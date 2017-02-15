Минпромторг ведет Су-25 на вынужденную посадку.

В качестве возможной замены этому самолету поля боя министр назвал учебно-боевой Як-130, который можно без особых проблем дополнительно бронировать, перевооружить и тем самым превратить в легкий штурмовик.

Здесь многое странно. Во-первых, Су-25 в своей первоначальной версии не сходит с конвейеров с 1991 года, поэтому особой новости в прекращении его серийного производства нет. По сути, лучший в мире и самый эффективный даже по американским оценкам штурмовик перестали серийно выпускать с тех пор, как за границами нашей страны оказался Тбилисский авиационный завод. Там изготавливали одноместные боевые машины, а в Улан-Удэ — «спарки». Всего в СССР было выпущено 1320 штурмовиков.

С той поры не раз предпринимались попытки запустить в серию намного более совершенные самолеты-штурмовики этого типа. Сначала — специализированный на борьбе с танками противника Су-25Т. Главный конструктор «ОКБ Сухого», президент НПК «Штурмовики Сухого» Владимир Бабак об этом своем детище рассказывал так:

— Я считаю, что это именно тот самолет, который сегодня нужен ВВС. Мы увеличили дальность практически в два раза, установили системы, аналогов которых в мире нет. Можете себе представить — башню танка снести на удалении десять километров? Прямым попаданием лазерными ракетами. Это точечный удар по «интересным» целям. Можно попасть в любое окно. Крестик там нарисовать — и мы попадем.

Противотанковый самолет Су-25Т успешно прошел серию государственных испытаний, но дальше дело продвинулось очень недалеко. Улан-удинцы поставили Министерству обороны РФ всего шесть таких машин. Все они сначала оказались в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава, потом участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе, где отлично себя показали. Но денег у военных тогда не было ни на что. И это на судьбе нового штурмовика сказалось самым роковым образом. Больше за него и не брались.

Однако «ОКБ Сухого» не стояло на месте. В 1995 году оно представило тот самый Су-25ТМ (Су-39), о котором теперь говорит министр Мантуров. В целом, его конструкция оказалась той же, что и предшественника. Но за счет установки нового бортового радиоэлектронного оборудования и расширения номенклатуры вооружений этот самолет обрел новые боевые возможности: не только эффективно уничтожать бронетехнику, находясь вне зоны действия средств ПВО противника, но и вести воздушный бой и поражать надводные цели. Средства боевой живучести Су-39 обеспечивают машине практически гарантированную защиту летчика и всех жизненно важных узлов штурмовика от поражения пушечными снарядами калибра до 30-мм, а также переносными зенитно-ракетными комплексами.

Словом, это во всех отношения замечательная боевая машина, но в серию не пошла и она.

Несколько больше повезло другой модификации «грачей» — Су-25СМ3. За счет модернизированной системы прицеливания с использованием ГЛОНАСС новый штурмовик получил возможность точно бить по целям, находящимся вне пределов прямой видимости летчика. В том числе — из-за облаков. В целом, боевая эффективность новой машины увеличена втрое. Решено, что до конца 2020 года 40 изрядно полетавших «чистых» Су-25 в подмосковной Кубинке будут переделаны в Су-25СМ3. Некоторые из них сейчас воюют в Сирии. Но теперь об этом проекте Мантуров не сказал ни слова. Стало быть, скорее всего, под сукно засунут и его.

И вот картина маслом на сегодняшний день. У России в наличии сразу несколько вариантов штурмового самолета поля боя, не имеющего себе равных. Любой из них значительно меньше по размерам своего американского соперника А-10 «Тандерболт», прозванного «Бородавчик», но имеет бОльшую скорость и боевую эффективность. Кроме того, за счет титановой бронекапсулы наша машина существенно выигрывает в живучести. Она неприхотлива в обслуживании и может подниматься в воздух с необорудованных аэродромов.

Все региональные конфликты последних десятилетий свидетельствуют о том, что в противопартизанской войне без штурмовиков не обойтись. Завод в Улан-Удэ готов возобновить выпуск любой из модификаций. Денег на соответствующий оборонный заказ у Министерства обороны достаточно. Но вместо реального запуска конвейера пока одни разговоры.

Мало того. Министр Мантуров, как уже сказано, считает, что Су-25 вообще можно заменить еще более простым и дешевым двухместным учебно-боевым Як-130, который вообще-то спроектирован исключительно как «летающая парта» для обучения будущих пилотов.

Да, у малобюджетной «Рукавицы», как за весьма скромные размеры прозвали в НАТО Як-130, под крыльями три точки подвески для ракет, бомб и НУРСов. Самолет может нести до трех тонн различных вооружений. По расчетам американского журнала «The National Interest», если подвесить к Як-130 пару 200-тонных бомб, пушку и пару дополнительных топливных баков, то боевой радиус машины составит почти 700 километров.

Неплохо для борьбы с партизанами, не имеющими, как правило, мощной ПВО. Но, скажем, у Су-25СМ3 возможности все равно намного выше: боевая нагрузка до шести тонн, боевой радиус до 1850 километров. Тем не менее, нам говорят, что Як-130, модернизированный в штурмовик, легко заменит и эту, и другие подобные машины. Не сам же глава Минпромторга это придумал?

И вот тут мы, похоже, подходим к главному препятствию к возрождению российского самолета-штурмовика — позиции заказчика в лице Министерства обороны. Точнее — Главного командования наших Воздушно-Космических сил.

Послушаем главкома ВКС генерала Виктора Бондарева. Летом минувшего года при посещении Новосибирского авиационного завода, на котором строится крупная серия новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34, Бондарев заявил: «Этот самолет заменит Су-24, когда тот выработает свой установленный ресурс. Су-34 будет идти по программе как истребитель-бомбардировщик, и мы будем рассматривать его в перспективе как самолет штурмовой авиации. В будущем он, может быть, заменит и Су-25, и мы выйдем на одну линейку различных модификаций Су-34. Будет достигнута универсальность».

Эти слова вызвали просто шквал критики различных специалистов, в том числе военных летчиков. Вкратце их возражения сводятся к следующему:

— Су-34 в разы более дорогая и технологически совершенная машина, рисковать ею при штурмовке отдельных целей на поле боя слишком расточительно;

— да, Су-34 отлично проявили себя в ходе операции в Сирии, но высокоточные удары наносили и наносят исключительно с горизонтального полета с высоты не ниже 5000 метров, что вовсе не работа штурмовиков. Те обычно поражают цели с пикирования;

— штурмовик Су-25 намного более прост и неприхотлив в обслуживании, чем фронтовой бомбардировщик Су-34. Поэтому способен куда чаще подниматься в воздух и наносить ракетно-бомбовые удары, чем с лихвой компенсирует меньшую, чем у фронтового бомбардировщика, боевую нагрузку.

Как бы там ни было, отметим главное: генерал Бондарев допускает, что в ближайшей перспективе штурмовики Су-25 России не особенно и нужны. При этом в Новосибирске главком ВКС ни слова не сказал про Як-130 как еще один вариант замены Су-25. Более того, два года назад, в 2014-м, он признался, что не поддерживает эту идею: «Легким истребителем Як-130 не хотели сделать, хотели легким штурмовиком. Но Су-25 (российский штурмовик) справляется со своими задачами».

Либо за два года главком и здесь что-то переосмыслил, либо ему скоро предстоит вступить в конфликт с финансистами и промышленниками во главе с Мантуровым. Для которых главным достоинством любого оружия и боевой техники всегда являлась ее их необременительность для бюджета. А бить по «Леопардам» и «Абрамсам» будут совсем другие люди.