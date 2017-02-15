Индия успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника (ВИДЕО)

Индийская ракета-носитель PSLV-C37 в среду успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Пуск ракеты транслировали в прямом эфире местные СМИ. Ракета стартовала по плану в 09.28 местного времени (06.58 мск). Через 17 минут после полета начался вывод спутников на орбиту, который прошел в несколько этапов. Вся миссия продлилась почти полчаса.

«Миссия была успешно завершена», — сообщили в Центре управления полетами по громкой связи.

Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии.

«PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением», — заявил он на пресс-конференции после пуска.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с успешным пуском.

«Это знаменательное достижение ISRO — очередной повод для гордости за наше космическое научное сообщество и нацию. Индия салютует нашим ученым», — написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Этот пуск стал рекордным для мировой космической индустрии по числу запущенных одновременно спутников. Рекорд по этому показателю принадлежит России — 37 спутников в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников. Последнее достижение Индии в этой сфере датировалось 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников.

Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит около 714 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Cartosat-2 отделился от ракеты первым, через 17,5 минут полета, и был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров. Он стал уже четвертым индийским спутником этой серии, запущенным на орбиту. Срок службы данного типа спутников составляет пять лет.

Остальные 103 спутника являются наноспутниками (массой 1–10 килограммов), из которых лишь два индийских — INS-1A и INS-1B. Подавляющее большинство спутников, 88, принадлежат одной фирме — американской частной компании Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско. Ее спутники, называемые Dove (4,7 килограмма каждый), предназначены для съемки поверхности Земли.

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Другая американская фирма — Spire Global — запустила при помощи индийской ракеты восемь наноспутников Lemur, предназначенных для отслеживания перемещения кораблей. Еще по одному наноспутнику принадлежат Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии, ОАЭ. Общий вес всех спутников составил 1378 килограммов.