На рынок выходит первый летающий автомобиль (+ФОТО)

Голландская компания PAL–V открыла предварительный заказ на трехколесный гирокоптер Liberty, который станет первым на рынке летающих автомобилей, сообщает New Atlas.

Пройдя успешные тестовые полеты и учитывая дорожные, а также аэростандарты, компания PAL–V открыла предварительный заказ на летающий гирокоптер с двумя двигателями. Автомобиль-вертолет Liberty будет иметь флагманскую и спортивную версии, и станет доступным к продаже до конца 2018 года.

«После нескольких лет напряженной работы, обойдя технические и квалификационные проблемы, нашей команде удалось создать инновационный летающий автомобиль, который соответствует существующим нормам безопасности, авторизованный регулирующими органами по всему миру», — сообщает генеральный директор PAL–V Роберт Дингманз.

Как сообщалось ранее, новый сверхзвуковой автомобиль попытается побить мировой рекорд скорости.

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