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Иван-чай – чудо-растение

09:44. 15 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Как радует глаз этот красивый цветок. Идешь по лесу, выйдешь на вырубку, а она вся заросла кипреем и малиной. Не знаешь, то ли лакомиться, то ли чай заготавливать, то ли любоваться.

А небо синее синее, тишина, пчелы жужжат, в кронах высоких сосен попискивают пичуги.

И кажется, вот это и есть он - рай на Земле, и ничего тебе больше не надо, кроме этой волшебной тишины, соснового бора, наполненного запахом смолы и земляники.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИВАН-ЧАЕ

Это не реклама Иван-чая, скорее это  ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ  заготавливать на год вперёд на несколько семей вкуснейшего и полезнейшего чая с мощным оздоравливающим действием.

Для кого-то (как для меня, например, два года назад) это возможность познакомиться с удивительными свойствами  чудо-растения поближе, а не только из окна автомобиля.

 

Русское чудо-растение 

                          может возродить 

                                         здоровье народа.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

01. Общая информация. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

Разновидности иван-чая

История иван-чая на Руси

Значение слова «чай»

Почему Гитлер уничтожил фабрику по производству иван-чая?

Возможна ли передозировка иван-чаем и сколько можно его пить?

Как часто можно пить иван-чай?

Многогранный вкус иван-чая

Где растет иван-чай?

Как выглядит иван-чай?

Значение слова «чай»

Размножение иван-чая

02. Свойства и противопоказания. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

Полезные свойства, противопоказания и применение кипрейного меда

Иван-чай при беременности

Иван-чай при сахарном диабете

Иван-чай при заболеваниях пищеварительной системы

Иван-чай в косметологии

Иван-чай при климаксе

Иван-чай при заболеваниях нервной системы и головных болях

Иван-чай при заболеваниях кожи и для заживлений ран

Маски с иван-чаем для красоты и здоровья волос

Иван-чай при лактации для кормящих матерей

Иван-чай при гипертонии и стенокардии

Полезные свойства и вред иван-чая для мужчин

Есть ли показания к употреблению иван-чая?

Иван-чай для похудения

Свойства лечебных чаев на основе иван-чая

Польза и вред иван-чая для женщин

Можно ли пить иван-чай детям и чем он полезен для них?

Полезные свойства, вред и противопоказания иван-чая

Лечебные свойства иван-чая

Химический состав иван-чая и его польза

03. Заготовка иван-чая. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

Простой способ изготовления копорского чая и частые ошибки при заготовке

Когда и как собирать иван-чай?

Как приготовить иван-чай в домашних условиях?

Как сушить Иван-чай в домашних условиях?

Как заготовить иван-чай?

Как ферментировать иван-чай в домашних условиях?

Завяливание листьев иван-чая

Как хранить иван-чай?

04. Рецепты. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru

Как приготовить сок из Иван-чая?

Настойка иван-чая на водке или спирте

Варенье из иван-чая

Желчегонные чаи на основе иван-чая

Мочегонные чаи на основе иван-чая

Отвары, настои и соки иван-чая при лечении болезней

Почечные чаи на основе иван-чая

Противогеморройные чаи на основе иван-чая

Желудочные чаи на основе иван-чая

Аппетитные чаи для повышения аппетита на основе иван-чая

Ветрогонные чаи на основе иван-чая

Успокаивающие чаи на основе иван-чая

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Иван-чай с клюквой

Иван-чай с таволгой (лабазником)

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Иван-чай с шиповником

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Иван-чай с малиной

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Как заваривать иван-чай в домашних условиях?

