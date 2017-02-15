Иван-чай – чудо-растение
Как радует глаз этот красивый цветок. Идешь по лесу, выйдешь на вырубку, а она вся заросла кипреем и малиной. Не знаешь, то ли лакомиться, то ли чай заготавливать, то ли любоваться.
А небо синее синее, тишина, пчелы жужжат, в кронах высоких сосен попискивают пичуги.
И кажется, вот это и есть он - рай на Земле, и ничего тебе больше не надо, кроме этой волшебной тишины, соснового бора, наполненного запахом смолы и земляники.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИВАН-ЧАЕ
Это не реклама Иван-чая, скорее это ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ заготавливать на год вперёд на несколько семей вкуснейшего и полезнейшего чая с мощным оздоравливающим действием.
Для кого-то (как для меня, например, два года назад) это возможность познакомиться с удивительными свойствами чудо-растения поближе, а не только из окна автомобиля.
Русское чудо-растение
может возродить
здоровье народа.
ПУБЛИКАЦИИ:
01. Общая информация. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru
Разновидности иван-чая
История иван-чая на Руси
Значение слова «чай»
Почему Гитлер уничтожил фабрику по производству иван-чая?
Возможна ли передозировка иван-чаем и сколько можно его пить?
Как часто можно пить иван-чай?
Многогранный вкус иван-чая
Где растет иван-чай?
Как выглядит иван-чай?
Значение слова «чай»
Размножение иван-чая
02. Свойства и противопоказания. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru
Полезные свойства, противопоказания и применение кипрейного меда
Иван-чай при беременности
Иван-чай при сахарном диабете
Иван-чай при заболеваниях пищеварительной системы
Иван-чай в косметологии
Иван-чай при климаксе
Иван-чай при заболеваниях нервной системы и головных болях
Иван-чай при заболеваниях кожи и для заживлений ран
Маски с иван-чаем для красоты и здоровья волос
Иван-чай при лактации для кормящих матерей
Иван-чай при гипертонии и стенокардии
Полезные свойства и вред иван-чая для мужчин
Есть ли показания к употреблению иван-чая?
Иван-чай для похудения
Свойства лечебных чаев на основе иван-чая
Польза и вред иван-чая для женщин
Можно ли пить иван-чай детям и чем он полезен для них?
Полезные свойства, вред и противопоказания иван-чая
Лечебные свойства иван-чая
Химический состав иван-чая и его польза
03. Заготовка иван-чая. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru
Простой способ изготовления копорского чая и частые ошибки при заготовке
Когда и как собирать иван-чай?
Как приготовить иван-чай в домашних условиях?
Как сушить Иван-чай в домашних условиях?
Как заготовить иван-чай?
Как ферментировать иван-чай в домашних условиях?
Завяливание листьев иван-чая
Как хранить иван-чай?
04. Рецепты. Материалы сайта http://www.ivan-teas.ru
Как приготовить сок из Иван-чая?
Настойка иван-чая на водке или спирте
Варенье из иван-чая
Желчегонные чаи на основе иван-чая
Мочегонные чаи на основе иван-чая
Отвары, настои и соки иван-чая при лечении болезней
Почечные чаи на основе иван-чая
Противогеморройные чаи на основе иван-чая
Желудочные чаи на основе иван-чая
Аппетитные чаи для повышения аппетита на основе иван-чая
Ветрогонные чаи на основе иван-чая
Успокаивающие чаи на основе иван-чая
Потогонные чаи при простуде и гриппе на основе иван-чая
Иван-чай с мятой
Иван-чай с клюквой
Иван-чай с таволгой (лабазником)
Иван-чай со смородиной
Иван-чай с шиповником
Иван-чай с душицей
Иван-чай с рябиной
Иван-чай с мелиссой
Иван-чай с малиной
Иван-чай с облепихой
Как заваривать иван-чай в домашних условиях?
Русские чаи на основе иван-чая и других трав
05. Материалы сайта http://hlebopechka.ru
Иван-чай - каждый дом (ферментация листьев кипрея) - мастер-класс
Ферментированный чай из листьев садовых и дикорастущих растений (мастер-класс)
Зеленый Иван-чай
«Деревенский чай» (ферментированный)- семь в одном
Гранулированный чай из цветочных кистей кипрея
Иван-чай «Бело-розовый» (из верхушечек)
Иван-чай осенний
Иван-чай "Пушистый" (из незрелых семенных коробочек)
Связанный ферментированный чай из иван-чая с различными добавками
Хлеб «Иван-чай» с цельнозерновой мукой на жидких чайных дрожжах
Хлеб пшеничный с цельнозерновой мукой на Жидких Дрожжах с клетчаткой из Иван-чая
Хлеб ржано-кукурузный формовой на Жидких Дрожжах с клетчаткой из Иван-чая
Творожная запеканка с клетчаткой из Иван-чая
Жидкие дрожжи на основе фруктов, овощей, трав, чая...
