедуры, завтрак

Раз в три дня космонавты надевают свежее нательное белье. В космосе нет стиральных машин, поэтому трусы и майки берутся на орбиту именно в таком количестве. После использования вся “одноразовая” одежда относится в российский космический “грузовик” “Прогресс”, в котором она и сгорит в плотных слоях атмосферы. Рубашки меняются раз в месяц, носки — раз в неделю.

Правила гигиены для космонавтов не отменял никто, поэтому с утра все умываются, бреются, чистят зубы и даже моют волосы специальным составом, разработанным когда-то для пациентов больниц, которые не могут пользоваться душем. Обтирание влажными салфетками и прочие процедуры не очень удобны, однако обязательны для замкнутого пространства, в котором обитает от трёх до восьми человек одновременно.

07:30–07:45. Обсуждение с Землёй работ предстоящего дня

Как правило, расписание работ и проведение экспериментов на станции утверждено заранее, однако каждое утро обязательно проводится краткое обсуждение, на котором ставятся срочные задачи и обсуждаются изменения в расписании. Рабочая неделя на МКС длится пять с половиной дней, оставшиеся сутки с половиной считаются выходными. Выходные не означают, что не производится абсолютно никакой работы, просто на это время в расписание не ставится плановых экспериментов и серьёзных работ.

07:49–09:45. Дневная работа

Жители деревенских домов знают, что они требуют постоянных работ всё время. То петли на двери надо заменить, то починить водосточный желоб или подправить крыльцо. МКС проще всего сравнить с таким домом, только побольше и гораздо сложнее. Почти все системы требуют регулярного тестирования, проверки и починки. Только на Земле шутки о засорившемся космическом туалете вызывают множество улыбок. Для космонавтов это обычная рутина.

Среди работ, проводимых на станции, можно выделить три основных направления. Первое — это проверка всех систем, их починка или же плановая замена сменных компонентов. Американские астронавты даже шутили, что работа на МКС похожа на гигантский космический автосервис: всем системам требуются смена фильтров и регулярное тестирование.

Второй вид работ — это погрузочно-разгрузочные. С космическими грузовыми кораблями прилетает несколько центнеров еды, воды и оборудования для экспериментов. Разгрузка каждого из таких “грузовиков” превращается в длительное и малоувлекательное занятие — требуется все коробки и упаковки по одной перенести в нужный отсек и закрепить их там. Нельзя просто забросить еду в технологический отсек и оставить её летать в условиях пониженной гравитации: потом просто нельзя будет ничего найти. Космос приучает к аккуратности.

Третий вид рабочей деятельности — это проведение научных экспериментов. Больше всего это похоже на задаваемые с Земли квесты. Расписание проводимых научных работ для российских космонавтов можно прочитать на странице Федерального космического агентства. Большинство из них звучат скорее как фанты, назначенные проигравшему.

9 декабря 2016 года “< ![CDATA[ ]]> Альгометрия”. < ![CDATA[]]>Исследование болевой чувствительности у человека в условиях космического полёта. Регистрация ПБЧ (порог болевой чувствительности) методом механического раздражения с использованием укладки “Альгометр” в режиме тензо- и термоальгометрии. Занесение данных на носитель информации “ТТА — Данные”. БИ1/ БИ2 — 1 час 20 минут.

Расшифровываем. Один бортинженер делал другому больно на протяжении восьмидесяти минут и записывал получаемые результаты. Всё во имя науки! Эксперименты могут звучать или выглядеть смешно, однако это очень важная часть космической жизни. Только с помощью десятков таких опытов учёные на Земле смогут лучше ответить на вопрос: как же влияет космос на человека? Что нужно делать для того, чтобы пребывание на МКС не сказывалось отрицательно на здоровье космонавтов?

09:45–13:00. Спорт: велотренажёр, беговая дорожка, силовые упражнения

Неважно, рабочий сегодня день или выходной, спортивные мероприятия отменять нельзя. Столкнувшись с мышечной атрофией, было принято решение, что единственным эффективным предупреждением её может быть лишь постоянная спортивная нагрузка. Поэтому на МКС спорту уделяется от двух до трёх часов в день. Зато уже через несколько часов после возвращения из длившегося несколько месяцев полёта космонавты способны ходить.

Из-за нарушения процессов восстановления в среднем полтора процента костной ткани космонавтов теряется за каждый месяц пребывания на орбите. Особенно страдают нижние позвонки, таз и бёдра. Кости становятся хрупкими, происходящие процессы схожи с остеопорозом. До сих пор неясно, наносит ли непоправимый урон организму длительное пребывание в невесомости. Для борьбы с эффектами атрофии на МКС есть две беговых дорожки, к которым человек крепится амортизирующими тросами.

