Над пропастью во лжи...

Ты помнишь, как все начиналось? Как дружно рубили канаты?Справились, отрубили. Ломанулись в Европу, ожидая несметные блага, и опьянённые перспективами, ослепли на оба глаза. Растеряв по пути остатки разума.

Кратчайший экскурс в историю. Страны Прибалтики, бывшие некогда самыми эксклюзивными нашими республиками, (а как же – витрина социализма!), получили в свое время государственность из рук России. Как это метко отметил в FB Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия):



Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

На момент распада СССР три прибалтийские республики имели развитие промышленности и инфраструктуры в разы лучшее, чем в РСФСР!

В 1990 гому Литва имела производство на душу населения 13 тыс. долларов в год, а потребление – 23,3 тыс. долларов.

Латвия производила на душу населения 16, 5 тыс. долларов в год, а потребляла 26,9 тыс. долларов.

С Эстонией аналогично – производила 15,8 тыс. долларов, а кушала на все 35,8 тыс. долларов в год!

В РСФСР показатели были обратные – мы производили много больше, чем проедали, потому как содержали этих вот, братьев наших меньших. Производство у нас было на уроне 17,5 тыс. долларов в год на душу населения, а потребление всего 11,8 тыс. долларов.

И кто кого кормил, спрашивается?!

Кроме того, когда с такой помпой республики прощались, забыв хотя бы поблагодарить за все страну, которая их взрастила и воспитала, они шагнули в новую жизнь, не обремененные долгами. Все долги бывшего СССР на тот момент взяла на себя Россия.

По тем временам, при наличии совокупного бюджета в 20 млрд долларов, Россия должна была выплатить 140 млрд долларов. Тех, полновесных, не обесцененных. Все долги страна выплатила в 2004 году. Ценой неимоверного напряжения, мы выстояли в те страшные 90-е годы. Кто скажет, что тогда деньги лились рекой – не верьте. Для нас это было страшное время тотальной нищеты.

К слову, нефтяных изобильных доходов не было, нефть стоила 30$ за баррель. А это значит, мы вынуждены были жить в семь раз хуже, чем могли бы. И даже больше, если бы распределили долги по всем бывшим советским республикам.

Это я к тому, что на старте в самостоятельное плавание прибалтийские республики имели огромное преимущество по сравнению с Россией, и им очень хотелось в Европу. Так хотелось, так были опьянены «воздухом свободы», что проанализировать мягкую, крадущуюся поступь капитализма, просто не захотели, да и не смогли. Ведь все начиналось красиво.

Обласканные шепотом еврокомиссаров, республики возомнили себя богами на земле. Амбиции попёрли, как из рога изобилия. Сейчас смешно говорить, но в те годы Латвия собиралась стать «северной Швейцарией». Это не все – иначе, чем стать «северным Гонконгом», Эстония и не представляла себе другого пути. Европа подпевала в такт – «прибалтийские тигры», вперёд! И щедро одаривала инвестициями под гарантии закрытия собственных предприятий и уничтожения целых отраслей промышленности.

Как только все, что можно, было ликвидировано, тарифы повышены, рабочие места уничтожены, поток инвестиций незаметно сменился кредитованием. Привыкшие жить на широкую ногу и не заметили, как подсели на иглу финансовой мафии, и к 2008 году экономики стран провалились в летаргический сон. А ласковые евробанкиры тут же отказались кредитовать.

«Ап! И тигры у ног моих сели!»

Если бы таким умным и красивым, как в том анекдоте, хватило ума проанализировать все последствия получения дармовых инвестиций с последующим кредитованием – они бы бежали, сломя голову, из этого зачумленного рая, но нет – сами, одурманенные вкусным запахом сыра, лезли в мышеловку.



Итог – за 2008-2012 годы Латвия потеряла 77% от годового объема производства в докризисный период, Литва — 44%, Эстония – 43%.

В странах Балтии разразилась демографическая катастрофа. Вспомните – именно оттуда, из прибалтийских республик, в советское время пошло, что три ребенка в семье – должно стать минимальной нормой. Если в составе СССР статистика показывала устойчивый рост населения республик, то сейчас процесс противоположный, демографический спад вот-вот станет необратимым.

Кроме того, страны захватил процесс эмиграции – в поисках работы уезжает активное, трудоспособное население. По данным Евростата, средняя зарплата граждан Прибалтики ниже пособий по безработице в Европе! И если раньше еврогастарбайтеры, выезжая на совершение трудовых подвигов в Европу, присылали переводы семьям домой, то сейчас наметилась иная тенденция. Едва устроившись на новом месте, они вывозят семьи к себе. То есть, процесс уменьшения населения возрос в разы.

Ну, и добавьте к этому «мудрое» руководство стран прибалтийского региона, у которых хорошим тоном считается во всем обвинять Россию и выступать против везде, где только можно. Просто соревнование устроили – кто сильнее пнет восточного соседа. При этом пользовались всем спектром торгово-экономических отношений с Россией.

Но рано или поздно всему приходит конец. И Россия начала расставлять приоритеты. Просто потому, что начала называть вещи своими именами. Вы против нас? Тогда почему мы должны вас поддерживать экономически? Мы без вас проживем. Проживите и вы без нас. Так будет честнее и правильнее.

Наконец-то наша страна смогла отделить мух от котлет. Может быть, так быстрее дойдет, когда голосовать начнут голодные желудки. А, может, и не дойдет. Но, как сказал Сергей Лавров, правда, по другому поводу, мы готовы подождать еще несколько лет. А потом просто посидеть на берегу реки, наблюдая, как по течению….

Так что, благодаря чуткому и мудрому руководству стран Балтии, «прибалтийские тигры» вот-вот пополнят собой Красную книгу человечества. Это вам не в составе СССР, где существовала программа развития малых народностей и этносов.

Это капитализм, детки!

Источник: nnm.me