Кипрейный "мёд"
Клетчатка из Иван-чая
Кисель из клетчатки из Иван-чая
Приспособление для облегчения перетирания листьев для листового чая
Приспособление для скручивания Иван-чая
06. Материалы сайта http://herbaldoc.ru
Заготовка и состав знаменитого иван-чая —кипрея
Знаменитые лекарственные травы: все об иван-чае
Знаменитые лечебные свойства иван-чая и противопоказания к его приему
Какова польза иван-чая и есть ли вред
Лекарственные травы: что лечат иван-чаем
О пользе и порядке приготовления ферментированного иван-чая
Полезные свойства иван-чая: чем знаменито растение
Употребление иван-чая при беременности и грудном вскармливании
Как заготавливать иван-чай
Как заваривать иван-чай
07. Иван-чайный блог http://ya-ivan-chay.ru
Разговор с Иван-чаем
Исповедь Иван-чайного листа
Иван-чайных дел мастер
История Иван-Чая
Кто же ты, витаминный чемпион?
Советы природы: собираем Иван-чай правильно
Польза ферментированного чая
Иван-чай объявляет войну кофеину
Иван-чай для будущих мам и детей: Польза и противопоказания
Лечение простатита Иван-чаем
08. Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа
Иван-чай - вечный символ России. Фотозарисовки
Иван-чай. Русское чудо-растение может возродить здоровье народа
Городецкий чай — отрада душе, здоровье телу
Иван-Чай как часть нашей культуры
Иван-чай. Утерянные традиции
Иван-чай: вологодское импортозамещение, реальное и очевидное
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Можно ли давать иван-чай детям и с какого возраста его можно его пить?
Рецепты кулинарных блюд с иван-чаем
Так как видеоматериалы занимают объём около 6 ГБ, то в книгу они не добавлялись..
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ:
Зелёная аптека с Анной Калининой. Иван-чай
Беседа за чашкой Иван-чая: Возрождение славных традиций
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Иван-чай - символ русской традиции чаепития. Владимир Шампаров
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Иван-ЧАЙ. Долголетие и Здоровье. Утерянные Традиции
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Майданцев Г. А.. Древнерусский Иван-Чай. Сбор, ферментация, сушка, целительные свойства
Даников Н.И. Целебный иван-чай
Неумывакин И. П. Иван - чай. Мифы и реальность
Зайцев В. Иван-чай. Защитник от 100 болезней
Сост. Соколова А. Иван-чай. Лучшее средство по уходу за волосами и кожей головы.
Сост. Соколова А. Иван-чай. Волшебное средство по уходу за кожей в любом возрасте
Константинова Юлия. Тысячелистник, кипрей. Природные лекарства
Знаменский А. Иван-чай
Составитель Соколова А. Иван-чай. Лечение организма, лечебные ванны и лечебные маски
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003. Иван-чай - чудо-растение.pdf
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Иван-чаю? конечно…
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“…Это не реклама Иван-чая, скорее это ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ заготавливать на год вперёд на несколько семей вкуснейшего и полезнейшего чая с мощным оздоравливающим действием…” – самая настоящая реклама!
Во-первых – сильно преувеличены его достоинства.
Во-вторых – произрастает не везде. Например на нижней Волге его нет и не будет никогда – климат не тот. Приходится его покупать через интернет у частников-заготовителей. Цены круче цен на самые дорогие импортные чаи… Приходится довольствоваться по цене 300-400 руб за 100 грамм. Это для меня главный недостаток Иван-чая.
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Приходится довольствоваться по цене 300-400 руб за 100 грамм.
так гешефт ещё никто не отменил.
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понятно…тогда это для тех, у кого Иван-чай произрастает под боком, но они об этом не знают…вот как я, например, три года назад…
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Во-первых – сильно преувеличены его достоинства.
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да вы что? дикорос, не подвергшийся никакой селекции, прорастающий через две недели после сильнейших пожаров, не обладает жизненной силой и прочими достоинствами?
где логика, где разум? а может, просто нам по телевизору не объявили, нет?
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Последние года три как едем с внуком на рыбалку или за грибами пакетик йван-чая обязательно надеру. Потом сушу в теньке на терраске, правда без ферментации. Недавно угостили покупным, дорогущим – 100р./50гр., попробовал – тоже самое как мой, только вкус послабее, это, наверное, потому, что я две чайных ложки на 20 стаканов не развожу. Сейчас вот обзавёлся сушилкой, так, что со следующего сезона буду ферментировать всё по науке. А вообще-то штука хорошая – нам нравиться, а главное у нас его полно.