13:00–14:00. Обед

Эпоха тюбиков с космической едой навсегда ушла в прошлое. Есть три типа еды на МКС: пакеты приготовленной влажной пищи (их необходимо просто нагреть), обезвоженная еда (её заливают кипятком) и продукты длительного хранения (герметично упакованы и поедаются, как есть). Астронавты также успешно выращивают растения в условиях микрогравитации, но до масштабных урожаев сельскохозяйственных культур в космосе нам ещё далеко.

Хуже всего на орбите дело обстоит со свежими овощами и фруктами. Иногда их по чуть-чуть посылают космонавтам, но это слишком дорого и неэффективно. Хотя и очень вкусно. Именно попавший в аварию “Прогресс МС-04″ вёз на МКС груз новогодних мандаринов, которые, увы, не достигли адресатов.

Завтрак и ужин в расписании отдельно не выделены, и космонавты урывают на них время из личного, как утром, так и вечером.

15:00–16:30. Продолжение работы

Как правило, космонавты работают в парах или тройках, чтобы не мешать друг другу. Большинство работ не просто сложные, но и требуют серьёзной подготовки. В итоге оказывается, что просто сходить куда-то и взять оборудование для эксперимента превращается в задачу, требующую очень много времени. Космонавтам приходится распаковывать оборудование, подготавливать к работе, потом так же тщательно запаковывать и прикреплять.

Одно из основных правил жизни на станции: ни одна вещь не должна оставаться не на своём месте. Так что если вы видите, как в ролике что-то летает, будьте уверены, это сделано исключительно для съёмок. После вещи займут свои места в специальных сетках и кофрах.

16:30–17:40. Связь с Землёй. Личная медицинская и психологическая консультация

Лучший способ предупредить возможные болезни и недомогания — это регулярная профилактика. Практически ежедневно космонавты рассказывают о своём самочувствии лечащим врачам, разговаривают с психологом, который внимательно следит за их душевным состоянием. То, что на МКС попадают самые подготовленные люди, вовсе не означает, что они не могут заболеть.

17:40–18:35. Работы по связям с общественностью

Лучший способ показать большинству людей пользу от работ на Международной космической станции — это регулярно напоминать о себе. Большинство роликов, создаваемых космонавтами на орбите, являются частью рабочего процесса. Их стараются сделать интересными и познавательными.

Также космонавтам регулярно приходится выходить на связь — то с федеральными каналами, а то и с небольшими пунктами космической связи, которых по всему миру не так и мало. Например, в Санкт-Петербурге такой пункт < ![CDATA[ ]]> оборудован< ![CDATA[]]> даже в одном из крупных торговых центров ТРК “Радуга”, расположенном на проспекте Космонавтов. Там работает кружок любителей космоса, и время от времени этот центр связи получает несколько минут для связи с космонавтами, чтобы задать интересующие вопросы.

18:35–19:30. Подготовка к работам следующего дня. Обсуждение с Землёй работ прошедшего дня

Перед тем как сообщить на Землю о завершении большинства работ, космонавты ещё раз проверяют, закреплены ли все вещи, все ли параметры станции в рабочем режиме. Как и в начале работы, рассказывать о прошедшем дне приходится сразу нескольким центрам управления на Земле. NASA, ЦУП, Европейская ESA, японская JAXA — все они участвуют в поддержке работоспособности МКС, а потому вносят свои задания в расписание космонавтов.

19:30–21:30. Личное время перед сном

Сюда входит ужин и возможность заняться чем-то личным. Сейчас проблем с персональной связью стало меньше. Между Землёй и МКС есть устойчивый канал, и всегда существует возможность с личного лэптопа написать письмо семье, запостить фото со станции в соцсеть Instagram или просто почитать новости.

Могут космонавты попросить Центр управления транслировать им и телевизионные передачи, но из-за большой загруженности это происходит нечасто. Такой приоритет имеют государственные выборы, открытие Олимпийских игр, финалы крупных спортивных чемпионатов. У каждого из космонавтов есть свой ноутбук с фильмами, электронными книгами и плеер с музыкой. Без этих мелочей жизнь на орбите стала бы совсем сложной и безрадостной.

Можно дождаться выходных, когда будет больше времени. Его можно потратить на то, чтобы сделать красивую фотографию из панорамного модуля “Купол”. Или просто посмотреть сверху на один из 32 закатов и восходов, что успевают увидеть обитатели МКС в течение суток.