Русские чаи на основе иван-чая и других трав

05. Материалы сайта http://hlebopechka.ru

Иван-чай - каждый дом (ферментация листьев кипрея) - мастер-класс

Ферментированный чай из листьев садовых и дикорастущих растений (мастер-класс)

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Клетчатка из Иван-чая

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Приспособление для облегчения перетирания листьев для листового чая

Приспособление для скручивания Иван-чая

06. Материалы сайта http://herbaldoc.ru

Заготовка и состав знаменитого иван-чая —кипрея

Знаменитые лекарственные травы: все об иван-чае

Знаменитые лечебные свойства иван-чая и противопоказания к его приему

Какова польза иван-чая и есть ли вред

Лекарственные травы: что лечат иван-чаем

О пользе и порядке приготовления ферментированного иван-чая

Полезные свойства иван-чая: чем знаменито растение

Употребление иван-чая при беременности и грудном вскармливании

Как заготавливать иван-чай

Как заваривать иван-чай

07. Иван-чайный блог http://ya-ivan-chay.ru

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Исповедь Иван-чайного листа

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Кто же ты, витаминный чемпион?

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Иван-чай для будущих мам и детей: Польза и противопоказания

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08. Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа

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Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа

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Так как видеоматериалы занимают объём около 6 ГБ, то в книгу они не добавлялись..

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Зелёная аптека с Анной Калининой. Иван-чай

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Иван-чай - символ русской традиции чаепития. Владимир Шампаров

Иван-чай. Владимир Шампаров о фестивале чаепития КОПОРЬЕ

ИВАН-ЧАЙ. Первый Канал о фестивале чаепития КОПОРЬЕ

Иван-ЧАЙ. Долголетие и Здоровье. Утерянные Традиции

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Майданцев Г. А.. Древнерусский Иван-Чай. Сбор, ферментация, сушка, целительные свойства

Даников Н.И. Целебный иван-чай

Неумывакин И. П. Иван - чай. Мифы и реальность

Зайцев В. Иван-чай. Защитник от 100 болезней

Сост. Соколова А. Иван-чай. Лучшее средство по уходу за волосами и кожей головы.

Сост. Соколова А. Иван-чай. Волшебное средство по уходу за кожей в любом возрасте

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003. Иван-чай - чудо-растение.pdf

 

 

 

 

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Нет комментариев»

  • 3927 3047
    Павел 15 февраля 2017 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Реклама однако:)

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  • 9037 5226
    Волемир 15 февраля 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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    “…Это не реклама Иван-чая, скорее это ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ заготавливать на год вперёд на несколько семей вкуснейшего и полезнейшего чая с мощным оздоравливающим действием…” – самая настоящая реклама!
    Во-первых – сильно преувеличены его достоинства.
    Во-вторых – произрастает не везде. Например на нижней Волге его нет и не будет никогда – климат не тот. Приходится его покупать через интернет у частников-заготовителей. Цены круче цен на самые дорогие импортные чаи… Приходится довольствоваться по цене 300-400 руб за 100 грамм. Это для меня главный недостаток Иван-чая.

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    • 2453 1929
      Мефодий Волемир 15 февраля 2017 в 12:08 Ссылка Пометить
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      Приходится довольствоваться по цене 300-400 руб за 100 грамм.
      так гешефт ещё никто не отменил.

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    • 521 419
      Василий Лычковский Волемир 15 февраля 2017 в 13:31 Ссылка Пометить
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      понятно…тогда это для тех, у кого Иван-чай произрастает под боком, но они об этом не знают…вот как я, например, три года назад…
      ——————-
      Во-первых – сильно преувеличены его достоинства.
      —-
      да вы что? дикорос, не подвергшийся никакой селекции, прорастающий через две недели после сильнейших пожаров, не обладает жизненной силой и прочими достоинствами?

      где логика, где разум? а может, просто нам по телевизору не объявили, нет?

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  • 322 239
    George 15 февраля 2017 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Последние года три как едем с внуком на рыбалку или за грибами пакетик йван-чая обязательно надеру. Потом сушу в теньке на терраске, правда без ферментации. Недавно угостили покупным, дорогущим – 100р./50гр., попробовал – тоже самое как мой, только вкус послабее, это, наверное, потому, что я две чайных ложки на 20 стаканов не развожу. Сейчас вот обзавёлся сушилкой, так, что со следующего сезона буду ферментировать всё по науке. А вообще-то штука хорошая – нам нравиться, а главное у нас его полно.

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