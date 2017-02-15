Иван-чай – чудо-растение

Как радует глаз этот красивый цветок. Идешь по лесу, выйдешь на вырубку, а она вся заросла кипреем и малиной. Не знаешь, то ли лакомиться, то ли чай заготавливать, то ли любоваться.



А небо синее синее, тишина, пчелы жужжат, в кронах высоких сосен попискивают пичуги.



И кажется, вот это и есть он - рай на Земле, и ничего тебе больше не надо, кроме этой волшебной тишины, соснового бора, наполненного запахом смолы и земляники.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИВАН-ЧАЕ

Это не реклама Иван-чая, скорее это ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ заготавливать на год вперёд на несколько семей вкуснейшего и полезнейшего чая с мощным оздоравливающим действием.

Для кого-то (как для меня, например, два года назад) это возможность познакомиться с удивительными свойствами чудо-растения поближе, а не только из окна автомобиля.

Русское чудо-растение

может возродить

здоровье народа.

ПУБЛИКАЦИИ:

01. Общая информация. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

02. Свойства и противопоказания. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

03. Заготовка иван-чая. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

04. Рецепты. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

05. Материалы сайта http://hlebopechka.ru

06. Материалы сайта http://herbaldoc.ru

07. Иван-чайный блог http://ya-ivan-chay.ru

08. Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа

Так как видеоматериалы занимают объём около 6 ГБ, то в книгу они не добавлялись..

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ:

БИБЛИОТЕКА:

Майданцев Г. А.. Древнерусский Иван-Чай. Сбор, ферментация, сушка, целительные свойства



Даников Н.И. Целебный иван-чай



Неумывакин И. П. Иван - чай. Мифы и реальность



Зайцев В. Иван-чай. Защитник от 100 болезней



Сост. Соколова А. Иван-чай. Лучшее средство по уходу за волосами и кожей головы.



Сост. Соколова А. Иван-чай. Волшебное средство по уходу за кожей в любом возрасте



Константинова Юлия. Тысячелистник, кипрей. Природные лекарства



Знаменский А. Иван-чай



Составитель Соколова А. Иван-чай. Лечение организма, лечебные ванны и лечебные маски

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003. Иван-чай - чудо-растение.pdf