21:30–06:00. Сон

Спокойной ночи. Пора залезать в мешки и пристёгиваться. Завтра будет ещё один сложный, но очень важный день.

Михаил Котов

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Космонавт-испытатель Олег Артемьев выкладывает в сеть уникальные кадры из повседневной жизни космонавтов на МКС. Подборка наиболее интересных моментов жизни астронавтов с комментариями автора:

Олег Артемьев,

российский космонавт-испытатель

отряда космонавтов Роскосмоса

Утро. Подъём!

“Тяжело вставать после выходных, но страна зовет к станку, время на орбите дорого.”

Спорт на МКС

“Утренний забег в честь Дня Воздушно-Десантных Войск 2 августа 2014 года.”

Утренний туалет: стрижка и бритьё на МКС

“Иногда, короткая стрижка гораздо удобнее…”

Космические шампуни: российский «Аэлита» и американский «No Rinse»

Завтрак на МКС

“Завтрак по меню 6-го дня < ![CDATA[ ]]> 16-ти суточного рациона питания< ![CDATA[]]>: мясо куриное с яйцом, каша моментальная «Лесные ягоды», кофе с сахаром.”

Работа на МКС

“Отработка навыков ответственного за медицинские операции. Оборудование может использоваться в нештатных ситуациях при риске для жизни экипажа. Для обеспечения навыков член экипажа проводит рассмотрение материалов по оборудованию ежемесячно в течение часа.”

“Невыполнение операций по системе мед. обслуживания потенциально может привести к эвакуации МКС и потере жизни члена экипажа.”

Обед на МКС

“Обед по меню 15-го дня < ![CDATA[ ]]> 16-ти суточного рациона питания< ![CDATA[]]>: суп вермишелевый с мясом, солянка мясо-овощная, лосось в остро-кисло-сладком соусе, хлеб бородинский, сок персиковый и черносмородиновый, чай с сахаром.”

Обед в честь дня ВМФ

“От чистого сердца и искренне поздравляем наших моряков с наступившим

Днем ВМФ, мы тоже от моряков недалеко ушли, у нас космический корабль

и шлюпки есть спасательные…, и капитан есть, и матросы, и каюты

и иллюминаторы, и корма, только мачты нет, но у подлодки ее тоже

нет, поэтому мы ближе к классу подводных крейсеров…”

Станционное серебро

“СПП — средства приема пищи. Станционные столовые приборы, которые есть на МКС. Это все чем мы можем пользоваться. Имеются и раритеты, оставшиеся от программы Шаттл.”

Подарки с земли

“Вместе с Союзом 29 мая с Земли прибыли подарки.”

Иногда экипажу МКС выпадается счастливый случай попробовать вкус настоящей, почти свежей, земной пищи. Обычно это чеснок, лук, мандарины, яблоки и другие нехитрые свежие продукты. Это возможно тогда, когда к станции прибывают новые пилотируемые и грузовые корабли. Количество свежих продуктов невелико, поэтому космонавты очень бережно относятся к ним, стараются сохранить подольше, чтобы хватило до следующего прибывающего корабля.

Библиотека на МКС

“На станции есть небольшая библиотека, собранная за 14 лет полета разными

экипажами. Есть художественная и техническая литература,

плюс еще большой цифровой ресурс, который можно почитать на iPAD.”

Что-то из продуктов хранится очень хорошо, а что-то начинает прорастать, как это видно на фотографии.

Приватная видеоконференция с семьей с МКС

“Приватка с семьей в День ВМФ”

Семья всегда рядом

Часы, которыми космонавт пользуется на МКС

“Основные бортовые часы, на центральном посту (с красными цифрами), по ним время сверяется, они в свою очередь настраиваются по голосовым командам с Земли.



Справа от бортовых часов белый будильник-таймер, используется постоянно по назначению, как будильник для подъема и напоминания в экспериментах, очень удобен. Их десятка два на станции, если не больше.



Наручные часы, слева направо. Первые вышли из строя сразу после выведения. Вторые на четвертый месяц закончилась батарейка. Третьи ношу постоянно, часы хорошие, но пользоваться в полной мере не могу, т.к. на второй месяц полета отлетела головка управления, поэтому часы подвирают и срабатывает будильник, который установил два месяца назад, поэтому встаю раньше всех :)…



Четвертые висят в каюте, поэтому как новые, резерв на случай, если третьи совсем заврутся или сломаются. Пятые используются при Выходе в космос, цепляются на скафандр.”