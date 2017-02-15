Муравьиное братство: пьяные оргии, «поза чемоданчика» и «не пади врагу»

Муравьиное братство преподносит нам урок терпимости и дает основы научной организации труда. Пашет, как муравей, — говорим мы, представляя беспокойную букашку, тащащую на хрупких «плечах» эдакое «бревно» — былинку, раз в десять превышающую в длину ее саму.

О том, как сложно все устроено в муравейнике, мы помним со школьных уроков биологи. Но вот насколько сложно, об этом рассказывают серьезные ученые-мирмекологи, занимающиеся изучением муравьиного социума. Познакомившись с их изысканиями, можно смело сказать: буквально у нас под ногами кипит и развивается параллельная цивилизация.

Муравьишки — ребята себе на уме. Начнем с рождения. Эти насекомые принадлежат к перепончатокрылым, у которых с определением пола все, не как у людей. Самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и содержат одинарный набор хромосом, тогда как самки наделены двойным комплектом. При таком раскладе дочери получают от отца весь геном, а от матери — половину. Сестры оказываются при этом более близкими родственниками между собой, чем дочери по отношению к матери.

Муравьиная королева-мать, имея всего один половой контакт, получает запас спермы, которую расходует всю жизнь — от 12 до 20 лет

У многих видов перепончатокрылых в такой ситуации размножаются только матери-основательницы, спаривающиеся с допущенными к телу самцами, а их дочери остаются в «девушках» и трудятся все свою недолгую жизнь во благо сестер. Их яйцеклады за ненадобностью превращаются в жала — личное боевое оружие, предназначенное для защиты и нападения.

Энтомологи называют такое поведение родственным альтруизмом: большинство членов социума отказываются размножаться во имя поддержки близких родственников. Но рабочей лошадке, не знающей любви, не позавидуешь. У многих видов муравьев семья устроена довольно просто: это самка, которая на несколько мгновений встретилась с недолго живущим самцом, и несколько десятков рабочих — ее дочерей.

— Конкуренции за самок у рабочих муравьев быть не может — по сути, они сами неоплодотворенные самки. Зато есть иерархические отношения среди рабочих, конкуренция за право находиться на определенном участке, конкуренция за более «престижную» работу, а также за право на отдых, — объясняет известный ученый, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН, заведующая кафедрой сравнительной психологии НГУ профессор Жанна Резникова. Несколько лет назад в Кембридже (Великобритания) вышла ее книга «Animal Intelligence», где она объясняет устройство муравьиного братства.

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ: «ПОЗА ЧЕМОДАНЧИКА»

Чтобы застолбить место под солнцем, муравьишкам приходится демонстрировать крутой нрав. Ведут они себя, как многие млекопитающие: наскакивают друг на друга, пытаются приподняться выше противника, демонстративно шествуют на высоких, напряженных ногах, кусаются. Победитель в споре хватает побежденного за нижнечелюстные щупики и заставляет скорчиться в «позе чемоданчика». Триумфатор уносит с поля боя сокрушенного противника, может дотащить его до муравейника и бросить туда, дабы не мешал карьере и не появлялся на одном участке с победителем. Кстати, муравьи любят отдохнуть и расслабиться. Попав внутрь гнезда, они буквально впадают в нирвану — спят, слегка раскачиваясь на ногах.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: НИ ПАДИ ВРАГУ

В маленькой муравьиной семье все ее члены могут переключаться с одной работы на другую, соблюдая принцип взаимозаменяемости. А вот в густонаселенном сообществе появляется специализация: за отдельными особями закрепляются определенные роли.

— Муравьи, так же как и люди, рождаются неравными, — объясняет ученый. — Но задача сообщества — максимально эффективно использовать данный им потенциал. Тех, кто будет охранять подступы к муравейнику, выявляют практически сразу — эти товарищи с первых дней жизни демонстрируют врожденную агрессивность и бросаются в бой, не рассуждая. Та же история с интеллектуальной элитой муравьиного семейства — разведчиками. Умные муравьи способны запоминать последовательность поворотов на пути к кормушке и передать сведения фуражирам — заготовщикам пищи. У разведчиков нет врожденной блокировки страха, и в случае опасности они могут спрятаться — природа наделила их этим качеством ради выживания всей семьи.

ВОПРОС ПРЕСТИЖА: СВОИ «ТАРАКАНЫ»

Большинство же насекомых по молодости часто меняют специализацию — перемещаются из пастухов в строители, из строителей в няньки, из нянек в сортировщики. Ищут себя. Поняв, что не тянет, муравей переключается на другую деятельность. Или его прогоняют — в данном сообществе с лузерами не церемонятся. Если все идет гладко, муравей может считать, что нашел дело всей жизни. Тем, кто не определился с профессией, уготована роль разнорабочих.

В процессе жизни муравьи могут многократно менять профессию, но новички, как ни стараются, справляются с обязанностями хуже заточенных на этом с юности собратьев.

По мнению ученых, в муравьином микромире существует такое понятие, как престиж профессии. И воззрения по этому вопросу, скорее всего, не совпадают с человеческими. К примеру такая история. Среди муравьев есть воинственные типы, которые с боем похищают личинки и коконы из семей других видов. Когда у невольников вылупляются дети, они тоже становятся рабами и пашут на семью другого вида.

Рабовладельцы таким образом экономят на затратах на выкармливание яиц и личинок младших возрастов. Рабы работают хорошо: быстро переносят личинок с места на место в случае опасности. Казалось бы, семье рабовладельцев жить да радоваться. Но они вырывают у рабов личинки и переносят их сами. Для них это вопрос престижа! Рабам отводится роль строителей — уважаемая в нашем обществе профессия у муравьев, видимо, не котируется.

ОСНОВНЫЕ МУРАВЬИНЫЕ ПРОФЕССИИ:

1. Пастухи: стерегут зеленых коровок — тлей и забирают от них сладкие капли — экскременты («падь»).

2. Транспортировщики: передают падь в гнездо.

3. Охранники: отгоняют противника от муравейника.

4. Охотники: добывают пропитание для всей семьи.

5. Няньки: ухаживают за потомством.

6. Фуражиры: добывают пищу вне гнезда.

7. Строители.

В выборе специальности не малую роль играет генетическая предрасположенность.

ПЬЯНЫЕ ОРГИИ

В муравейниках проживает множество других насекомых (домашний скот), которых муравьи подкармливают. В качестве платы постояльцы (чаще всего тли) вносят разнообразие в муравьиное меню. Один из приживальцев, жук-ломехуза, своими эфироподобными выделениями спаивает хозяев. И пьяная братия бросает работу, холит и лелеет жука, пожирающего их куколок и личинок.

ПРИКИНЬ!

* Даже просто загорая на солнышке, муравьи приносят пользу своему сообществу. Согревшись, бегут внутрь муравейника и там остывают. Благодаря этому в прохладный день в муравейнике на 5 — 10 градусов теплее, чем на улице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* Муравьи обосновались на планете раньше человека на 100 млн. лет.

* 12 000 видов муравьев обитает на планете. Общая численность этих насекомых составляет 15 — 20 % от биомассы Земли.

http://oppps.ru/muravinoe-bratstvo-pyanye-orgii-poza-chemodanchika-i-ne-padi-vragu.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru